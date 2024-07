“No tenemos por qué vivir bajo la espada”: por qué las mujeres israelíes y palestinas que luchan por la paz no han perdido la esperanza

Este verano se cumplen 10 años de la guerra de Israel en Gaza en 2014, un hito que quedó completamente eclipsado por la masacre del 7 de octubre y la posterior incursión israelí en la Franja. Pero también marca otro aniversario más esperanzador.

Women Wage Peace, una iniciativa israelí que reclama un acuerdo diplomático para poner fin al conflicto entre israelíes y palestinos, se fundó poco después de esa guerra de 50 días. Hoy cuenta con miles de activistas en sus filas, que trabajan por una solución no violenta y un futuro mejor para los niños israelíes y palestinos por igual.

Tiene previsto celebrar esto de la mano con otros grupos de ideas afines, incluido como socio líder de The Time Has Come, una coalición de organizaciones de coexistencia y paz que realizó una manifestación masiva en Tel Aviv a principios de este mes.

«Hasta ahora hemos trabajado por nuestra cuenta», dice la codirectora del movimiento, Orna Shragai. «Pero nos estamos acercando a cualquier organización que se ocupe del mismo tema que nosotros, para que podamos unir fuerzas y ampliar nuestros círculos y avanzar hacia nuestro objetivo».

La organización ganó atención por primera vez en Israel en 2016 con su «Marcha de la Esperanza», una caminata de dos semanas por todo el país para exigir negociaciones para poner fin al conflicto. Unas 2.500 mujeres judías y árabes de Israel y unas 1.000 mujeres palestinas de Cisjordania se reunieron para un evento en Qasr al-Yahud, en el río Jordán, y se realizó una manifestación masiva en Jerusalén.

El grupo siguió celebrando manifestaciones y protestas, en las que sus miembros se destacaban por sus uniformes de ropa blanca y pañuelos celestes. En 2017, una manifestación por la paz en Jerusalén contó con unos 30.000 asistentes tras una marcha que había comenzado en Sderot, cerca de la frontera con Gaza. En los actos hablaron premios Nobel de la Paz, activistas israelíes y palestinos y figuras políticas tanto de Israel como de la Autoridad Palestina.

Pacto entre hermanas

Desde el principio, dice Shragai, Women Wage Peace ha tenido vínculos con mujeres palestinas que comparten los mismos ideales.

«En ambos bandos habría grupos de mujeres decididas a asumir la responsabilidad de crear un futuro mejor para nuestros hijos», afirma. «La idea era que cada grupo hiciera todo lo posible por influir en sus comunidades (nosotras en el público israelí y ellas en el público palestino) y, sobre todo, en la mayor parte posible del público».

Shragai afirma que su movimiento no estaba trabajando para promover una solución particular al conflicto. «La idea era que cada grupo exigiera que sus líderes de ese lado se reunieran en una sala y no salieran hasta que hubieran llegado a un acuerdo», explica, y añade que ambas partes estaban haciendo todo lo posible para sentar las bases de una futura solución.

Vivian Silver

«El objetivo era preparar a estas sociedades y eliminar los obstáculos de ambos lados, un trabajo que nos acercaría a una solución diplomática. Los líderes lo hacían a través de sus propios canales y nosotros queríamos influir, reunirnos y hablar con tantos sectores de la sociedad como pudiéramos para prepararlos para este día».

En 2021 se formó oficialmente Women of the Sun, un grupo palestino que actúa como movimiento hermano de Women Wage Peace. Los dos grupos firmaron el «Llamado de la Madre», un documento en el que se pide a los líderes de ambos pueblos, así como a la comunidad internacional, que «inicien rápidamente conversaciones y negociaciones de paz, con el compromiso decidido de lograr una solución política al largo y doloroso conflicto en un plazo limitado».

Esta alianza también incluye a mujeres de Gaza. “Antes del 7 de octubre, teníamos reuniones por Zoom con ellas y habíamos hablado de organizar eventos juntas”, relata Shragai. “Desde entonces, no tenemos contacto directo, pero nos enteramos indirectamente de cómo les va a través de Women of the Sun”, dice. “Les enviamos mensajes, como mujeres y madres, de que nos preocupamos unas por otras y queremos que esta pesadilla termine. Tenemos hijos para vivir, no para la guerra”.

Women Wage Peace estima que entre 30 y 40 miembros de Mujeres del Sol han sido asesinados en Gaza desde que comenzó la guerra.

Vivir por la espada para siempre

Neta Heiman Mina, quien actualmente se desempeña como coordinadora de redes sociales de Women Wage Peace, se unió a la organización en 2016. «Creo sinceramente que cuando las mujeres participan, las cosas se ven diferentes: vemos a todos los generales y jefes del ejército dirigiendo el país por nosotros durante años y años, y nada ha cambiado», dice.

«Creo que la perspectiva femenina y la visión del mundo femenina pueden cambiar las cosas. Los estudios lo han demostrado: cuando las mujeres están más involucradas, hay una mayor probabilidad de llegar a un acuerdo y de que el acuerdo se mantenga a largo plazo».

Para Heiman Mina, Women Wage Peace «no habla de una ‘solución’. Aceptamos cualquier solución que surja de un acuerdo, y hay muchas soluciones sobre la mesa. No estamos necesariamente casados ​​con la solución de dos estados ni nada parecido. A través de eso, estamos logrando ampliar el círculo de posibilidades con la visión de que la ‘paz’ no pertenece a la izquierda, pertenece a todos. La mayoría de las personas, la mayoría de las madres, quieren criar a sus hijos en paz».

