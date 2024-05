Hace unas semanas, mi hijo adolescente estaba en una biblioteca repasando para sus exámenes. Una mujer se sentó enfrente, miró el collar de la estrella de David que había empezado a usar recientemente y lo fulminó con la mirada. Luego colocó su botella de agua entre ellos con el sticker “Boicot al apartheid israelí” frente a él.

Ella no habló con mi hijo. No le preguntó qué piensa sobre Israel, Gaza, Netanyahu o Hamás. Ella no sabe si tiene amigos o familiares que han sido tomados como rehenes o asesinados (él no lo sabe), o si ha estado en alguna marcha pro Palestina (no lo ha hecho). Si es antisemita o no boicotear a Israel no viene al caso. Parecía excitada por la simple visión de un judío. No hay expresión más básica de racismo que esa.

En cuanto a las microagresiones, no es mucho. Sin embargo, cuando las mujeres musulmanas -por ejemplo- son acosadas por usar un hiyab, esto tiende a provenir de personas con simpatías de extrema derecha. En contraste, esta mujer tenía un sticker de “antifa” en exhibición. Yo también soy antifascista. Cuando el terrorista neonazi David Copeland colocaba sus bombas de clavos en Londres, yo era el contacto del topo de la extrema derecha que lo identificó ante la policía. Algo ha ido muy mal en los años transcurridos si es así como algunos jóvenes antifascistas reaccionan ahora ante los judíos.

La idea de que los judíos son representantes locales de Israel, responsabilizándolos de sus actos y que sean objetivos adecuados para la ira que ello atrae, puede ser letal. En Zúrich, un judío fue apuñalado repetidamente en la calle. En Berlín, una sinagoga fue atacada con una bomba incendiaria. En Canadá, se realizaron disparos contra escuelas judías. En Londres, un grupo de israelíes fue atacado por una pandilla que los escuchó hablar en hebreo y les preguntó: «¿Son judíos?». Quizás mi hijo tuvo suerte de que solo fuera un sticker.

Estos episodios violentos son la excepción. Pero la hostilidad hacia los judíos está presente en los abusos diarios, las amenazas, los grafitis y las publicaciones en línea que constituyen un aumento récord en el Reino Unido de incidentes de odio antisemita que comenzaron en el momento en que Hamás atacó a Israel el 7 de octubre. Para los judíos más jóvenes en la escuela o la universidad, se puede agregar el aislamiento social a la mezcla. Los temores de que la vida judía en Gran Bretaña se esté volviendo insostenible son exagerados, pero para una comunidad de alrededor de 300.000 personas, la música ambiental está llena de aprensiones.

Al mismo tiempo, un movimiento de protesta global de tamaño y potencia emocional inusuales ha llenado nuestras calles, redes sociales y campus universitarios. Estos dos fenómenos -los crímenes de odio contra los judíos y las protestas contra Israel- surgen y caen juntos como un mecanismo de reloj cada vez que Israel está en guerra, de una manera que no ocurre en ningún otro conflicto en el extranjero. Esto no significa que todos los manifestantes sean antisemitas, ni mucho menos. Muchos tienen motivaciones honorables, y Dios sabe que hay mucho de qué desesperarse en Gaza. Aun así, la correlación entre las protestas y los crímenes de odio es sorprendente. El superviviente austriaco del Holocausto, Jean Améry, escribió en la década de 1960 que “el antisionismo contiene antisemitismo como una nube contiene una tormenta”. Esta tormenta ha estado azotando durante meses.

Aquí no es donde los judíos quieren estar, con este antiguo odio que debería residir sólo en los libros de historia ocupando titulares cada semana. Un ministro del Interior del Reino Unido -que acusó a la policía de manejar las protestas propalestinas con demasiada indulgencia- y presidentes de universidades de Estados Unidos que parecían incapaces de condenar sin reservas a quienes en el campus llamaban al genocidio de los judíos perdieron sus trabajos en medio de la agonía de ello. Las disputas políticas y mediáticas duran días. Las generaciones pasadas de judíos británicos tradicionalmente se han mantenido muy por debajo del parapeto y han llevado su vida de una manera muy británica. Ahora parece que estamos permanentemente bajo el microscopio.

