“Creo que el sueño sionista no es viable mientras se base en injusticias”

Por favor, preséntese.

“Soy el compañero de Devorah y padre de cinco hijos maravillosos. Crecí en Canadá, en un hogar sionista y religioso. Llegué en aliá desde Nueva York cuando éramos una familia joven con dos hijos, porque queríamos contribuir todo lo que pudiéramos al proyecto sionista. Tengo una maestría en educación judía y soy un rabino ordenado [ortodoxo moderno], tanto en los Estados Unidos como en el Gran Rabinato de Israel. Vine a Israel para ser educador, y he participado en eso, en una escuela secundaria de Jerusalén. También soy activista, pero eso no es algo que planeé ser”.

¿Cómo se involucró en todo esto?

“Hace unos años, llevamos a un orador, [el colono y activista] Eli Yosef, a nuestro instituto. Su charla debía ser sobre Raoul Wallenberg [el diplomático sueco que rescató a los judíos en la Segunda Guerra Mundial], pero de lo que realmente habló fue de las exportaciones de armas israelíes. Me quedé atónito. Conmocionado. Toda mi vida he aprendido sobre Israel, pero esa fue la primera vez que me encontré con el hecho de que en casi todos los lugares donde hay genocidio en curso o graves violaciones de los derechos humanos, hay armas israelíes involucradas. Desde mi punto de vista, fue como una bomba atómica ética”.

Las armas israelíes se venden a una de las partes, y a veces a las dos, en el mismo conflicto. Las exportaciones de seguridad, como a la gente le gusta llamarlas aquí, no tienen en cuenta las circunstancias. Las armas se venden a quien esté dispuesto a pagar.Principio del formularioFinal del formulario

“En general, Israel vende armas siempre que no puedan causarnos daño o perjudicar nuestras relaciones con Estados Unidos. No hay problema si dañan a personas inocentes en un país olvidado de Dios. Al principio pensé que esas opiniones eran simplemente calumnias contra Israel, así que lo comprobé, lo investigué y lo sondeé, y cuanto más intentaba convencerme de que tal vez no fuera tan malo, más me di cuenta de que era incluso peor de lo que pensaba originalmente. Y todo está encubierto y silenciado”.

Hay dos factores importantes en este caso. En primer lugar, la magnitud de las exportaciones israelíes en materia de seguridad, que son enormes, sobre todo en relación con el tamaño del país y su peso en la escena internacional; y, además, la ausencia de una verdadera supervisión sobre ellas.

“El Ministerio de Defensa supervisa cada transacción, está estipulado por ley, pero cuando comprendí que dan su sello de aprobación a cada transacción, aunque es bastante obvio que va a perjudicar a personas inocentes, dije: ´Esto es culpa mía´. No puedo ignorarlo, porque se está haciendo en mi nombre. Empecé organizando manifestaciones y luego fundé la ONG Yanshoof (dedicada a detener las ventas de armas israelíes a violadores de los derechos humanos) y comencé a buscar socios en el ámbito político.

Vi que el primer paso necesario era modificar la legislación, de modo que en Israel, como en muchos lugares, hubiera una ley o una enmienda a una ley que prohibiera las exportaciones de armas a gobiernos que perpetraran graves violaciones de los derechos humanos. Si se observa a los 10 mayores exportadores de armas del mundo, entre los que se encuentra Israel, por supuesto, solo hay dos que no tienen ese tipo de legislación: Rusia e Israel”.

Algunos dirán que es ingenuo de vuestra parte pensar que podéis influir en esa industria, que se basa en gran medida en hacer la vista gorda a lo que ocurre, en vínculos personales y en un vasto y extenso mapa de intereses.

“Creo que el sueño sionista no es viable mientras se base en injusticias, y esa injusticia no es, por supuesto, la única. Vine a Israel para ser parte de ese sueño, así que no tengo otra opción”.

Tal vez deberíamos aclarar el hecho de que usted no está en contra de las exportaciones de armas como tales; tal vez incluso sea lo contrario.

“Mi ONG no es pacifista. Apoyo la industria armamentística y creo que existe un uso legítimo de las armas y, junto a él, un uso que no lo es, y esa distinción es fundamental. Decir cínicamente que todo es inmoral de todos modos y que, por tanto, qué más da no nos llevará a ninguna parte. También vendemos armas a países bien gobernados, como Suiza y Francia, por ejemplo. No están libres de contaminación, pero cuando se vende a países ordenados, que funcionan, que respetan la ley, con supervisión y diversos mecanismos de control, eso es una cosa. Cuando se vende a un país donde la ley es asesinar y perpetrar genocidio, eso es otra.

Rabino Shlomo Aviner.

