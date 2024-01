Una guía rápida al sionismo en tiempos difíciles

¿Por qué no renuncias a la palabra «sionismo»? me preguntó el otro día un amigo no israelí. «Es confusa, significa cosas contradictorias y atrae odio. Los antisemitas la usan como un código virtuoso para su odio a los judíos. Se ha convertido en una mala palabra».

Bueno, amigo, entiendo tu desconcierto, pero el sionismo no puede ser cancelado sumariamente. Forma parte de la identidad personal de 10-20 millones de personas en el mundo. Muchos de ellos, pero ciertamente no todos, son israelíes. La mayoría, pero ciertamente no todos, son judíos. La interpretan de diferentes maneras, pero cualquiera que te diga «detesto a los sionistas, no a los judíos» debe enfrentar el hecho de que una mayoría de los judíos en el mundo son, en el sentido básico, sionistas. Acéptalo.

Acuñado por el pensador judío austriaco Nathan Birnbaum en 1890 y popularizado por Theodor Herzl menos de una década después en el Primer Congreso Sionista celebrado en 1897, el término «sionismo» fue impugnado desde su inicio. En su forma más fundamental, simplemente dice que los judíos tienen derecho a un hogar nacional en su tierra ancestral.

Pero a medida que surgía el movimiento nacional judío, el término era vagamente constructivo, abierto a diferentes interpretaciones de diferentes judíos. El movimiento sionista rápidamente se convirtió en una federación suelta de sueños, esperanzas y planes judíos. Socialista, de clase media, religioso o nacionalista: todos se reunieron bajo una corriente principal moderada. Ese fue uno de los secretos de su asombroso éxito.

En términos posteriores a 1948, legalmente respaldados por la comunidad internacional, el sionismo simplemente significa que el derecho de Israel a existir y prosperar es igual al de cualquier otro país. Mientras este derecho sea impugnado, la misión del sionismo no habrá terminado.

Tenga en cuenta que esta definición básica del sionismo NO excluye derechos completamente iguales para los ciudadanos árabes de Israel. NO excluye un Estado palestino independiente al lado de Israel. NO aspira a dar forma a las fronteras finales de Israel. Tampoco define el tipo de gobierno de Israel, aunque hasta el reciente surgimiento del gobierno de ultraderecha de Benjamin Netanyahu, la democracia fue su consenso mayoritario.

¿Y el colonialismo? A pesar de los orígenes europeos de sus pioneros, el sionismo no es, ni nunca fue, un proyecto colonialista. Los judíos habían vivido en la Tierra de Israel/Palestina en continuidad ininterrumpida desde que el Imperio Romano envió a la mayoría de sus hermanos al exilio. Hubo oleadas de inmigración judía, que regresaba conscientemente a la patria ancestral. Inspirado por el nacionalismo moderno (en lugar del imperialismo moderno), los sionistas del siglo XIX convirtieron ese goteo en un río. Bajo su propia luz, no vinieron a conquistar, ni a colonizar; vinieron a casa, vinieron a trabajar duro con sus propias manos y en su mayoría vinieron a vivir en paz con sus vecinos árabes.

En los últimos años, el discurso poscolonial desbocado ha inclinado esta historia. Pero no importa cuán «blancos» puedan haber parecido el medio millón de inmigrantes judíos europeos en las calles de Haifa y Jaffa a principios del siglo XX, no se presentaron allí armados hasta los dientes, respaldados por un ejército europeo, en nombre de una potencia colonial. Tampoco tenían ninguna patria a la que pudieran regresar después de 1939: para entonces, todos ellos eran refugiados que habían escapado por poco del genocidio.

Además, antes, y especialmente después de 1948, el medio millón de migrantes europeos fueron acompañados por más de 600,000 judíos no blancos expulsados de países árabes y musulmanes. Más de la mitad de los judíos israelíes actuales son de origen medio oriental y llegaron para escapar de la violencia y la muerte en Marruecos, Argelia, Irak, Yemen e Irán. Intente decírselo a los trolls que exigen que «regresemos a Polonia y Alemania».

Una verdad conmovedora que no me enseñaron en la escuela es que muchos, quizás incluso la mayoría, de los miembros de la generación fundadora de Israel ni siquiera eran sionistas, solo refugiados, personas que escaparon solo con la ropa que llevaban puesta de países que se habían convertido en campos de exterminio para los judíos.

Para ellos, el sionismo no fue el colonialismo sino un salvavidas. Y no cualquier salvavidas, sino uno que llevaba una memoria histórica muy larga de pertenencia geográfica. Quizás debido a esta energía cultural, el sionismo ha sido uno de los salvavidas más efectivos en la historia moderna. Todavía lo es, incluso después del 7 de octubre.

