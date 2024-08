Acoger a Palestina como miembro de pleno derecho de la ONU: bueno para los árabes, para los judíos y para la comunidad internacional

Ya el 15 de noviembre de 1988 se produjo un importante punto de inflexión para la creación del Estado palestino. Yasser Arafat, entonces presidente de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), proclamó Palestina Estado independiente y soberano, designando Jerusalén como su capital. Poco después, Argelia reconoció el nuevo Estado, sentando las bases para un reconocimiento internacional más amplio. Posteriormente, otros 82 países siguieron su ejemplo y, a finales de diciembre de 1988, un total de 83 países de todo el mundo habían reconocido a Palestina como Estado. Pronto, la Asamblea General de la ONU, en virtud de la resolución 43/177, reconoció la Declaración de Independencia palestina de noviembre de 1988 y sustituyó la denominación «Organización para la Liberación de Palestina» por «Palestina» en el sistema de las Naciones Unidas. El reconocimiento no se detuvo aquí. En 2012, la ONU reconoció a Palestina como afiliado no miembro. Y el 12 de mayo de 2023, los Estados árabes patrocinaron una resolución pidiendo que Palestina fuera aceptada como miembro de pleno derecho y en igualdad de condiciones, y fue aprobada en la Asamblea General de la ONU por 143 votos a favor, 9 en contra y 25 abstenciones y. recomendó que fuera aprobada por el Consejo de Seguridad. Estados Unidos votó en contra, junto con Israel, Argentina, Chequia, Hungría, Micronesia, Nauru, Palau y Papúa Nueva Guinea. Dada la abrumadora mayoría a favor de la resolución en la AGNU, los impulsores esperan que reciba el apoyo del Consejo de Seguridad. Esperamos que la votación del Consejo de Seguridad tenga lugar en breve, y deseamos encontrar un denominador común que pueda facilitar algún terreno común:

Así que intentemos volver a la historia bíblica de Dios Todopoderoso proporcionando a Moisés en el Monte Sinaí los Diez Mandamientos. La liberación del pueblo judío del dominio despótico del faraón ha sido venerada por la mayoría de las religiones monoteístas, es decir, por la mayor parte de la población mundial. Es particularmente importante destacar que estos Diez Mandamientos se mencionan en todas las religiones abrahámicas, así que inspirémonos en lo común de este término mientras el mundo avanza paso a paso para reconocer a Palestina como Estado y señalemos 10 razones principales y relacionadas:

1] El Mandato Histórico y la búsqueda de la estatalidad palestina: nos gustaría interpretar el término «mandato» por su resonancia histórica, que se remonta a la Sociedad de Naciones tras la Primera Guerra Mundial. La Sociedad estableció un sistema de Mandato, en el que Gran Bretaña se convirtió en la potencia obligatoria en Palestina. Este sistema fue diseñado para administrar territorios hasta que pudieran alcanzar la independencia. En 1935, una comisión británica propuso la partición de Palestina en dos Estados: uno judío y otro árabe. Más de una década después, en 1947, el Comité Especial de las Naciones Unidas para Palestina (UNSCOP) también recomendó la partición, propuesta que fue aprobada por la Asamblea General. Tras su aceptación en la ONU en 1949, Israel se convirtió en un Estado miembro reconocido. Hoy, nos esforzamos por completar este mandato histórico buscando la aceptación del Estado palestino.

2) Apoyo internacional y necesidad de legitimación: aunque existen numerosas pruebas de que la comunidad internacional ha apoyado ampliamente la idea de dos Estados -uno árabe y otro judío- desde la creación de la ONU, es crucial legitimar este concepto mediante un referéndum de ambos pueblos si fuera necesario. Esto reafirmaría el principio de autodeterminación a nivel universal. Este empeño subraya el principio de autodeterminación, haciendo hincapié en que la elección del gobierno debe ser una decisión tomada por el pueblo. Aunque la ONU ha expresado un consenso general sobre esta cuestión, aún no se ha codificado formalmente.

3) Autodeterminación y democracia inclusiva: aunque la autodeterminación por mayoría se ajusta a los principios universales, una democracia inclusiva debe garantizar la igualdad de trato de las minorías. La minoría árabe de Israel, que representa el 21% de la población, prefiere en general conservar su ciudadanía y residencia israelíes por razones prácticas: ingresos seguros, plenos derechos de ciudadanía, una sociedad del bienestar y su patria natal. Por el contrario, tres generaciones de judíos se han asentado en los territorios palestinos desde 1967, y muchos de ellos han nacido allí. Algunos desean seguir viviendo en el Estado palestino y disfrutar de los derechos de ciudadanía. Estos colonos se refieren a la tierra palestina de 1967 como Judea y Samaria, reflejando su conexión religiosa con la «Tierra Prometida», que podría ser reconocida y respetada.

