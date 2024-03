Galant mueve el tablero (por segunda vez)

El 25 de marzo del año pasado, Yoav Galant anunció que se oponía a promover el golpe judicial. El Primer Ministro Netanyahu lo despidió. En la noche del 26 de marzo estallaron las protestas en las calles, y para el amanecer estaba claro que la legislación se había detenido. El miércoles de esta semana (28.2.24), el Ministro de Defensa arrojó una bomba con temporizador al corazón de la escena política israelí. El discurso en el que anunció que no apoyaría ninguna legislación sobre el reclutamiento que no fuera acordada por «todas las partes de la coalición» (es decir, Benny Gantz y Gadi Eizenkot), no fue menos dramático que el que pronunció hace 11 meses. Quizás más. En ningún momento hubo posibilidad de que el gobierno cayera por el golpe judicial. A lo sumo, lo habría archivado. Pero en el caso de la ley de reclutamiento y los jaredíes, pocos identifican una solución. Muchos ven elecciones en el horizonte. Este es, sin duda, el evento políticamente más peligroso para Netanyahu desde la formación del gobierno. Solo podemos imaginar el arrancarse el cabello en la oficina de Netanyahu.

Si no fuera suficiente que Galant goce de la confianza de la mayoría de los israelíes (y Bibi no), y que Galant no sea considerado responsable por el público de los fracasos del 7 de octubre (y Bibi sí), el Ministro de Defensa ahora tomó la iniciativa y estableció una agenda política crucial para el futuro del gobierno. A Bibi no le gusta tomar la iniciativa, pero le gusta aún menos cuando se la toman por él. ¿Por qué la crisis acerca la caída del gobierno? Porque si no hay un compromiso político sobre la ley de reclutamiento, solo elecciones pueden congelar el reclutamiento de los estudiantes de yeshiva y mantener la transferencia de fondos a las yeshivas, hasta la formación del próximo gobierno. Este es el nuevo evento que ocurrió aquí: si no se alcanza un compromiso, hay un incentivo para que los partidos jaredíes vayan a elecciones.

El tema del reclutamiento de los jaredíes se ha prolongado y arrastrado durante años detrás de la política israelí, como un pedazo de papel pegado al zapato y difícil de sacudir. Nadie creyó que los jaredíes se reclutarían en cantidades significativas. Ningún candidato a primer ministro quería enredarse con los partidos jaredíes. Nadie quería admitir ante los israelíes: no habrá igualdad de cargas aquí. Los gobiernos patearon esta lata abollada, y principalmente hacía ruido. Del Tribunal Superior a la legislación, al Tribunal Superior, y de nuevo a la legislación. Se establecieron objetivos ficticios; los jóvenes que apenas podían considerarse observantes fueron definidos como «jaredíes» para el beneficio de las cuotas. El tema sustenta organizaciones sin fines de lucro, think tanks, profesionales bien intencionados y recaudadores de fondos filantrópicos. De vez en cuando, como plataforma para políticos de centroizquierda, el tema se disparaba a la agenda, luego se desvanecía, de forma natural.

El 26 de marzo de 2023, un día después de la destitución de Galant, estallaron las protestas en las calles.

Durante este tiempo, nada sustancial ocurrió en el mundo de las yeshivas. En realidad, una cosa sí sucedió: las clases de evasión fueron creciendo. Lo obvio debe escribirse: los jóvenes jaredíes reciben la exención del servicio no por estudiar Torá, sino porque nacieron y pertenecen a la comunidad jaredí. Cualquier estudiante de yeshivá les contará, en una conversación de 5 minutos, sobre aquellos que solo están registrados en la yeshivá y no asisten. Cualquier economista les explicará por qué la sociedad israelí, dado el crecimiento de la comunidad jaredí, no puede permitirse el podrido e ineficaz arreglo bajo el cual no hay igualdad y hay un incentivo para que una población joven y grande no trabaje hasta la edad de exención. Y, aun así, nada sucedió. Y luego vino el 7 de octubre.

Todo cambió. No se puede publicar el número de combatientes regulares en las FDI, los verdaderos combatientes. Pero se puede decir con certeza que, si se cuentan los caídos en la guerra y los miles de heridos y la necesidad de expandir la fuerza de combate, se llega a la conclusión de que las FDI necesitan más soldados y soldadas. Es cierto, no en todos lados y no en todas las condiciones. Pero la necesidad está aquí y es urgente. La respuesta más inmediata y fácil es extender el servicio a 36 meses, usar generosamente los “decretos número 8” (orden administrativa de reclutamiento de reservas), y extender y profundizar la carga sobre los reservistas. A nivel inmediato, como curita inicial, esto funciona bien. Y eso es lo que el establishment de seguridad solicitó. Ya está quemado por las promesas y los «marcos» para el reclutamiento de los jaredíes, y su gente no tiene la energía ni el tiempo para meterse en ese pantano. Expandir la fuerza de la manera más eficiente y barata es con aquellos que actualmente sirven, o sirvieron. Al mismo tiempo, la Dirección de Personal de las FDI está tratando de abordar la angustia de los reservistas y sus familias; recientemente comenzaron a repartir dinero y reembolsos, y hay cientos de millones de shekels más en la caja. (Para beneficio de mis lectores, aquí va un aviso: pueden ayudar a los empresarios, incluso reembolsan a las familias de los reservistas gastos acumulados en servicios de niñeras. Solo mostrando la transferencia bancaria).