Y debemos entender que, aunque este tema suene esotérico, hay un amplio consenso en torno a él, incluidas voces de la extrema derecha (en Israel) que no son conocidas por su lucha en favor de los derechos humanos, pero que, sin embargo, están en contra de las exportaciones de armas a regímenes asesinos. Hemos tenido manifestaciones con partidarios de (el libertario y ex diputado del Likud Moshe) Feiglin junto con gente de Meretz”.

Mire, obviamente, en países bien gobernados no se utilizan armas para cometer genocidio, pero no es seguro que su uso sea ético.

“Espero con ansias el día en que podamos convertir nuestras armas en arados, y rezo fervientemente por que así sea, pero las personas y los países también tienen que protegerse. Necesitamos ejercer una supervisión para asegurar que las ventas de armas se realicen a países que tengan leyes justas, junto con su cumplimiento y responsabilidad. Y, por cierto, es por eso que estoy a favor de las sanciones estadounidenses contra nosotros. Los estadounidenses tienen razón al imponer sanciones a los colonos, porque Israel no está haciendo cumplir la ley. También estoy a favor de que se investiguen los errores cometidos en Sde Teiman (en referencia a un incidente de aparente abuso sexual violento en el campo de detención del ejército para prisioneros palestinos de Gaza)”.

Estás hablando de un nudo gordiano entre la moral y el sionismo religioso. Creo que la oposición generalizada de esa comunidad a un acuerdo de rehenes -y no tengo forma de evitar las generalizaciones- es inmoral.

“No consideraría inmoral la opinión de que un acuerdo de rehenes pone en peligro al Estado, si existiera en el vacío. En la situación en la que nos encontramos en este momento, la opción de renunciar al acuerdo para seguir luchando hasta la ´victoria total´, que en mi opinión también es algo así como una fantasía, es antimoral”.

Por favor explique.

“Lo que se insinúa es que el fundamento mismo de nuestra existencia en este país es la fuerza, la disuasión, para que los demás nos teman. En mi opinión, se trata de un enfoque antimoral y antirreligioso. Si lo que garantiza nuestra existencia aquí es sólo la fuerza de las armas, sólo vivir por la espada, no hemos hecho nada. Cuando observo la percepción religiosa, la propia Torá, la afirmación ´Por la espada vivirás´ es la bendición de Esaú. Se supone que debemos encarnar lo contrario. Creo en el enfoque religioso que dice que puede ser necesaria la fuerza, pero lo que se supone que inclina la balanza, que es el secreto de nuestra existencia, es la moralidad”.

Los datos muestran de manera constante y a lo largo del tiempo la oposición del público sionista religioso a un acuerdo sobre rehenes. ¿Qué pasó con el principio de la «redención de los cautivos»? ¿Qué valores prevalecen sobre él?

“El principio de la redención de los cautivos se basa en el valor de la vida, el principio formativo de la halajá (ley religiosa). Es casi el más alto. Un cautivo es una persona viva que está en peligro de muerte y abuso, y por lo tanto debe ser rescatada. Frente a eso está el argumento de que un acuerdo podría poner en peligro las vidas de otras personas en el futuro (es decir, porque el precio de un acuerdo de ese tipo aumentará, se liberarán prisioneros más peligrosos, etc.). Lo entiendo, pero no lo creo. Siento que mi público no comprende que el ethos formativo de la sociedad israelí es el valor de la solidaridad social”.

Me gustaría mencionar la postura del rabino Shlomo Aviner, que dirige una yeshivá en el barrio musulmán de la Ciudad Vieja de Jerusalén. No sé qué opinión tienen ustedes de él, y no quiero decirles cuál es la mía, pero él está en contra de un acuerdo de rehenes, por supuesto. Su razonamiento es que la redención de cautivos a un precio enorme hoy conducirá a más secuestros en el futuro.Principio del formularioFinal del formulario

“Después del acuerdo Jibril (en 1985, cuando Israel liberó a 1.150 prisioneros de seguridad a cambio de tres soldados retenidos por el Frente Popular para la Liberación de Palestina – Comando General de Ahmed Jibril), el rabino Goren (Shlomo Goren, rabino jefe de Israel) dejó en claro que el acuerdo era contrario a la halajá, pero luego agregó inmediatamente que en nuestra situación bastante inusual, la de un estado que envía soldados a la batalla, esta [razón] no era relevante y que el gobierno tiene la responsabilidad moral de hacer todo lo posible para recuperarlos.

