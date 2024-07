“No se equivoquen, el golpe de Estado en Israel está más vigente que nunca”: la impactante advertencia de la jueza de la Corte Suprema Anat Baron

En junio de 2020, una carta llegó al buzón de la jueza del Tribunal Supremo Anat Baron. La página estaba cubierta de manchas rojas y contenía un mensaje aterrador. “Me dijeron que el hecho de que uno de mis hijos hubiera sido asesinado no significaba que ese fuera el final de la historia”, recuerda Baron cuando me reuní con ella recientemente en su casa del norte de Tel Aviv. Baron denunció la amenaza a la unidad de seguridad del sistema judicial, pero se negó a presentar una denuncia formal ante la policía. “La unidad de guardia me dijo: ‘No hay duda al respecto’, y lo denunciaron. Poco después llegó una segunda carta. De nuevo, alguien había dibujado todo tipo de manchas de sangre en rojo. Era una amenaza, una amenaza contra mí”.

¿Qué decía la carta?

«No era un texto complejo. Había algunas palabras que me hicieron comprender que estaba en la mira. Que el hecho de haber perdido a un hijo no era una póliza de seguro para mí. Era evidente que detrás de ambas cartas estaba la misma persona. Por cierto, nunca fue encontrada».

Era alguien que tenía algún tipo de inteligencia, que sabía dónde vivías.

«Sí. No sólo sabía dónde vivo, sino que la segunda carta estaba dirigida a mi pareja y enviada al conservatorio [Conservatorio de Música de Israel, Tel Aviv], donde él es presidente de la junta directiva. Dentro había un sobre marrón dirigido a mí».

¿Tienes alguna idea de cuál era el trasfondo de las cartas?

«Creo que tenía que ver con una sentencia que impedía la demolición de una casa [palestina]. Me asignaron un guardaespaldas durante un tiempo, pero no tuve miedo ni un minuto».

Diecisiete años antes de que le enviaran las cartas de odio, el 30 de abril de 2003, Baron estaba en su estudio a la una de la madrugada cuando sonó el teléfono. Al otro lado de la línea estaba Dicky, un amigo de su hijo Ran. «¿Has sabido algo de él?», preguntó el amigo. «He estado intentando comunicarme con él, pero no hay respuesta. Hace un momento hubo un ataque terrorista en Mike’s Place, en el paseo marítimo [de Tel Aviv], y creo que estaba planeando tocar allí».

Baron llamó inmediatamente a Ran, pero ella tampoco obtuvo respuesta. Poco después, su teléfono volvió a sonar: el hospital Ichilov la instó a llegar lo antes posible. Despertó a su esposo, Gaby Baron, y juntos corrieron al hospital, donde el cielo cayó sobre ellos.

«Era un músico talentoso», dice Baron sobre su hijo. «Ese día fue a una sesión de improvisación y durante el descanso salió con [el guitarrista] Yanai Weiss y [la camarera] Dominique Hass, y allí fue donde ocurrió el ataque. Fue un terremoto. Cuando cada día escucho que más personas se han unido a la ‘familia de los dolientes’, sé que cada uno de ellos se está embarcando en un viaje que no tiene fin. La ausencia y la añoranza solo se hacen más fuertes».

¿Cómo levantarse después de un desastre como éste?

«Inmediatamente después del desastre supe que si me rompía, sería como una avalancha de fichas de dominó. Yo soy el barómetro y si me rompo, todo el mundo se rompe. No es una decisión racional que yo haya tomado, pero en retrospectiva, cuando analicé todo, creo que tuvo un efecto. Creo que puedo hablar en nombre de mi pareja, Gaby, y de mi hijo Ido. Seguimos adelante con nuestras vidas. A veces es feliz y bueno, pero la pérdida está muy presente. Lo que falta no está menos presente que lo que existe. Hay destellos cuando me acuerdo de él. No sueño con él por la noche, pero en los sueños hay numerosos destellos en los que parece muy presente».

Las etapas de la carrera jurídica de Baron estuvieron ligadas a las guerras. Nació en Israel en 1953; su padre también nació allí y su madre era de Polonia. Comenzó sus estudios de derecho en 1973, cuando estalló la Guerra del Yom Kippur. Después de años en una firma privada, fue nombrada jueza del Tribunal de Magistrados de Tel Aviv en 1991, cuando estalló la Guerra del Golfo (los asistentes a la ceremonia de juramento estaban equipados con máscaras de gas). Una década después, mientras la segunda intifada se desataba, fue ascendida al Tribunal de Distrito de Tel Aviv. Un año después perdió a su hijo mayor, Ran, de 22 años, cuando él y otras dos personas murieron y 50 personas resultaron heridas por terroristas suicidas palestinos en el bar Mike’s Place. Su otro hijo, Ido, productor de televisión, vive en Tel Aviv con su familia. Gaby Baron es una empresaria inmobiliaria y presidenta desde hace mucho tiempo del conservatorio con sede en Tel Aviv. La hermana de Anat, Orly Sella, también es jueza y expresidenta del Tribunal Laboral Regional de Beer Sheva. Baron, que se retiró de la magistratura el año pasado, lleva años aprendiendo a tocar la batería.

