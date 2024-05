Por el camino actual que recorre Israel, no llegará a celebrar el centenario

El 76º Día de la Independencia de Israel es el Día de la Independencia más triste, oscuro y difícil desde el establecimiento del Estado. En lugar de celebraciones en los principales escenarios de las ciudades de Israel, las familias y los grupos de amigos se sentarán y se preguntarán: ¿Y ahora qué? ¿Podrá el Estado de Israel salir de la crisis y podremos celebrar el centenario? La respuesta es no. En el rumbo actual que está tomando el Estado de Israel, no llegará a celebrar su centenario. Esto es lo que está detrás de la cita inicial y detrás de un documento, fuera de lo común, diseñado para esbozar una nueva visión para el Estado de Israel. El Prof. Eugene Kandel y Ron Tzur son dos de las personas más conocedoras de la gestión del Estado de Israel: Kandel fue durante muchos años jefe del Consejo Económico Nacional en la Oficina del Primer Ministro, y una de las personas cercanas en ese momento a Benjamín Netanyahu; Tzur fue un alto funcionario de la Comisión de Energía Atómica y director de la Administración de Reforma de la Comisión de Servicio Público. «Ambos compartimos un profundo conocimiento de los arquitectos del sistema», dice Tzur, lo que significa que ambos han pasado años administrando y operando el trabajo profesional del gobierno israelí. Esto les permite analizar de manera profesional la situación del Estado en general y del gobierno en particular.

Y este no es un análisis optimista, al contrario. La conclusión de los autores del documento es que Israel se enfrenta a un futuro sombrío. «Este documento refleja la posición de que, en el escenario de business as usual en el sistema político actual, existe una probabilidad considerable de que Israel ya no pueda existir como un Estado judío soberano en las próximas décadas», escriben. «En el proceso desestabilizador que Israel ha experimentado durante el último año, con la reforma judicial y la terrible masacre en los asentamientos del sur y lo que siguió después, surge un cuadro de fracaso total en los sistemas de gobierno, su gestión y su funcionamiento. No se trata de un fracaso aislado o que pertenezca a un estrato del sistema de gobierno israelí, sino de un colapso del funcionamiento del sistema».

El colapso del funcionamiento del Estado de Israel es el diagnóstico que Kandel y Tzur buscan. Están tratando de abrir los ojos del público de que Israel está bajo una amenaza existencial real, y que, si no se hace nada, no llegará a cumplir su centenario. «Bajo el actual régimen político en Israel, es imposible detener la guerra interna», afirman. «Después del terrible desastre y la fractura funcional que reflejó, ya no es posible seguir operando en el mismo marco de régimen y esperar mejores resultados».

Este es el propósito de su documento: despertar al público a la acción y dejar claro que, sin un cambio drástico en el régimen y la estructura administrativa de Israel, el Estado no sobrevivirá. Punto.

Kandel y Tzur esbozan el proceso de desintegración que está experimentando Israel: su división en diferentes sectores, que sostienen puntos de vista y posiciones opuestas y luchan entre sí por la hegemonía de quién impondrá sus valores y su visión del mundo en todo el país. De hecho, existe un deseo entre la gente, a raíz de la guerra, de detener los conflictos de identidades, pero este es un deseo que no se podrá cumplir. Las brechas entre los bandos son demasiado grandes para salvarlas, por lo que esperan que cuando termine la guerra, la lucha interna divisiva se reanude con toda su fuerza. Lo que agrava el problema es la estructura gubernamental parlamentaria de Israel, en la que hay una carrera entre los bandos sobre quién obtendrá la mayoría requerida en el Parlamento, y una vez que se logra esa mayoría, impone sus valores a los otros bandos, como sucedió en el golpe judicial. El concepto de que «el ganador se lo lleva todo» y que sólo puede haber un ganador que someta a todos los demás, hace imposible llegar a compromisos o acuerdos. Todo esto está conduciendo a un proceso de desintegración de la sociedad israelí, que conducirá inevitablemente a un proceso de éxodo masivo del país.

No hay posibilidad de llegar a un nuevo contrato social entre los diferentes sectores

El documento esboza los tres desafíos existenciales a los que se enfrenta el Estado de Israel. El primer reto es económico: la existencia de tres grupos en la población que se financian a costa de otros. Estos son los ultraortodoxos, los árabes y los colonos, todos los cuales mantienen un estilo de vida que no puede ni tiene la intención de financiarse por sí mismo. Según las estimaciones de Kandel y Tzur, en 2018 el subsidio total del presupuesto estatal a los ultraortodoxos fue de 20.000 millones de shekels y el de los árabes de 25.000 millones de shekels (el grupo de colonos no puede ser caracterizado en el presupuesto estatal). En la práctica, debido a las diferencias en el tamaño de la población, el subsidio para los ultraortodoxos es doble: cada familia recibe fondos o subsidios por un monto de 120.000 shekels al año, y cada familia árabe recibe 65.000 shekels. Esta financiación es pagada por familias judías que producen y trabajan en 20.000 shekels al año, pero se espera que aumente tras la esperada triplicación del tamaño de la sociedad jaredí para 2065. En términos actuales, el costo que cada familia judía no jaredí pagará para financiar a los otros grupos alcanzará los 60.000 shekels al año. Cuando esto se combina con el aumento esperado en el gasto de defensa, se crea una carga irrazonable sobre la población productiva de Israel y el principal contribuyente.

