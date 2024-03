Esta es la situación, según el profesor Jeffrey Sachs:

Israel está cometiendo genocidio en Gaza y se esfuerza por lograr una limpieza étnica. Lo que está ocurriendo en Gaza es simplemente la masacre de decenas de miles de civiles. Israel rechaza la solución de dos Estados, creyendo que puede gobernar para siempre toda la zona entre el río y el mar. Se jacta del pleno respaldo que recibe de los Estados Unidos, y pasa por alto por completo la realidad: Casi todos los países del mundo se oponen vehementemente a su política y, de hecho, está completamente aislada, aparte del apoyo que recibe de los Estados Unidos y de países pequeños como Micronesia. Pero los vientos están cambiando de rumbo, e incluso el público estadounidense le está dando la espalda.

Según Sachs, tarde o temprano Washington detendrá la ayuda militar a Israel por una variedad de razones: la oposición pública en Estados Unidos de financiar las guerras en Gaza y Ucrania, el alejamiento de los jóvenes estadounidenses de la posición israelí, el aislamiento de Israel en el mundo, la creciente deuda de Estados Unidos, y el hecho de que pronto Estados Unidos abandonará el escenario como líder indiscutible del orden mundial, a la luz del surgimiento de nuevas fuerzas. El principal de ellos es China. Los israelíes no se dan cuenta de que pronto se quedarán solos. Y no entienden que la brutalidad de las FDI en Gaza pone a Israel en peligro existencial.

No es fácil escuchar estas opiniones de Sachs, el hombre que fue coronado por el New York Times a los 38 años como el economista más importante del mundo, y aún hoy, 30 años después, es considerado uno de los economistas y pensadores más influyentes de la izquierda estadounidense. No es fácil, pero es necesario. Parece expresar con particular agudeza lo que piensan muchos en el mundo académico de Estados Unidos, en los pasillos del gobierno en Europa y, no menos importante, en el ala izquierda del Partido Demócrata, que está cobrando impulso y podría provocar un cambio en el tono al que nos hemos acostumbrado a escuchar desde Washington.

Según Thomas Friedman, comentarista principal de The New York Times, Joe Biden será probablemente el último presidente demócrata en apoyar a Israel. Según el profesor Sachs, el punto de inflexión en la posición de Estados Unidos está a la vuelta de la esquina, y los israelíes simplemente están galopando a ciegas contra la pared. Tiene muchos parientes en Israel, y a lo largo de los años la ha visitado innumerables veces. Ha recorrido todo el país, ha establecido contactos con colegas en las universidades y, en general, parece estar bien versado en la política local al nivel de un veterano asesor parlamentario. Como la mayoría de los judíos estadounidenses, pasó la mañana del 7 de octubre haciendo llamadas telefónicas de pánico a sus familiares en Israel.

«Fue una sensación terrible», recuerda ahora. «Había mucha ansiedad. Lo primero que hice fue asegurarme de que los miembros de nuestra familia en Israel estuvieran bien, y afortunadamente ninguno de ellos resultó herido directamente. Lo segundo que hice fue tratar de entender por qué sucedió lo que sucedió. Hamas hizo algo terrible, pero como alguien que ha estado investigando situaciones similares durante 50 años, esto no cayó del cielo».

En Israel, en realidad, si cayó de sorpresa. Aquí creían que la barrera erigida en la frontera frustraría cualquier fantasía de invadir las comunidades israelíes, y los funcionarios de inteligencia estaban convencidos de que Hamas estaba disuadido y no interesado en una escalada bélica.

«Unos días antes del ataque, escuché al asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, decir que Medio Oriente está más tranquilo de lo que ha estado en 20 años. Por supuesto, su evaluación no reflejó la realidad, sino más bien la incomprensible ingenuidad de la administración estadounidense».

Esta era también la percepción en Israel.

«Mira, recuerdo que en mi última visita y la de mi esposa a Israel, hace cinco años, ambos nos sorprendimos por la forma en que todos los israelíes que conocimos, amigos y parientes, tenían la actitud de que era posible vivir de esta manera, y que la tranquilidad se mantendría. De hecho, en todos nuestros encuentros con la gente de Israel, la cuestión palestina nunca surgió de forma natural. Cuando hablamos con amigos palestinos, nos encontramos con una realidad completamente diferente. Allí estaba constantemente presente, había semillas de miseria, había violencia de baja intensidad. Nunca se me ocurrió que fuera posible continuar así, o tratar de hacer la paz con los Estados árabes por encima de las cabezas de millones de palestinos».

