Si no hay implicación emocional, no hay aprendizaje

Meir Bruchin es un raro ejemplo de un maestro que no tenía miedo de sus alumnos. Fue detenido bajo sospecha de traición. Ocho días después del estallido de la guerra, el Dr. Meir Bruchin (62), profesor de historia y educación cívica en una escuela secundaria de Petah Tikva, fue convocado a una audiencia en la municipalidad. La razón: «Comportamiento inapropiado manifestado en declaraciones inaceptables en las redes sociales». El 18 de octubre compareció ante un comité que incluía al Director Ejecutivo de la ciudad, funcionarios del departamento de educación y varios abogados. El Comité le presentó publicaciones que había realizado en Facebook en los últimos años y durante la guerra. Al día siguiente, un mensajero llegó a su casa en Jerusalén con una carta de despido. Unos días después, su licencia de enseñanza fue congelada.

El 9 de noviembre, Bruchin fue citado para ser interrogado por la Policía de Jerusalén acusado de «sospecha de incitación». En respuesta a la solicitud de su abogado, la Fiscalía del Estado canceló la citación, y luego fue citado nuevamente bajo sospecha de «intención de traicionar al Estado de Israel» e «intención de alterar el orden público». Bruchin llegó a la comisaría de policía de Jerusalén. Le esposaron las manos y los pies, y le quitaron el teléfono. Al mismo tiempo, cinco policías entraron en su casa y la dieron vuelta en busca de «materiales conspirativos» que no fueron encontrados. Bruchin fue interrogado durante cuatro horas, tras lo cual fue llevado al centro de detención del complejo policial. El 10 de noviembre, al mediodía del viernes, el juez prorrogó su detención por tres días. Durante cuatro días, Bruchin estuvo solo en una pequeña celda. El 13 de noviembre, después de un nuevo interrogatorio, fue liberado bajo condiciones restrictivas: prohibición de las redes sociales y fianza financiera. El 14 de enero, después de una solicitud de una orden de restricción temporal que presentó a través de su abogado, el tribunal laboral regional rechazó todas las reclamaciones de la municipalidad de Petah Tikva y le ordenó que lo readmitiera. A pesar de la reacción violenta de la municipalidad, Bruchin regresó a la escuela. Después de quince minutos en un aula vacía, se dirigió a la sala de profesores. Los alumnos, que no pertenecían a sus clases, la mayoría de ellos de la escuela secundaria, asediaron la sala de profesores y luego lo «escoltaron» con insultos y escupitajos hasta la estación de tren.

Por ahora recibe su salario, pero tiene prohibido dar clases presenciales. Hasta que el asunto sea finalmente resuelto por la Audiencia Nacional del Trabajo, graba lecciones de refuerzo. En un artículo titulado «Educación política y educación ideológica – Distinciones», Zvi Lamm, el más grande pensador educativo de Israel, sugiere esta distinción: “La educación política es una educación en la que los profesores utilizan el contenido político para desarrollar las habilidades intelectuales y la sensibilidad moral de los alumnos para que puedan ejercer un juicio independiente y moral sobre cuestiones políticas. La educación ideológica, por otro lado, es aquella en la que los maestros utilizan contenidos políticos para enrolar a los alumnos hacia su visión del mundo. La educación política hace crecer a los estudiantes y fortalece su independencia intelectual, emocional y moral. La educación ideológica funciona al revés: les impide pensar por sí mismos”.

La educación estatal-religiosa-nacional y la educación ultraortodoxa son, ante todo, educación ideológica. Adoctrinan la cosmovisión de los educadores y su «tribu». Buscan inculcar en las mentes de los alumnos una versión «dinkota” (del Arameo: se interpreta que la versión que una persona aprende en su niñez perdura más) de creencias y tendencias que convergen en una cosmovisión ideológica etnocéntrica y teocrática.

La educación estatal «No se dedica a la política». Los profesores de todas las asignaturas, especialmente las de humanística y especialmente las de educación cívica, se ciñen a los textos de los libros «Cubren el material» y se abstienen de tratar temas cargados que podrían encender el aula.

Meir Bruchin muestra las publicaciones que generaron su persecución.