El segundo desafío es el choque de valores. El ex presidente Reuven Rivlin habló por primera vez sobre el concepto de «las cuatro tribus» y pidió un nuevo contrato social acordado por todas las tribus. Tzur y Kandel discrepan con Rivlin dos veces: primero, solo hay tres tribus, y segundo, no hay posibilidad de llegar a un acuerdo social entre ellos. Señalan tres «tribus» principales:

La tribu del Estado judío-democrático-liberal, que quiere vivir de acuerdo con los valores de la democracia occidental. Estiman que la gran mayoría de los residentes de Israel, incluidos muchos árabes y judíos religiosos, se identificarán con esta tribu.

La segunda tribu es la de los que abogan por un estado judío-mesiánico y la supremacía judía: los ultraortodoxos, la rama derechista del sionismo religioso (ultraortodoxos) y la facción derechista de los religiosos tradicionales probablemente elegirán vivir de acuerdo con las leyes de esta tribu. En otras palabras, preferirán las decisiones de los rabinos sobre los valores y las leyes democráticas.

La tercera tribu es la tribu árabe (ciudadanos israelíes que residen dentro de Israel), o aquellos que se oponen a la definición de un Estado judío y prefieren un Estado de todos sus ciudadanos, un Estado multi nacional. Estiman que una gran proporción de ellos, a pesar del nacionalismo árabe, preferiría identificarse con los valores de la tribu liberal-democrática en lugar de los de la tribu árabe.

En cualquier caso, el análisis de Kendall y Tyre muestra que las brechas entre las tres tribus son profundas y ya no se pueden salvar. «Con el estallido de la lucha por la reforma judicial, quedó claro para muchos que las concepciones de identidad y las visiones de los dos principales grupos judíos chocan, e incluso son insuperables», afirman, advirtiendo que «esta imposibilidad impregnó al público e intensificó la lucha hasta el punto de percibir la necesidad de rendirse: ´o somos nosotros o ellos´. El choque de ´nosotros o ellos´ es total, y cada grupo de la población siente que el otro grupo le está imponiendo sus valores por la fuerza. El resultado es una ruptura que pone en peligro la existencia de Israel como Estado. Una guerra por el hogar, por la identidad y los valores de todos frente a todos crea un riesgo existencial para el Estado, porque tal guerra no puede detenerse sin un cambio dramático en los sentimientos de ambos lados y la restauración del sentimiento de que no hay peligro para los valores de ninguno de los grupos identitarios»,escriben, disipando cualquier atisbo de optimismo de que será posible reparar las divisiones: “Estaríamos felices de llegar a un acuerdo (compromiso) basado en el diálogo sobre una visión compartida de un futuro. Especialmente después de la terrible pérdida que experimentamos el 7 de octubre, sin embargo, nuestro análisis no dio muchas posibilidades de compromiso de valores opuestos antes del desastre del 7 de octubre, y en nuestra evaluación, aún menos después del final de los combates, y las posibilidades de que esto suceda disminuirán con el tiempo».

Incluso si los valores liberales-democráticos siguen prevaleciendo a corto plazo, a largo plazo Kandel y Tzur afirman que la democracia liberal en Israel no tiene ninguna posibilidad. La demografía jaredí decidirá en la dirección de un Estado nacionalista de la Torá. Tanto moral como económicamente, el grupo productivo, que cree en los valores liberales, es probable que pierda, y esta pérdida tendrá un precio muy alto. Kandel y Tzur predicen un proceso de abandono masivo de Israel por parte de la élite productiva, del mismo modo que hay un fenómeno de embestida masiva que conduce al colapso de los bancos (run on the bank), así predicen que dentro de una o dos décadas habrá una corrida run on en Israel. La élite simplemente abandonará.

Este tipo de proceso puede cocinarse a fuego lento durante años, pero si sucede, es probable que sea tan agudo y rápido como “correr al banco”, escriben Kandel y Zur. “Cuando cae la decisión de irse, hay una ventaja de hacerlo antes de la gran ola. Será más fácil para los primeros irse sin daños económicos, pero aquellos que intenten emigrar más tarde sufrirán pérdidas a medida que la economía se contraiga, el valor de los activos caiga y se impongan restricciones para sacar dinero en el extranjero… Estas son las personas que impulsan la alta tecnología, la medicina, la academia y las partes respetables del establishment de defensa. La mayoría de ellos tienen oportunidades de empleo atractivas en el extranjero, y algunos ya han considerado opciones de inmigración».

