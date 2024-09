Dividir la tierra, separarse de los palestinos: lo que Israel debe hacer después de Gaza

El domingo, las Fuerzas de Defensa de Israel frustraron un ataque de Hezbolá contra varios objetivos estratégicos en el norte y el centro de Israel. Si el ataque hubiera tenido éxito, ya nos encontraríamos en medio de un conflicto de gran envergadura, que tal vez todavía sea inevitable y que tal vez debamos ser nosotros quienes lo iniciemos.

El precio será alto y el momento actual no es el más oportuno. Israel carece de legitimidad internacional para una guerra a gran escala, incluso por parte de Estados Unidos, que está preocupado por las próximas elecciones; el público israelí y las Fuerzas de Defensa de Israel necesitan un respiro, y la economía está cerca de la recesión. En la medida en que podamos influir en los acontecimientos, deberíamos posponer la confrontación hasta un momento en que las circunstancias sean más propicias.

Mientras tanto, debemos tratar de debilitar los vínculos entre los componentes del «eje de resistencia» liderado por Irán (Irán, Hezbolá, Hamás, los hutíes y varias milicias chiítas) y esforzarnos por lograr la máxima coordinación con Estados Unidos. Sin embargo, si las acciones de Hezbolá nos obligan a una escalada, debemos atacarlo con dureza.

Es importante no perder de vista el panorama general. La debacle del 7 de octubre no se puede borrar con un éxito en el norte, y ciertamente no con promesas engañosas de «victoria total» en el sur. Ya hemos agotado los principales logros militares de las FDI en Gaza y hemos desperdiciado las oportunidades diplomáticas que generaron.

Los rehenes siguen languideciendo en los túneles, el eje iraní se fortalece, la posición internacional de Israel es lamentable y nos enfrentamos al riesgo de una derrota estratégica general. En estas circunstancias, nos corresponde a todos asumir la responsabilidad de nuestro destino nacional. Un gobierno irresponsable e incompetente no puede hacerlo.

El cambio necesario comienza con un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza y traer a los rehenes de vuelta a casa, lo que puede allanar el camino para un alto el fuego también en el norte. Sigue con el establecimiento de un gobierno alternativo y un régimen de seguridad eficaz en Gaza, de modo que podamos retirarnos. De lo contrario, nos convertiremos en responsables de 2,1 millones de habitantes de Gaza, la extrema derecha comenzará a asentarse allí y nos quedaremos atrapados en la Franja durante generaciones, como sucedió desastrosamente en Cisjordania.

La alternativa aparentemente natural a Hamás, la Autoridad Palestina (AP), no está preparada para asumir el control total y, en cualquier caso, Netanyahu se niega a concederle cualquier papel. Por lo tanto, se requiere una fase provisional en la que participen los Estados suníes y la comunidad internacional. Sin embargo, estos han condicionado su voluntad de participar a que la AP consiga al menos un papel mínimo en Gaza.

Hay que detener la anexión galopante de Cisjordania, para evitar que se establezca un «Estado de Judea», que convertiría a Israel en un Estado fascista y racista, cuyos ministros y miembros del Knesset están involucrados en crímenes de odio de facto. Los acontecimientos del 7 de octubre han hecho que la solución de dos Estados sea impracticable, al menos en el futuro previsible.

El domingo, en el Líbano, la gente mira el discurso del líder del Hezbolá libanés, Hasan Nasrallah.

Sin embargo, la necesidad imperiosa de separarse de los palestinos sigue siendo tan grande como siempre y, contrariamente a la creencia popular, la idea fundamental detrás de los Acuerdos de Oslo y la Desconexión de Gaza era correcta: la necesidad de dividir la tierra y separarse de los palestinos.

El fracaso estuvo en la implementación, en la renuncia prematura por parte de Israel de su responsabilidad por la seguridad y en su voluntad de pasar por alto el reiterado fracaso de los palestinos en cumplir los criterios establecidos para que el proceso avanzara.