Baron se especializó principalmente en derecho civil y, en particular, en demandas colectivas. En septiembre de 2014, tras el caluroso verano de la Operación Margen Protector en la Franja de Gaza, fue nombrada jueza de la Corte Suprema. A lo largo de los años se la percibió como una figura liberal en el tribunal, que en la última década se ha convertido probablemente en el más conservador y pasivo de la historia de Israel.

Baron se encontró a menudo en la mira de la extrema derecha a raíz de sentencias que no podían acatar. En 2020, en un fallo por mayoría de un voto, ella y sus colegas revocaron la decisión del Comité Electoral Central de descalificar a la legisladora árabe israelí Heba Yazbak para postularse a la Knesset en la lista de Balad, debido a publicaciones controvertidas en las redes sociales. Baron también formó parte del panel que ordenó al gobierno en 2019 que permitiera la entrada a Israel de palestinos, para permitirles asistir a la ceremonia anual alternativa del Día de los Caídos de la organización Combatientes por la Paz y el Círculo de Padres Israelí-Palestinos – Foro de Familias, una organización sin fines de lucro fundada por familias en duelo. La furia de la derecha aumentó particularmente contra Baron cuando votó en los últimos años en contra de una serie de sentencias de la Corte Suprema sobre la demolición de casas de terroristas.

Su dolor por su hijo también fue explotado por quienes se opusieron a sus decisiones. Por ejemplo, «La Sombra» -el bloguero y activista de extrema derecha Yoav Eliasi- cuyo hermano era un amigo cercano de Ran, declaró una vez que «sus decisiones surrealistas están influenciadas por su gigantesca pérdida». Del otro lado de la división política, también algunos no dudaron en echar sal a la herida. En 2015, Baron fue miembro de un panel del Tribunal Superior de Justicia que respondió a una petición que tenía como objetivo anular una decisión del gobierno de volver a encarcelar a prisioneros (que habían sido liberados en el acuerdo de 2011 en el que 1.027 palestinos fueron liberados a cambio del soldado israelí cautivo Gilad Shalit) porque supuestamente habían violado los términos de su liberación. Antes de las deliberaciones del tribunal, el abogado de los peticionarios, Avigdor Feldman, había presentado una solicitud para que Baron se recusara, por temor a que «su tragedia personal afecte su objetividad». Feldman conocía bien la tragedia del juez: su propio hijo, Yotam, había estado en la escuela secundaria con Ran.

La petición de recusación dejó atónita a Baron, al igual que al presidente del tribunal, Elyakim Rubinstein, y al tercer miembro del tribunal, Neal Hendel. «Se quedaron estupefactos», recuerda. «Por supuesto que decidí no recusarme. Me parece inconcebible que Feldman pensara que había motivos para recusarme. ¿Qué quieren que diga al respecto? ¿Que el duelo se utilizó como excusa para descalificar a un juez en Israel? No tengo palabras».

Existía la expectativa de que el inmenso precio que se pagaba por un acto terrorista influiría en los juicios.

«Nadie te prepara para una pérdida como esa. Su muerte cambió mi vida, pero no quién soy ni mi visión del mundo».

Esa expectativa se puso particularmente de manifiesto en el caso de la demolición de las casas de los terroristas. La Corte Suprema ha permitido durante décadas esas demoliciones y usted se opuso a la solicitud del Estado en la mayoría de los casos. ¿Por qué?

«Parece que existe cierta confusión entre la opinión pública sobre el propósito de la demolición; la gente no distingue entre castigo y disuasión. La demolición de viviendas constituye un castigo colectivo y es contraria a los principios básicos de la ley israelí. La idea de que los padres pecaron y los hijos son castigados es inadmisible. Aunque el comandante militar [en los territorios] está autorizado a ordenar la demolición de viviendas, la pregunta es: ¿en qué casos? Es una cuestión de sensatez y proporcionalidad. Por lo general, el autor es asesinado durante o después de un ataque, y si no, se enfrentará a un juicio penal y recibirá la pena más severa que se pueda dictar contra quienes cometen actos criminales de este tipo”.

«De ello se deduce que el autor del atentado ya no vivirá en la casa que se pretende demoler. En muchos casos, los que viven allí son miembros inocentes de la familia, incluidos menores de edad. Por ello, me he fijado como criterio examinar en cada caso la implicación de la familia en el atentado. ¿Hubo tal implicación? ¿Lo sabían? ¿Podrían haberlo evitado? ¿Lo celebraron después del atentado? En el caso de que la familia no lo supiera y no estuviera implicada, me opondría a la demolición de la casa. Naturalmente, en cada uno de esos casos he intentado imaginar a las familias de las víctimas del atentado terrorista, para cuya pérdida no hay consuelo. Nadie puede decir que no entiendo lo que están sufriendo».