En la antigua Roma, quien era tomado prisionero era abandonado, porque se suponía que debía luchar hasta la muerte, y si era tomado prisionero, eso significaba que era débil o inútil. Históricamente, los judíos siempre estaban dispuestos a pagar mucho más por la redención de los cautivos de lo que estipulaba la halajá. La halajá decía que estaba prohibido, pero las comunidades judías insistían, porque su valor formativo subyacente era la solidaridad. Entonces, ¿qué queremos? ¿Cuál es nuestro ethos? ¿Que un soldado vaya a la batalla como en la antigua Roma o como en Israel?”

Creo que el sionismo religioso está optando por la antigua Roma. Aviner no hace distinción entre civiles y militares. Esa corriente sostiene que un civil secuestrado de su casa en pijama debe sacrificarse por el bien de todos.

“Reconozco que en cierto punto estoy de acuerdo con él. Me trasladé a Israel desde una vida cómoda en Nueva York; es posible que esté sacrificando a mis hijos, quienes con la ayuda de Dios servirán en el ejército, por el bien del proyecto sionista. En eso creo. Pero sí, realmente vemos que los valores de la fuerza, la venganza y el militarismo son mucho más dominantes hoy, no sólo entre los extremistas sino también en la corriente principal del sionismo religioso.

Itamar Ben-Gvir.

De hecho, el argumento de que las personas corren el riesgo de ser secuestradas en el futuro es absurdo, porque ignora por completo el hecho de que existe un gobierno cuya responsabilidad es impedirlo. El paso del exilio a la soberanía debe expresarse en términos de responsabilidad. Se supone que el Estado debe decir: ´He abandonado a estos ciudadanos, es mi responsabilidad traerlos de vuelta y, si eso va a poner en peligro a otros ciudadanos en el futuro, tenemos que trabajar aún más duro para garantizar su seguridad´”.

El rabino Aviner concluyó sus comentarios diciendo que la emoción ablanda el corazón. En otras palabras, no se trata de una cuestión halájica ni moral, sino de una cuestión emocional.

“Citaré una respuesta halájica del (erudito del siglo XVI) Rabí David ben Zimra sobre esta cuestión de que las comunidades judías siempre están dispuestas a pagar un precio exorbitante por los cautivos, incluso si es en contra de la halajá. Después de tratar de encontrar una explicación para esto, sin éxito, dice algo así como: Que sean Israel, que son los hijos del patriarca Abraham, que son la descendencia misericordiosa de los misericordiosos.

¿Qué está diciendo en realidad aquí? ¿Cuál es nuestra esencia? En mi opinión, es ésta: que somos la descendencia misericordiosa de los misericordiosos. Así es como debe ser. También cuando decimos que los judíos deben parecerse a Dios, estamos diciendo que, así como Dios es misericordioso y compasivo, ustedes también deben ser misericordiosos y compasivos. Esas son las virtudes.

El rabino Aviner lo sabe. Cuando la gente dice que viviremos por la espada, esto es Oriente Medio; en mi opinión, es una expresión de asimilación. No nos mudamos a este barrio para ser como ellos (los demás pueblos). Vinimos con nuestra tradición y nuestra moralidad, y así es como se supone que debemos vivir”.

Si es así, ¿por qué el público sionista religioso, que, según usted, por ejemplo, está en contra de la venta de armas por parte de Israel a regímenes asesinos, no encuentra una conexión con la tradición y la moralidad cuando se trata de rescatar a los rehenes?

“Ese contraste existe y lo personifica también el rabino Aviner, que es una de las voces más destacadas contra el tráfico de armas. Creo que está relacionado con la seguridad y también con cierta ceguera en lo que respecta a la importancia de la solidaridad como ethos formativo. Tal vez porque el sionismo religioso no necesita la solidaridad para luchar por la Tierra de Israel”.

Por la Tierra de Israel, no por el Estado de Israel. Esa es exactamente la prioridad aquí. Me pregunto por qué la palabra «mesiánico» aún no ha aparecido en esta entrevista.

“En cuanto a la priorización, creo que tienes razón. Se prioriza la necesidad de luchar y obtener una victoria total en la guerra por encima de la vida de los rehenes”.

Los representantes electos del movimiento religioso sionista priorizan de forma clara y definitiva la visión mesiánica. El asentamiento en la Franja de Gaza. La ministra de Misiones Nacionales, Orit Strock, habló de ello mucho antes del 7 de octubre. Desde su punto de vista, se trata de un valor cardinal.

“Estoy de acuerdo en que (el ministro de Finanzas Bezalel) Smotrich y Strock (ambos del partido Sionismo Religioso) y otras figuras de la dirigencia del movimiento sionista religioso albergan una actitud mesiánica apocalíptica”.

¿Es usted un mesiánico?

“Yo lo soy. Pero me considero un mesiánico pragmático”.

¿Qué significa?