Después del 7 de octubre, Israel debe presentar a los Estados Unidos y a la comunidad internacional dos exigencias fundamentales que es más probable que acepten hoy: acuerdos de seguridad verdaderamente férreos y (a diferencia de Oslo) parámetros inequívocos para evaluar la preparación palestina para la condición de Estado. La aceptación de estas exigencias trasladará a los palestinos la carga de avanzar en las negociaciones y contribuirá en gran medida a restablecer la posición de Israel, especialmente en los Estados Unidos.

Dadas las actuales realidades políticas en Israel y entre los palestinos, lo máximo a lo que podemos aspirar hoy en día de manera realista es a una separación civil, pero manteniendo Israel el control de la seguridad. En otras palabras, Israel especificaría el territorio que no tiene intención de anexionarse (más del 90 por ciento de Cisjordania), iniciaría el proceso de retorno de los colonos de esas zonas a sus hogares y mantendría a las Fuerzas de Defensa de Israel plenamente desplegadas en toda Cisjordania por razones de seguridad.

La zona que no sea anexada podría servir como base para una futura solución de dos Estados, si resultara factible, o para una idea renovada de una confederación jordano-palestina (y posiblemente egipcia).

Incluso hoy, después de todo lo que ha sucedido, hay un amplio consenso público incluso sobre la cuestión más polémica de todas: nuestras futuras relaciones con los palestinos. Sólo una minoría quiere anexionarse toda Cisjordania o permanecer en Gaza a largo plazo, mientras que la mayoría cree que una solución de dos Estados no es alcanzable hoy y que son esenciales acuerdos sólidos de seguridad antes de que podamos retirarnos completamente de Gaza. Este consenso proporciona una base sólida para las negociaciones con los palestinos, siempre y cuando un futuro gobierno esté dispuesto a entablar negociaciones.

La cuestión palestina está hoy inextricablemente ligada a la iraní. El progreso con los palestinos permitirá la normalización de las relaciones con Arabia Saudita, la integración de Israel en la región y la formalización de una coalición antiiraní junto con los Estados Unidos y los estados sunitas: el escenario de pesadilla del eje de la resistencia y la victoria final de Israel en Gaza.

Los acontecimientos ocurridos desde el 7 de octubre, y especialmente el exitoso rechazo al ataque con misiles iraníes el 14 de abril, han demostrado claramente la necesidad de actuar hoy en el marco de una coalición internacional.

La normalización también creará oportunidades económicas para Israel que hoy en día son difíciles de imaginar, incluido un corredor comercial desde la India a Europa a través de Israel, y conducirá a una transformación completa del estatus estratégico de Israel.

El fin de los conflictos tanto en el sur como en el norte permitirá al sistema de defensa de Israel y a la comunidad internacional volver a centrar su atención en el mayor peligro: el programa nuclear de Irán.

Imaginemos cómo serían los conflictos en Gaza y el norte si Irán ya hubiera cruzado el umbral nuclear. Netanyahu no sólo abandonó a los habitantes del norte y el sur de Israel, sino también a quienes él mismo definió como la amenaza número uno.

Una vez que las elecciones estadounidenses hayan quedado atrás, debemos finalmente formular una estrategia integral con la nueva administración destinada a frenar la expansión iraní y evitar el peligro de que Teherán cruce el umbral nuclear. Un nuevo acuerdo nuclear, respaldado por un régimen integral de sanciones y una presencia militar estadounidense amenazante en la región, sería la estrategia preferida.

Israel está sumido en una crisis sin precedentes. La responsabilidad primordial de esta crisis recae sobre un Primer Ministro pasivo, que carece de visión y estrategia, que está constantemente dirigido por extremistas y cuyo modus operandi es simplemente tratar de socavar a los demás. Cada día que permanece en el poder asegura la espiral nacional descendente. La responsabilidad de reemplazar al gobierno recae sobre todos nosotros. Salgan a las calles, griten en protesta y exijan elecciones ya.

* El mayor general (retirado) Yair Golan es presidente del Partido Demócrata, ex subjefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel y ex viceministro de Economía.

** El profesor Chuck Freilich es miembro senior del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional y ex asesor adjunto de seguridad nacional.