El público israelí no permitirá que los militares se salgan con la suya con un reclutamiento ultraortodoxo simbólico

La noticia del fallo del martes de la Corte Suprema sobre el reclutamiento de estudiantes ultraortodoxos de la yeshivá pronto llegó a los reservistas que servían en el puesto de mando avanzado de una brigada regular del ejército. Están en la frontera libanesa, en una zona expuesta a los misiles antitanques de Hezbollah.

Los reservistas que han sido asignados a unidades regulares del ejército durante la guerra sirven casi exactamente como lo hacen los soldados que realizan su servicio obligatorio. Algunos de estos reservistas han estado luchando casi continuamente desde la masacre en el sur de Israel el 7 de octubre.

Un conductor de jeep en el puesto de mando avanzado, un reservista que viste una kipá negra, ha estado sirviendo con su comandante de brigada durante todos los meses desde que la brigada fue trasladada de la Franja de Gaza al norte. Al comienzo de la guerra, estuvo destinado durante unos meses en Cisjordania.

Cuando el lunes le preguntaron si ahora espera que lleguen estudiantes de yeshivá para reemplazarlo, se rió. Por ahora, los reservistas asignados al comandante de la brigada tendrán que resolver los problemas de su servicio por sí solos, sin ayuda externa.

Éste es el meollo de la cuestión, que los magistrados también abordaron en su fallo, junto con sus razones puramente jurídicas. Además de las graves ramificaciones estratégicas de la guerra, el ataque sorpresa de Hamás tuvo otro efecto: impuso una enorme carga al ejército, y especialmente a las unidades de combate. También puso dolorosamente de manifiesto que las Fuerzas de Defensa de Israel necesitan más soldados para hacer frente a la magnitud de las amenazas a la seguridad que enfrenta Israel en múltiples frentes.

Antes de la guerra se discutía sobre cuántos soldados ultraortodoxos necesitaba el ejército y si no sería mejor enviar a los jóvenes ultraortodoxos al servicio civil o incluso directamente al mercado laboral. Pero después del 7 de octubre, eso cambió.

El presidente del partido Shas, Arye Dery, y el primer ministro, Benjamin Netanyahu.

En primer lugar, es evidente que las FDI necesitan más personal. En segundo lugar, la desigualdad clama al cielo cuando los soldados sionistas seculares y religiosos soportan una carga tan pesada de servicio, y los que están en unidades de combate también arriesgan sus vidas y a veces resultan heridos o muertos.

El problema también se ha extendido profundamente entre las filas de los reservistas. El ejército y el gobierno ahora están tratando de prolongar el período de servicio anual de los reservistas y posponer la edad a la que quedan exentos del servicio activo. Así, en principio, cualquier paso que reduzca esta desigualdad debería, a largo plazo, reforzar la débil solidaridad social de Israel (aunque los rabinos y políticos ultraortodoxos estén enviando actualmente el mensaje opuesto).

El tribunal dictaminó por unanimidad que actualmente no existe ningún marco legal que permita establecer una distinción entre los estudiantes de yeshivá ultraortodoxos y todos los demás hombres en edad de reclutamiento. En consecuencia, el Estado no tiene autoridad para ordenar su amplia exención del servicio y debe cumplir con la Ley del Servicio de Seguridad de 1986. A falta de un marco legal para estas exenciones, los jueces también anularon el acuerdo que permite que se otorgue financiación gubernamental a yeshivá en nombre de los estudiantes que no han recibido una exención de servicio o un aplazamiento del servicio militar obligatorio.

Más allá de esto, dijeron los jueces, las necesidades operativas del ejército y el precio de la guerra requieren ampliar el número de reclutas, tanto por consideraciones morales como operativas profesionales. Esto se debe no sólo a la guerra en Gaza y al riesgo de una guerra mayor con el Líbano, sino también a la comprensión de que Israel probablemente enfrenta al menos una década de desafíos de seguridad cada vez peores. Estos desafíos surgen de acontecimientos regionales como la creciente fuerza de Irán y su éxito en construir un «anillo de fuego» alrededor de Israel armando a las milicias, pero también del hecho de que nuestra debilidad quedó revelada hace ocho meses y medio.

