Implicaciones de continuar la guerra contra la economía de Israel: tres escenarios

En el décimo mes de la Guerra de las Espadas de Hierro, Israel se encuentra en una encrucijada en cuanto a la continuación de los combates en la Franja de Gaza y la campaña más amplia contra Irán y el “Eje de la Resistencia”, que están directamente involucrados en el conflicto. Toda decisión sobre el futuro tendrá sin duda consecuencias económicas importantes, sobre todo teniendo en cuenta que se espera que el déficit presupuestario proyectado para 2024 supere significativamente el pronóstico subyacente al presupuesto estatal actual. Esto se ve agravado además por el impacto de la guerra en el gasto de defensa, el crecimiento económico, la inversión extranjera directa en Israel, su calificación crediticia y otros parámetros críticos de la resiliencia económica. Este documento examina tres escenarios: la continuación de la situación actual, la escalada en el frente norte y un acuerdo basado en el propuesto para la liberación de los rehenes y el cese de los combates en Gaza. Entre las conclusiones del análisis comparativo de los escenarios está la de que se espera que Israel sufra daños económicos a largo plazo independientemente del resultado. La disminución prevista de las tasas de crecimiento en todos los escenarios en comparación con las previsiones económicas anteriores a la guerra y el aumento de los gastos de defensa podrían exacerbar el riesgo de una recesión que recuerde a la década perdida que siguió a la Guerra del Yom Kippur. Esta situación exigirá nuevos recortes en varios ministerios del gobierno y la asignación de fondos a la educación, la salud, el bienestar y la infraestructura. Al examinar las alternativas estratégicas, Israel debe tener en cuenta los enormes gastos previstos. El simple aumento del déficit podría empeorar la situación. Además de aumentar los impuestos, lo que probablemente no se pueda evitar por completo, el gobierno debe reevaluar las prioridades y recortar todos los gastos innecesarios que no respalden el crecimiento y el esfuerzo bélico.

Este documento examina tres escenarios:

Continuación de la situación actual: Israel continúa la guerra con distinta intensidad en la Franja de Gaza, mientras que los combates en el frente norte continúan en su formato actual: intercambios de fuego diarios, pero sin ninguna escalada importante.

Escalada en el norte: Esto podría llevar a importantes perturbaciones en el país. Es evidente que es difícil predecir a dónde podría conducir una escalada de este tipo, iniciada por Israel. En un escenario grave pero plausible, podría desembocar en una guerra a gran escala en el frente norte e incluso llegar a múltiples frentes, con la participación de Irán y otros elementos del eje (milicias intermediarias que operan desde Siria e Irak, fuego de Yemen, Irán, Irak y Siria, además del arsenal de misiles y cohetes de Hezbolá y, por supuesto, la continuación de los combates en Gaza y la actividad diaria en Judea y Samaria). Sin embargo, a los efectos del análisis de este documento, suponemos una operación israelí limitada en el norte, que daría lugar a una campaña de alta intensidad que duraría alrededor de un mes únicamente contra Hezbolá.

Acuerdo basado en el propuesto para la liberación de rehenes, el cese de los combates en Gaza en su formato actual y la retirada de las Fuerzas de Defensa de Israel de la Franja: según el líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, esta situación también conduciría a un cese de los combates en la frontera norte; en el corto plazo después, incluso podría ser posible un acuerdo en el que Hezbolá se retirara más allá del río Litani, permitiendo con suerte que los residentes del norte de Israel regresen a sus hogares.

Cada uno de estos escenarios tiene diferentes implicaciones estratégicas y económicas. El análisis evalúa las implicaciones económicas de los combates en cada uno de los tres escenarios, considerando cuatro variables económicas clave: crecimiento económico (es decir, la tasa de crecimiento del PIB de Israel); déficit presupuestario; relación deuda/PIB; y prima de riesgo, que representa la brecha entre la tasa de interés de los bonos del gobierno israelí en dólares y su equivalente estadounidense. Un diferencial mayor indica una mayor preocupación de los inversores sobre la capacidad de Israel para pagar sus deudas. También intentaremos estimar el crecimiento, el déficit y la relación deuda/PIB para 2025 en cada escenario.