En cuanto a la cuestión de la disuasión, Baron explica que «como jueces, tuvimos acceso a informes del Shin Bet [servicio de seguridad] sobre el tema, y ​​puedo decir que no vi en esos documentos [ninguna evidencia de] disuasión de aquellos que podrían convertirse en terroristas en el futuro». Muchos agentes de seguridad también pensaban que las demoliciones de viviendas no necesariamente tienen un efecto disuasorio, sino todo lo contrario: que en realidad incitan a más terrorismo.»

Esto es sorprendente, porque en muchas resoluciones dictadas por sus colegas, escriben explícitamente, al autorizar las demoliciones, que se basaban en informes del Shin Bet que afirman inequívocamente que la demolición supone una disuasión futura.

«Esa es mi impresión según los informes y la mantengo.»

En los últimos nueve meses, un gran número de no combatientes en la Franja de Gaza han sido asesinados.

«Las escenas que se desarrollan en Gaza son extremadamente difíciles, por decirlo suavemente, y sólo conocemos una pequeña parte de ellas. Los medios de comunicación [israelíes] no transmiten las escenas que ve todo el mundo. Esta es una guerra que nos ha sido impuesta por una cruel organización terrorista que utiliza a seres humanos e instituciones como hospitales como escudo para los terroristas. Mientras estemos librando una guerra para defender nuestro derecho a vivir seguros en el país, ese es nuestro pleno derecho. Pero está absolutamente prohibido que la lucha esté motivada por la venganza”.

«Esto puede relacionarse con la cuestión de las demoliciones de viviendas, si se quiere. En Judea y Samaria también se están cometiendo injusticias que, en el mejor de los casos, quedan relegadas a una nota a pie de página. El dominio israelí sobre millones de palestinos durante casi 60 años es el problema más acuciante y crítico del país. Estamos hablando de una población de millones de personas que no está a punto de desaparecer. No hay duda de que Israel se encuentra hoy en el punto más bajo de su historia, tanto a nivel interno como en la forma en que nos ve el mundo.»

Antes de la guerra, los opositores a las llamadas reformas judiciales del gobierno sostenían que el Tribunal Supremo y los fuertes e independientes guardianes del país impedirían la intervención internacional en las leyes de la guerra. Ese argumento se ha desmoronado ahora. La intervención internacional ha llegado a su punto álgido: se están preparando órdenes de arresto contra el primer ministro y el ministro de Defensa.

«En los tribunales internacionales de La Haya se aplica el principio de complementariedad. ¿Qué dice ese principio? Que los tribunales internacionales no actuarán mientras se pueda confiar en el sistema judicial local, sino mientras el sistema de aplicación de la ley -el sistema nacional- del país en cuestión sea independiente y profesional. El poder judicial aquí es profesional y, a día de hoy, también es independiente”.

«Pero los tribunales internacionales, aunque supuestamente no tienen nada que ver con la política, representan a países que tienen posiciones políticas. Han visto y oído el plan de conmoción judicial que se puso en marcha el 4 de enero de 2022. Han percibido el intento del actual gobierno de politizar el sistema judicial, el intento de aterrorizar a los jueces; han visto la deslegitimación a la que están siendo sometidos el fiscal general y los guardianes. Las graves declaraciones de los ministros extremistas y mesiánicos del país también llegan al extranjero. Con su conducta, los dirigentes han destrozado la ‘cúpula de hierro’ judicial que protegió al sistema de defensa durante muchos años. No justifico las órdenes emitidas [por los tribunales internacionales], pero no creo que a nadie en La Haya se le hubiera ocurrido emitirlas sin todo lo que ocurrió aquí en los meses anteriores a la guerra».

¿Crees que se debería detener la guerra para devolver a los rehenes?

«Hay que hacer todo lo posible, incluso detener la guerra. Ya se les ha abandonado una vez y no se les puede abandonar una segunda vez. No cabe ninguna duda al respecto».

¿Está usted a favor de la creación de una comisión estatal de investigación?

«Hoy, especialmente con todo lo que está sucediendo en relación con nosotros en los tribunales de La Haya, es importante establecer una comisión estatal de investigación [con respecto a los acontecimientos del 7 de octubre]”.

«Los tiempos son malos y difíciles», continúa Baron. «Parafraseando al difunto poeta Haim Gouri, ‘me duele el Estado de Israel’. No hay discusión entre la derecha y la izquierda de que la situación del país no es buena. Los rehenes se están pudriendo en cautiverio, los soldados están perdiendo la vida todos los días, muchos de ellos heridos en el cuerpo y la mente, y decenas de miles de evacuados están exiliados en su país. No hemos derrotado a Hamás, la frontera norte está ardiendo, la calificación crediticia del país ha bajado, Israel está aislado en la arena internacional. No hay duda de que la persona que nos ha dirigido desde el Sábado Negro y hasta el día de hoy tiene la responsabilidad del estado actual de cosas, y es su deber volverse hacia el pueblo y buscar nuevamente su confianza.»