El fallo del tribunal, que era predecible dado el comentario de los magistrados durante la audiencia oral sobre las peticiones, provocó las respuestas estándar. Los fanáticos ultraortodoxos amenazaron con «morir antes que alistarse».

En cuanto al primer ministro, Benjamín Netanyahu, todavía está tratando de idear alguna solución. Busca formas de sortear la ley para garantizar que sólo se reclute a un número mínimo de hombres ultraortodoxos y que tal vez puedan sobrevivir de algún modo a un recurso judicial la próxima vez. Pero sus posibilidades no parecen buenas.

Doble amenaza para la coalición

Por primera vez, la supervivencia de su coalición de gobierno parece verse amenazada desde dos direcciones. En primer lugar, es probable que se expanda el movimiento de protesta que ha estado exigiendo nuevas elecciones, dada la ira de gran parte del público por la desigualdad en el servicio militar obligatorio.

Manifestantes cerca de la residencia del primer ministro Benjamín Netanyahu en Jerusalén.

En segundo lugar, y quizás más importante aún, los propios ultraortodoxos están preocupados. Al final, puede que sólo haga falta un rabino ultraortodoxo asquenazí del que reciba órdenes un diputado del Judaísmo Unido de la Torá para que otros rabinos y otros miembros ultraortodoxos de la Knesset consideren la posibilidad de romper su larga alianza con el partido gobernante Likud.

En discusiones internas, los oficiales de las FDI estimaron que tienen una necesidad inmediata de otros 8.000 soldados, dadas las misiones que enfrentan y las pérdidas y el agotamiento de las unidades regulares debido a la larga guerra. Pero las conversaciones del ejército con el gobierno y la fiscalía se centran actualmente en reclutar sólo a 3.000 hombres ultraortodoxos, con el argumento de que ese es el número máximo de hombres ultraortodoxos que las FDI pueden absorber este año.

También se habla de reclutar a jóvenes que han abandonado la yeshivá, aunque no está claro cuánto apoyo tienen de los rabinos y los diputados. Pero al menos la fiscal general Gali Baharav-Miara dejó claro el lunes que 3.000 es sólo una cifra inicial que no refleja totalmente las necesidades del ejército y que tendrá que aumentarse en el futuro.

Tiene razón, pero también hay otros argumentos a favor de aumentar ese número. En teoría, las necesidades de la guerra y el fallo del tribunal crean una oportunidad para una medida mayor e importante que finalmente crearía un modelo de reclutamiento apropiado, incluido el servicio civil alternativo para personas que el ejército no necesita. En realidad, la crisis de seguridad ha creado una oportunidad aquí.

El ejército cometería un error si participa en otra maniobra urdida por el gabinete y la Knesset y se contenta con exigir un número tan limitado de reclutas ultraortodoxos. Necesita mirar el panorama general. La frustración entre los israelíes que sirven es enorme. Y es difícil creer que se contentarán con reclutar sólo a un número simbólico de hombres ultraortodoxos cuando los peligros y la carga de trabajo han aumentado tanto.

Si el Estado Mayor sigue intentando eludir la cuestión en lugar de buscar un acuerdo más igualitario, es muy posible que esta ira le estalle en la cara y ponga en mayor peligro el vacilante modelo del ejército popular. Al igual que los soldados en la frontera libanesa, nadie se engaña pensando que en un momento las oficinas de reclutamiento estarán abarrotadas de hombres ultraortodoxos. Pero el ejército haría mejor en adoptar una postura moral de principios en lugar de dejarse arrastrar a maniobras evasivas por los rabinos y los políticos.