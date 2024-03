La necesidad de que los trabajadores palestinos regresen de Cisjordania para trabajar en Israel

La decisión de Israel de prohibir la entrada a más de 140.000 trabajadores palestinos de Cisjordania debido al estallido de la guerra con Hamás y las preocupaciones sobre su lealtad con Hamás ejerce una gran presión sobre la economía palestina y la estabilidad de la Autoridad Palestina. Además, esta medida también afecta a la economía israelí, que aún no ha encontrado sustitutos para estos trabajadores. En particular, los sectores de la construcción y la agricultura, que dependen en gran medida de la mano de obra palestina, se encuentran en un estado de crisis. El aumento del sentimiento anti palestino tras la masacre del 7 de octubre ha complicado las decisiones del gobierno israelí sobre el futuro empleo de estos trabajadores. Con casi cinco meses desde el estallido de la guerra y con la preocupación de que las tensiones aumenten durante el Ramadán (cuando los palestinos celebran muchas reuniones sociales marcadas por un aumento del gasto), Israel debería implementar medidas para reducir las tensiones y prevenir nuevos incidentes violentos en Cisjordania. El regreso controlado y gradual de los trabajadores palestinos, que no representan un riesgo para la seguridad, podría ayudar a aliviar las tensiones.

Han pasado casi cinco meses desde la masacre de Hamás del 7 de octubre y la guerra resultante no muestra signos de disminuir. Las FDI están llevando a cabo operaciones de alta intensidad contra Hamás en la Franja de Gaza, han frustrado con éxito varios intentos de ataques terroristas en Cisjordania y están respondiendo enérgicamente a la guerra de solidaridad de Hezbolá con Hamás. En medio de estas tensiones, la vida en Israel está volviendo gradualmente a la rutina, excepto en las zonas donde los residentes han sido evacuados y entre muchos israelíes que actualmente sirven en las reservas.

Al mismo tiempo, los territorios palestinos están luchando por recuperarse y están lejos de recobrar una sensación de normalidad. La Franja de Gaza, en el centro del conflicto, ha sufrido una gran destrucción y devastación debido a las acciones militares israelíes, una situación instigada por Hamás. En Cisjordania, la actividad económica ha disminuido notablemente, en parte como resultado de las decisiones del gobierno israelí al comienzo de la guerra que han afectado directamente la vida cotidiana en la zona. Una decisión ha sido la retención israelí de los ingresos fiscales que recauda en nombre de la Autoridad Palestina, incluidos los fondos destinados a la Franja de Gaza, además de la política de larga data de retener los ingresos fiscales asignados a las familias de los prisioneros palestinos que han cometido ataques terroristas contra Israel. Además, desde que comenzó la guerra en Gaza, Israel ha impuesto una prohibición total a la entrada al país de trabajadores palestinos de Cisjordania.

El empleo de palestinos en Israel es vital para la economía palestina y está firmemente establecido en las diversas disposiciones de los Acuerdos de Oslo, que estipulan las reglas y regulaciones para el empleo de los palestinos de Cisjordania. El Protocolo de París, firmado en 1994 entre Israel y la Organización de Liberación Palestina (OLP), exige que Israel apoye el crecimiento de la economía palestina; sin embargo, con el tiempo, las economías israelí y palestina se han vuelto mutuamente dependientes e interconectadas. Esta interdependencia ha fomentado la cooperación en materia de seguridad entre las fuerzas de seguridad israelíes y palestinas. A medida que esta cooperación demostró su eficacia y contribuyó a una sensación de estabilidad, Israel se mostró cada vez más dispuesto a permitir la entrada de trabajadores palestinos a su territorio.

Antes de que estallara la guerra, unos 165.000 palestinos trabajaban en Israel y en los asentamientos de Cisjordania. Alrededor de 130.000 palestinos tenían permisos para trabajar en Israel, mientras que se estima que 35.000 trabajaban sin permisos. Desde el 7 de octubre, aproximadamente 150.000 palestinos que trabajaban dentro de la Línea Verde han perdido su principal fuente de ingresos, que dependía del mercado laboral israelí. El Comando Central de las FDI ha permitido que unos 15.000 palestinos sigan trabajando en los asentamientos. A pesar de sus esperanzas de un rápido regreso a la normalidad, como ocurrió después de rondas anteriores de combates entre Israel y Hamás durante los últimos 15 años, esto aún no se ha materializado. Los trabajadores comprenden la política significativamente más estricta tras el ataque de Hamás el 7 de octubre, la negación de estos acontecimientos por parte de ellos, su incapacidad para condenarlos y el apoyo generalizado a Hamás en Cisjordania causan esta situación. Sin embargo, mantienen la esperanza de regresar a sus lugares de trabajo, en parte porque Israel aún no ha encontrado reemplazos para ellos y sus empleadores apreciaron su profesionalismo a lo largo de los años. Además, trabajar en Israel aseguró que muchas familias de Cisjordania pudieran mantener un nivel de vida digno.

Trabajadores palestinos vuelven a su tierra luego del inicio del conflicto.

Desde una perspectiva macroeconómica, los ingresos generados por los palestinos que trabajan en Israel y los asentamientos constituyeron alrededor del 20 por ciento del PBI de la Autoridad Palestina, lo que ofrece una base económica estable. En 2022, estos trabajadores inyectaron más de 4.000 millones de dólares a la economía palestina, mientras que el presupuesto anual de la Autoridad Palestina era de unos 6.000 millones de dólares. En vísperas de la guerra, un trabajador de la construcción palestino en Israel podía ganar unos 300 shekels (alrededor de 85 dólares) al día, más del doble del salario diario medio en Cisjordania, de unos 115 shekels. Esta situación, sin embargo, es un arma de doble filo: aunque el ingreso familiar promedio de los palestinos que trabajan en Israel ha aumentado y la economía palestina se ha beneficiado de los ingresos obtenidos en Israel, esta situación inadvertidamente ha disuadido a los hombres palestinos de seguir una educación superior. La resultante falta de una población educada obstaculiza el desarrollo de la economía palestina; como resultado, se queda atrás, sin los motores de crecimiento necesarios para el avance de la sociedad.