Como la mayoría de los capítulos de la carrera de Baron, su retiro de la Corte Suprema también ocurrió en tiempos de guerra. Se programó una ceremonia festiva de despedida para el 12 de octubre de 2023, cinco días después de que ocurriera la masacre en el sur de Israel y estallara la guerra. Ella la canceló. En esos días terribles, redactó dos sentencias en su casa. Se ocupaban de peticiones para anular la legislación inicial promulgada el año pasado por la Knesset como parte del golpe judicial del gobierno: la cancelación del criterio de razonabilidad en las sentencias judiciales y la enmienda a la ley de incapacitación del primer ministro. Baron fue una de las que finalmente decidieron, por mayoría de un voto, que la ley que anulaba el criterio de razonabilidad debía efectivamente ser revocada y que la draconiana fórmula de incapacitación no debía aplicarse hasta la próxima Knesset.

¿Se le ha ocurrido a usted que el 7 de octubre fue en realidad el resultado del golpe judicial?

«Creo que el golpe de Estado contribuyó de manera significativa a la situación en la que nos encontrábamos el 7 de octubre. A la sombra del golpe, el Estado se encontraba en un punto más bajo sin precedentes, algo que nuestros enemigos percibieron y aprovecharon bien en su ataque criminal».

¿Quizás fue el movimiento de protesta lo que debilitó al país? ¿Quizás los llamados a no servir en el ejército en el contexto de la reforma judicial crearon una imagen debilitada e invitaron a los ataques?

«Nadie pidió que se negaran a servir. Hubo gente que dijo que no aceptaría servir como voluntario en la reserva en una dictadura. Y si había un signo de interrogación en este contexto, cuando estalló la guerra y ocurrió la masacre del 7 de octubre, hubo una movilización del 200 por ciento de todos los que servían en el ejército y se ofrecieron como voluntarios para el servicio de reserva. No se puede dar la vuelta a la situación. Eso es una injusticia a la verdad y una injusticia a la historia. La responsabilidad de evitar una ruptura interna recae en los líderes. Eso era cierto entonces y es cierto ahora. Cuando los líderes traicionan su responsabilidad hacia el público, es imposible culpar a los ciudadanos que protestan contra eso, o decir que la protesta fue el lugar del que surgió la negativa a servir. El verdadero rechazo, en mi opinión, es la evasión del [servicio militar] por parte de los haredim, lo cual es incomprensible dado el alto precio que la guerra nos está exigiendo como sociedad».

¿Vas a manifestaciones?

«No. Me quité la toga de juez hace apenas unos meses y no creo que sea el momento adecuado. También podría hacer más daño que bien. Es demasiado pronto. Tal vez llegue el día en que tome una decisión diferente».

¿Cuál fue su sentimiento el 4 de enero de 2022, cuando el ministro de Justicia, Yariv Levin, lanzó el golpe de Estado al régimen?

«Me quedé en shock. No podía creer lo que estaba oyendo. Y lo hizo con el apoyo de arriba para esa acción ruinosa. Lo que vi en su discurso de pesadilla fue al gobierno declarando la guerra a la democracia en Israel, un intento de asestar un golpe con un hacha».

¿Pensabas que la implementación de ese plan significaría la muerte de la democracia?

«Recordemos que Levin presentó la primera etapa de su plan y ya desde el principio decidió destruir todo lo que existía, destruir el sistema judicial mediante la politización de los guardianes [es decir, el jefe de policía, el interventor estatal, los asesores jurídicos ministeriales, etc.] y el Comité de Nombramientos Judiciales. La gente debe entender las graves implicaciones: una vez que se politiza el nombramiento de los jueces, se pierde el tribunal, se pierde la democracia. Con la forma en que está estructurado nuestro gobierno, controla la Knesset. Es principalmente el Poder Judicial, a través de su sistema de revisión judicial, el que permanece vigilante. Ahora bien, en el momento en que el gobierno designa personas en su nombre para la Corte Suprema y garantiza que no habrá revisión judicial de lo que hace, en la práctica sólo permanece una rama del gobierno y el resultado es un régimen totalitario.»

¿Las protestas, los juicios en los casos del estándar de razonabilidad y la cuestión de la incapacitación que involucra a Netanyahu, y la guerra, han bloqueado el intento de golpe del régimen?

«El golpe no ha parado. Ahora, y bajo el manto de la guerra, el golpe de Estado del régimen sigue arrasando de otras maneras. Sin conferencias de prensa, proyectos de ley grandilocuentes ni fuegos artificiales, pero bajo el radar, en una serie de pasos que van erosionando la democracia. Considero este acontecimiento nada menos que un peligro existencial y no tengo el privilegio de permanecer en silencio ante lo que veo».

¿De qué manera percibe usted la continuidad del golpe?

«Existe una especie de manual para la toma del poder, según el cual un régimen actúa de manera inaceptable para arrebatar el control sobre los centros de poder y afianzar su poder. Implica vaciar de contenido los sistemas centrales como la policía, los medios de comunicación, el Poder Judicial -y en primer lugar el Tribunal Supremo-, el fiscal general, los guardianes de la puerta y el Shin Bet. El único propósito de tales actos es afianzar el gobierno, y la consecuencia de la aplicación de las directrices es la formación de un régimen totalitario de facto, que es un lugar en el que no queremos estar. La horrible masacre del 7 de octubre, la guerra y el destino de los rehenes, el corazón que se desgarra de nuevo cada día están minando toda nuestra fuerza y ​​toda nuestra atención. Pero no nos equivoquemos: el golpe del régimen está vivito y coleando.»