¿Por qué hacen esto los docentes del sistema educativo estatal? ¿Por qué se aferran a los hechos y temen las interpretaciones de los hechos, especialmente las interpretaciones con implicaciones políticas? Lo hacen porque tienen miedo, y con razón. Dentro del aula acechan alumnos ignorantes, temen a los medios de comunicación, a las redes sociales y a los autores de una cosmovisión nacionalista y agresiva. Fuera del aula son emboscados por los directores, el Ministerio de Educación y los padres. Si los maestros muestran alguna simpatía por una cosmovisión política, humanista y democrática, y tratan de educar hacia ella, serán etiquetados como «izquierdistas», es decir, «izquierdistas traidores». Esos maestros marcados son maestros perdidos: han perdido alumnos y a sus padres o han sido marcados como adversarios acérrimos.

Los directores y el Ministerio de Educación también tienen miedo de los padres. Los padres de hoy intervienen en la escuela sin restricciones y exigen la destitución de los directores y maestros que se desvían de las «normas».

En tiempos de guerra, su radar está principalmente enfocado en directores y maestros «izquierdistas». Quieren una escuela patriótica y movilizada. En las últimas décadas, los padres en Israel se han convertido en una fuerza destructiva en la educación, el terror del sistema («La educación solo puede tener éxito con los huérfanos», dijo una vez un educador. Pregúntenle a Janusz Korczak). La guerra intensificó este fenómeno; los padres se han vuelto más agresivos y los maestros más asustados. Hay países donde los padres están restringidos, y no solo por regulaciones que les prohíben ingresar a la escuela sin coordinación previa, sino por sí mismos; tienen respeto por la educación y los maestros.

Para protegerse, los maestros del sistema educativo estatal han pasado de la educación a la enseñanza, la enseñanza en su sentido más estricto, la enseñanza que «repasa el material» y espera que los alumnos lo memoricen y lo reciclen en los exámenes. La enseñanza que actualmente se practica en las aulas del sistema educativo estatal funciona como dos tuberías. Un tubo mete «material» en la cabeza de los estudiantes y el otro se lo quita en los exámenes. Las tuberías no tienen problemas; los estudiantes, los directores, el Ministerio de Educación y los padres de familia no los acosan. Cuando la educación estatal se convirtió en una instrucción «tubo», no sólo traicionó su misión, sino que también se volvió aburrida e ineficaz. Dado que no toca controversias que preocupan e incluso agitan al público, y a veces incluso a los alumnos, no activa las emociones de los alumnos en el proceso de aprendizaje; si no hay implicación emocional, no hay aprendizaje. Cuando el «material» aparentemente aprendido es aburrido, es decir, carece de aspectos emocionales, es decir, carece de sentido, se olvida rápidamente.

Los alumnos débiles lo olvidan un minuto antes del examen. Los alumnos fuertes, un minuto después.

La educación se reduce a una enseñanza tan básica y exigua, no sólo como un movimiento de supervivencia, sino también porque ya no pueden hacer otra cosa. Debido a que están ansiosos por expresar posiciones político-ideológicas en clase, se alienan de sus propias posiciones y se convierten en «personas sin posiciones». Los maestros con actitudes claras, los maestros que están involucrados intelectual, emocional y moralmente en lo que está sucediendo en su sociedad, pueden tropezar y delatar sus actitudes en el aula. Los alumnos los denunciarán, los padres intervendrán y se producirá un motín.

Por lo tanto, los profesores del sistema educativo estatal, a diferencia de los profesores de las escuelas religiosas o ultraortodoxas estatales, tienen, si es que lo hacen, posiciones político-ideológicas generales y débiles. Los maestros con actitudes generales y débiles no tienen la suficiente pasión de educar.

En el sistema educativo estatal, todos los maestros de todas las materias operan en un campo minado, pero el campo minado de la educación cívica es particularmente mortal. Por lo tanto, la mayoría de los profesores de educación cívica se mantienen a su suerte y sólo enseñan los entresijos de la democracia: cómo formar un gobierno, cómo aprobar una ley, cómo nombrar jueces, etc. Conceptos con un significado explosivo en nuestro contexto político-ideológico, como «separación de poderes», «libertades fundamentales», «derechos de las minorías», «tiranía de la mayoría» y «democracia defensiva», son estudiados «de manera general» u «objetiva». Los maestros no tienen una posición especial sobre estos asuntos; proporcionan información y se preparan para el examen. Tampoco se dice nada en las aulas sobre el espíritu antidemocrático que sopla con fuerza en la sociedad israelí, y no se insinuó, Dios no lo quiera, a los alumnos que «salieran a la calle» y defendieran la democracia, sin la cual no tienen futuro aquí.

Afuera hay disputas cargadas y manifestaciones tormentosas, guerra civil… Los maestros cierran la puerta herméticamente y no los dejan entrar al aula.

