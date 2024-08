¿Cero Estados para dos pueblos? Los pensadores judíos están considerando un retorno masivo al exilio

El exilio está de moda otra vez. En los últimos meses se han publicado diversos informes sobre una importante ola de inmigración procedente de Israel, que comenzó en octubre del año pasado. Pero las cifras son sólo una faceta de un fenómeno más profundo. Otra faceta es el surgimiento de un enérgico discurso sobre el retorno al Galut, entre los círculos intelectuales que se componen principalmente de ex israelíes. Ya el año pasado, Ho!, una revista literaria editada por la poeta Dory Manor, dedicó un número a la diáspora, declarando un punto de inflexión en la cultura hebrea: muchos escritores hebreos no viven en Israel, y una parte significativa de la literatura hebrea ha vuelto a escribirse y leerse fuera de las fronteras del país.

El debate sobre el exilio también ha surgido en los círculos académicos. En junio se celebró en Berlín una ambiciosa conferencia titulada “Entre el Estado y el exilio”, en la que participaron algunos de los más destacados académicos de estudios judíos y del pensamiento político judío. Entre ellos había ex israelíes, entre ellos los filósofos Adi Ophir y Ariella Aïsha Azoulay, que en el pasado fueron figuras destacadas de la izquierda académica antisionista de Israel, y el filósofo y traductor Elad Lapidot, que vive en Berlín.

Por la misma época, el estudioso del pensamiento judío Shaul Magid publicó un libro titulado «La necesidad del exilio», que tuvo una amplia repercusión, en particular entre los judíos estadounidenses. Magid fue uno de los oradores de la conferencia en Berlín, junto con el historiador Daniel Boyarin, que ha estado promoviendo el discurso del exilio durante varias décadas (ambos son estadounidenses que vivieron en Israel en el pasado, aunque es difícil definirlos como «ex israelíes»). Tales expresiones pueden ser consideradas marginales e incluso ridículas por la corriente dominante israelí, pero debe recordarse que el movimiento sionista también comenzó como un fenómeno principalmente cultural entre unos pocos escritores y poetas imaginativos pero impotentes. Cada movimiento significativo comienza con una idea, y la idea de regresar al exilio está tomando forma. Se debe prestar atención.

Algunos sostienen que la conmoción del 7 de octubre y la guerra que siguió han vuelto a poner la cuestión palestina en el orden del día, pero es posible que en la misma medida la guerra haya vuelto a poner de relieve la cuestión judía. Los judíos de Israel sienten ahora una inseguridad existencial que no habían sentido en generaciones. El Estado judío está siguiendo un camino temerario y audaz que ha puesto en llamas a toda la región, y muchos en la comunidad internacional ya no están dispuestos a aceptar la situación. La propia solución sionista está siendo puesta en tela de juicio.

En el discurso sobre el futuro de Israel, a menudo se enumeran algunas opciones principales: la continuación de la situación actual de control israelí sobre las vidas de millones de palestinos que carecen de derechos (como apoyó recientemente la Knesset en una votación aplastante); la división del territorio en dos Estados; y un Estado para todos sus ciudadanos. Pero hay una cuarta opción que se cierne sobre las demás: el retorno de los judíos a una situación de exilio, es decir, cero Estados. De hecho, ese es el título del libro de Boyarin sobre el tema publicado en 2023: «La solución sin Estado».

Los pensadores que están detrás de la idea de la diáspora también ofrecen una variedad de otras posiciones. Y, sin embargo, la mayoría prioriza la «dessionificación» de Israel, es decir, la cancelación de los derechos adicionales que tienen los judíos en la zona entre el río Jordán y el mar. La idea de un único estado democrático no es nueva y ha estado circulando en círculos no sionistas durante mucho tiempo. Lo que ha cambiado desde octubre es que esta visión ahora parece incluso más utópica que antes: el conflicto entre israelíes y palestinos ha tomado un giro asesino y desesperado, y es difícil incluso imaginar a los dos pueblos compartiendo la tierra en armonía. Es por eso que, si no explícitamente, se ha agregado el exilio como una especie de alternativa para los judíos en la era post-sionista: «Si no te gusta la descolonización, múdate a la diáspora. Ya estamos allí».

Se necesitan lobbistas

Pero ese es el problema de la conversación sobre el exilio: parece un ejercicio intelectual poco serio. A fines del siglo XIX, el sionismo era una idea que podría haber sido negada en un ensayo intelectual. Pero hoy el Estado de Israel no es una idea abstracta que pueda desecharse en la mesa de redacción académica. Algunos de los pensadores que están detrás de la idea del exilio parecen mantener una cuenta personal, edípica y apolítica con sus padres, que están arraigados profundamente en el establishment sionista.

Pero los judíos no son una idea, y más de siete millones de ellos viven en Israel y los territorios ocupados. La gran mayoría no tiene pasaportes extranjeros y, desde luego, no ocupa puestos académicos en universidades de élite de los Estados Unidos. Por lo tanto, la sugerencia del exilio suena un poco a la visión de Elon Musk de colonizar Marte para salvar a la humanidad. Musk puede sobrevivir, pero ¿qué pasa con el resto de nosotros?

En este contexto, el discurso del exilio y la diáspora funciona como una expresión del carácter individualista y privatizado de la clase educada de hoy. Marcharse es una solución individual: mucha gente se va de Israel si tiene los medios legales y financieros, pero cada uno se ocupa sólo de sí mismo o de su familia. No se trata de un esfuerzo colectivo.

Irónicamente, los ex israelíes antisionistas están copiando el modus operandi de los pioneros sionistas, que dejaron a sus familias en Rusia y Polonia y rechazaron la vida en la diáspora. Pero no tiene por qué ser así. Si los exiliados quieren tomarse las cosas en serio, el movimiento sionista puede servirles de inspiración. Porque, si bien el sionismo comenzó como una idea literaria, rápidamente se ganó el respaldo de líderes, negociadores y cabilderos dispuestos a ensuciarse las manos. Incluso cuando la idea de colonizar la Tierra de Israel era el centro de atención, los líderes judíos y los expertos de Alemania y Austria se preocuparon por el destino y el futuro de las víctimas de los pogromos en Europa del Este. El movimiento sionista trató de gestionar la vida del pueblo judío en la diáspora, y no sólo de los pocos que se establecieron en Palestina.

Para que la idea de la diáspora se haga realidad, se necesita una organización antisionista. Pero, ¿están realmente interesados ​​los nuevos pensadores del exilio en llevar a las masas israelíes a Berlín y Berkeley? ¿Están preparados para una avalancha de israelíes procedentes de Petah Tikvah y Elad? Es dudoso. Parece que la visión de la diáspora es atractiva sobre todo porque es elitista e individualista. Es poco probable que sus defensores quieran realmente que se haga realidad.

Foto de portada: Shaul Magid autor del libro titulado «La necesidad del exilio».