De hecho, Israel firmó los Acuerdos de Abraham. Antes de la masacre, la normalización con Arabia Saudita parecía estar al alcance de la mano.

«No sé cuál era el plan de Arabia Saudita, pero no creo en ningún informe publicado por la administración estadounidense, ni en nada de lo que diga Netanyahu. Mientras tanto, Arabia Saudita ha dejado explícitamente claro que no habrá normalización sin acuerdo de los palestinos.

¿Alguien cree realmente que la cuestión palestina puede ser eliminada? ¿Desaparecerá el problema solo porque Jake Sullivan o Jared Kushner decidieron que desaparecería, o porque el dinero estadounidense lo haría desaparecer? No lo creo».

¿Qué sí crees?

«En la solución de dos Estados, ¿por qué? ¿Hay otra solución? Las otras opciones son una solución de un solo Estado, que nadie quiere, la limpieza étnica o un Estado de apartheid. Lo que sucedió el 7 de octubre no surgió de la nada, sino de la desastrosa realidad palestina. Israel no debería gobernar millones de personas”.

En las últimas semanas, Estados Unidos ha discutido un paquete de ayuda de 60.000 millones de dólares para el ejército ucraniano. Si bien el apoyo de Estados Unidos a Kiev parece no tener reservas, la oposición en Washington a la continuación de la ayuda está creciendo. Sacks sugiere que Israel aprenda una lección del caso ucraniano. «Le ruego al público israelí: si cuenta con el apoyo estadounidense a largo plazo, preste atención a lo que está sucediendo ahora en Ucrania. Es un país en quiebra. A los senadores estadounidenses les gusta dar dinero para que los ucranianos luchen contra los rusos, pero si los ucranianos mueren, ya es su problema. La cuestión es que el público estadounidense está cansado de financiar la guerra en Ucrania, y aunque los miembros del Congreso suelen ignorar al público, a veces también prestan atención a esas voces locales».

En otras palabras, ¿Estados Unidos le dará la espalda a Ucrania y luego también le dará la espalda a Israel?

«Mira, las mismas personas que te apoyan ahora en Washington son las que crearon el desastre en Ucrania. Biden, Sullivan, el secretario de Estado Antony Blinken, estas son las personas que trabajaron en 2014 para derrocar al entonces presidente ucraniano Viktor Yanukovych porque no apoyaba unirse a la OTAN. Eso es lo que creó el desastre que está ocurriendo ahora en Ucrania. Esta gente es un grupo de aficionados. ¿Cuántos países se han basado en el apoyo estadounidense y se han quedado en el camino? Vietnam del Sur, Afganistán después de los talibanes, Irak después de la caída de Saddam Hussein, Libia después de Gadafi. La lista continúa. Durante años he advertido a los ucranianos: no cuenten con el apoyo estadounidense, porque terminarán como Afganistán. Y ahora les advierto: no cuenten con el apoyo estadounidense, porque terminarán como Ucrania».

Usted ha dado ejemplos de dar la espalda a países enemigos. Sin embargo, Israel y Estados Unidos tienen una conexión diferente, una alianza profunda basada en valores compartidos.

«Que Dios nos ayude si lo que está detrás de la política exterior estadounidense son los valores. Nuestra política exterior está dictada por la estupidez y la crueldad, y los valores no tienen nada que ver con eso. Lo único que guía la política exterior estadounidense son los intereses, económicos, militares y de otro tipo. Estados Unidos ha coronado dictadores y asesinos en todo el mundo. Desde 1947, Washington ha estado involucrado en 80 intentos de golpe de Estado y cambios de régimen en todo el mundo, a menudo contra líderes democráticos. Aquí no hay una cuestión de valores, solo de intereses».

Mientras tanto, Israel goza del apoyo inequívoco de la administración Biden.