«Durante toda mi vida he tenido la idea de que es necesario que haya paz, que hay que resolver el conflicto», afirma. «No creo que sea correcto vivir eternamente a merced de la espada, y tampoco creo que la realidad nos obligue a hacerlo».

Heiman Mina creció en el kibutz Nir Oz, una comunidad fronteriza de Gaza que, según ella, está «loca por la paz». Sin embargo, el 7 de octubre fue uno de los lugares más afectados durante la masacre liderada por Hamás: aproximadamente una cuarta parte de sus residentes fueron asesinados o secuestrados.

Esa mañana, Heiman Mina y su familia habían intentado comunicarse con su madre en el kibutz Ditza Heiman, pero no habían podido hacerlo. Su hermana intentó comunicarse con su teléfono una vez más, pero un miembro de Hamás contestó. Más tarde se enteraron de que su madre de 84 años había sido cargada en un camión y llevada a Gaza como rehén.

«No creo que se pueda llamar ‘vivir’ lo que hicimos», dice la hija sobre el tiempo que pasó esperando noticias de su madre. «Logramos seguir adelante, un día tras otro, entre la esperanza y la desesperación. Puedo decir que, personalmente, el hacer -salir, que me entrevistaran, protestar- es lo que me fortaleció, porque si hubiera estado sentada en casa, simplemente pensando, me habría vuelto loca».

Ditza Heiman fue finalmente liberada el 28 de noviembre, en el quinto día del breve cese del fuego que permitió el regreso de 109 rehenes israelíes –en su mayoría mujeres, niños y trabajadores migrantes– a cambio de unos 180 prisioneros palestinos.

Orna Shragai

«Fue una pesadilla que pasaran 53 días hasta que ella regresó», dice Heiman Mina. «Y la pesadilla continúa, porque hay otros 36 rehenes de nuestro kibutz. Justo esta semana, recibimos un mensaje sobre dos rehenes que fueron asesinados: uno era de mi kibutz, el otro de uno vecino», dice, refiriéndose a Alex Dancyg de Nir Oz y Yagev Buchshtab de Nirim. Los cuerpos de otros dos residentes de Nir Oz, Maya Goren y Ravid Arie Katz, fueron recuperados por las fuerzas israelíes en Gaza el miércoles.

A pesar de ello, su fe en la paz no ha flaqueado. En todo caso, dice, «ha reforzado mis convicciones». Unos días después del 7 de octubre, «me recompuse y dije: ‘¿Cómo es posible que no nos escuchen?’ Lo hemos estado gritando, gritando que dejemos de ‘gestionar el conflicto’ y que empecemos a intentar resolverlo. Si nos hubieran escuchado, tal vez no hubiéramos llegado al punto del 7 de octubre».

Hoy, dice, su madre se encuentra bien y está «esperando que todos regresen». Heiman Mina protesta regularmente junto a las familias de los rehenes frente a la sede del Ministerio de Defensa en Tel Aviv, exigiendo un acuerdo para traer a todos los rehenes a casa y el fin de la guerra.

«Esto es un abandono», dice sobre la conducta del gobierno. «No fue sólo el 7 de octubre, sino que continúa cada día, cada hora, cada minuto. En mi opinión, no es algo pasivo: cada día sin un acuerdo es un acto activo de abandono».

¿Qué haría Vivian?

El 7 de octubre, una tragedia puso a Women Wage Peace en el candelero internacional. Una de sus fundadoras y miembro más activa, la activista canadiense-israelí Vivian Silver, había sido presuntamente secuestrada por Hamas en el Kibbutz Be’eri, la comunidad fronteriza de Gaza donde vivía. En noviembre, se anunció que la activista de 74 años había muerto durante el ataque y que había sido enterrada en el Kibbutz Gezer, en el centro de Israel. Miles de personas asistieron a su ceremonia conmemorativa.

«No pasa un día sin que extrañemos a Vivian», dice Shragai. «Todos los días, alguien dice: ‘Me gustaría saber qué diría o pensaría Vivian sobre esto’. Creo que hay una diferencia entre cómo afectó a la organización en los primeros meses y cómo nos afectó a nosotros después. En esos primeros meses, estábamos en una espiral. No se trata solo de que Vivian fuera una de las fundadoras; era un pilar de la organización. Insistió y exigió, pasó de una etapa a otra, y siempre dijo que no podemos seguir adelante sin un horizonte político».

El grupo pasó los primeros meses de luto, dice. «Al principio, había esperanza; como la mayoría de la gente, pensábamos que estaba secuestrada. Nos imaginábamos que ella misma estaba negociando o conversando con sus captores para convencerlos también de que la única manera de lograr su liberación era una solución política. Nos quedamos estancados un tiempo, pero después de unos meses lo entendimos: si Vivian no hubiera sido asesinada o si hubiera regresado del cautiverio, seguiría diciendo que no hay salida sin una solución política».

La perspectiva de Silver fue parte de lo que impulsó a Women Wage Peace a unirse a The Time Has Come y a defender incansablemente a los rehenes, dice Shragai. «Creemos que eso es lo que Vivian, como residente de Be’eri, nos habría pedido y a lo que nos habría llevado, e hizo todo lo que pudo con todas sus conexiones para lograrlo».