Me parece que el Primer Ministro, el Ministro de Defensa y en cierta medida también las FDI, no entendieron la fuerza de la reacción pública, sentimental y profunda ante la profundización de la carga. Todos tenían claro que había que hacerlo; no hay duda al respecto. Pero la carga es enorme: 42 días de reserva al año, 70 días de reserva para comandantes, y aproximadamente 84 días de reserva para oficiales. En un cálculo simple, cada combatiente israelí que se licencia a los 21 años pasará otros casi tres años de su vida en la reserva, hasta los 46 años. Frente a esto, los partidos jaredíes acababan de recibir incrementos histéricos en los presupuestos de las yeshivas, y se aferraron a un histórico privilegio de exención de reclutamiento. Y, sobre todo, en una sociedad donde ocurre una horrible guerra que comenzó con un ataque sorpresa letal, el ojo, por naturaleza, se dirige hacia aquellos que no sirven. Y su número y poder solo crecen.

El pecado de la arrogancia cegó a los líderes jaredíes. Se volvieron adictos al bloque de Netanyahu. El apoyo al golpe judicial fue un error dramático; sin él, el gobierno habría aprobado la legislación importante para ellos hace mucho tiempo. Los diputados jaredíes se identificaron políticamente solo con la derecha. Sus demandas presupuestarias no conocían la saciedad. Cuando comenzó la guerra, se unieron a Smotrich, sin duda el peor ministro del gobierno en una competencia difícil con Itamar Ben Gvir, y continuaron exigiendo y recibiendo su botín político. El mayor regalo que recibieron los activistas a favor del reclutamiento de los jaredíes es Goldknopf (Ministro de Vivienda, representante de Judaísmo Unido); ¿dónde está él y dónde está la prudente sabiduría de los líderes jaredíes de la generación anterior?

Hay tres componentes aquí: la extensión del servicio regular, la ley de reservistas y la ley de reclutamiento. Benjamin Netanyahu tenía un plan: separar. Para el sector que se enrola, profundicen la carga. En silencio, en combinación con los jaredíes, aprueben la ley de reclutamiento. Debido a que Netanyahu no cambió en nada después del 7 de octubre, no entendió que esa es la política del ayer. Incluso diputados del Likud, sin duda la familia más servil y rastrera de la naturaleza, comenzaron a rebelarse. Algunos dijeron que no votarían a favor de agravar la carga sobre los que sirven sin una ley de reclutamiento más equitativa. Lapid y Lieberman presentaron enfoques más claros. Gantz también anunció que se opone a profundizar la carga sin el marco que él llama «servicio israelí». De todos los políticos israelíes, Gantz ha estado involucrado en este asunto consistentemente durante muchos años. A veces citan su declaración sobre las negociaciones con los jaredíes, la que publicó en su momento Sefi Ovadia, el columnista político de Channel 13: “Les envío una hoja en blanco, firmada abajo por Benny Gantz, dos tercios de página para ustedes. Llenen lo que quieran. Déjenme un tercio y llenaré lo que yo quiera». Bueno, esto es lo que Gantz quiere llenar en su tercio: un marco de servicio (nacional o en las FDI) y educación estatal para todos. No son exactamente asuntos fáciles de digerir para la comunidad jaredí (o árabe). Gantz tiene un marco listo: reclutamiento de entre 2,500 y 3,000 jóvenes jaredíes cada año, al menos, servicio nacional o militar, establecimiento de una administración que supervise y decida quién es «Torá es su profesión». En resumen, no es algo que los jaredíes estén dispuestos a escuchar en este momento. En general, los líderes jaredíes y el liderazgo rabínico aún deliran en un excepcional estado de negación. Como se dijo sobre la dinastía Borbón, no han olvidado nada y no han aprendido nada.

Yoav Galant junto al Secretario de Defensa de los Estados Unidos, Will Later.

