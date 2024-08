300 días de guerra: un resumen de la evaluación de la situación

1. Israel, incluso después de haber eliminado a tres lideres importantisimos de Hamas y Hezbolá se encuentra en inferioridad estratégica compleja y de caracteristicas multidimensionales: político-estratégico, seguridad, jurídico, moral, económico.

2. La brecha entre la realidad y la percepción de la realidad, entre un nada pequeño segmento de la opinión pública israelí y entre la mayoría de los miembros del gobierno y la coalición, es una brecha enorme y extremadamente peligrosa.

3. Netanyahu, que comprende perfectamente la magnitud del fracaso y no está desligado de la realidad, decidió aumentar las apuestas. Provoca una guerra regional total, obliga a Irán a involucrarse directamente en ella, espera obligar a Estados Unidos a involucrarse también, sin contar, Netanyahu, con la capacidad de influir en el resultado de esta guerra.

4. El gobierno de Estados Unidos se encuentra en un punto débil histórico, resultado de una acumulación de «procesos» y circunstancias desafortunadas.

5. Europa está centrada en la guerra de Ucrania, la amenaza rusa y la amenaza de la posible administración Trump.

6. Rusia y China ven una oportunidad para seguir erosionando el orden mundial y la hegemonía estadounidense, tanto a través de la guerra en Ucrania como a través del conflicto israelí-palestino, y una guerra regional en Oriente Medio en el peor momento posible para Estados Unidos.

7. Irán está en una muy buena posición. Se ha convertido en un eslabón vital en el eje Rusia-China-Corea del Norte, y ha demostrado que el modelo del «Anillo de Fuego» a través de proxies funciona bien, e Israel no tiene respuesta para ello. El atentado en Teherán puede inhibirlo, pero se repondrá a él, y no es un Game Changer, un cambio de juego estratégico.

8. El intento estadounidense de formar una coalición antiiraní, que en vísperas del 10/7 parecía estar madurando (el Acuerdo de Defensa entre Estados Unidos y Arabia Saudita, la normalización con Israel, la «OTAN de Oriente Medio»); en realidad, se vio frustrado por el decisivo movimiento estratégico de Sinwar, en mi opinión, por la importante participación iraní, el ataque del 7/10, la entrada de Hezbolá y los hutíes en la campaña y la exitosa guerra de desgaste contra Israel.

9. De hecho, a la coalición liderada por USA le fue bien en la Noche de los Misiles y demostró su potencial, y se espera que en los próximos días y semanas ayude a Israel a hacer frente a la esperada respuesta iraní, que probablemente será multifrental. Pero la negativa de Netanyahu a aceptar el plan de Biden hace muchos meses frustró el gran movimiento, impidió que Israel lograra un logro estratégico histórico y nos llevó a una situación sumamente complicada de la que será muy difícil salir.

10. Estamos al borde de un deterioro severo e incontrolable, en las condiciones de apertura más difíciles, cuando el gobierno está dirigido por un hombre manifiestamente incompetente, que a sabiendas pone en peligro la seguridad nacional, destruye el presente y destruye el futuro de todos nosotros, únicamente por el bien de su supervivencia en el poder y la evasión de la justicia por sus muchos crímenes y omisiones, antes y después del 10/7. El gobierno está formado por una colección de incompetentes, con una composición diversa de mesiánicos, evasores, corruptos, cobardes y oportunistas. Los mecanismos de toma de decisiones están paralizados y son disfuncionales. Los guardianes de la democracia están disuadidos y debilitados.

11. Los altos mandos de las FDI y el establishment de defensa están perdidos. Entienden perfectamente la situación y la gravedad de la situación, pero tienen miedo de tomar una posición pública, y Netanyahu reconoce su debilidad y la explota.

12. Digámoslo de la manera más clara: en una guerra regional, en el contexto y el momento actuales, Israel no ganará. En ningún escenario. Israel mucho más vulnerable que cualquiera de sus enemigos, y ciertamente de la coalición iraní ampliada. La capacidad y los deseos de de los hutíes, Hezbolá y el Líbano, las milicias pro iraníes de Irak ademas de Irán misma, es mucho mayor que la de Israel. Un país pequeño en territorio y población, moderno, occidental, sumido hasta el cuello en una guerra de 300 días en la que no gana, no debería iniciar una guerra más amplia con enemigos más fuertes que Hamas. Un país cuyos amigos exigen que se detenga la guerra y se busque la liberación de rehenes y un acuerdo de alto el fuego no debería rechazar desdeñosamente estas propuestas, y esperar un amplio apoyo en forma de envíos de armas, un veto en la ONU y un cese de la guerra en términos favorables para Israel.

Eso no va a pasar. Un país cuya economía ya se encuentra en su peor crisis desde 1973 no debería aumentar lo que está en juego y cargar la economía con otra carga insoportable. Un país cuyas fuerzas de reserva están agotadas y cuyo ejército regular está dañado, no debería enviarlas a una guerra más dura y sin la capacidad de terminarla en buenas condiciones. Y, por supuesto, un país en el que solo una parte muy determinada de su población soporta la carga, y esa parte no está representada en gran medida en el gobierno.

Un gobierno que aumenta la carga sobre una sola parte de la poblacion, y que sigue permitiendo la desigualdad de deberes ciudadanos. Un gobierno que no tiene legitimidad pública, que el 70% o más exige su salida inmediata, que demuestra desde el día en que se estableció la incompetencia y la malversación de cargos, un gobierno así no puede prolongar la guerra.

