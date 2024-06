La marcha de los matones que asediaron las callejuelas de la Ciudad Vieja el Día de Jerusalén la semana pasada fue una reminiscencia del sonido de los pasos de los batallones de las SS de las décadas de 1920 y 1930 en Alemania. Al igual que entonces, cuando los Klags de camisas pardas invadían violentamente todas las tiendas de judíos y comunistas, ahora, los hombres de camisas amarillas, los fervientes seguidores de su líder matón con antecedentes penales que toda la fuerza policial apoya y obedece golpeaban, pateaban y maldecían a árabes y periodistas.

Era difícil distinguir entre los matones y los representantes de la ley, los oficiales de la Policía de Fronteras, ya que cada uno de ellos estaba destinado a desempeñar un papel específico en aterrorizar a los habitantes de la Ciudad Vieja en el ritual fascista anual. Los jóvenes sionistas religiosos, que abogan por la supremacía de la raza judía y de la «tierra judía», recordaban violentamente a los europeos de la derecha radical y fascista, que perseguían a socialistas, comunistas y judíos.

Casi un siglo después se ha producido una inversión de papeles: ahora los judíos violentos que se dirigen al Muro de los Lamentos acosan a miembros de otra nacionalidad. Paralelamente al fortalecimiento de la derecha radical y de la ola populista en la Europa actual, los grupos prefascistas están floreciendo en Israel. Estos procesos reflejan las tendencias globales y atestiguan el fortalecimiento de la base social de la derecha radical «prefascista» en Israel: grupos neofascistas (que incluyen a algunos votantes del Likud conocidos como «bibistas») que están ganando cada vez más terreno entre los estratos populares.

La radicalización nacionalista en esta base social permite una alianza entre la derecha político-cultural conservadora y los grupos tradicionales de clase baja periférica, los grupos religiosos y ultraortodoxos que defienden los valores de la sangre, la patria judía, la tierra, la raza, la santidad, el sacrificio y la muerte. Un clima racista a todas luces.

Estos grupos neofascistas representan un peligro para el futuro de la democracia israelí, porque producen una cultura fascista de núcleos con potencial social de masas. En Israel, se está librando una mini-guerra civil, que recuerda momentos similares en Europa en la década de 1920. Esta analogía no constituye una comparación uno a uno con aquellos días, pero como el escritor sueco Carl Ove Knausgaard dejó claro recientemente en su libro «Mi lucha», el período desde finales del siglo XIX hasta mediados de la década de 1940 se ve en retrospectiva como una era de cambios en los componentes fundamentales de la existencia humana.

Muchos buscaron encontrar una nueva base, establecer una nueva sociedad, y pensaron que habían encontrado lo que querían en los dos últimos grandes movimientos utópicos: el nazismo y el comunismo. La analogía entre la Europa de Knausgaard, especialmente en los últimos años de la República de Weimar, e incluso de otros países como Francia, Bélgica y los países de Europa del Este, y el Israel de Netanyahu, pretende extraer información sobre las similitudes entre acontecimientos, procesos y figuras del pasado y del presente.

Como ya se ha mencionado, en Israel se está librando una guerra civil que recuerda a la época germano-Weimar, así como a la realidad Italiana en vísperas de la marcha fascista a Roma.

Israel no está solo en la crisis

El desafío a los valores liberales y democráticos reverbera ahora en todo Occidente, excepto quizás en Gran Bretaña, que siempre ha elegido un camino cívico liberal. Esto se refleja en los disturbios de los «chalecos amarillos» en Francia (donde hay una gran posibilidad de que Marine Le Pen sea elegida presidenta en las próximas elecciones), el asalto al Capitolio en Washington, el creciente apoyo al partido Alternativa para Alemania, la elección de Giorgia Meloni, partidaria de Mussolini, como primera ministra de Italia, y el aumento sin precedentes del apoyo holandés al líder nacionalista Geert Wilders. Esta misma semana, la derecha radical reforzó su poder en las elecciones al Parlamento Europeo.

Al igual que en Israel, existe una tendencia en ambos lados del conflicto a ver las crisis políticas, económicas y sociales como una lucha por la imagen de la sociedad y el Estado. Una lucha entre el deseo de un cambio profundo después de décadas de un orden democrático-liberal, y aquellos que desean continuar el orden democrático existente.