«No se puede contar en absoluto con el apoyo estadounidense a largo plazo. La mayor parte de la opinión pública estadounidense se opone a lo que el gobierno israelí está haciendo actualmente en Gaza. El mundo entero se opone a lo que Israel está haciendo ahora, y Estados Unidos es el único defensor de Israel de las instituciones internacionales. Debemos recordar que Israel no puede continuar su actividad militar en Gaza ni siquiera durante unos días sin armamento estadounidense, por lo que Estados Unidos es de hecho cómplice del crimen. Israel está sometiendo a Estados Unidos a una prueba extrema, y eso es un error fatal».

Hace poco más de una década, cuando comenzó el estancamiento con los palestinos, la izquierda israelí advirtió de un tsunami político: aislamiento, sanciones, pérdida de apoyo. ¿Y qué pasó realmente? Obama en la Casa Blanca durante dos mandatos, y el apoyo continuó. Las advertencias resultaron ser gritos de «lobo, lobo». En este contexto, es difícil para los israelíes creer que Estados Unidos les dará la espalda.

«Hay quienes, en la política israelí, de derecha e izquierda, creen que se puede salir de todo de forma segura. Si eres fuerte y duro, todo saldrá bien. Este enfoque ha llevado a la decadencia moral en Israel. Muchos israelíes ya no pueden distinguir entre las medidas de seguridad de Israel y la matanza masiva de palestinos. Su decisión de abandonar la diplomacia alimenta la actitud del mundo hacia Israel, y eso incluye su trato en Estados Unidos».

Aun así, desde aquí hasta el final del apoyo, todavía hay una distancia. «Miren, dondequiera que voy, y estoy hablando de todo el mundo, hay una profunda renuencia a tomar las acciones de Israel. No se trata de antisemitismo, sino de oposición a que Israel bombardee a civiles, matando a decenas de miles, la mayoría de ellos mujeres y niños, bombardeando escuelas, hospitales, mezquitas y universidades. A menudo, los mismos bombardeos van acompañados de videos de soldados jubilosos. Los ministros del gabinete de Israel predican la limpieza étnica de los palestinos en eventos públicos, y por alguna razón piensan que sus vulgares declaraciones no se escuchan en todo el mundo, o simplemente no les importa. Hay que entender que el público estadounidense también se está distanciando de Israel. Comienza con la generación más joven, pero también sucede entre el público en general. Los estadounidenses expresan una profunda oposición a la brutalidad israelí, al actual régimen de apartheid y a la postura ultranacionalista sobre la anexión de tierras palestinas».

¿Y qué hay de las enormes bases de apoyo que Israel todavía tiene en Estados Unidos? ¿De los millones de judíos a los millones de simpatizantes de la derecha?

«De hecho, hay muchos estadounidenses que recuerdan a Golda Meir, Abba Eban, Yitzhak Rabin y Shimon Peres. Pero hoy los estadounidenses están mirando a Smotrich y Ben-Gvir. Hasta hace poco, no los conocían. Ahora los están conociendo y están aprendiendo rápido. Ven que Israel se está moviendo hacia la extrema derecha, y no les gusta lo que ven. Una encuesta de The Economist del mes pasado mostró que la mayoría de los jóvenes estadounidenses creen que Israel está cometiendo un genocidio. Un nuevo sondeo de Reuters muestra que el 56% de los demócratas no votaría por un candidato presidencial que apoye la ayuda militar a Israel. Estas ya son las cifras, y a medida que pase el tiempo, la actitud negativa hacia Israel empeorará».

Es natural que las imágenes de Gaza provoquen críticas y protestas, pero cuando llegue el momento, la guerra terminará y las emociones se calmarán. ¿Cree usted que cuando el polvo se asiente, el público estadounidense sentirá lo mismo, y la Casa Blanca realmente obligará a Israel a aceptar la solución de dos Estados?

«No lo sé, pero espero que sí, por el bien de la supervivencia de Israel».

La conversación con Sachs es una oportunidad para confrontar la frialdad que Israel recibió de la élite en Estados Unidos y Europa, así como para tratar de entenderla. Desde su oficina en la Universidad de Columbia, uno de los puntos focales de las protestas antiisraelíes, no entiende el casi consenso en Israel de que Hamas debe ser derrocado por la fuerza. Cuando en uno de sus artículos se le pidió que describiera a los terroristas de Hamas que participaron en la masacre, los llamó combatientes de Hamas, no terroristas. «Puedes llamarlos terroristas, pero no creo que ese sea el punto», dice Sachs. «No hay duda de que lo que sucedió ese día fue un ataque terrorista, pero el punto es qué hacer a raíz de este desastre».