¿Y por qué no compartir tu salvavidas con otros? En su núcleo, el sionismo alguna vez estuvo feliz con la ciudadanía judeo-árabe conjunta. Nunca tuvo la intención de crear refugiados árabes, sino de encontrar un refugio para los refugiados judíos. David Ben Gurion dijo en 1918 que la idea misma de expulsar a los residentes árabes de la tierra era «un espejismo dañino y reaccionario». La Declaración de Independencia de Israel lo expresa de forma más positiva, anunciando la plena igualdad civil para sus ciudadanos árabes, ofreciendo paz y vecindad a los países árabes. Una patria nacional para los judíos y una democracia para todos sus ciudadanos.

Este ideal podría haber funcionado (por supuesto, no podemos saberlo con certeza) si el liderazgo palestino y los países árabes hubieran aceptado la Resolución 181 de la ONU de noviembre de 1947, que dividía la tierra en un Israel y un Palestina. En cambio, las milicias palestinas atacaron de inmediato a civiles judíos, seguidas por la invasión de 1948 de cinco ejércitos árabes. Este error fue enormemente perjudicial para los palestinos, pero no solo para ellos: el joven Estado de Israel nació legalmente, pero con sangre en sus manos. Sin embargo, por pacífica que hubiera sido la intención de su corriente principal, el movimiento sionista se vio obligado a cumplir su objetivo mediante la guerra. Esto no era parte del sueño de Herzl.

«El sionismo siempre ha sido un apellido», solía decir mi padre. Pintó su arcoíris de horizontes conflictivos con suave ironía: una utopía socialista, una Jerusalén judía burguesa de techos rojos y buenos modales, un regreso nacionalista al reino de David, una liberal democrática luz de las naciones, una copia ultraortodoxa del shtetl bajo cielos más azules. Tan variopinto como el propio pueblo judío.

Desastrosamente, algunas de estas versiones se han vuelto hoy corrosivamente extremas. El sionismo revisionista de derecha, en el que Jabotinsky y Begin unieron ardientemente el nacionalismo con el liberalismo y la igualdad de derechos, ha caído en la trampa de la superioridad judía con matices expansionistas, racistas y violentos. Para vergüenza de Israel, esta corriente ahora tiene un poderoso peso en el gobierno de Netanyahu.

Tenga en cuenta que la versión de Herzl del sionismo todavía está viva: un país liberal democrático, un hogar para la nación judía y para todos sus ciudadanos. Significativamente, este profeta del Estado de Israel no lo llamó Estado Judío sino Estado de los Judíos (Judenstaat). Los judíos en sus escritos son seres humanos individuales y ciudadanos modernos, no una entidad colectiva mística. Su solución es política y terrenal, no mesiánica. Herzl enfatizó firmemente que todos los ciudadanos no judíos tendrían completa igualdad civil y tomarían una parte activa en la vida pública y política. Una prominente pareja palestina (aunque la palabra «palestina» en ese sentido aún no existía), un hombre y una mujer orgullosos y de opinión firme, son figuras centrales en su novela futurista Altneuland.

De hecho, el sionismo de Herzl, que Ben Gurion adoptó y que todavía abrazan hoy la mitad de los judíos israelíes, es tan moderado que los antisionistas tienen dificultades para atacarlo. Algunos de ellos se aferran a una vaga línea en uno de sus documentos privados, otros difunden reclamos falsos. La postura de liberalismo civil y derechos iguales de Herzl es casi incuestionable.

Mi propio sionismo también tiene un nombre. Desearía que se usara con más frecuencia. Soy una sionista humanista.

El sionismo humanista, en mi definición, proviene de la marca de sionismo de Herzl, más una combinación de sionismo socialdemócrata y sionismo religioso moderado. Resuena con mayor claridad a través de la Declaración de Independencia de Israel, que saludó «la ética de los profetas» en su forma más universalista, como valores que el judaísmo aportó a la civilización.

El sionismo humanista es la razón de mi elección de seguir usando el término «sionismo» como parte de mis valores y cosmovisión. También es el legado de todo israelí que se manifestó, entre enero y octubre de 2023, para oponerse al asalto de la coalición de Netanyahu contra la Corte Suprema, con el objetivo de socavar su papel como defensora de las minorías (principalmente árabes).

Ya lo sepan o no, el sionismo humanista también es la base intelectual de todas y cada una de las personas que todavía esperan ver una solución de dos Estados después de la monstruosa masacre del 7 de octubre por parte de Hamás. Y debido a que es una cosmovisión humanista, esta solución está condicionada a que un futuro Palestina, y de hecho un futuro Israel, estén liderados por moderados en busca de la paz.

El nuevo tsunami antisemita no puede ocultar su feo rostro detrás de una fachada «antisionista» mientras exista el sionismo humanista. Entre las numerosas ideologías enfrentadas unas con otras en el mundo turbulento de hoy, la idea de un Estado para los judíos y todos sus ciudadanos, junto con un Palestina estable, ofrece lo que el sionismo humanista siempre nos ha dado: una causa moralmente válida.

* Ensayista israelí, activista política y profesora emérita de historia de la Universidad de Haifa. Sus libros incluyen Israelíes en Berlín (https://amzn.to/48vkeJ9) y, con Amos Oz, Judíos y palabras (https://amzn.to/3HhFcPu).