Este no es sólo un problema de la izquierda, o sólo de Israel. El mes pasado, un adolescente neonazi fue condenado por planear atentar con una bomba en una sinagoga en Brighton. Elon Musk describió como “la verdad real” la teoría de la conspiración de extrema derecha de que los judíos incitan al odio contra los blancos. Los activistas con un gran número de seguidores en línea obtienen millones de visitas por publicaciones en las redes sociales que no estarían fuera de lugar en el periódico de propaganda nazi Der Stürmer. Cuando hay tanto antisemitismo en el aire, es difícil no respirarlo.

Por qué sucede esto exige una respuesta mucho más amplia. Muchos de los mitos y estereotipos antijudíos más comunes (la asociación con el dinero y el poder, la crueldad inhumana y la sed de sangre, la creencia de que los judíos matan a niños por diversión o por religión) tienen siglos de antigüedad. Juntos, ofrecen una manera de interpretar nuestro mundo que describe a los judíos como la antítesis, y la principal amenaza para cualquier cosa que la sociedad considere buena, moral y humana.

Dada esta historia, no debería sorprendernos que un movimiento de protesta que trata al único Estado judío del mundo como un transgresor de todas las normas morales y humanas atraiga a algunas personas a las que no les gustan los judíos. Todas las pancartas que alegan un “Holocausto palestino”, los grafitis “Gaza” en un cartel pegado a las barandas de la Biblioteca Wiener del Holocausto en Londres, “SS FDI” pintado con pintura roja en la sinagoga de mis difuntos padres: esta calumnia en particular es la última versión de la misma vieja acusación que enmarca a los judíos como una presencia demoníaca que contamina nuestro mundo. Aquellos que alguna vez fueron condenados como asesinos de Cristo ahora son maldecidos como nazis genocidas.

Los judíos saben todo esto, pero parece que todos los demás lo han olvidado. Al igual que los excursionistas que siguen un sendero muy transitado a través de un terreno desconocido, la mayoría de las personas que caen en estas ideas no son chiflados ni tontos: son simplemente parte de nuestro mundo donde estas suposiciones y mitos sobre los judíos están entretejidos. Tampoco es necesario adentrarse en los confines más salvajes para encontrarlos: residen en Shakespeare, Chaucer y Voltaire. Están los escritos de Henry Ford. O, en realidad, los comentarios de Kanye West (quien habló de “morir con 3 sobre el PUEBLO JUDÍO” y elogió a Hitler, antes de ofrecer más tarde una disculpa). El antisemitismo es producto de algunas de las mentes más brillantes y de los creadores más talentosos de la historia. No es de extrañar que resulte tan popular y duradero.

Existe una metáfora muy remanida de que los judíos son el canario en la mina de carbón, y que el antisemitismo es un indicador temprano de problemas invisibles en la sociedad. No soy partidario de esta metáfora porque supone que el canario es prescindible. Sin embargo, refleja una verdad más profunda. El antisemitismo tiene una cualidad fluida, llena cualquier espacio que se le abre, filtrándose en las grietas y ampliándolas aún más. Ha dominado la conversación entre los judíos británicos desde el 7 de octubre en una medida sin precedentes, pero en realidad son todos los demás los que necesitan pensar en lo que significa.

* Autor de Everyday Hate: Cómo el antisemitismo está integrado en nuestro mundo y cómo puedes cambiarlo, que se publicó en una edición actualizada el 16 de mayo.

https://www.theguardian.com/commentisfree/article/2024/may/16/7-oct-hamas-attack-antisemitism-british-jews-jewish-gaza