No pasó mucho tiempo después de la ofensiva de Hamas, y la respuesta israelí ya había sido calificada de «masacre». ¿Qué crees que debería haber hecho Israel?

«Justo después de la masacre, Biden les dijo ´aprendan de nuestra experiencia después del 11 de septiembre: cometimos todos los errores posibles porque pensamos que el ataque nos dio permiso para hacer lo que quisiéramos con aquellos que percibimos como enemigos´. Este es probablemente el único caso en el que estoy de acuerdo con el Presidente. Estados Unidos no debería haber invadido Afganistán, ni debería haber ido a la guerra en Irak. Lo que sí necesitábamos hacer era investigar las fallas que existían antes de los ataques, aumentar la seguridad en las fronteras e iniciar una respuesta política inteligente. Lo mismo hizo Israel: tendría que aprender las razones del terrible fracaso, reforzar la seguridad en las fronteras y pensar en una solución a largo plazo».

En este momento, es difícil para los israelíes pensar en una solución a largo plazo, cuando Gaza está dominada por un movimiento que defiende la resistencia a Israel hasta el fin de los tiempos. La actitud predominante en Israel es que, en primer lugar, este movimiento no puede seguir gobernando Gaza, con poder militar y su sistema educativo. Creo que los israelíes están decepcionados por el hecho de que la élite izquierdista de Estados Unidos no da ninguna legitimidad a la eliminación del régimen de Hamas. Israel es visto sólo como la potencia ocupante y poderosa, y de ello se deduce que no tiene derecho a usar la fuerza.

«Mire, está claro para todos que Hamas no mantendrá su poder militar si se acuerda la solución de dos Estados, bajo los auspicios del Consejo de Seguridad de la ONU. Hamas goza de un amplio apoyo debido al intento destructivo de Netanyahu de debilitar a la Autoridad Palestina. Hamas no gozará de ese apoyo si hay un acuerdo. Actúan como si la diplomacia no existiera. La diplomacia no sólo es posible, sino que es necesaria. La percepción de que la solución es militar y que no hay lugar para la diplomacia es una percepción de la extrema derecha».

Hay que entender la percepción prevaleciente en Israel: en 1993 firmamos un acuerdo de paz, y fuimos golpeados por Hamas con una ola de terror. En el año 2000, recorrimos un largo camino en Camp David y fuimos golpeados por Hamas con una ola de terror. En 2005, salimos de Gaza y Hamas tomó el control. Por lo tanto, después de la masacre, existe un amplio apoyo a una solución militar.

«Hay que salir de esta fijación. La solución al conflicto es un acuerdo, con el respaldo del Consejo de Seguridad. Hamas no tendrá forma de bloquear un acuerdo de este tipo. Incluso Irán se está esforzando allí. Ha puesto fin a su conflicto con Arabia Saudita y quiere normalizar sus relaciones internacionales. Los líderes israelíes niegan todo esto, solo para evitar una solución de dos Estados».

La primera etapa de cualquier solución será la rehabilitación de la Franja de Gaza. Como economista y experto en desarrollo, ¿cómo cree que será la recuperación?

«Este es un proyecto que requerirá un esfuerzo conjunto de Israel, Estados Unidos y los países árabes. Estamos hablando de un costo de decenas de miles de millones de dólares durante la próxima década. ¿Quién asumirá el costo? Israel tendrá que soportar parte de la carga, especialmente si la Corte Internacional de Justicia finalmente falla en su contra, lo que se vuelve cada vez más realista mientras Netanyahu y Ben-Gvir dicten la política israelí».

Sachs cree que los israelíes deben estar atentos a los cambios tectónicos que están cambiando la hegemonía global. «Estados Unidos se enfrenta al fin de su grandeza económica», declara, tratando de poner de relieve la inimaginable deuda nacional de Estados Unidos de 34.000 billones de dólares. Esta enorme deuda significará que los pagos de intereses que Washington tendrá que afrontar pronto superarán todo el presupuesto de defensa de Estados Unidos.

