«La gente dice que soy ingenua, antisemita y traidora»: adolescente israelí encarcelada por negarse a servicio militar obligatorio

El domingo por la mañana, la objetora de conciencia israelí Sofia Orr, de 18 años, llegó al centro de reclutamiento del ejército cerca de Tel Aviv y declaró su negativa a alistarse en el servicio militar obligatorio en protesta por la guerra de Israel contra Gaza y su prolongada ocupación. Orr, la segunda adolescente israelí que rechaza públicamente el reclutamiento por razones políticas desde el 7 de octubre (después de Tal Mitnick, que lo hizo en diciembre), fue sentenciada a 20 días iniciales en la prisión militar de Neve Tzedek, que probablemente se extenderán si continúa negándose a aceptar el reclutamiento.

“El ambiente actual es mucho más violento contra mis creencias, así que obviamente tengo más miedo, pero creo que en estos tiempos lo más importante es expresar una voz de resistencia”, dijo a +972 y Local Call en una entrevista la semana pasada. “Elijo negarme porque en la guerra no hay ganadores. Lo estamos viendo ahora más que nunca. Todos los pueblos, desde el río Jordán hasta el mar [Mediterráneo], están sufriendo a causa de esta guerra, y sólo la paz, una solución política y la presentación de una alternativa pueden conducir a una seguridad real”.

Sofia Orr llega al centro de reclutamiento de las FDI en Tel Hashomer, cerca de Tel Aviv, para declarar su negativa a alistarse en el servicio militar obligatorio, el 25 de febrero de 2024. (Oren Ziv)

Orr explicó que ya había decidido rechazar el servicio militar obligatorio mucho antes de que comenzara la guerra, debido a “la ocupación y opresión que el ejército impone contra los palestinos en Cisjordania”. Los ataques del 7 de octubre liderados por Hamás, dijo, “nos mostraron una vez más que la violencia sólo conduce a más violencia y que debemos resolver esto pacíficamente y no mediante más violencia”.

Aproximadamente 30 activistas de izquierda, la mayoría de ellos adolescentes, acompañaron a Orr al centro de reclutamiento. Realizaron una protesta en apoyo de su decisión de negarse, lo que despertó el interés de varios estudiantes de ieshivá ultraortodoxos que habían venido para obtener exenciones del servicio militar.

Miles de adolescentes israelíes están exentos del servicio militar obligatorio cada año, principalmente por motivos religiosos, pero sólo un puñado se declara políticamente opuesto al servicio militar. Además de la duración variable de la prisión, la objeción de conciencia puede reducir las perspectivas profesionales y dar lugar a la estigmatización social.

Sin embargo, Orr fue uno de los 230 adolescentes israelíes que firmaron una carta abierta a principios de septiembre, antes de la guerra, anunciando su intención de rechazar sus órdenes de reclutamiento como parte de una protesta más amplia contra los esfuerzos del gobierno de extrema derecha de Israel para restringir el poder del Poder Judicial. Al conectar la reforma judicial con el antiguo régimen militar de Israel sobre los palestinos, los estudiantes de secundaria, que se organizaron bajo el lema «Juventud contra la dictadura», declararon que no se unirían al ejército «hasta que se garantice la democracia para todos los que viven dentro de la jurisdicción del gobierno israelí”.

Mientras la gran mayoría del público israelí apoya plenamente el ataque del ejército contra Gaza tras el 7 de octubre, y mientras los activistas de izquierda se enfrentan a una dura represión policial y a engaños por adoptar una postura contra la guerra, lo que está en juego para los objetores de conciencia se han elevado aún más. En la siguiente entrevista, que ha sido editada para mayor extensión y claridad, Orr explica por qué nunca dudó en su decisión de negarse.

¿Cómo llegó a la decisión de rechazar el servicio militar?