Parecen generalizaciones. ¿Podrías explicarlo con más detalle?

«Hay una luz de alarma encendida. Desgraciadamente, hay muchos ejemplos; voy a enumerar sólo algunos. Hay más de un signo de politización de la policía y las consecuencias son graves: privar a los ciudadanos de protección, cuando la misión misma de la policía es protegerlos. El llamado espíritu del comandante, tal como lo encarna el ministro responsable [Itamar Ben-Gvir], se hace patente, por ejemplo, en la violencia que se está utilizando contra los manifestantes. El ministro convoca al comisario de policía [Kobi Shabtai] a una audiencia únicamente porque el comisario advirtió de que el ministro está actuando en contra de las sentencias del Tribunal Supremo y en contra de la forma en que se supone que debe funcionar la fuerza policial: como un organismo independiente, no dependiente y no político”.

«La citación a la audiencia es en realidad una advertencia no sólo para el propio jefe de policía, sino para todos aquellos que ocupan puestos de mando y son candidatos a futuros ascensos: respeten las normas, y si no lo hacen, se reflejará en su ascenso. Estas no son falsas alarmas, son reales”.

«El ministro de Comunicaciones [Shlomo Karhi] está tratando de hacerse con el control de los medios de comunicación libres, incluida la radiodifusión pública Kan. El gobierno está tratando de superar a la fiscal general [Gali Baharav-Miara], vaciando su puesto de contenido, entre otras formas, haciendo que abogados privados representen a los ministerios del gobierno ante el Tribunal Supremo de Justicia. Los ataques y la incitación de los ministros del gabinete contra la fiscal general son catastróficos en sí mismos. Pero ella se mantiene firme frente a esto”.

«También se intentó que el Ministerio de Cooperación Regional asumiera la responsabilidad de las empresas estatales y de sus directores, hasta el punto de que el director de la Autoridad de Empresas Estatales, que intentó luchar por la autonomía de esas empresas, se vio obligado a dimitir. Los ministerios gubernamentales también intentaron asumir el control de la Autoridad Postal y destituir a su presidente, hasta que el Tribunal Supremo lo impidió. El ritmo de los acontecimientos es vertiginoso”.

«Hay quienes dicen que los jefes de los órganos de defensa del país deberían haber dimitido como consecuencia del fracaso del 7 de octubre, pero también en este caso existe la seria sospecha de que serán sustituidos por personas designadas por motivos políticos. No quiero ni imaginar una situación en la que el jefe del Shin Bet no sea independiente, sino que sirva como un brazo del gobierno en lo que respecta a la lucha contra los adversarios políticos. Eso sólo ocurre en países a los que no queremos parecernos, en dictaduras».

¿Cree que el hecho de no nombrar al juez Isaac Amit como presidente de la Corte Suprema es parte del golpe del régimen?

«Definitivamente. El no nombramiento de un presidente permanente de la Corte Suprema es una forma más de degradar la independencia de los jueces cuyos fallos no le gustan al gobierno. Esto se refleja también en el hecho de que los dos puestos que quedaron vacantes tras la jubilación de la presidenta del tribunal, Esther Hayut, y de mí misma, no se están cubriendo. Esto supone una amenaza para el Tribunal Supremo, es una espada en su garganta, con un mensaje: ‘Sigan con nosotros en lo que se refiere a fallos y nombramientos'».

El gobierno, y en particular el ministro Levin, se niegan a nombrar a Amit presidente y quieren eliminar el sistema de antigüedad en el Tribunal Supremo. Por primera vez en la historia del país, un juez del Tribunal Supremo, Yosef Elron, ha desafiado el sistema y ha anunciado que se presenta a la candidatura para el cargo. ¿Cómo ve usted esto?

«Soy amiga del juez Elron y le dije lo que pienso: que es un error de su parte. El sistema de antigüedad tiene ventajas sustanciales. Hasta ahora no ha habido competencia entre los jueces sobre quién dirigirá la corte cuando el presidente se retire [a la edad obligatoria de 70 años] y haya que nombrar a uno nuevo. La eliminación del sistema de antigüedad puede provocar no sólo una feroz competencia interna en la corte, sino también una competencia sobre quién intentará congraciarse con quienes hacen los nombramientos y, sobre todo, con los políticos. Que Dios nos ayude si las sentencias tienen como objetivo complacer a los políticos. Ahora bien, no me atrevería a pensar que alguien dictaría una sentencia así conscientemente, pero hacerlo inconscientemente también es muy peligroso».

¿Todos los jueces estuvieron de acuerdo con usted sobre la decisión de Elron? ¿Hubo consenso?

«La abrumadora mayoría de los jueces de la Corte Suprema piensan como yo».

Usted habla de los peligros de politizar los nombramientos judiciales, pero el episodio de Efi Nave, expresidente del Colegio de Abogados de Israel (que está siendo investigado por la policía por sospechas de soborno, fraude y abuso de confianza), demostró que incluso en el buen sistema antiguo, se producían vergonzosas manipulaciones para nombrar jueces tras bastidores.