En vista de la situación actual, prevemos un crecimiento del PIB de tan solo el 1% en 2024 (dado que la tasa de crecimiento de la población de Israel es del 2%, una tasa de crecimiento inferior a este nivel implica una disminución del PIB per cápita). Esta tasa de crecimiento es inferior a las previsiones existentes del Banco de Israel, el Ministerio de Finanzas y las organizaciones económicas internacionales. Sin embargo, estas organizaciones han revisado recientemente a la baja sus previsiones en numerosas ocasiones, por lo que es razonable esperar con cautela que esta tendencia continúe. Lo mismo se aplica al déficit presupuestario y a la relación deuda/PIB. Hemos tomado precauciones adicionales y estimamos inicialmente que estas cifras serían peores que las previsiones de varios organismos. En este frente, parece que los indicadores recientes sobre el déficit en los últimos 12 meses, diez de los cuales fueron durante la guerra, se alinean con la previsión antes mencionada. Se espera que la situación actual continúe teniendo consecuencias negativas también para 2025. Es probable que el crecimiento se mantenga bajo, en torno al 1%, lo que sigue indicando un crecimiento per cápita negativo, mientras que el déficit presupuestario seguirá siendo alto para financiar los gastos de seguridad. Estos gastos afectarán negativamente la relación deuda/PIB, que se espera que aumente al 75%, lo que podría perjudicar la calificación crediticia de Israel.

Además, hay que tener en cuenta las consecuencias geopolíticas e internas del actual estado de guerra: la posición internacional de Israel seguirá deteriorándose; las iniciativas en su contra en las instituciones internacionales se fortalecerán, junto con los temores a invertir en Israel, especialmente en el sensible sector de la alta tecnología. En el plano interno, se intensificarán las disputas políticas y sociales sobre la continuación de la guerra, el fracaso en la devolución de los rehenes y la falta de rendición de cuentas de los líderes políticos y militares por el desastre del 7 de octubre. Como se experimentará durante 2023, las tensiones internas tendrán un gran impacto en la disposición de los inversores a invertir en Israel, su calificación crediticia y la cantidad de israelíes que se van al extranjero, muchos de ellos procedentes de sectores de alta productividad con opciones reales y convenientes para trabajar en el exterior.

Los parámetros económicos también deben incluir los efectos de la presión sobre los soldados de reserva, la mayoría de los cuales pertenecen a sectores productivos de la economía. Las empresas autónomas tendrán dificultades para sobrevivir, los empleados pueden perder sus puestos de trabajo y las empresas perderán significativamente su productividad debido a las llamadas adicionales al servicio de reserva, además de los muchos meses que los soldados de reserva han servido desde el comienzo de la guerra.

Un mes de guerra de alta intensidad en el Norte

Es difícil predecir cómo se desarrollará una campaña de alta intensidad contra Hezbolá en el Líbano y si se podrá limitar a un solo mes y a un solo escenario. Sin embargo, incluso un mes de guerra de alta intensidad en el norte contra Hezbolá únicamente, con ataques intensos sin precedentes en el frente interno israelí, presenta un escenario desconocido. Además, predecir las consecuencias de una guerra de esa magnitud es un desafío y depende de varios factores.

Un factor importante es la eficacia con la que Israel puede interceptar amenazas y minimizar los daños al frente interno, especialmente a las instalaciones estratégicas y la infraestructura nacional. En cambio, este análisis considera una guerra que comenzaría en el tercer o cuarto trimestre del año, con capacidad para interceptar algunas amenazas. En estas condiciones, se estima que en el peor escenario de una guerra de alta intensidad que cause daños a la infraestructura, la economía israelí podría contraerse hasta un 10% del PIB en 2024. En el mejor escenario, si Israel logra neutralizar una parte significativa de las amenazas y minimizar los daños, el PIB podría contraerse alrededor de un 2% (según la previsión del Instituto Aaron de diciembre de 2023).

Es más fácil prever los impactos en el déficit presupuestario, la relación deuda/PIB y la prima de riesgo. El déficit aumentaría drásticamente hasta alrededor del 15% para financiar la guerra y cubrir las necesidades diarias, incluido el suministro de alimentos y bebidas, el transporte y los refugios. Cabe señalar que una contracción del PIB combinada con grandes gastos gubernamentales dará como resultado una relación deuda/PIB de alrededor del 80%-85%. Se espera que la prima de riesgo durante un mes de guerra aumente hasta el 2,5%, lo que dificultará la recaudación de fondos. Sin embargo, se prevé que esto cambie al final de la guerra, dependiendo de los resultados.

En cuanto a las consecuencias económicas a largo plazo de una guerra en el norte, es importante destacar lo siguiente: (1) Cualquier aumento en la prima de riesgo conduce a un aumento significativo en los pagos de intereses sobre la deuda pública de Israel. Por ejemplo, un aumento permanente de un punto porcentual en la tasa de interés sobre la deuda pública resulta en un pago adicional de más de 10 mil millones de NIS por año (similar al actual presupuesto de bienestar); (2) Reducir la relación deuda/PIB al nivel recomendado del 60% es una tarea difícil que podría llevar más de una década. La última vez que la relación deuda/PIB de Israel superó el 80% fue durante la Segunda Intifada, cuando alcanzó el 93% en 2003. La reducción de esta relación fue lenta, a pesar de muchos años de crecimiento acelerado, y solo alcanzó el 60% en 2017.

