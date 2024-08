Cómo Netanyahu derribó el muro de hierro de Jabotinsky

El 4 de noviembre se cumplió el centenario de la publicación del ensayo fundamental de Vladimir Ze’ev Jabotinsky, El muro de hierro: nosotros y los árabes, en el periódico de inmigrantes sionista en ruso Razsvet, entonces con sede en Berlín. Mientras muchos en el movimiento sionista de la época sostenían la creencia paternalista e ingenua de que se podía persuadir a la población árabe de Palestina de las ventajas materiales y culturales de la inmigración judía, Jabotinsky afirmó firmemente que los árabes palestinos resistirían enérgica e inflexiblemente la aspiración sionista de convertir Palestina en una tierra de mayoría judía; ya que, como cualquier población nativa, los árabes palestinos ven esta tierra como su hogar nacional y, por lo tanto, se esperaría que rechazaran con vehemencia cualquier intento de colonización.

Jabotinsky argumentó que los árabes palestinos sólo aceptarían el objetivo general del sionismo -crear una mayoría judía en Palestina- cuando se dieran cuenta de que no podían impedir su realización. Por lo tanto, dijo, al enfrentar la resistencia árabe, los judíos deben crear un “muro de hierro”, es decir, asegurar la continuación del asentamiento sionista con la protección de una potencia externa y/o una fuerte fuerza militar judía, independientemente de la furia de los árabes.

Cuando los árabes locales vean que no hay grieta en este “muro de hierro”, será posible sentarse con ellos en la mesa de negociaciones y buscar un acuerdo político con ellos. “Es sólo cuando ya no hay esperanza de deshacerse de nosotros, porque no pueden abrir ninguna brecha en el muro de hierro. Hasta entonces no abandonarán a sus líderes extremistas cuyo lema es ¡Nunca! Y el liderazgo pasará a los grupos moderados, que se acercarán a nosotros con una propuesta para que ambos aceptemos concesiones mutuas. Entonces podemos esperar que discutan cuestiones honestamente prácticas, como una garantía contra el desplazamiento árabe, o la igualdad de derechos para los ciudadanos árabes, o la integridad nacional árabe”, escribió Jabotinsky.

Vladimir Ze’ev Jabotinsky.

Desde una perspectiva histórica, se podría decir que la doctrina del “muro de hierro” ha demostrado su eficacia bastante bien: desde finales de los años 1980, figuras importantes del movimiento nacional palestino, cuyo lema hasta entonces era, como dijo Jabotinsky, “¡Nunca!”, comenzaron a moderar sus posiciones. Reconocieron la existencia de Israel y estaban dispuestos a celebrar conversaciones de paz sobre la posibilidad de una “independencia nacional” para los árabes palestinos junto con el Estado independiente de Israel, uno de los objetivos legítimos de las negociaciones entre el sionismo y los “grupos moderados” entre los árabes palestinos. como lo cita Jabotinsky en su ensayo.

Pero el autor de El muro de hierro no podría haber previsto otro acontecimiento crítico en este ámbito en los últimos 14 años. Le habría resultado difícil concebir que el movimiento político que fundó eventualmente produciría un hombre que, si bien se presentaba a sí mismo como el heredero de Jabotinsky, haría todo lo posible para fortalecer a los elementos extremistas entre los palestinos: el «¡Nunca!» contingente que no reconoce en absoluto el derecho de Israel a existir y está totalmente empeñado en destruirlo. No podría haber previsto que esta misma persona haría todo lo posible para debilitar y humillar a los elementos palestinos más moderados. Esto es exactamente lo que Benjamín Netanyahu ha hecho desde que formó su segundo gobierno, en 2009. Se esforzó abierta y orgullosamente por empoderar al grupo terrorista nacional-islamista Hamas en la Franja de Gaza con el objetivo estratégico declarado de dividir el liderazgo del movimiento nacional palestino y prevenir el peor “peligro” de todos, según su distorsionada visión del mundo: el “peligro” de las conversaciones sobre un acuerdo final y el establecimiento de un Estado palestino junto a Israel.

Tómese un momento para reflexionar sobre la profundidad del contraste entre esta concepción imprudente y suicida que Netanyahu promovió durante la mayor parte de los años de su gobierno y la lógica diplomática y de seguridad de la idea del muro de hierro de Jabotinsky. El objetivo del muro de hierro era lograr que los palestinos reconocieran que el camino de la moderación y la voluntad de aceptar a los sionistas y su Estado era más ventajoso que el de una resistencia armada intransigente. La contribución destructiva de Netanyahu fue básicamente asegurar que la idea opuesta se estableciera entre los palestinos: la idea de que los “grupos moderados” (la Autoridad Palestina) eran incapaces de suministrar ningún material diplomático, por lo que tenía más sentido adherirse al “¡Nunca!», el camino asesino de Hamás.

Los exitosos esfuerzos de “persuasión” de Netanyahu, en el sentido de que no convenía que los palestinos adoptaran el camino del compromiso con Israel, terminaron aumentando la confianza en sí mismos de los líderes terroristas. Y mientras tanto, Hamás mejoró continuamente sus capacidades militares con la inyección de millones de dólares de Qatar, cuya transferencia a Gaza Netanyahu aprobó generosamente. Esta confianza en sí mismo alimentó en última instancia el bárbaro ataque de Hamás contra las comunidades fronterizas de Gaza. Así es como Netanyahu contribuyó con sus propias manos a la destrucción de la percepción que los palestinos tenían del “muro de hierro”. Este fue el “logro” supremo del peligroso juego que jugó con la cuestión palestina. Porque para garantizar que nunca fuera posible alcanzar un acuerdo político con los palestinos, Netanyahu necesitaba lograr que el mayor número posible de palestinos creyeran que no existe un muro de hierro y que la idea de deshacerse de todos los sionistas es factible, y no absurdo.