«Es muy lamentable y da mala fama al sistema, pero no es justo. De ninguna manera es esa la regla general».

¿Se reunió alguna vez con políticos para que la promocionaran? ¿Con el presidente del Colegio de Abogados? ¿Hizo lobby?

«Nunca se me hubiera ocurrido.»

En cuanto a la decisión del Tribunal Supremo sobre la ley de razonabilidad [una enmienda a la Ley Fundamental: el Poder Judicial], una mayoría decisiva dictaminó que el tribunal está autorizado a revisar una Ley Fundamental cuando se considera que es perjudicial para la democracia. Pero hubo dos jueces -Noam Sohlberg y David Mintz- que consagraron las Leyes Fundamentales y afirmaron que el tribunal no puede intervenir en relación con ellas en ningún caso. ¿Qué opina de ese enfoque, que anula el papel del Tribunal Supremo en la salvaguardia de los valores fundamentales de la democracia?

«Mientras no tengamos una Ley Fundamental sobre la legislación que regularice las relaciones entre los poderes -y creo que es imprescindible promulgarla-, el título ‘Ley Fundamental’ no puede validar todo tipo de situaciones extremas que asestarían un golpe mortal a la democracia. De lo contrario, corremos el riesgo de encontrarnos, por ejemplo, en una situación en la que se estipule que se celebrarán elecciones cada ocho o tal vez cada veinte años, o en la que se apruebe una ley que afecte al derecho al voto de las mujeres. Por supuesto, eso no es posible. En mi opinión, la importancia de la sentencia en el caso de la razonabilidad reside en la opinión de la mayoría -el amplio acuerdo de 12 magistrados [de 15], entre ellos yo misma- que dejó inequívocamente claro que el Tribunal Supremo tiene la autoridad para realizar un control judicial también de las Leyes Fundamentales».

¿Qué opina de los esfuerzos que realizó el presidente Isaac Herzog para lograr que las distintas partes llegaran a un compromiso respecto al golpe judicial?

«No es posible llegar a un acuerdo sobre la democracia. Es como si alguien te pusiera una pistola en la frente: no se puede llegar a un acuerdo sobre la mitad de una bala. Hay un margen en el que se pueden cambiar varias cosas, pero no era ese el tipo de cambio que estaba en la agenda. Según tengo entendido, lo que estaba en la agenda cuando se habló de un acuerdo representaba una erosión significativa de los fundamentos de la democracia. No se puede llegar a un acuerdo sobre eso. Se puede decir que la composición de la Comisión de Nombramientos Judiciales no es sagrada y que tal vez se pueda hacer algún tipo de cambio en ella, pero es inaceptable llegar a un acuerdo cuando se trata de politizar esa comisión. El hecho de que los intentos se prolonguen tanto tiempo causó un gran daño en sí mismo».

Pero tal vez sí estaba en manos de los jueces de la Corte Suprema evitar todos los desastres que han caído sobre Israel en los últimos años con una sentencia dramática. En mayo de 2020, 11 jueces decidieron no intervenir y permitir que una persona contra la que se había dictado una grave acusación (por abuso de confianza, aceptación de sobornos y fraude) ocupara el cargo de primer ministro. Antes de esa decisión, Netanyahu temía que los jueces -o los “santos de la Corte Suprema”, como él los llamaba- tuvieran la intención de ajustar cuentas con él y deshacerse de él. En conversaciones privadas, prometió que si eso sucediera, las masas enojadas saldrían a las calles.

Sus temores no tenían fundamento: el tribunal dictaminó por unanimidad que Netanyahu podía recibir el mandato de formar gobierno. Ningún juez escribió una opinión minoritaria sobre uno de los asuntos más fatídicos que han surgido aquí desde la fundación del estado. Baron señaló en su propia declaración, incluida en la opinión mayoritaria, que la intervención en una decisión relativa a una solicitud para encargar a un diputado en particular la tarea de formar gobierno «se limita a situaciones raras y circunstancias extremas, de las cuales este caso no es uno».

Analicemos por un momento si no se trataba de «circunstancias extremas». Existe una conexión directa entre la acusación de Netanyahu y tanto el golpe de Estado del régimen como el 7 de octubre. ¿No se siente responsable de lo que nos pasó? ¿No deberían usted y sus colegas haber mirado la realidad a los ojos en 2020 y haber comprendido que permitir que una persona acusada de actos criminales ocupara el cargo de primer ministro traería consigo una terrible calamidad?

«El argumento de los opositores al golpe judicial es que sería desastroso si el tribunal se politiza. Lo que usted está diciendo -que el tribunal debería haber dictado otra sentencia- es en realidad pedir que el tribunal se politice.»

No es un asunto político, sino moral y sustantivo. Una persona acusada de un delito penal no puede ser primer ministro. Usted y el tribunal fracasaron en una prueba histórica para salvaguardar la democracia, y los resultados de ese fracaso son flagrantes. Su argumento de que los críticos de la decisión esperan que el tribunal sea político suena populista en el mejor de los casos.