De cara a 2025, podemos esperar un crecimiento significativo debido a dos factores: un mayor gasto público en las tareas de reconstrucción y un retorno a la normalidad, suponiendo que los conflictos en el sur y el norte terminen y traigan calma en 2025. Por lo tanto, un déficit de dos dígitos en ese año debe verse como una señal positiva de la inversión gubernamental en construcción y reparaciones, similar al fuerte gasto público durante la crisis de COVID-19, que resultó en un déficit de alrededor del 11% pero condujo a un crecimiento sustancial del 8,6%. Sin embargo, es importante señalar que parte del aumento del gasto público se producirá a expensas del consumo privado, ya que el gobierno necesitará aumentar los impuestos, reducir el apoyo directo a varios grupos de la población y se espera que el Banco de Israel mantenga altas las tasas de interés para combatir la inflación.

Acuerdo de rehenes y retirada de Gaza con calma en la frontera con Líbano

Dado que la guerra se ha prolongado durante ocho meses hasta 2024, una retirada inmediata de Gaza tendrá un impacto limitado en los datos anuales. Se espera que el crecimiento nominal sea de alrededor del 2% del PIB, lo que se traducirá en un crecimiento per cápita nulo. El déficit presupuestario y la relación deuda/PIB mejorarán ligeramente en comparación con la continuación de los combates, porque es probable que los gastos de seguridad sigan siendo elevados en el futuro previsible. Incluso con un alto el fuego, el ejército tendrá que ajustar su postura de defensa y fortalecerse para posibles conflictos futuros.

Es poco probable que un acuerdo sobre la toma de rehenes y la retirada de Gaza hagan que la prima de riesgo de Israel vuelva a los niveles anteriores a octubre de 2023. La idea de que Israel es menos seguro y estable que antes de la guerra probablemente mantendrá la prima de riesgo entre el 1,3% y el 1,5%, en comparación con el nivel anterior a la guerra del 0,8%. Suponiendo que se llegue a un acuerdo y que las FDI abandonen Gaza, se espera que la estabilidad regrese en 2025, lo que permitirá un crecimiento saludable del 4,6%, posiblemente incluso más alto. Este crecimiento es necesario para recuperarse de dos años consecutivos de crecimiento per cápita negativo. Sin embargo, no se espera que la relación deuda/PIB caiga por debajo del 70% debido a un gran déficit en 2025, que se destinará a reconstruir el sur y el norte del país y a reponer los suministros militares.

A corto plazo, el fin de la guerra y una posible resolución de la situación en el norte podrían generar un clima de inversión más positivo en Israel y el regreso pleno de muchos reservistas al trabajo, lo que podría tener un impacto positivo en el crecimiento. Sin embargo, la reanudación de las disputas políticas internas, en particular en relación con la rendición de cuentas de altos funcionarios militares y políticos, podría volver a generar inestabilidad interna y afectar la actividad económica.

Conclusiones

No hay diferencias significativas entre el escenario de continuación de la situación actual y el escenario de fin de la guerra: Incluso si la guerra termina en el verano de 2024, no esperamos ver un crecimiento significativo del PIB ni una reducción del déficit este año. El cambio significativo se espera en 2025, donde se espera que el potencial de crecimiento, sin que continúe el conflicto, mejore sustancialmente. Sin embargo, es probable que el efecto económico inmediato del fin de los combates se vea principalmente en la prima de riesgo. Los mercados internacionales siempre penalizan la incertidumbre y recompensan los esfuerzos para poner fin al conflicto. Por lo tanto, en la situación actual, se espera que la prima de riesgo se acerque al 2%, mientras que el fin del conflicto debería situarla por debajo del 1,5%. En contraste con estos escenarios, una guerra de un mes en el Líbano podría afectar drásticamente a todos los indicadores económicos.

Incapacidad de predecir el frente norte: el escenario de guerra, suponiendo una perspectiva optimista con neutralización de amenazas y un mecanismo final (según el escenario del Instituto Aaron de diciembre de 2023), es fundamentalmente diferente de un escenario pesimista que implica dificultad para mantener la rutina en el frente interno y la falta de un mecanismo final que conduce a una guerra de desgaste prolongada. Surge la pregunta: ¿qué escenario deberían considerar los tomadores de decisiones antes de decidir una guerra a gran escala en el norte?