El actual estado de guerra, que Netanyahu puede utilizar para tomar medidas de emergencia, el peligro de un golpe de Estado y el aislamiento global, son indicativos de tendencias fascistas.

La crisis israelí está alimentada por los resultados de las elecciones de noviembre de 2022, pero hay que ser ingenuo para ver la victoria del bloque de derecha religiosa como la razón de la crisis israelí. También aquí, como en Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países, el desorden refleja procesos más profundos: cambios geopolíticos significativos, percepciones económico-culturales radicales que emergen constantemente, crisis climáticas y ambientales, la aparición de tecnologías avanzadas, amenazas al modo de vida secular y liberal, y la lucha contra regímenes corruptos y antidemocráticos. Todo esto llevó a las masas a las calles de todo el mundo. De hecho, la crisis israelí tiene características únicas: la compleja estructura de la sociedad israelí, la sombra amenazadora de la ocupación y el peligro de la fe, que es principalmente una convicción de la supremacía de la sangre y la raza judías. No cabe duda de que el desastre del 7 de octubre y las protestas contra el régimen son una doble respuesta al rotundo fracaso del sistema político y de seguridad, pero también son una continuación de las protestas del periodo de confinamientos por el coronavirus y las manifestaciones contra el golpe de Estado a lo largo de 2023. Todo esto refleja la falta de confianza del público israelí en un régimen fallido.

Tres procesos

Hay espacio para la comparación entre Israel y Europa en el momento del ascenso del fascismo a través de tres procesos principales. La primera es la crisis del régimen en Alemania entre 1930 y 1933, una crisis política que en realidad terminó solo con el fin de la democracia de la República de Weimar, que había sido débil desde su creación. Y aquí tenemos al tambaleante gobierno de Netanyahu, que fue elegido después de varias campañas electorales durante las cuales aumentó el poder de negociación política de los ultraortodoxos, los nacionalistas racistas entre los laicos y los nacional-religiosos, incluidos los colonos y los partidos neofascistas. Al igual que en la Alemania de Weimar y en otras partes del mundo, aquí también hubo un intento de golpe judicial que fracasó, pero que trató de distorsionar los controles y equilibrios democráticos entre los tres poderes. El acorde final temporal es la guerra de Gaza.

El segundo proceso está relacionado con las grietas en la sociedad. En Italia, España y, por supuesto, Alemania, hubo una división entre los sectores políticos polarizados -la derecha nacionalista, radical y antisemita por un lado, y los sectores socialistas (SPD) y comunistas por otro lado- que se manifestó en una guerra civil y violencia política casi constantes, que el jurista Karl Schmitt llamó un «estado de emergencia» (invitando a un «dictador»).

En Israel, existe una brecha entre los colonos y sus partidarios y opositores a la ocupación, entre los ultraortodoxos y los sionistas religiosos y laicos, y otras divisiones políticas y sociales.

El tercer proceso revela una enorme tensión entre una sociedad liberal y las fuerzas conservadoras y radicales de derecha. En la sociedad italiana en vísperas de la marcha sobre Roma, y especialmente en la Alemania de Weimar, activaban tendencias aparentemente opuestas: de un lado, el progreso, el liberalismo y la modernización, y por el otro, una revolución fascista y una «revolución conservadora», promovidas por un importante pensador italiano como Giovanni Gentile, y alemanes como Schmitt, Ernst Junger, Oswald Spengler, Martin Heidegger y otros.

La esencia de esta revolución fue una combinación aparentemente paradójica de reacción política y progreso tecnológico, conocida como «modernidad reaccionaria», como dijo el historiador Geoffrey Harf (Cambridge, 1984), o la Orden de los Nihilistas. Allí y aquí, hoy día, se está librando una lucha contra los valores universales, la igualdad de ciudadanía y la inmigración de extranjeros y, por otro lado, los cantos de alabanza al honor, la unidad y las tradiciones nacionales. Ideológicamente, una revolución conservadora está teniendo lugar actualmente en Israel, en la superficie y debajo de ella, llevada en alas del «bibismo».

No es de extrañar que el intelectual líder en estos círculos sea un colono ideológico como Micha Goodman, un graduado de la yeshivá que se presenta como un «intelectual público» moderado, mientras que detrás de su idea que predica de la «reducción del conflicto» se esconde un acto engañoso de fortificar la Gran Tierra de Israel. Hay diferencias, por supuesto: la caída de la República de Weimar no puede entenderse sin el contexto de la derrota en la Primera Guerra Mundial, cuyas duras consecuencias no existen aquí.