El Ministro de Defensa se encontró entre tres fuerzas que tiran en direcciones opuestas. Por un lado, la necesidad bélica de combatientes ahora mismo. La única forma: extender el servicio y más días de reserva, y por años. Por otro lado, la demanda política jaredí de una exención de reclutamiento. Por el tercer lado, la falta de voluntad pública y política de ceder nuevamente ante los jaredíes, mientras el público que sirve paga todo el precio. Aprendí a conocer cómo se conduce Galant en la guerra. Cuando intentan acorralarlo, ya sea en el sur de Gaza o en la política, hace movimientos agresivos, sorprendentes y claros. A diferencia de Bibi, no tiene ningún problema en cortar rápidamente. Galant está tratando de evitar un desarrollo bastante probable: una retorcida ley de reclutamiento, una combinación, que provocaría una ola de protestas dentro de las FDI y especialmente en la reserva. También es el ministro más comprometido del gobierno con la continuación de la guerra, y las FDI, como se dijo, necesitan desesperadamente combatientes. Si las FDI reclutan 10 brigadas de reservistas, con una asignación de 20 días de reserva y no 40, eso significa que el período de combate se redujo a la mitad. Si ese personal no está disponible, la continuación de la guerra está en peligro.

En el mundo del Ministro de Defensa, si Bibi puede cerrar un acuerdo con los jaredíes y Gantz puede y quiere cerrar un acuerdo con los jaredíes, entonces todos juntos pueden.

Por supuesto, existe otra posibilidad, bastante probable: que Netanyahu intente evadir a Galant y Gantz. Traerá algún tipo de legislación combinada aceptable para Judaísmo Unido, doblegará a los serviles de su facción (no un asunto particularmente difícil) y aprobará una nueva exención para los jaredíes (con un compromiso vago sobre «objetivos de reclutamiento» ante la Corte Suprema). No necesita 61, y algunos argumentan que Netanyahu no dudaría en llegar a un acuerdo con las facciones árabes que se abstendrían a cambio de ciertos logros. Altos funcionarios del gobierno piensan que es una receta para una enorme explosión social, política y con implicaciones para la guerra. «Los soldados votarían con sus pies, sería un ejercicio pestilente. Y de todos modos nos llevaría a elecciones», me dijo un diputado del Likud.

Galant tenía razón cuando dijo en su discurso del miércoles que una guerra como la que Israel está pasando ahora sucede una vez cada 75 años. Los reservistas y los soldados regulares están en la guerra más larga desde la Guerra de Independencia. Cientos de ellos sacrificaron sus vidas, miles resultaron heridos, muchos miles perdieron a sus amigos, decenas de miles cargarán las imágenes y experiencias por el resto de sus días, los negocios cerraron, las familias enfrentaמ enormes dificultades frente al servicio activo o una reserva interminable y sin fin. La idea de arreglar otro arreglo más es bastante demente. La era de las fanfarronadas ha terminado.

En cierto modo, la pelota ahora pasa a Gantz. Políticamente, lo más saludable para él es no llegar a ningún acuerdo. Netanyahu tendrá que elegir entre una podrida combinación que provocaría una ola de protestas, y elecciones. La primera opción también podría llevar, de todos modos, a elecciones. A los jaredíes puede decirles: nos arreglaremos después de las elecciones. Sin Bibi, y también sin Galant.

Los partidos jaredíes pueden amenazarlo: si no aceptas ahora un generoso compromiso, se acabó contigo. Y sobre eso dirán los partidos del centro en Israel: האָט ער געזאָגט (en Yidish: lo dijeron y qué?). En la política israelí ya entendieron que los jaredíes siempre irán con Bibi, a menos que pierda de verdad. Y si pierde de verdad, irán con cualquiera que los quiera, porque ¿qué otra opción tendrían? ¿Observar cómo un gobierno laico de unidad les elimina todos los fondos de las yeshivas?

Por otro lado, Gantz está comprometido con la guerra. Como se escribió aquí, tiene una obsesión saludable con el tema de la igualdad de cargas. Cree que será Primer Ministro. Quizás le conviene tratar de llegar a un compromiso ahora, uno del que de todos modos Netanyahu asumiría la responsabilidad, en lugar de seguir pateando la lata. Si frustra cualquier acuerdo, Netanyahu tratará de presentarlo ante los jaredíes como un nuevo Tommy Lapid z¨l (el gran enemigo de los jaredíes en la política de la primera década del siglo). Gantz temerá tal escenario. Es un hombre precavido, estatista. En el centro israelí, no hay nadie más pro-jaredí que él.

Ante el público, Netanyahu intentará argumentar que debido a Gantz la guerra está en peligro. Que solo si Gantz firma un «marco de reclutamiento» (alguna farsa), podremos seguir hasta la «victoria absoluta». Como ven, se trata de una crisis política multidimensional, profunda, con un enorme potencial explosivo (político, social). Y todo esto durante una guerra.