4) La importancia de la autodeterminación: un referéndum para ambos pueblos es crucial para legitimar el principio de autodeterminación a nivel universal. Aunque la ONU ha apoyado ampliamente este concepto, aún no se ha codificado formalmente. ¿Por qué la autodeterminación por referéndum? El mandato de creación de dos Estados requiere un referéndum para garantizar que el principio de autodeterminación se defiende de forma concreta y democrática. La decisión de pertenecer a un Estado debe ser una decisión popular mayoritaria, no una mera prerrogativa de un gobierno en el poder. Este enfoque afirma el derecho del pueblo a decidir su propio estatus político y su futuro.

5) Apoyo de Estados Unidos a dos Estados soberanos: el respaldo claro y urgente del presidente Biden a la opinión mundial mayoritaria a favor de dos Estados soberanos, Israel y Palestina, pone de relieve un importante potencial para recabar un mayor apoyo de otros muchos países.

6) Abordar los sentimientos y promover la coexistencia: recientemente han aumentado las críticas en varios países occidentales, sobre todo en las universidades, a las políticas del gobierno israelí hacia la población civil de Gaza. Sin embargo, en algunos casos, estas críticas se transforman en un sentimiento polémico que roza el antisemitismo.

Según Wikipedia, históricamente «antisemitismo» se refiere específicamente a la hostilidad contra los judíos, a pesar de que sus raíces etimológicas sugieren un significado más amplio relacionado con los pueblos semitas. Para evitar la confusión con los prejuicios contra otros hablantes de lenguas semíticas, algunos expertos abogan por utilizar términos como «judeofobia» o «antijudío». Del mismo modo, aunque los prejuicios y la discriminación contra los árabes en el mundo occidental suelen denominarse «islamofobia», abordar simultáneamente las cuestiones de la judeofobia y la islamofobia podría fomentar nuevas vías de coexistencia en Oriente Próximo. Este cambio de discurso podría fomentar un mayor entendimiento y respeto mutuo entre las distintas comunidades.

7) Normalización – ampliación de las oportunidades diplomáticas: el reconocimiento de la ONU tanto para Israel como para Palestina puede abrir o ampliar la cooperación con América Latina y los países de mayoría musulmana para las naciones de ambas zonas. Además, no sólo la renovación de relaciones con lazos mantenidos anteriormente, sino la apertura de NUEVAS relaciones con los países MENA y Arabia Saudí en particular. Además, la decisión de la ONU podría brindar a varios países latinoamericanos, entre ellos Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, la oportunidad de reconsiderar y posiblemente reforzar sus relaciones bilaterales con Israel, anteriormente rotas. Tanto la renovación como el establecimiento de lazos podrían conducir a beneficios mutuos a través de una mayor cooperación en diversos campos. Cabe señalar que países con población de mayoría musulmana como Indonesia, Malasia, Pakistán y otros, que no han establecido relaciones formales con Israel, también podrían aprovechar este momento para iniciar lazos diplomáticos. Este paso podría fomentar nuevas vías de colaboración y diálogo, promoviendo la estabilidad regional y las asociaciones económicas.

8) Avanzar en las cuestiones relativas al estatuto final: la resolución de todos los elementos, denominados «Cuestiones sobre el Estatuto Final» en los acuerdos de Oslo de 1993 -incluidas las fronteras, Jerusalén, la seguridad, los refugiados, los asentamientos y los lugares santos- sigue siendo un reto formidable. Sin embargo, se ha avanzado en algunos ámbitos, como la cooperación económica y la gestión del agua.

Por ejemplo, el acuerdo sobre el agua conocido como «Gestión conjunta de los acuíferos compartidos», elaborado por académicos de la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad An-Najah de Nablús, representa un importante paso adelante. A pesar de la complejidad y el tiempo que requieren los acuerdos globales, iniciativas como ésta demuestran el compromiso de avanzar poco a poco. Cada paso exitoso nos acerca más a la consecución de soluciones duraderas y podría servir como punto de no retorno hacia la paz, si esta vez se garantiza que el acuerdo de compromiso sigue ampliamente un calendario establecido y mutuamente acordado.

9) Reconocer la dimensión religiosa: en las últimas décadas se ha destacado la dimensión religiosa de la militancia adversaria. Sin embargo, es esencial reconocer que en la región -donde viven comunidades musulmanas, cristianas y judías- existe una base común arraigada en orígenes comunes. Estas tres religiones predominantes son monoteístas y abrahámicas, unidas por una composición étnica y una herencia semítica. Más allá de las diferencias teológicas, existen importantes puntos en común culturales e históricos, como la lengua, las tradiciones, la música, los lazos étnicos y una silenciosa cooperación y defensa frente a las amenazas externas. Es crucial destacar estos elementos compartidos que nos unen, trascendiendo las divisiones y promoviendo el entendimiento y la armonía.

