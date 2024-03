La Música y el Holocausto, Hans Krása

Primeros años

Krása provenía de una familia acomodada que fomentó su temprana afinidad musical. Su padre era un abogado judío checo y su madre una judía alemana. Krása comenzó a tomar lecciones de piano en la escuela de Theresie Wallerstein a la edad de seis años. A los diez años, el padre de Hans le compró un violín Amati genuino y le organizó lecciones con el concertino de la ópera alemana en Praga. El padre de Krása, usó su riqueza y conexiones sociales para organizar interpretaciones profesionales de algunas de las primeras composiciones de Hans. Cuando Hans escribió su primera obra orquestal a la edad de once años, su padre contrató una orquesta de spa en Salsburgo para interpretar la pieza. Nuevamente en 1913, el cuarteto de cuerdas de Hans fue interpretado por miembros de una orquesta de spa en la ciudad suiza de Sankt Moritz, donde la familia Krása solía pasar sus vacaciones de verano. Hans estudió en la Academia Alemana de Música en Praga, después de lo cual aceptó un puesto como entrenador vocal en el New German Theatre en Praga, bajo la dirección de Alexander Zemlinsky.

Los primeros ideales estéticos de Krása fueron guiados por el entorno cultural de Praga, donde, antes de 1918, el culto a Mahler jugó un papel especialmente importante. Vítĕzslav Novák, a veces considerado el exponente checo del impresionismo, también fue una fuerza poderosa. Las obras de Krása, de lo que puede llamarse su primer período creativo, fueron el resultado de estas influencias. También se puede encontrar la repentina llegada a Praga de los modernismos posteriores a la Primera Guerra Mundial, en particular Stravinsky. También sintió afinidad con la música francesa, especialmente con el grupo de compositores conocido como Les Six (es un nombre dado a un grupo de seis compositores, cinco de ellos franceses y un suizo, que vivían y trabajaban en Montparnasse) e hizo varios viajes a Francia para estudiar con Roussel mientras vivía en Berlín.

Su proyecto de graduación, Cuatro canciones orquestales, escenarios de Canciones de la horca de Christian Morgenstern, se realizó en Praga bajo la dirección de Zemlinsky en mayo de 1921. Los críticos alemanes valoraron mucho la obra y encontraron que su estilo se caracterizaba por aspectos musicales grotescos. Pero en términos de su postura antirromántica, como se encuentra en su sátira de los clichés musicales románticos, Krása no asumió el tipo de militancia de Hindemith o ciertos miembros de Les Six. En cambio, el carácter grotesco y aforístico de ciertas obras de esta época muestra su deuda con Mahler. Además de sus Cuatro canciones orquestales, el primer período creativo de Krása también incluye el Cuarteto de cuerdas, Op. 2, la Sinfonía para pequeña orquesta y las Cinco canciones para voz y piano, Op. 4.

Krása dejó de componer durante siete años después de completar sus Cinco canciones, un período ocupado en parte por el trabajo como répétiteur en el Nuevo Teatro Alemán de Praga y viajes ocasionales al extranjero. Siguió a Zemlinsky a la Ópera Kroll de Berlín en 1927. Aunque el apoyo de Zemlinsky le trajo ofertas para dirigir en Berlín, París y Chicago, no se atrevió a aceptar un puesto en el extranjero y regresó a Praga, donde había disfrutado de un estilo de vida tranquilo, tan inclinado a jugar al ajedrez y hablar de literatura como a involucrarse en proyectos musicales. Se asoció con los intelectuales alemanes agrupados en torno al Prager Tagesblatt periódico y con artistas checos, pintores en particular. Notable en el círculo de Krása fue su actitud humanista hacia el arte que rechazaba el chovinismo y su actitud positiva hacia la nación checoslovaca.

Años maduros

El segundo período de estilo de Krása data de principios de la década de 1930. La primera obra de esta época es su cantata de salmo para coro mixto y orquesta Die Erde ist des Herrn (La tierra es del señor), interpretada en Praga por músicos alemanes en la primavera de 1932. La obra muestra su nueva preocupación por intentar controlar el macro todo; está concebida monumentalmente, según los modelos de ciertos compositores franceses de la época. En términos de desarrollo, la cantata representó un progreso en la capacidad del compositor para establecer una definición estilística. La prensa, sin embargo, recibió la obra desfavorablemente.

Surgieron polémicas particularmente agudas sobre su ópera Verlobung im Traum (Desposorios en un sueño) basada en El sueño del tío de Dostoievski; su estreno tuvo lugar en el New German Theatre como parte del Maifestspiele el 18 de mayo de 1933 y recibió el Premio Estatal de Checoslovaquia. El tema de debate se refería al método dramatúrgico del compositor, que correspondía a Stravinsky en la mezcla de elementos estilísticos dispares en forma de cita, es decir, la composición de ciertas porciones “en el espíritu” de Rossini, Verdi y los románticos alemanes, y en la alternancia de caracterizaciones bufonescas y psicológicas. Aunque este tipo de estética compositiva no era nada nuevo, provocó la desaprobación de muchos críticos. Sin embargo, otros críticos, en particular los alemanes, se mostraron favorables a la capacidad de Krása para caracterizar roles dramáticos individuales y, en el uso de los métodos dramatúrgicos antes mencionados, observaron evidencia de la orientación estilísticamente progresiva del compositor.