Un acontecimiento del tipo de revolución bolchevique que amenazó a Alemania, asesinatos políticos, los Freikorps (Batallones Libres) y revoluciones violentas de derecha e izquierda. Israel no tiene una inflación devastadora y una grave crisis económica como la que tuvo Alemania en la década de 1920. Como ha demostrado el historiador Walter Strobe en su libro Élites contra la democracia (Princeton, 1973), las élites conservadoras de Alemania se oponían al régimen de Weimar o eran indiferentes a su destino. En Israel, la mayoría de las élites se identifican como liberales y son acusadas de «traidoras al país con la ayuda de la Corte Suprema».

A la luz de la ocupación, la etnocracia y el fortalecimiento de las fuerzas racistas, es imposible ignorar el peligro de la realización de una opción fascista en Israel.

Cabe destacar que, a diferencia de la década de 1920 en Europa Central, Meridional y Oriental, la democracia israelí es fuerte en esta etapa. Pero no siempre resiliencia. En comparación con las democracias europeas que cayeron ante el fascismo y el nazismo en las décadas de 1920 y 1930, las organizaciones de la sociedad civil israelí, los escalones profesionales del servicio público y gubernamental –el ejército, la justicia, la medicina y la educación– actúan frente a las circunstancias con integridad y lealtad a los principios democráticos, a pesar de que han surgido grietas en su funcionamiento y compromiso con la democracia.

Sin embargo, en una serie de áreas dentro de la sociedad israelí, se pueden identificar tendencias prefascistas y populares. En primer lugar está el partido gobernante, algunos de cuyos elementos de base son prefascistas. La profesora Meni Mautner argumentó recientemente que los grupos más débiles que componen la base están alienados de las sociedades civiles liberales porque han adoptado políticas socioeconómicas neoliberales y debido a los acuerdos de «rendición» entre los «izquierdistas» y el enemigo (Estudios Jurídicos, 44, 2021), que han dado lugar a una severa hostilidad hacia las «élites izquierdistas».

Netanyahu: a un paso de ser un líder fascista

A la vanguardia de la ideología nacionalista y la filosofía histórica que requiere la «eternidad de Israel» e implica no reconocer la legitimidad del «enemigo», se encuentra un líder populista, carismático, propagandístico y autoritario: Benjamín Netanyahu, que está a punto de convertirse en un líder fascista. No es de extrañar que líderes neofascistas o autoritarios-populistas, como Donald Trump en Estados Unidos, Narendra Modi en India o Viktor Orban en Hungría, sean su grupo de referencia y analogías adecuadas a su tipo de liderazgo.

Lo que todos estos líderes tienen en común es, entre otras cosas, el cinismo político. El acto político que perseguirá a Netanyahu en la conciencia histórica es su necesidad de un kahanista como Itamar Ben-Gvir, figura fascista por excelencia, para mantener su gobierno. El cinismo también caracteriza la prisa de Netanyahu por ir al hospital para visitar a los cuatro secuestrados liberados por las FDI el sábado frente a las cámaras, cuando desde el sábado 7 de octubre no ha llamado a las familias de los secuestrados ni una sola vez.

El constante estado de guerra de Israel es susceptible de otorgar a Netanyahu poderes de emergencia del tipo que explotó durante la crisis del coronavirus, cuando aprobó leyes de emergencia draconianas y sin precedentes (sin precedentes en cualquier democracia occidental, y que se aprobaron sin la debida crítica). Esto se suma a la masiva movilización nacional, la movilización de las poblaciones del norte y del sur del país y su transformación en refugiados, el traslado de palestinos al otro lado de la frontera, el discurso de los miembros de la coalición sobre el «derecho al retorno» a la «patria» en Gaza, el aislamiento global en la línea de «solo habitará un pueblo» y el intento de golpe jurídico-constitucional cuyo peligro no ha pasado, todo esto atestigua las tendencias fascistas aderezadas con el socialismo popular y nacionalsocialista.

