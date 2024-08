Supremacía judía: cuando una cultura se derrumba en la barbarie

La barbarie no es un rasgo biológico-racial, étnico o incluso de personalidad, es una pérdida de humanidad que es evidente en comportamientos en los que cualquiera puede caer. Lo que distingue el comportamiento civilizado del comportamiento bárbaro no son los impulsos de gratificación egoísta, sexual, intimidatoria, racista y territorial, sino la capacidad de transmitirlos a través de un complejo sistema de responsabilidad interna -sensibilidades, valores y percepciones- que los juzga como ilegítimos, defectuosos o impropios (moral, religiosa, política o estéticamente) y encuentra una manera de controlarlos, refinarlos o canalizarlos hacia comportamientos que no sean antisociales y que no pisoteen las normas humanas básicas de la dignidad humana.

La herencia judía tiene muchas características esenciales de la dignidad humana y la adherencia al comportamiento cultural. Se trata de patrones de comportamiento que se evidencian en la autoexigencia para no dejarse arrastrar por impulsos egoístas, instintivos, agresivos y tribales; actuar de manera honesta, respetuosa y justa con los demás; evitar actos cuyas consecuencias sean perjudiciales para el bien general y el bienestar de los demás. La idea de moralidad se deriva de la raíz YSR, y enseña que para ser un ser humano digno y honorable, se requiere autoagravación, una demanda consciente de altos estándares de honestidad, justicia, lealtad y respeto por los demás, incluso cuando la inclinación, la emoción o el interés propio empujan en una dirección diferente.

Otras cuatro ideas fundamentales en la herencia judía también se refieren a un comportamiento prudente y justo que frene la agitación, el comportamiento racista y los linchamientos.

Uno es el trato justo hacia el extranjero, tanto porque los propios judíos eran conversos y experimentaron de primera mano el abuso de la regla racista de la mayoría, como por el reconocimiento de que los conversos también son creados a imagen de Dios y que su humanidad no es defectuosa o carente.

Ninguna de las ideas básicas del judaísmo es evidente en los espíritus del kahanismo y la supremacía religiosa que excitan a los fanáticos.

La segunda idea es que «Sion en el juicio será redimida». En un proceso justo y transparente, no en la intimidación.

Una tercera idea es la supremacía de los intelectuales -como Isaías, Jeremías, Amós y el profeta Natán- que exigen la adhesión a la moralidad interpersonal y a la integridad política, y en general la responsabilidad espiritual como promotores de la acción pública.

Una cuarta idea, tal vez la más básica, es que la conducta cultural es evidente en el modo de conducta, en los modelos de tolerancia y generosidad y en el camino de la paz.

Ninguna de estas gloriosas ideas básicas del judaísmo son evidentes en los espíritus del kahanismo y la supremacía religiosa que impregnan a los fanáticos ultraortodoxos y a los bibistas en Israel hoy en día. Sus tarjetas de identidad incluyen el racismo nacionalista realizado al establecer un régimen de apartheid y liderar pogromos contra los palestinos en los Territorios Ocupados; la violencia política contra izquierdistas y críticos del régimen; ataques a los medios de comunicación independientes, a la fiscalía y al Poder Judicial; el abuso de los prisioneros, la agresión contra los activistas de derechos humanos, la hostilidad hacia los refugiados y los trabajadores migrantes, y el culto al líder como un emperador elevado por encima del pueblo y por encima de la ley.

Nosotros no inventamos la rueda, ni tampoco la polvora. Los estamentos religiosos, nacionales e ideológicos en muchos lugares a lo largo de la historia han descendido del estatus de una cultura gloriosa al abismo de la barbarie.

En el espíritu de la descripción del filósofo Jean-Paul Sartre del racismo del antisemita, su barbarie es evidente en su impermeabilidad a todo lo que pueda enseñar que el otro es tan humano como tú y tus seres queridos; a la idea de que las cosas que se ven desde aquí no se ven desde allá; para una mayor reflexión que tal vez no tengas toda la verdad y la justicia; a nuevos hechos y razonamientos racionales que puedan socavar prejuicios y fijaciones de creencias, y a establecer el pluralismo, la tolerancia y una dimensión de objetividad a la hora de formular posiciones y juzgar la realidad.

Esta es la barbarie de aquellos que siempre asumen que todo lo que los caracteriza es necesariamente la verdad absoluta y la justa, y que cualquier intento de humanidad universal, decencia y razón es traición.

Esta es la barbarie que perpetra y sostiene los males y horrores del judaísmo bibista y kahanista. Y arrastra a todo Israel con él a abismos y desastres en los que, incluso en nuestras peores pesadillas, nunca pensamos que nos encontraríamos.

* El Prof. Aloni es titular de la Cátedra UNESCO de Educación Humanística.