Otra obra del segundo período de Krása es su Música de cámara para clavecín y 7 instrumentos (1936). Representando su creciente afinidad por los músicos checos, incluyó la obra en un programa para una velada especial del grupo musical Mánes, un conglomerado de compositores modernistas checos, donde obras de compositores como Pavel Bořkovec, František Bartoš, Iša Krejčí y Jaroslav Ježek fueron ejecutadas. La Música de Cámara encaja bien en el programa por su acabado neoclásico. En la prensa, sin embargo, la obra suscitó opiniones contradictorias.

Brundibár y Terezín

La ópera infantil en dos actos de Krása, Brundibár [El abejorro], un escenario de un libreto de Adolf Hoffmeister, fue compuesta en 1938 como una presentación a un concurso de ópera infantil patrocinado por el Ministerio de Educación de Checoslovaquia. Pero no se anunció ningún ganador ni se entregó ningún premio en metálico, sin duda debido a la ocupación total del país por parte de la Alemania nazi en marzo de 1939. En julio de 1941, comenzaron los ensayos de la ópera bajo la dirección de Rafael Schächter en el orfanato judío-sionista HaGibor de Praga. La ópera se representó dos veces en secreto, ya que las actividades culturales judías ya estaban prohibidas en ese momento. Krása fue arrestado antes de escuchar la obra y deportado a Terezín un año después. Varios de sus colaboradores y los niños actores involucrados en la producción de HaGibor siguieron poco después.

En Terezín, Krása se convirtió en el jefe de actividades musicales de la llamada Freizeitgestaltung («actividades de tiempo libre») del campo, establecida por los nazis una vez que se dieron cuenta del valor propagandístico de la actividad cultural en su campo de concentración «modelo». Las condiciones precarias del campo y la necesidad de distracción llevaron a los músicos a altos niveles de creatividad, formando una de las escuelas musicales más vibrantes de la Europa ocupada. Entre ellos estaban Karel Reiner, Karel Ančerl, Pavel Haas, Viktor Ullmann y Gideon Klein. Durante su internamiento de 26 meses, Krása compuso su Trío de cuerdas y las Tres canciones para soprano, clarinete, viola y violonchelo, ambas interpretadas con frecuencia. Krása también compuso Tanz (Danza), un trío de cuerdas para el conjunto de Terezín, Passacaglia and Fugue, y una pieza vocal titulada Three Songs (1943).

Rudolf Freudenfeld, el hijo del director de HaGibor, pasó de contrabando la reducción para piano de Brundibár al gueto de la fortaleza. Después de que Krása reorquestó el trabajo para las fuerzas disponibles, comenzaron los ensayos en el llamado cuartel de Dresde. La constante interrupción de los ensayos fue debido a la deportación de los niños actores a campos de concentración en el este, quienes fueron reemplazados por niños recién llegados. Después de más de dos meses de ensayos, el estreno de Brundibár en Terezín tuvo lugar en el cuartel de Magdeburgo el 23 de septiembre de 1943. En promedio, la ópera se representó una vez por semana hasta el otoño de 1944, momento en el que los transportes finales habían dejado la fortaleza.

Aunque Krása había concebido la ópera antes de que existiera un peligro inmediato para los judíos de nacionalidad checoslovaca, la producción de Terezín podría interpretarse fácilmente de manera alegórica, con el malvado Brundibár representando a Hitler. La comunicación subrepticia de ideas se vio favorecida por el hecho de que el texto, cantado en checo, no podía ser entendido por los guardias de las SS. La historia trata de los hermanos Aninka y Pepíček, cuya madre viuda está enferma y para quien deben adquirir leche. Los niños sin dinero ven que el organillero Brundibár gana dinero con su canto y su interpretación. Los niños intentan unirse con una canción y Brundibár los ahuyenta, llevándolos a la desesperación. Acuden en su ayuda los animales que convocan a los niños del barrio para cantar una canción de cuna. Los oyentes encantados dan dinero a los hermanos, que luego Brundibár intenta robar. Al final, Brundibár es vencido por los niños y los animales, que cantan: “Brundibár es golpeado, corre a lo lejos, toca el tambor, la guerra ha sido ganada”.

El 23 de junio de 1944, los nazis seleccionaron el gueto de Terezín para la visita de una comisión de la Cruz Roja Internacional, que llegó en respuesta a la creciente preocupación internacional por el trato a los judíos. Para la visita, la producción de Brundibár se trasladó rápidamente al gran Sokol Hall fuera del gueto, donde el escenógrafo František Zelenka recibió materiales para mejorar la escenografía y el vestuario. El embellecimiento de la producción tuvo lugar durante la noche. La escena final de la ópera fue capturada más tarde en la película de propaganda nazi Theresienstadt, más conocida bajo el engañoso título Der Führer schenkt den Juden eine Stadt (El Führer les da una ciudad a los judíos]. Irónicamente, la escena incluida en la película es donde Brundibár es derrotado; la película nunca llegó a las pantallas alemanas durante la guerra.

Junto con sus compañeros compositores Viktor Ullmann, Pavel Haas y Gideon Klein, Krása fue llevado a Auschwitz. Fue asesinado el 17 de octubre de 1944; aún no tenía 45 años.