Estos procesos se suman a tendencias preocupantes que se están fortaleciendo en la sociedad israelí. Tenemos ante nosotros una combinación de crisis sociales, constitucionales y de seguridad, la mayor que Israel ha conocido desde su creación; el malestar de muchos estratos por la inestabilidad política; manifestaciones masivas, que en determinadas circunstancias pueden convertirse en una guerra civil, que forman parte de una protesta en curso que indica una falta de confianza en el sistema político; el auge de las redes sociales como un violento espacio público que sustituye a los medios tradicionales en los que se practicaba la edición, la jerarquía y la responsabilidad; el auge del populismo y el declive del liberalismo, asociado a la inestabilidad global y a los procesos globales; la existencia e incluso el fortalecimiento de un bloque de derecha radical prefascista, confesional y antiliberal. Todos estos son signos de un huracán inminente, que amenaza con destruir todo buen territorio en Israel a su paso.

He aquí tres ejemplos de la semana pasada: el llamamiento de 38 sindicatos estudiantiles, miembros de la Unión Nacional de Estudiantes, para apoyar un proyecto de ley que permitiría el despido de miembros de la facultad que nieguen «la existencia del Estado de Israel como judío y democrático» (una expresión de una posición distorsionada que continúa la violencia de Tzachi Hanegbi y Yisrael Katz en la Unión de Estudiantes de Jerusalén hace más de 45 años). Otro ejemplo es la demanda de Nadav Haetzani de enjuiciar a los académicos, los medios de comunicación y el sistema judicial en virtud del artículo 103 del Código Penal, que prohíbe la «propaganda derrotista», y del artículo 99, que prohíbe «ayudar al enemigo en la guerra». También es posible añadir la declaración del alcalde de Haifa, Yona Yahav, de que las manifestaciones contra la guerra no deberían tener lugar en su ciudad.

Estos son solo tres de los muchos ejemplos de invectivas, una señal de lo que vendrá. ¿Y qué nos depara el mañana?

Una discusión histórica contemporánea sobre el fascismo europeo en la primera mitad del siglo XX no puede ignorar la situación política actual de Israel. El establecimiento de una cepa fascista israelí única, aderezada con popularidad racista, se ha percibido recientemente como una posibilidad real en el discurso político y público y en la investigación académica. La aparición de un gobierno nacionalista-religioso en Israel en diciembre de 2022 -que aceleró el debate sobre la existencia de elementos fascistas-racistas en el gobierno de Netanyahu, y sobre un «golpe de régimen» manteniendo un disfraz democrático- fue un punto de inflexión radical en la democracia israelí, que muchos creen que ha dejado de ser liberal.

A esto se sumó la participación en un gobierno de partidos que defendían una visión del mundo racista, nacionalista y xenófoba, la violación de los derechos civiles, las minorías y los medios de comunicación, y una postura desafiante y provocadora hacia el mundo ilustrado. ¿Son suficientes para definir al régimen, la sociedad y las instituciones actuales en Israel como fascistas? Por el momento la respuesta es no, con énfasis en la palabra «actualmente».

Si a todo esto le añadimos el régimen de ocupación y apartheid que Israel lleva liderando desde hace más de medio siglo en Cisjordania –y la transición de la «ocupación temporal» a un Estado colonialista permanente, que legitimó el proceso legal que ahora se encuentra ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya– y si añadimos las características etnocráticas, cuando, según el geógrafo político Oren Yiftahal, un grupo étnico se apropia de las instituciones y los recursos del Estado a costa de las minorías, y continúa presentándose como una democracia (hueca), y especialmente el fortalecimiento de las fuerzas de fe racista, entonces no podemos ignorar el peligro de la realización de la opción fascista en Israel.

Entonces, ¿cómo recordarán los israelíes estos días grises? ¿Cómo cruzarán el río embravecido que amenaza con ahogarlos? ¿La autoconciencia de los ciudadanos preocupados por la fragilidad de la democracia se traducirá en acción política? ¿Qué quedará de los horrores de estos días sombríos? ¿Se levantarán los israelíes? ¿O se doblegarán, se rendirán, se reconciliarán y se comprometerán, y quién sabe, tal vez prefieran vivir en otro lugar? Solo nos queda interpretar los horrores de estos días, perseverar en la lucha y aferrarnos a la esperanza, y repetir una y otra vez las palabras del himno pronunciado por los combatientes en España en 1936: No pasarán.