“Siempre he sentido más compromiso con las personas que con los estados, pero [mi oposición al reclutamiento] comenzó a ser clara para mí cuando tenía unos 15 años. Empecé a hacerme preguntas: ¿A quién estaría sirviendo en mi ejército? servicio, y ¿qué les ayudaría a hacer? Entendí que, si me alistaba, estaría participando y normalizando un ciclo de violencia que dura décadas. Me di cuenta de que no sólo no podía hacer eso, sino que tenía que hacer todo lo posible para ponerle fin y resistirlo. Al hablar sobre lo que significa el alistamiento para mí, espero que haga que otras personas piensen en su alistamiento y si creen que es bueno. Hago esto con empatía, solidaridad y amor por todos los israelíes que viven en Israel y por todos los palestinos que viven en Gaza y Cisjordania, independientemente de su nacionalidad o religión, simplemente por la creencia de que todo ser humano merece vivir una vida segura y digna”.

Usted formó sus opiniones durante años en los que muchos israelíes liberales protestaban contra el gobierno: en las protestas “Balfour” en Jerusalén en 2020 y las protestas “Kaplan” en Tel Aviv en 2023. ¿Estuvo activa en esos movimientos?

“Esas protestas fueron importantes, pero no se centraron en lo que creo que es la raíz del problema. Por eso fue muy importante para mí ir allí y ampliar la discusión. La sociedad israelí se esfuerza mucho por ignorar la ocupación y a los palestinos, pensando que este problema pasará. Pero no es pasajero, como vemos ahora. El problema no desaparece sólo porque dejas de mirarlo. Se queda y sigue creciendo hasta que finalmente explota”.

¿Cuál ha sido la reacción a su decisión entre amigos, familiares y compañeros de escuela?

“La mayoría de la gente piensa que soy rara y no entienden de qué estoy hablando. Dicen que soy ingenua y egoísta, y a veces también que soy antisemita, una traidora, y que me desean todo tipo de violencia. Por suerte, ese no está entre mis círculos más inmediatos, pero he recibido respuestas tanto de amigos como de familiares que no fueron fáciles. La situación empeoró mucho después del 7 de octubre con la ola de “desilusionados”: personas que antes del 7 de octubre creían que había una posibilidad de una solución [política pacífica], y después de eso perdieron la esperanza en esa posibilidad. Pero el 7 de octubre sólo demostró que es necesaria una solución política; de lo contrario, la violencia simplemente continuará”.

Existe un deseo de venganza sin precedentes en la sociedad israelí. ¿Considera su negativa un intento de persuadir al público o una acción declarativa ante esta ola?

“Para mí es importante hacer esto incluso si no convenzo a nadie. Es la cosa justa que hacer. Pero no sé si habría hecho esto públicamente si no tuviera alguna esperanza de que la gente pudiera oír y escuchar y que todavía hubiera espacio para la conversación. Es muy importante llegar a la sociedad israelí, especialmente a los jóvenes que están donde yo estoy, y mostrarles por qué elegí lo que elegí”.

¿Tiene amigos o conocidos que actualmente estén sirviendo en Gaza?

Dentro de Gaza, no. Pero tengo muchos amigos que sirven o sirvieron en el ejército. Yo también quiero lo mejor para ellos. Quiero que el Estado deje de enviar soldados a morir. Quiero que puedan vivir una vida normal, pero ellos no lo ven así.

¿Conocer a los palestinos le ayudó a tomar la decisión de negarse?

“Mis puntos de vista ya estaban relativamente consolidados incluso antes de empezar a reunirme con palestinos, pero eso ayudó a hacerlo tangible: conocer a personas a las que cuando crecemos les dicen que son nuestros enemigos, y ver que son personas comunes y corrientes como yo, que quieren vivir sus vidas como yo. Hay un grave problema de deshumanización, por eso estos encuentros son realmente importantes. En el momento en que dejas de creer que los palestinos son personas, es mucho más fácil descartar la idea de que sus vidas valen algo y matarlos sin pensarlo dos veces”.

¿Le preocupa ir a prisión, especialmente en el clima actual?

“Sí, sin duda. El ambiente actual es mucho más violento y extremo en contra de mis creencias y mi decisión. Por lo tanto, no hace falta decir que tengo más miedo tanto de la pena de prisión como de la reacción externa. Pero eso es también lo que lo hace más importante para mí. En estos tiempos es muy importante expresar esta voz de resistencia y solidaridad, no quedarse de brazos cruzados”.

Una versión de este artículo se publicó por primera vez en hebreo en Local Call.