10) Un llamamiento a la paz y el respeto mutuo: quizá la última cuestión, pero no por ello la menos importante, es muy relevante para la actual carrera nuclear en la región. A medida que Israel y el recién reconocido Estado palestino avanzan en su proceso de paz, el presidente del Estado palestino también podría iniciar un diálogo con los nuevos dirigentes políticos de Irán. Este diálogo expresaría gratitud por el apoyo multidimensional de Irán a la lucha palestina en el pasado, incluyendo incluso asistencia militar. Simultáneamente, el presidente podría hacer un llamamiento a Irán para que detenga su programa de armas nucleares. Con la evolución de las relaciones diplomáticas entre naciones anteriormente hostiles, la amenaza de una escalada nuclear podría poner en peligro la frágil paz y perjudicar tanto a la población israelí como a la palestina: la bomba no reconoce fronteras… Es crucial reconocer la solidaridad al tiempo que se rechazan firmemente las amenazas nucleares que ponen en peligro la estabilidad regional y las aspiraciones de ambos pueblos a una paz y una seguridad duraderas.

Pasemos ahora a nuestras observaciones finales conjuntas, y en este espíritu avanzaríamos en lo que podría ser el deseo predominante de la humanidad, y conectar modestamente esta autodeterminación a su más alto órgano de toma de decisiones: la aprobación por el Consejo de Seguridad de la ONU de Palestina como parte integrante por la mayoría de los actuales miembros permanentes y no permanentes, así como de la población global; tal votación es probable que todavía tenga lugar en 2024.

Lograr la paz entre Israel y Palestina depende del reconocimiento mutuo de ambos como países legítimos. Por eso incluimos la autodeterminación: la aceptación universal de un Estado palestino al lado de Israel, implica no sólo el mandato de Dios o una declaración transitoria de un líder o régimen particular. La autodeterminación sella el proceso por la voluntad del pueblo.

Los conflictos actuales se ven exacerbados por Hamás, que controla Gaza y se niega a reconocer la legitimidad de Israel en lo que considera «Dar al-Islam». Esta postura alimenta los sentimientos antiisraelíes, de los que se hacen eco incluso voces extremistas dentro de las universidades estadounidenses, que abogan por el dominio árabe desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, pidiendo de hecho la eliminación del Estado judío. Simultáneamente, las políticas anexionistas de los sucesivos gobiernos israelíes justifican los asentamientos en la «Tierra Prometida». El gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu, invocando la herencia bíblica, asienta agresivamente a israelíes judíos en estas zonas, ignorando los derechos de la población árabe de larga data en Cisjordania y Jerusalén Este, negándoles derechos civiles y políticos.

Desde el punto de vista religioso, las confesiones monoteístas abrahámicas podrían fomentar la paz entre estos antiguos pueblos. Sin embargo, las facciones fundamentalistas de ambos bandos explotan las reivindicaciones religiosas para justificar la expansión territorial, exacerbando las tensiones. La influencia de Irán aviva aún más los conflictos regionales.

En este contexto, el cristianismo contemporáneo, liderado por el Papa Francisco y apoyado por las naciones de mayoría cristiana en las Naciones Unidas, desempeña un papel constructivo. El reconocimiento de un Estado palestino en Gaza podría evitar un aumento de la violencia instigada por Hamás. En Cisjordania, dado que la Autoridad Palestina gobierna con una capacidad de seguridad interna limitada, se reclama una fuerza policial eficaz en lugar de una presencia militar.

En este momento, es esencial hacer un llamamiento a favor de un alto el fuego inmediato, a pesar de los intentos infructuosos del pasado. Un proceso de paz integral requiere una desescalada, lo que podría marcar una oportunidad crucial para poner fin a conflictos de larga duración. Idealmente, éste podría ser el capítulo final del ciclo de guerras entre árabes y judíos, transformando la Tierra Prometida compartida en un faro de cooperación regional y paz, similar al viaje de la Unión Europea (UE) tras la Segunda Guerra Mundial, de la guerra a una colaboración ejemplar. La UE ha apoyado iniciativas de abajo arriba, de pueblo a pueblo, como el Palestine-Israel Journal. Ambos somos miembros orgullosos de su Consejo Editorial, que ha estado mostrando persistentemente el camino para poner en práctica el llamamiento de «Sí se puede».

* Investigador Senior Asociado y ex director del Centro de Desarrollo Internacional y Gestión de Conflictos de la Universidad de Maryland. Ha sido Investigador Principal y director ejecutivo del Instituto de Investigación Harry S. Truman para el Fomento de la Paz de la Universidad Hebrea de Jerusalén de 1983 a 2004 y ha impartido clases en los Departamentos de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Ahora es Investigador Asociado en el Programa de Maestría en Paz y Conflictos de la Universidad de Haifa y en Estudios sobre Israel de la Universidad de Maryland.

** Magister en Estudios Internacionales por la Universidad de Birzeit. Estudios sobre la paz en la Universidad de Haifa. Tiene una importante experiencia en organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y ha contribuido a diversas iniciativas internacionales. En la actualidad, es la Representante para Palestina del Centro de Consultoría para la Paz en Washington D.C., cuyo objetivo es promover una resolución justa y duradera del conflicto palestino-israelí. Además, es coordinadora regional de la Asociación de Antiguos Alumnos de Rotary pro Paz.

Foto de portada: el 23 de septiembre de 2011 el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, presenta formalmente al Secretario General de la ONU la demanda de adhesión de Pelestina sobre la base de las fronteras de 1967 con Jerusalem como capital.