Prima de riesgo de Israel: La prima de riesgo de Israel ha aumentado de tal manera que aumenta significativamente el costo de captar capital. Incluso en el caso de un acuerdo sobre rehenes y un alto el fuego en el norte y el sur que lleve a una calma total, es difícil imaginar una situación en la que la prima de riesgo de Israel vuelva a sus niveles anteriores a la guerra. Es probable que a Israel le lleve algún tiempo volver a los niveles del 0,7% que caracterizaron los últimos años. Esto no significa que Israel no pueda captar fondos en los mercados internacionales: Israel todavía se las arregla para atraer inversores. Sin embargo, el costo que Israel tendrá que pagar a los prestamistas por asumir el riesgo ha aumentado significativamente y aumentará la partida de pago de la deuda en el presupuesto nacional en los próximos años.

Daños económicos a largo plazo: La reducción prevista del crecimiento en todos los escenarios, en comparación con las previsiones económicas anteriores a la guerra, y el aumento del gasto en seguridad podrían exacerbar el riesgo de una recesión, lo que daría lugar a problemas económicos que recordarían a la década perdida que siguió a la guerra de Yom Kippur. Esta situación exigirá recortes adicionales en varios ministerios gubernamentales, con una reducción de la financiación para educación, salud, bienestar social e infraestructura, que tienen por objeto mejorar la productividad económica en Israel.

Recomendaciones

Preparación económica a largo plazo: Los encargados de tomar decisiones que se preparan para los cambios estratégicos y políticos posteriores a la guerra también deben prever una realidad económica diferente. La planificación económica a largo plazo debe tener en cuenta una nueva realidad económica caracterizada por un menor crecimiento, mayores déficits, mayores pagos futuros de la deuda, posibles cambios en el comercio internacional, cambios en el capital humano debido a más días de servicio en la reserva y una posible fuga de cerebros, y menores ingresos fiscales.

Supuestos para una guerra en el norte: Es importante tener en cuenta las duras condiciones que se presentan en una guerra en el norte. El riesgo más grave es el de una guerra de desgaste en múltiples frentes, en la que el bando contrario no tiene incentivos para un alto el fuego. Desde una perspectiva económica, la preparación no puede basarse en aspectos conocidos de guerras israelíes anteriores, sino que debe examinar casos mucho más graves de economías gravemente afectadas por la guerra interna. Además, no es seguro que los beneficios estratégicos de una guerra de ese tipo superen los daños causados. Por lo tanto, desde un punto de vista económico, este escenario es indeseable y deberían preferirse estrategias de salida alternativas.

Financiación de los elevados gastos previstos: Es fundamental empezar a financiar ahora los elevados gastos previstos junto con los esfuerzos en curso. El simple aumento del déficit presupuestario podría empeorar la situación y debería combinarse con la exploración de otras opciones antes de recurrir a los inevitables aumentos de impuestos. Como primer paso, el gobierno debería reevaluar sus prioridades y eliminar los gastos innecesarios que no apoyan el crecimiento y el esfuerzo bélico, empezando por el cierre de oficinas gubernamentales innecesarias y la cancelación de asignaciones presupuestarias sectoriales que no mejoran la productividad laboral y el crecimiento económico.

Aumento controlado del gasto en seguridad: Independientemente del escenario, prevemos un aumento significativo del gasto militar de Israel en el futuro previsible. Este aumento debe ser controlado. Cualquier aumento sustancial del presupuesto puede fácilmente volverse derrochador e ineficiente. Es importante que el gasto adicional se dirija a las necesidades adecuadas. Por lo tanto, se necesitan debates significativos entre los responsables de las políticas, los generales y los economistas, todos con el objetivo de lograr el mejor beneficio estratégico a partir del uso óptimo de los recursos.

* Tomer Fadlon: El Dr. Tomer Fadlon es investigador asociado en el Programa de Economía y Seguridad Nacional y en el Centro de Políticas Israel-China de la Fundación Diane y Guilford Glazer del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional.

** Esteban Klor: El profesor Klor es investigador principal del INSS, profesor titular y titular de la Cátedra Rosita Herczeg de Economía en el Departamento de Economía de la Universidad Hebrea de Jerusalén, director del Foro Pinhas Sapir de Política Económica en Israel.

*** Ofer Shelah: El ex diputado Ofer Shelah, director del programa de investigación sobre política de seguridad nacional de Israel en el INSS, es investigador distinguido Alice and Paul Baker.

Fuente:

https://www.inss.org.il/publication/opinion-polls-usa/ INSS Publicación especial, 19 de agosto de 2024. Instituto de Estudios de Seguridad Nacional, afiliado a la Universidad de Tel Aviv.