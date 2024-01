Hoy (28/01/2024), Infobae publicó un artículo del rabino Fishel Szlajen, titulado «Bendiciones a parejas homosexuals: perspectiva judía». En el mismo afirma que «Las relaciones entre dos hombres están expresamente prohibidas en el Levítico 18:22 y 20:13… cualquier bendición al respecto, no sólo incurre en la prohibición de bendecir en vano, sino aun más grave, bendecir en nombre de Dios, regocijándose y enalteciendo actos que Dios prohibió, considerándolo una profanación de Su nombre… no es posible realizar bendición alguna y bajo ningún concepto a una pareja homosexual ni a los individuos que la conforman, salvo desearles que retomen el camino preceptual y abandonen dicha conducta… tampoco es posible desearles buena suerte, a la pareja o a sus individuos, ni participar en tal ceremonia dado que legitimaría y fomentaría prácticas opuestas al fundacional ordenamiento jurídico».

Desde Meretz Argentina respondemos: no existe un único judaísmo, sino diversas lecturas de la tradición judía. Desde las corrientes religiosas liberales, como el reformismo y el conservadurismo, hace años ya se contempla el mandato ético y espiritual de incluir como iguales a todas las personas, sin importar su orientación sexual, estado civil, tipo de familia, etc. Esto mismo está siendo incluso reconocido por una cantidad creciente de líderes ortodoxos. En el judaísmo laico/cultural/humanista no pensamos el judaísmo en términos de prohibiciones y obligaciones.

Los motivos son varios: porque todxs tenemos derecho a amar, por respeto a la dignidad humana y por la igualdad. Nuestras comunidades se enriquecen en la diversidad y nuestra comprensión actual sobre la sexualidad humana es mucho más compleja que hace siglos.

El judaísmo es una cultura viva que se adapta a la modernidad. Por todo esto, entendemos que la actitud antigua hacia las personas y parejas LGBTQ+ debe cambiar. La nota omite que la comunidad judía en su gran mayoría apoyó la ley de matrimonio igualitario, y que en Israel, el Estado judío, se vive la diversidad sexual con una libertad única en la región (aunque todavía falte para llegar a la igualdad plena).

El rabino Szlajen tiene derecho a su propia opinión sobre este tema, pero sabe muy bien que no es la única posible dentro de la tradición judía. Por último, Infobae tiene la responsabilidad de publicar una opinión divergente para mostrar la realidad de la diversidad de opiniones judías al respecto.

Desde Meretz Argentina estaremos más que dispuestos a recomendar material, disertantes y referentes de todo el espectro de vida judía que se ocupan de construir una comunidad para todxs.