Sin su élite de servicio, Israel se deteriorará social, económica y en su seguridad. El abandono de 20.000 mentes críticas es suficiente para que Israel se quede sin alta tecnología, academia y seguridad: “Hubo muchos políticos en el escenario de la Knesset que dijeron que el país podría prescindir de pilotos, alta tecnología y otros miembros de las ‘élites’. Hoy, más que nunca, la arrogancia de estas declaraciones es clara, porque la columna vertebral existencial de Israel depende de un grupo relativamente pequeño de personas. Sin ella, es simplemente imposible mantener un Estado aquí por mucho tiempo». Abandonar a la élite sirviente destruiría el crecimiento económico, deterioraría el nivel y la calidad de vida, y también pondría en peligro la existencia de Israel. «El 7 de octubre presentó el terrible precio de la percepción de debilidad de Israel por parte de sus enemigos», escriben. «Un mayor debilitamiento podría invitar a desafíos de seguridad mucho más extremos y difíciles. Existe la posibilidad de que se produzca el colapso de Israel y el fin del sueño sionista».

Cargando contra la apatía pública

Sí, el fin del sueño sionista. Esta es la predicción de Kendall y Tyre, y lo que es impactante es el tercer desafío: que nadie ve este peligro existencial y nadie mueve un dedo para evitarlo. Creen que se trata de una amenaza existencial mayor que la de Irán, pero ningún político se ocupa de ello.

Al igual que el proceso por el que pasó Jerusalén, que fue abandonada por el público laico-liberal y se convirtió en una ciudad pobre que necesita fondos estatales para sobrevivir, Israel está expuesta a un proceso similar de abandono. Sólo que, en el caso de Israel, no habrá ningún país que le transfiera presupuestos para mantenerlo.

El tercer reto -la apatía del público y de los políticos con respecto a la casi segura desintegración de Israel- es sobre lo que Kandel y Tzur están declarando. Su objetivo ahora es despertar al votante israelí para que entienda que depende sólo de ellos. En lugar de volver a tratar con izquierda-derecha, laico-religioso, el votante israelí debería ocuparse de las cuestiones fundamentales: cómo evitar que el Estado de Israel se desmorone en el contexto de la profunda división interna. Esbozan tres objetivos por los que el votante israelí debe luchar:

Un cambio profundo en las prioridades políticas, un cambio que no ocurrirá a menos que el votante israelí lo imponga a sus representantes electos. «Nunca más volveremos a votar por los que nos desmantelan», dice Tzur. «No somos la base de nadie, ni de derechas ni de izquierdas, y estamos hartos de ser tontos. Votaremos sólo por aquellos que nos expliquen lo que pretenden hacer, cómo pretenden formar un gobierno”.

Restaurar la confianza de la gente, unir a la sociedad, rehabilitar el servicio público, fortalecer la economía y, por lo tanto, el establecimiento de la seguridad. También debe haber un cambio profundo en el sistema de gobierno israelí y un cambio en el concepto de crisol de razas, que crea un conflicto constante. «La actual estructura gubernamental y política alienta y perpetúa los patrones destructivos en los que se encuentra el Estado de Israel», escriben. «El sistema existente canaliza a los funcionarios electos para que actúen de manera divisiva y conflictiva, y glorifica la ‘victoria’ de un lado sobre el otro… La solución debe garantizar que ningún grupo tenga la capacidad de imponer sus valores a ningún otro grupo, tanto hoy como en el futuro previsible». Además, debe producirse un cambio económico profundo para que todos los grupos de población se financien a sí mismos.

Los tres objetivos que marcan Tzur y Kandel insinúan la posible solución que proponen, que podría salvar a Israel de sí mismo. Una solución muy radical, que se publicará próximamente, junto con otras propuestas para cambiar la cara del Estado de Israel, como parte de un proyecto del Instituto de Política de Jerusalén. El proyecto fue dirigido por Udi Prawer, quien fue jefe de la División de Gobierno y Sociedad en la Oficina del Primer Ministro, otra de las personas más experimentadas de Israel en la gestión del gobierno israelí.

Las soluciones propuestas son importantes, y también la esperanza que Kandel y Tzur ofrecen a los ciudadanos de Israel en este triste Día de la Independencia. «No estamos dispuestos a desesperarnos», dice Tzur. «Ambos nos hemos convertido en abuelos en el último año, y ambos estamos profundamente comprometidos a continuar la cadena de generaciones aquí, no solo de nuestra familia, sino de toda la nación. No en ningún otro lugar». Pero ninguna solución será posible sin que el votante israelí cambie su percepción y comprenda que las amenazas existenciales a Israel vienen de dentro, y los políticos deben liderar planes audaces para hacerles frente.