Al mismo tiempo, están surgiendo nuevas y viejas potencias como Rusia, India Brasil, y en primer lugar China; «tenemos la imagen que Estados Unidos gobierna el mundo», dice Sachs, «pero los tiempos han cambiado». Según él, no pasará mucho tiempo antes de que el eje de países liderado por China y Rusia tome la delantera a nivel mundial.

El declive de Estados Unidos se ha pronosticado durante años. Mientras tanto, Rusia sigue siendo un país atrasado y la economía de China no se ha recuperado desde el coronavirus.

«Digámoslo de esta manera: hemos llegado a una situación en la que China está haciendo la paz entre Irán y Arabia Saudita. ¿Crees que Estados Unidos podría hacer eso dentro de cien años?»

¿Y qué pasa con Rusia? ¿Está sumergida hasta el cuello en el barro ucraniano?

“Estoy siguiendo de cerca lo que está sucediendo en esta guerra, y puedo decirles que Ucrania se está rompiendo en pedazos mientras que el ejército ruso ha ganado fuerza y sofisticación. Todas las evaluaciones que Estados Unidos tenía sobre esta guerra resultaron ser erróneas. Estados Unidos creía que para entonces Ucrania ya sería miembro de la OTAN y Putin sería derrocado como consecuencia de una crisis económica que llevaría a un levantamiento popular en su contra. En la práctica, sucedió exactamente lo contrario. Lo cierto es que Rusia y Ucrania ya habían llegado a un acuerdo en marzo de 2022, pero Estados Unidos trabajó para bloquear el acuerdo con la esperanza de que continuar la guerra debilitara a Putin. Esta era la típica política estadounidense, derivada de la ignorancia. Lo lamentable es que esta política ha traído el desastre a Ucrania».

No escondes tu enojo y disgusto con el gobierno estadounidense.

«Mire, el mundo de hoy está al borde del desastre nuclear, en gran parte debido a la incapacidad de los líderes occidentales para ser honestos sobre el origen de los conflictos. Esta narrativa de que Occidente es noble y China y Rusia son malvadas no solo es estúpida, sino que también peligrosa».

En una de sus últimas entrevistas, usted dijo que las guerras son el mayor negocio en Estados Unidos. Usted mencionó que los cinco gigantes armamentísticos estadounidenses tienen contratos por valor de cientos de miles de millones con el Pentágono, y que esta industria sesga la política estadounidense.

«Sí. Mire, Biden cuenta con el apoyo de las industrias de defensa de Estados Unidos. A lo largo de su carrera, ha apoyado guerras por elección, el armamento masivo de aliados, golpes de estado asistidos por la CIA y la ampliación de la OTAN. Estas medidas enriquecen la industria armamentística estadounidense. Hay que entenderlo: la industria de las armas en Estados Unidos es una fuerza enorme. Financia a los políticos, financia la investigación científica. No es fácil hacerle frente».

Según Sacks, Estados Unidos e Israel están convencidos de que los países árabes darán la espalda a los palestinos si reciben sistemas de armas avanzados. Pero los bolsillos estadounidenses agotados, junto con las posibilidades que ofrecen los fabricantes de armas fuera de Estados Unidos, significan que los líderes árabes no se deslumbran tan rápidamente. «Los sistemas de armas de China, Rusia, Irán y Corea del Norte serán competitivos en un futuro cercano, y bajo mejores condiciones financieras», dice Sacks, «por lo que incluso en este contexto, no hay razón para pensar que el acceso a los sistemas de armas avanzados de Estados Unidos hará que los Estados árabes abandonen la lucha palestina».

Su conclusión es que no se puede dejar de lado la cuestión palestina, ni tratar de eludirla. «Sí. Realmente les ruego: no cometan el error de pensar que Estados Unidos continuará apoyando el control de Israel sobre millones de palestinos, mientras rechaza la solución de dos Estados. Al final, los palestinos sobrevivirán a la guerra en Gaza, a pesar de las pérdidas. Israel, por otro lado, puede encontrarse bajo un boicot por parte de la comunidad internacional».