«Su ataque es claramente populista. Si hubiéramos decidido de otra manera, no de acuerdo con la ley, las calles habrían ardido, y con razón. El tribunal no puede hacer lo que quiera cuando hay una ley que claramente regulariza una situación. A veces hay un margen dentro del cual el tribunal puede dictar sentencia. Pero aquí la ley permite explícitamente que un primer ministro continúe en el cargo mientras no haya una sentencia absoluta que lo condene”.

«Lo que estaba en el orden del día cuando se nos presentó el caso era que la mayoría de los diputados, que recibieron su mandato del pueblo, querían encargar a Netanyahu la formación de gobierno, sabiendo que estaba acusado de corrupción. No teníamos ninguna posibilidad de intervenir. Derrocar un régimen o establecer un régimen interviniendo en el juicio de los votantes no está entre las competencias del Tribunal Supremo. Dios nos ayude si hubiéramos entrado en la arena política y hubiéramos decidido sobre la petición en contra de la ley explícita. Y, por cierto, él también fue reelegido después de la sentencia, el mismo primer ministro, bajo la misma acusación.»

Es cierto que había una ley, pero era posible intervenir en un caso tan extremo, por ejemplo en relación con la sensatez de los diputados que le habían encomendado el mandato.

«No se trata de una cuestión de razonabilidad, sino del derecho a votar y a ser elegido, una cuestión democrática. Cuando un ministro del gabinete es acusado, la persona que lo nombró es el primer ministro. Es posible intervenir en cuanto a la razonabilidad de la decisión del primer ministro, si la decisión es dejar al ministro acusado en el cargo. No se puede imaginar que 11 jueces voten de la misma manera en una elección. Once jueces decidieron lo que decidieron porque no había otra posibilidad”.

«Al mismo tiempo, algunos magistrados, entre los que me incluyo, nos hemos referido a los peligros que entraña el hecho de que una persona acusada de graves delitos ocupe el cargo de primer ministro, tanto por el tiempo que dedicaría a su defensa como por el temor a que se dejara guiar por consideraciones ajenas a ella. Es, sin duda, una situación peligrosa. Pero no había ninguna vía legal ni lícita para intervenir. Si hubiéramos actuado de otro modo, habríamos socavado la democracia. En ese sentido, el tribunal no gestiona el Estado».

¿Habría usted dictado la misma sentencia si el primer ministro hubiera sido acusado, Dios no lo quiera, de violación o asesinato?

«La ley es la misma ley. No distingue entre delitos, todos ellos graves.»

Entonces, ¿entiendo que no te arrepientes de esa decisión? ¿No te quita el sueño por ello?

«No, no lo hago».

A pocas semanas de que la Corte Suprema decidiera formar gobierno, Netanyahu dio por primera vez señales de lo que estaba por venir cuando se presentó en la apertura de su juicio con los ministros del gabinete y pronunció un discurso en el que, en la práctica, linchó al sistema de aplicación de la ley. ¿Recuerdan esa actuación?

«Recuerdo el espectáculo vergonzoso, la imagen del primer ministro con los ministros detrás de él, desafiando groseramente al tribunal que ‘se permitió’ juzgar al primer ministro. Esa imagen recuerda la selfie que Yariv Levin se tomó con un grupo de diputados de la coalición cuando se aprobó inicialmente la enmienda para cancelar el criterio de razonabilidad. El país estaba conmocionado, la división en la nación era terrible y fueron fotografiados sonriendo y jubilosos. Hasta cierto punto, esas dos fotografías dialogan entre sí».

En 2021, el Tribunal Supremo dictó sentencia sobre una petición contra el plan quinquenal del Consejo de Educación Superior. El plan del Consejo pretendía hacer accesible la educación superior a la población haredí incluyendo disposiciones para estudios académicos segregados por género. Un panel ampliado de nueve jueces dictaminó que es ilegal discriminar a las profesoras cuando se trata de impartir cursos exclusivamente masculinos o autorizar la segregación de los sexos fuera del aula. Pero, como se esperaba, el tribunal no llegó hasta el final: en una opinión mayoritaria, decidió que, en determinadas circunstancias, en el aula, se permitiría dicha segregación.

En su opinión minoritaria, Baron escribió que esa política pone en peligro el derecho de las personas a la igualdad y, por lo tanto, debe ser rechazada. «En el caso que nos ocupa, en nombre de la modestia y para evitar el peligro de la tentación, Dios no lo quiera, se ha determinado que se deben permitir los cursos académicos de grado en los que no se permita a las mujeres sentarse entre los hombres», señaló en la sentencia, añadiendo que, en su opinión, «la separación entre mujeres y hombres en el ámbito académico está dictada por el sexo de las mujeres y los ‘peligros’ que su cuerpo plantea a los hombres. Esa noción socava el reconocimiento de que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres».

¿Percibe usted una conexión entre la exclusión de las mujeres y los motivos que subyacen al golpe del régimen?

