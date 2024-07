¿Guerra total en el norte? La reacción de Israel al ataque de Majdal Shams será el factor decisivo

Inmediatamente después de que el primer ministro Benjamin Netanyahu aterrizara en Israel el domingo por la tarde, comenzó una ronda de discusiones sobre seguridad acerca de la respuesta de Israel al ataque con misiles del sábado por la noche en los Altos del Golán, que mató a 12 niños y adolescentes e hirió a docenas más en la ciudad drusa de Majdal Shams. Un incidente tan grave no puede pasar sin una respuesta contundente de las Fuerzas de Defensa de Israel.

Los debates se centraron en la contundencia de la respuesta y en los intentos de predecir cómo responderá Hezbolá. El próximo intercambio de golpes determinará si se ha producido un punto de inflexión en la guerra, en el que el frente norte pasa a ocupar un lugar central, o si se trata simplemente de otra escalada que puede contenerse sin un cambio significativo en la tendencia general.

Desde que el misil impactó en el campo de fútbol, ​​Hezbolá ha tratado de negar su responsabilidad. El incidente avergonzó a la organización, ya que las víctimas eran niños drusos, algunos de los cuales son en realidad ciudadanos sirios. También se reclutó a políticos y líderes religiosos drusos del Líbano y Siria para que participaran en el engaño, que trataron de echar la culpa a Israel.

Pero en realidad, los hechos son claros. El campo fue alcanzado por un cohete Falaq de gran potencia fabricado por Irán y disparado por agentes de Hezbolá desde las inmediaciones de la aldea de Shebaa, al noroeste del monte Hermón. Las FDI incluso hicieron público el nombre del comandante local de Hezbolá responsable del lanzamiento.

Se supone que la organización quería que el cohete no cayera en Majdal Shams, sino en un puesto avanzado de las FDI en el monte Hermón o en el cercano monte Dov. Pero eso no tiene mucha importancia. Desde que comenzó la guerra, Hezbolá ha disparado cientos de cohetes contra el monte Hermón, y ésta no es la primera vez que uno de ellos cae en Majdal Shams o en otras aldeas drusas del norte del Golán. Hezbolá lo sabía, y también sabía que los residentes de las comunidades drusas del Golán no habían sido evacuados.

Por consiguiente, es totalmente responsable, y eso sin mencionar que Hezbolá fue el que inició la guerra en el norte, el 8 de octubre, cuando se unió al ataque de Hamás contra Israel después de un día de retraso (aunque, a diferencia de Hamás, se limitó a lanzar misiles en lugar de atacar la frontera).

Los dirigentes de Hezbolá saben que causar graves daños a civiles viola las reglas no escritas del juego de esta guerra. En general, ambos bandos se han centrado en objetivos militares y han tratado de evitar atacar a civiles, aunque Hezbolá ha disparado deliberadamente contra civiles israelíes en ocasiones, ya sea porque las FDI han atacado accidentalmente a civiles libaneses o porque sus agentes habían estado emboscados durante lo que consideraban demasiado tiempo sin detectar un objetivo militar y, por lo tanto, optaron por atacar a civiles.

El ministro de Defensa Galland visita los Altos del Golán luego del ataque recibido.

Además, tan pronto como se dio cuenta de que las comunidades israelíes cercanas a la frontera norte habían sido evacuadas por órdenes del gobierno y las FDI, Hezbolá comenzó a atacar deliberadamente esas comunidades, suponiendo que atacaría principalmente a los soldados que se encontraban allí. Pero sabe que Israel no permitirá que una matanza masiva de civiles pase sin una respuesta relativamente dura.

En circunstancias como estas, Hezbolá suele mantener consultas intensivas con los dirigentes iraníes y los altos mandos de la Guardia Revolucionaria iraní, en un esfuerzo por formular una política conjunta. El líder supremo de Irán, Ali Jamenei, atribuye gran importancia a las opiniones del secretario general de Hezbolá, Hassan Nasrallah. Desde que el general iraní Qassem Soleimani fue asesinado en un ataque estadounidense contra Irak en enero de 2020, Nasrallah ha liderado en gran medida la política del eje chiíta contra Israel.

Las consideraciones de Teherán son complejas. Una guerra de desgaste con Israel favorece los intereses iraníes, pero no está claro que una guerra regional a gran escala lo haga en este momento.

Por otra parte, Estados Unidos está ejerciendo una fuerte presión sobre Israel para que no responda con demasiada dureza -como la define la administración Biden- en Líbano. Los estadounidenses temen una guerra regional que pueda afectar las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre. Y la comunidad internacional teme una guerra que se apodere de la agenda internacional en pleno apogeo de los Juegos Olímpicos.

Lo que ocurre en la frontera libanesa influye y se ve influido por la guerra con Hamás en la Franja de Gaza y las negociaciones sobre un acuerdo de rehenes. El líder de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar, tiene interés en esperar en lugar de avanzar de inmediato hacia un acuerdo, porque si existe alguna posibilidad de arrastrar a Israel a una guerra regional que incluya la participación directa de Hezbolá e indirecta de Irán, eso sería pura ganancia desde su punto de vista.

Pero, en cualquier caso, todo indica que Netanyahu está retrasando el avance hacia un acuerdo. La última respuesta israelí dada el sábado a los mediadores incluye un endurecimiento significativo de las posiciones de Jerusalén, y fuentes de seguridad familiarizadas con las negociaciones dicen que las posibilidades de que Hamás respondiera positivamente eran minúsculas incluso antes de la escalada en el norte.

Existe una brecha significativa entre la retórica pública de línea dura de Israel sobre la matanza de esos niños por parte de Hezbolá en el Golán y la política que ha adoptado en la práctica. Una serie de funcionarios israelíes –el primer ministro, el ministro de Defensa, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, el ministro de Asuntos Exteriores y unos pocos ministros más que carecen de cualquier influencia real sobre la política– han amenazado en los últimos días con que Hezbolá pagará un alto precio por lo que hizo.

Pero muchas de las personas que hacen esas declaraciones son muy conscientes de las limitaciones con las que se enfrentaría cualquier acción de las FDI: la demora en los envíos de armas de precisión desde Estados Unidos, la ya pesada carga que recae sobre los soldados de combate, tanto reclutas como reservistas, y las dificultades de una incursión terrestre en el sur del Líbano.

Algunos proponen otra solución mágica: bombardear la infraestructura civil del Líbano, pero es poco probable que eso sirva de algo, porque el gobierno libanés prácticamente no tiene influencia sobre las decisiones de Hezbolá.

Drusos del Golán abrazando a osos

El incidente en Majdal Shams causó más víctimas civiles que cualquier otro incidente desde la masacre perpetrada por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre. Como era de esperar, provocó respuestas airadas tanto de las comunidades judía como árabe en Israel, así como expresiones de solidaridad con las familias.

Pero hasta cierto punto, este es un abrazo de oso que no es bien recibido por la comunidad drusa, y ciertamente no por los drusos en el Golán, cuyas identidades y lealtades están divididas entre el actual gobierno israelí y el régimen de Assad en Siria, que controló el Golán hasta 1967.

Particularmente flagrante fue la hipocresía de los políticos de derecha que promulgaron con entusiasmo la ley del Estado-nación mientras ignoraban las protestas de los líderes drusos sobre la forma en que la ley los discriminaba. Incluso después de la muerte de muchos oficiales y soldados drusos en la guerra actual, a partir de octubre, algunos de estos ministros y miembros de la Knesset no tuvieron reparos en presentarse el domingo en el gran funeral por las víctimas del ataque y explotar la ocasión para sus propias necesidades políticas.