Hace unos años, me reuní con unos 50 maestros veteranos de educación cívica que asesoran a jóvenes maestros de educación cívica. Les pregunté: «¿Por qué enseñan educación cívica?» Alguien finalmente dijo: «Enseñamos educación cívica para prepararlos a los exámenes de graduación». La mayoría de los docentes-facilitadores estuvieron de acuerdo. Les tomó un tiempo entender mi pregunta. Y cuando la entendieron, pensaron que estaba fuera de la realidad, que era ingenua. Tenían razón. Tienen instintos de supervivencia sanos, instintos que eran un poco débiles en el Dr. Meir Bruchin.

Entonces, ¿qué hizo Bruchin, cuál fue su «pecado»? Bruchin se dedicó a la educación política. Trató de socavar un poco a sus alumnos y hacerlos pensar por sí mismos sobre los puntos de vista simplistas y nacionalistas que estaban reciclando inconscientemente. Trató de refinar un poco sus respuestas morales, para que no se apresuraran a gritar «muerte a los árabes» o «destruyan Gaza». Describió el «conflicto» a los alumnos también desde la perspectiva palestina, desató la controversia en clase y les pidió que explicaran sus posiciones: que pensaran sus propios pensamientos, que sintieran sus propios sentimientos, que no pensaran y sintieran «como todos los demás». Después de un período de adaptación, la mayoría de los alumnos aprendieron a apreciarlo y amarlo. Sentían que Meir era un maestro diferente, que algo real estaba sucediendo en sus clases. Sus exámenes de matriculación también fueron buenos, lo que llevó al director de la escuela, de la que más tarde fue despedido, a pedirle que aumentara sus horas de trabajo.

En casa, en Facebook, como ciudadano, Bruchin se liberó de las inhibiciones que había asumido como educador en el aula y expresó libremente sus puntos de vista ideológicos. Su proyecto era humanizar a los palestinos. Describió el sufrimiento que el Estado de Israel les está causando en Judea, Samaria y Gaza, el sufrimiento de las personas, con rostros y nombres. Por ejemplo: «Hoy tienes la oportunidad de conocer a Mohammed Ramzi Al Sawarqa, 11 años. Todavía vive. Su familia ya no. Es el único superviviente de un misil disparado desde un F-16 de la Fuerza Aérea israelí. Aquí están los nombres de los ocho miembros de su familia que ya no existen…»

Bruchin no hizo referencia, a sus alumnos, a sus comentarios en las redes. Él, como se ha mencionado, les dio una educación política, no una educación ideológica; quería que formaran sus propias posiciones, posiciones que no necesariamente se parecen a las suyas. Durante años, esta separación de poderes entre Bruchin educador y Bruchin ciudadano, Bruchin de clase y Bruchin de la red, funcionó bien. Hasta que ocurrió un percance, un percance completamente predecible, una maravilla que ocurrió solo ahora: las publicaciones de Bruchin se difundieron más allá de su círculo de «amigos», llegando a un amplio público, a las autoridades educativas de Petah Tikva y al alcalde, que se enfrentaba a una campaña electoral. En una campaña municipal de este tipo, no hay nada más popular que la caza de un «izquierdista traidor».

Junto con Bruchin fue destrozada la educación estatal. La educación pública es una educación confusa y asustada que no sabe por qué educa y por qué mantiene a sus alumnos durante 12 años, 16.000 horas, en las escuelas.

Como era de esperarse, los representantes de la educación estatal -el ministro, el director general, los supervisores, los directores, los maestros- no se movilizaron a favor de Bruchin. El sindicato de maestros, cuyo trabajo es proteger a un maestro que fue despedido ilegalmente, guarda silencio.

Los medios de comunicación se unieron a la campaña (el periodista de Yedioth Ahronoth, Ben-Dror Yemini, definió a Bruchin como «un soldado del brazo propagandístico del terrorismo»). El próximo 20 de marzo, el Tribunal Nacional del Trabajo celebrará una audiencia sobre una medida cautelar permanente presentada por Bruchin contra la Municipalidad de Petah Tikva y el Ministerio de Educación (presenté una declaración jurada a su favor junto con Nimrod Aloni y Nurit Peled-Elhanan). Se espera que el caso llegue al Tribunal Superior de Justicia, y que el Estado de Israel y su sistema educativo estatal lleguen a otra coyuntura en la que tendrán que decidir qué Estado y sistema educativo quieren ser.