Tras las decisiones del gobierno israelí, la economía palestina está ahora al borde del colapso. Desde el inicio de la guerra, la tasa de desempleo en los territorios palestinos ha aumentado al 40 por ciento; aquellos que han encontrado trabajo en Cisjordania reciben un salario mucho menor del que recibirían si trabajaran en Israel. La imposibilidad de trabajar en Israel durante los últimos cinco meses ha alimentado la ira y la frustración entre los palestinos, que carecen de fuentes alternativas de ingresos. La Autoridad Palestina se ha visto obligada a despedir trabajadores y reducir los salarios de sus numerosos empleados, incluidos los de las fuerzas de seguridad. Está buscando activamente apoyo internacional para ejercer presión sobre Israel y ha estado haciendo sonar las alarmas sobre el deterioro de su economía. Muchos palestinos quedan vagando por las calles sin empleo remunerado y son cada vez más propensos a las críticas y el malestar dirigidos tanto a Israel como a la Autoridad Palestina.

Al mismo tiempo, la prohibición de trabajar para los trabajadores palestinos también afecta a la economía israelí. La gran mayoría de los palestinos que trabajaban en Israel antes del 7 de octubre estaban empleados en los sectores de la construcción, la agricultura o la hostelería. El daño a la industria de la construcción ha sido especialmente duro, ya que empleaba a alrededor de 100.000 palestinos –cerca de un tercio de la fuerza laboral en la industria de la construcción de Israel– mientras que el 80 por ciento estaba empleado en “trabajos húmedos” (yeseros, moldeadores, pisos, etc.). Habiendo adquirido experiencia y reputación como trabajadores profesionales, su ausencia plantea un problema importante para la industria. Como resultado, el sector de la construcción se ha desacelerado significativamente desde el 7 de octubre, casi no se han iniciado construcciones y muchos proyectos se han suspendido o avanzan lentamente. La asociación de contratistas israelíes lleva semanas advirtiendo sobre la amenaza que se cierne sobre la industria de la construcción. Además, los intentos de encontrar trabajadores alternativos procedentes de Israel o del extranjero han fracasado en gran medida debido a la experiencia y el profesionalismo necesarios, así como a la necesidad de alojamiento en Israel. Los israelíes no se apresuran a trabajar en estas industrias, e importar trabajadores de países del este de Asia es un proceso que requiere un período prolongado de absorción y capacitación. Dado que la demanda de vivienda continúa creciendo, la falta de nuevas construcciones probablemente hará que los precios de la vivienda se disparen en los próximos años.

Conclusiones y Recomendaciones

En el momento de escribir este artículo, la masacre perpetrada por Hamás el 7 de octubre sigue influyendo en el proceso de toma de decisiones israelí. La Autoridad Palestina, que aún no ha condenado las atrocidades, se enfrenta a las repercusiones. Los trabajadores palestinos de Cisjordania que estuvieron empleados en Israel también están pagando el precio de su identificación con Hamás.

La situación económica en los territorios palestinos se está deteriorando rápidamente. La Autoridad Palestina no puede encontrar fuentes alternativas de ingresos para reemplazar los ingresos fiscales que Israel está reteniendo, la pérdida de ingresos de Israel está dañando la actividad económica en los territorios palestinos y la Autoridad Palestina advierte sobre un colapso inminente, todo lo cual es de gran preocupación para el establishment de seguridad de Israel y algunos miembros del gobierno.

Israel puede y debe trazar una política selectiva y controlada para otorgar permisos de trabajo, centrándose en los trabajadores que presentan un riesgo mínimo para la seguridad, como los trabajadores mayores, casados ​​y con hijos, y aquellos que son el principal sostén de sus familias. Vale la pena señalar que las zonas industriales adyacentes a los asentamientos judíos en Cisjordania han seguido empleando a unos 10.000 trabajadores palestinos durante la guerra. Si bien se consideraba que los anteriores conflictos militares con Hamás permitían a la economía palestina reiniciarse y desarrollar su infraestructura y sus motores de crecimiento, la agitación instigada por Hamás ha hecho que la rehabilitación y la dependencia del apoyo externo sean las principales características de la economía palestina, tanto ahora como en el futuro.

A medida que nos acercamos al mes sagrado musulmán del Ramadán, una época de aumento de la demanda del mercado y de reuniones sociales, en medio de una atmósfera volátil en Cisjordania marcada por la devastación, las pérdidas y la ira, Israel debería tomar medidas para reducir las tensiones y prevenir una escalada de violencia en el Banco del Oeste. Anunciar el regreso gradual de los trabajadores palestinos a Israel, incluso si el proceso sólo se implementa después del Ramadán, restaurará cierta sensación de esperanza para los muchos palestinos que dependen del empleo en Israel para su sustento.

* Investigador principal del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional. Sus áreas de investigación son las relaciones palestino-israelíes, la sociedad palestina, su conexión con Israel y los asentamientos, así como el sistema inter organizacional palestino.

** Investigador senior del INSS; profesora titular y Cátedra Rosita Herczeg de Economía en el departamento de economía de la Universidad Hebrea de Jerusalén; director del Foro Pinhas Sapir para la Política Económica en Israel.