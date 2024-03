David Grossman: «¿No ven que israelíes y palestinos no pueden salvarse a sí mismos?»

El escritor David Grossman, escribió una columna pesimista para The New York Times titulada «Israel está cayendo en un abismo», en la que pide a Estados Unidos y a los países que pueden influir en las partes en conflicto que intervengan y presionen por una solución de dos Estados.

«¿Acaso los países que tienen participación en el conflicto no ven que israelíes y palestinos ya no pueden salvarse a sí mismos?», se pregunta Grossman en una columna publicada el viernes, en la que condena a Israel por matar a palestinos inocentes, a Netanyahu, que según él fracturo el país antes del 7 de octubre, y a los elementos de extrema derecha en el gobierno, pero también el odio contra Israel en el mundo y el llamamiento a su desaparición.

Según el Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamás, más de 30.000 palestinos han muerto en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre. Entre ellos hay muchos niños, mujeres y civiles, muchos de los cuales no eran miembros de Hamás y no participaron en la guerra, escribe Grossman.

«No involucrados”, como los llama Israel en el conflicto, en el lenguaje con el que los Estados en guerra se engañan a sí mismos para no enfrentarse a las consecuencias de sus acciones.

Como israelí, me pregunto qué clase de personas seremos cuando termine la guerra. ¿Hacia dónde dirigiremos nuestra culpa, si contaremos con el coraje suficiente para sentirla, por lo que hemos causado a palestinos inocentes?

Grossman argumenta que después del 7 de octubre, Israel se convirtió «Más en una fortaleza que en un hogar. No ofrece ni seguridad ni alivio, y los vecinos tienen exigencias sobre sus habitaciones y paredes, y en algunos casos sobre su propia existencia. En ese terrible Sábado oscuro, quedó claro que Israel no solo está lejos de ser un hogar en el pleno sentido de la palabra, sino que ni siquiera sabe cómo ser una verdadera fortaleza».

Grossman se pregunta entonces: «¿Quién se quedará aquí en Israel, y responde: los que se queden serán los más extremistas, los más religiosos, los nacionalistas y los racistas? ¿Estamos condenados a ver a la israelidad audaz, creativa y singular, asimilada gradualmente a la trágica herida del judaísmo?»

En su columna, Grossman no escatima críticas al primer ministro Netanyahu y a su intento de reformar las normas democráticas:

«La intensidad de los acontecimientos del 7 de octubre a veces borra nuestra memoria de lo que sucedió antes. Sin embargo, aparecieron grietas alarmantes en la sociedad israelí unos nueve meses antes de la masacre. El gobierno, encabezado por Benjamín Netanyahu, ha tratado de impulsar una serie de medidas legislativas diseñadas para debilitar gravemente la autoridad de la Corte Suprema, asestando así un golpe fatal al carácter democrático de Israel. Cientos de miles de ciudadanos salieron a las calles cada semana, durante todos esos meses, para protestar contra el plan del gobierno. La derecha israelí apoyó al gobierno. La nación entera está cada vez más polarizada. Lo que antes era un debate ideológico legítimo entre la derecha y la izquierda se ha convertido en un profundo odio entre las diferentes tribus. El discurso público se ha vuelto violento y envenenado. Se habló de dividir la tierra en dos pueblos separados. Y el público israelí siente que los cimientos de su hogar nacional están temblando y pueden desmoronarse».

Grossman, uno de los más grandes escritores de Israel y una voz prominente en la izquierda israelí, se unió a las manifestaciones contra la reforma jurídica e incluso se dirigió a los manifestantes el año pasado en la manifestación de 100.000 personas diciendo que «detrás del plan unilateral y depredador de la reforma, vemos nuestro hogar en llamas». Después de la masacre del 7 de octubre, Grossman escribió: «Tenemos enormes desafíos, algunos de ellos ya nos ocupan hoy: las manifestaciones de una ciudadanía creativa, una solidaridad total, gran movilización civil, en la forma en que el pueblo corrige lo que el país ha arruinado. E incluso hoy, incluso después de todo lo que ha sucedido, existe la sensación de que desde aquí, desde este momento, y junto con ustedes, los residentes de las ciudades y pueblos, los kibutzim y los moshavim, es posible construir un nuevo Estado por segunda vez».

En la columna publicada en el New York Times, Grossman señala otra implicación de la guerra: «Otro fenómeno vergonzoso que surgió como resultado de la guerra: Israel es el único país del mundo al que se le exige su eliminación de la manera más abierta. En las manifestaciones a las que asisten cientos de miles de personas, en los campus de las universidades más prestigiosas, en las redes sociales y en las mezquitas de todo el mundo, a menudo se disputa el derecho de Israel a existir». El autor continúa escribiendo que «es inconcebible pensar que este odio asesino se dirige solo contra un pueblo que hace menos de 100 años, de hecho, casi fue aniquilado».

Grossman escribe que «Existe la posibilidad de que surja una realidad completamente diferente para hacer frente a las cuestiones que actualmente ocupan a la sociedad israelí. Tal vez el reconocimiento de que esta guerra no se puede ganar y, además, de que no podemos mantener la ocupación indefinidamente, obligue a ambas partes a aceptar una solución de dos Estados, que, a pesar de sus deficiencias y riesgos (en primer lugar, que Hamas se apodere de Palestina en elecciones democráticas), sigue siendo la única que se puede implementar. Este es también el momento para que los países que pueden influir en ambas partes usen esta influencia. Este no es el momento para la política mezquina y la diplomacia cínica. Este es un momento singular en el que una onda expansiva como la que experimentamos el 7 de octubre tiene el poder de remodelar la realidad».

Grossman concluye que «los próximos meses determinarán el destino de dos pueblos. Descubriremos si el conflicto que ha durado más de 100 años está maduro para una solución razonable, moral y humana».