13 . Todos los «patriotas» del gobierno, los medios de comunicación, las redes y el público están obligados a responder a una pregunta: ¿Cuál es el final realista de la guerra regional que usted está alentando? ¿Cómo es el acuerdo que ponga fin a la guerra con Líbano? ¿Cómo es el acuerdo que ponga fin a la guerra con Irán? Después de todo, ni siquiera tienes una respuesta convincente al «día después» en Gaza, que es el más simple, el más pequeño, el más débil de todos estos escenarios. Lo cierto es que ninguno de ellos tiene ninguna respuesta o la más mínima respuesta. Israel no puede «decidir» solo sobre Irán. Es más grande que nosotros en muchos números. Es grande incluso para los EE.UU., no teóricamente sino en la práctica, véase la entrada de Irak. Israel ni siquiera puede «abrumar» a Hezbolá, ni puede «eliminar la amenaza» de manera confiable en los años venideros. Peor aún, a Estados Unidos, en su debilidad actual y en el estado de sus relaciones con Rusia y China, le resultará muy difícil cargar esta guerra por Israel. No sólo será necesario el acuerdo iraní -que, por supuesto, tendrá un precio muy alto-, sino también el acuerdo entre Rusia y China, y estas dos potencias no tienen ningún interés en acortar la campaña. Al contrario. Tienen interés en prolongarla, exponiendo la impotencia de Estados Unidos, que «ni siquiera puede contener a Israel», beneficiándose (Irán y Rusia, no China) del aumento de los precios del petróleo y su impacto esperado en las elecciones estadounidenses, y en general inclinando la balanza del poder global cada vez más en su dirección.

Esto significa que Israel podría deteriorarse en meses de guerra de una intensidad que nunca antes ha experimentado, y me ahorraré descripciones detalladas aquí.

14. Se suponía que todos los estudios, comentaristas y medios de comunicación debían ocuparse de todo esto, y solo de eso. Pero viven, no todos y no todo el tiempo, pero sí la mayoría de ellos, en una especie de universo paralelo. En este universo, Israel solo tiene que decidir, ser «ofensivo», y luego, en muy poco tiempo (¿semanas?, ¿meses?) Hezbolá se arrodillará ante nosotros, Irán besará el anillo de Netanyahu y los hutíes buscarán convertirse al judaismo. Incluso las personas experimentadas, que deberían haber estado sobrias, si no antes, después de los últimos 300 días, murmuran: «No tenemos otra opción, debemos eliminar la amenaza, incluso si el precio es alto». Bueno, el precio será insoportable y la amenaza no se eliminará.

15 . Mi amigo Aaron Miller, un ex miembro del Departamento de Estado, que juntos y por separado aramos los campos de los procesos de paz en Oriente Medio durante décadas, escribió ayer un tuit triste, sobrio y difícil: “Ya sea que terminemos en una guerra regional, el futuro parece bastante claro: guerras de desgaste aparentemente interminables y agotadoras entre Israel e Irán y sus representantes con pocas o ninguna rampa de salida y perspectivas de una desescalada duradera. Este oscuro futuro, lo que Naftali Bennett llamó Esparta del Medio Oriente, lo que Netanyahu llamó la vida por la espada, lo que los Samotritchis y sus rabinos llaman nuestros mejores días, lo que los evangélicos llaman la Guerra de Gog y Magog después de la cual todos los judíos verán la luz y se convertirán al cristianismo, este futuro es lo que Netanyahu y los miembros del gobierno de la destrucción están cocinando para nosotros”.

16. Por lo tanto, cualquiera que crea que esta es una «guerra sin otra opcion», que piense que todo este análisis es erróneo, está invitado a sugerir un análisis alternativo y argumentar. Quien comprenda la gravedad de la situación no está obligado a aceptarla, sino a luchar contra sus autores. Netanyahu y el gobierno no tienen mandato para expandir la guerra. Punto. Tienen derecho a pensar que este es el movimiento necesario y que tienen el derecho de liderarlo. Pero deben ir a la ciudadania y ganarse su confianza de esta manera, y en ellos como sus líderes. Según todas las encuestas, la mayoría de la gente no está con ellos, pero exige la firma de un acuerdo, el fin de la guerra y la convocatoria de elecciones.

17. Un gobierno competente habría aprovechado los asesinatos para dirigirse a Estados Unidos, Egipto, Qatar y a toda la comunidad internacional y decir: Estamos interesados en firmar el acuerdo. Ahora. Ayúdanos a llevar a Hamas a la mesa, ayúdanos a rehabilitar Gaza y a construir un gobierno palestino eficaz y pragmático, ayúdanos a construir un nuevo orden regional, basado en el plan de Biden.

18. Hay mucho más que decir sobre temas internos, sobre el «golpe mesiánico» que se está librando, sobre la ola de emigración desde Israel de lo mejor de nuestros hijos, hijas, sus hijos e hijas, sobre la inoperancia de la oposición.

Pero Enough said y Enough sad.

* Eran Etzion es un diplomático y estratega con más de 20 años de experiencia en altos cargos gubernamentales. Fue jefe de planificación de políticas en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel y jefe adjunto del Consejo de Seguridad Nacional en la oficina del Primer Ministro. En 2014-2015, fue investigador visitante en el Instituto Leonard Davis para las Relaciones Internacionales y en el Instituto Truman para el Avance de la Paz, ambos en la Universidad Hebrea de Jerusalén. En 2015, fundó ICSF, Centro Israelí para Futuros Estratégicos, una ONG Think-Do dedicada a introducir una visión innovadora en el proceso de toma de decisiones y el discurso público israelíes.

Disponible en: https://x.com/eranetzion/status/1818937778157044180