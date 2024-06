Netanyahu y los generales israelíes quieren en secreto poner fin a la guerra de Gaza

En toda la cobertura del discurso de Joe Biden del viernes y de los acontecimientos posteriores, se ha pasado por alto un detalle. Por primera vez, Israel ha hecho una propuesta política oficial que prevé poner fin a la guerra en Gaza en un futuro no muy lejano.

Pero el cúmulo de advertencias es grande. Benjamín Netanyahu no se equivocó cuando dijo en una reunión a puerta cerrada de la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa de la Knesset que la descripción de Biden de la propuesta de Israel a Hamás era “inexacta” e “incompleta”. No está muy claro cómo pueden tener éxito las negociaciones para la «segunda fase» de la propuesta: un alto el fuego duradero.

Esto es lo que está retrasando cualquier acuerdo sobre la “primera fase”, una tregua de seis semanas, durante la cual se liberarían algunos de los rehenes israelíes en Gaza.

Así las cosas, la propuesta no es más que una posición negociadora que debe concretarse en nuevas y laboriosas rondas de conversaciones. Hay muchos detalles en un acuerdo de este tipo, y cada uno de ellos puede dar al traste con las conversaciones.

Hamás aún no ha respondido oficialmente a la propuesta básica y, de momento, no parece que su líder en Gaza, Yahya Sinwar, tenga prisa por hacerlo.

E incluso si se logra un acuerdo, sólo entonces se convocará al gabinete israelí más amplio para debatirlo y votarlo. La propuesta procede del gabinete de guerra más reducido, en el que se ha excluido a los partidos de extrema derecha de la coalición gobernante.

Las posibilidades de que la propuesta presentada con tanto entusiasmo por Biden se convierta en un acuerdo de alto el fuego a largo plazo son escasas. Eso no significa que no sea importante. En público y en privado, Israel insiste en que Netanyahu no se plantea poner fin a la guerra hasta que no se destruyan las capacidades militares y de gobierno de Hamás. Pero eso no cambia el hecho de que el gabinete de guerra que preside propuso un plan que prevé precisamente eso. Podría haber negado que Israel hiciera la propuesta. En el pasado ha mentido sobre cosas más importantes.

Netanyahu no se limitó a reconocer que la propuesta era suya. En un raro acto de desafío, se negó a mostrársela a sus socios extremistas Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich. En los dos últimos días, sus otros socios en la coalición -Shas en una declaración oficial y algunos legisladores de Judaísmo Unido de la Torá- anunciaron su apoyo a la propuesta.

Herzi Halevi

Es la segunda vez durante la guerra que los políticos ultraortodoxos se posicionan públicamente en materia de seguridad.

Hace dos meses dieron a conocer su opinión sobre las represalias tras el ataque con misiles y aviones no tripulados de Irán contra Israel; se pronunciaron en contra de un ataque israelí de gran envergadura.

Entonces y ahora, están para ayudar a Netanyahu y darle cobertura política contra la extrema derecha. El ministro de su partido, el Likud, no ha hablado mucho del tema. Si Netanyahu quisiera hacer caer la propuesta, lo sabrían y atacarían en cuanto tuvieran ocasión.

¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué Netanyahu se aferra a una propuesta que incluye acabar pronto con la guerra mientras insiste en que no tiene esa intención?

Netanyahu siempre quiere tener tantas opciones como sea posible, y ha llegado a la conclusión de que necesita una opción para poner fin a la guerra. Hasta hace unas semanas, su inclinación era mantener el statu quo en Gaza porque cuanto más dure la guerra, más difícil será para sus oponentes políticos forzar unas elecciones anticipadas y arrastrarle ante una comisión de investigación estatal. Pero sus cálculos están cambiando.

El anuncio el mes pasado de que el fiscal del Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, recomendaba una orden de detención contra Netanyahu (junto con el ministro de Defensa, Yoav Gallant, y tres dirigentes de Hamás) puso de manifiesto que Netanyahu podría estar sintiendo la guerra en su propia piel.

Mientras tanto, la intranquilidad en su coalición, el ultimátum de Benny Gantz de abandonar el gobierno si Netanyahu no anuncia una estrategia de guerra a largo plazo y, lo que es más importante, la inminente sentencia del Tribunal Supremo sobre el reclutamiento de estudiantes de la yeshiva en el Ejército y la paralización de la financiación gubernamental de las instituciones ultraortodoxas le están llevando a plantearse la posibilidad de adelantarse a una crisis de coalición con la extrema derecha.

Aceptar el marco para un alto el fuego sacaría a la extrema derecha del Gobierno y dejaría a Netanyahu sin mayoría, pero podría seguir adelante con el apoyo del partido centrista Yesh Atid del líder de la oposición Yair Lapid, que apoya la propuesta del viernes. O Netanyahu podría disolver la Knesset y apostar por unas elecciones anticipadas.

Todas estas son opciones, una de las cuales intentará elegir sólo en el último momento. Pero ahora está dispuesto a considerar la opción de poner fin a la guerra, aunque por razones políticas obvias no pueda decirlo.

Lo mismo ocurre con los miembros del gabinete de guerra Gantz y Gadi Eisenkot, que en público dicen que la guerra debe continuar tras una breve pausa para un acuerdo sobre los rehenes. Herzl Halevi, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, también piensa así, como insinuó a las familias de los rehenes con las que se reunió hace dos semanas. Dijo que «las FDI han alcanzado el 80 por ciento de sus objetivos en Gaza» y que el 20 por ciento restante puede esperar.

Al igual que Netanyahu, estos dirigentes no pueden decir que quieren que termine la guerra con Hamás. Y al igual que él, están buscando la manera de ponerle fin.

A diferencia de Netanyahu, tienen menos razones personales y políticas. Se dan cuenta de que cualquier campaña realista para erradicar el control de Hamás sobre Gaza llevará años y sólo podrá hacerse cuando las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina tengan la capacidad para empezar a trabajar de nuevo. Crear esa capacidad llevará tiempo y otro gobierno en Israel, ya que Ben-Gvir y Smotrich harán todo lo que esté en su mano para impedirlo mientras sigan siendo ministros.

A Gantz, Eisenkot y Halevi les preocupa el cansancio de la sociedad israelí ante la guerra y la necesidad de rejuvenecer las unidades regulares y de reserva de las IDF. Les preocupa cada vez más que la situación en la frontera norte con Hezbolá se les esté yendo de las manos. Es necesario un alto el fuego en Gaza, ya sea para una gran operación militar en Líbano o para una solución diplomática. Sobre todo, saben que las posibilidades de recuperar a los rehenes con vida son cada vez menores.

Un alto el fuego no significará un periodo prolongado de paz en Gaza. La próxima ronda de guerra con Hamás es inevitable, pero puede ser más limitada y no tiene por qué producirse inmediatamente.

Netanyahu, los miembros del gabinete de guerra y la clase dirigente de defensa en general están llegando a la conclusión de que la guerra debe terminar pronto. Para Netanyahu, esto serviría para poder preparar su batalla por la supervivencia política. Para los generales, para que Israel pueda estar mejor preparado para las guerras venideras.