«El actual Gobierno está promoviendo con todas sus fuerzas una política de separación de género en el ámbito público. Lo estamos viendo en diversos cursos de formación profesional, en actos culturales, en parques, en fuentes naturales y en otros lugares. Las mujeres están desapareciendo del ámbito público; el ejemplo más flagrante es su insignificante porcentaje en el Gobierno y en la Knesset. Creo que hoy en día tampoco hay directoras generales en los ministerios del Gobierno”.

«La sentencia que regula la segregación en los cursos académicos se dictó hace unos tres años, en la época anterior al golpe de Estado, y ya entonces escribí que me preocupaba que las repercusiones que la separación de géneros en un ámbito creara se filtraran a otros espacios. Mi postura era y es que esa separación constituye una exclusión de las mujeres. Y la política de ‘separados pero iguales’ -que era en realidad la idea subyacente a la idea de estudios separados para hombres y mujeres haredíes- es discriminatoria y humillante, una encarnación de la percepción estereotipada de que las mujeres ‘interfieren’ con los hombres que intentan estudiar.

«El objetivo de integrar a los haredim en la educación y el empleo es importante, pero no puede justificar un golpe desproporcionado a la igualdad de las mujeres. Lamentablemente, yo era una minoría en este asunto. No hay duda de que el grado de protección concedido a la protección de los derechos de las mujeres es una prueba de fuego para el régimen democrático».

Su postura en este contexto refleja el núcleo mismo de las acusaciones formuladas por los haredim ante el Tribunal Supremo: que usted está tratando de imponer valores occidentales y liberales a una gran comunidad que considera esos valores como ajenos.

«No se trata de imponer valores liberales. En Estados Unidos, los hombres haredíes estudian junto con las mujeres haredíes en las instituciones de educación superior y también están integrados en el mercado laboral. En Israel hay un proceso de segregación progresiva. También en este caso, al principio se habló de segregar sólo los cursos de grado, y luego se habló también de los cursos de máster, y luego vimos la separación por género en los cursos de cadetes y en los cursos de conducción. No hay fin. También condujo a un enfoque discriminatorio en las bibliotecas públicas de las universidades, en los espacios públicos”.

«Entre los peticionarios que presentaron su caso ante nosotros en este asunto también había algunos que representaban a un grupo de mujeres haredíes. Argumentaron que una vez que exista separación [en el aula], sentirán que no pueden permitirse mezclarse en absoluto con el resto del alumnado de las universidades. Eso no debería ser así. No somos un estado de halajá [ley religiosa tradicional]. En casa, cada uno puede comportarse como quiera, pero estamos hablando del dominio público. Muchos intentan justificar todas estas prácticas discriminatorias contra las mujeres diciendo que se llevan a cabo en nombre de la libertad de religión, imponiendo reglas de modestia a las mujeres, relegándolas a asientos en la parte trasera del autobús, aceras separadas y más. Pero la libertad de religión no puede justificar eso”.

«Por ejemplo, dictaminé que el Hospital Laniado no puede negar tratamientos de fertilidad a mujeres que no estén registradas como casadas, a pesar del carácter religioso del hospital. La política introducida por el hospital contiene una declaración implícita que califica a las mujeres solteras de inferiores. En otra sentencia, dictaminé que el consejo local de Kiryat Arba no puede impedir que las familias que así lo deseen participen en natación mixta en la única piscina pública de la zona. Imponer la separación de género en una piscina pública, aparentemente en nombre de la libertad religiosa, no sólo excluye a las mujeres, sino que también afecta negativamente al derecho a la libertad de religión».

La cuestión del reclutamiento de haredim en el ejército está ahora en la agenda y podría causar un serio choque entre sus propios valores. El proyecto de ley puede conducir a la segregación entre hombres y mujeres, porque el ejército intentará adaptarse a la cosmovisión haredí. [Esta entrevista fue realizada antes de que el Tribunal Supremo dictara esta semana que el Estado debe efectivamente reclutar a los haredim.]

«No se trata de todo o nada. Si alguien me dice que la tripulación de un tanque debe estar formada sólo por mujeres o sólo por hombres, no lo sé. Puede que en determinadas situaciones sea lo correcto. Pero eso no significa que sea imposible reclutar a los haredim; no hay que llevarlo tan lejos. El Estado no va a reclutar a decenas o cientos de miles de haredim de la noche a la mañana. El proceso tiene que empezar. Y lo que hay que entender en primer lugar es que ha llegado el momento de que la carga se reparta equitativamente, y cuanto antes mejor. Hoy también es una cuestión de seguridad».

Dudaste mucho tiempo sobre si conceder una entrevista. ¿Qué te hizo romper el silencio?

«Concluí mi opinión sobre la doctrina de la razonabilidad con las palabras del poeta inglés John Donne: ‘No mandes a saber / por quién doblan las campanas, / doblan por ti’. Ese pensamiento era cierto entonces, y lo es aún más hoy».

Tienes dos nietos, ¿los ves envejecer aquí?

«Espero mucho que mis nietos envejezcan aquí.»

Si te hubiera preguntado eso hace una década, tu respuesta habría sido más contundente.

«Tenía menos miedo entonces. Sin embargo, a través de las grietas veo señales de luz.»