“Soy mesiánico, pero crecí con el enfoque que dice que estamos en un período de redención que evoluciona naturalmente, paso a paso, y por lo tanto necesitamos ejercitar consideraciones pragmáticas. El mesianismo de Smotrich no es pragmático. Es un mesianismo que dice: lucharemos solos contra Irán y no necesitamos la ayuda de los Estados Unidos en lo más mínimo, porque Dios nos ayudará”.

Hemos visto que funciona menos bien en el ámbito económico, con una economía que se basa en “andar en mis estatutos”, es decir, una economía que está esencialmente “administrada” por Dios.

“Desde su punto de vista, funciona. Es un poco loco, pero creo que se da una buena nota en la gestión de la economía”.

Eso se conoce como un delirio.

“No lo sé. En el fondo, alberga una postura según la cual Dios está de nuestro lado. Estoy bastante seguro de que quienes se identifican con esa postura son una minoría. Como mucho, un tercio del público sionista religioso. Creo que la mayoría no quiere una guerra de Gog y Magog. Tal vez Smotrich sí.

Tal vez se esté olvidando en cierta medida de que, en el curso de una guerra de Gog y Magog, la mayoría de nosotros estamos destinados a ser aniquilados, por lo que el punto de vista religioso durante todos los años fue que no debíamos presionar para que se produjera. Con Smotrich, y ciertamente con (el Ministro de Seguridad Nacional) Itamar Ben-Gvir, no creo que esto provenga de un lugar ideológico en absoluto, bueno, tal vez también lo sea, pero lo veo como un comportamiento infantil y violento”.

¿En qué mundo podemos ganar una guerra en múltiples escenarios con sólo Dios de nuestro lado? ¿Estamos en el Libro de los Números? No tengo claro qué es el «mesianismo pragmático». Independientemente de mis opiniones personales, no me parece que esté conectado con la realidad.

Bezalel Smotrich.

“Creo que está muy relacionado con la realidad. Me atrevería a decir que en cierto punto estarías de acuerdo con ello, porque, en mi opinión, el mesianismo es en realidad progreso, y estoy utilizando deliberadamente una palabra que es inaceptable para la derecha. La creencia en el Mesías es una creencia insana que sostiene que el mundo está progresando hacia un lugar mejor, incluso si los hechos sobre el terreno dicen lo contrario. Creer en el bien es mesianismo. Trabajar en este mundo por un mundo mejor, eso es mesianismo”.

Ben-Gvir. Smotrich. Otzma Yehudit MK Har-Melech. Toda esa galería de locos, ¿creen en el bien? Yo solo veo antimoralidad, violencia, sed de venganza, racismo, estrechez de miras, militarismo. ¿Qué dice eso sobre su público, que está representado por esos funcionarios electos? ¿Sobre el hecho de que estas son las personas que su público apoya?

“Lo diré de la manera que, desde mi punto de vista, será la más difícil. La ocupación ha corrompido. Cuando digo ´ocupación´, me refiero a todo el territorio entre el río y el mar, y cuando digo que la ocupación ha corrompido, me refiero a que el poder corrompe.

Cuando miro las exportaciones de armas, veo que gente que antes era moral se vuelve inmoral. Generales que dedicaron su vida a la defensa de la patria están haciendo fortunas con las guerras en Sudán del Sur. Allí también ocurre lo mismo, el poder corruptor.

Estoy de acuerdo contigo en que esto se manifiesta externamente dentro de la comunidad religiosa sionista, debido a la fricción constante que se crea por los asentamientos o la ocupación, o como quieras llamarlo. Desde un punto de vista religioso, desde el punto de vista de un creyente, es una ocupación. La Torá nunca ocultó el hecho de que estábamos conquistando el lugar a otros pueblos. Es cierto que el poder corrompe. Por lo tanto, necesita ser manejado de la manera más moral y ética posible”.

¿Cómo concilias esa espléndida declaración con tu modo de vida? Vives en un asentamiento. Aceptas una situación que no es sólo ocupación, sino también represión y dominio sobre otro pueblo. No lejos de tu casa está el famoso Paso de Raquel [el puesto de control militar 300, cerca de Belén]. Formas parte de él. ¿Cómo vives con eso?

“Vivo en tensión. Creo que tenemos derecho a vivir aquí y que ese derecho conlleva una responsabilidad. Nuestra mera presencia en esta tierra, en Efrat y también en Tel Aviv, genera grandes desafíos en lo que respecta al uso de la fuerza, y estamos obligados a gestionar esos desafíos de manera ética. Creo que todo israelí debería experimentar esa tensión. De la misma manera, si vivimos aquí gracias a nuestro genocidio armado en Myanmar y Sudán del Sur, esa es una cuestión moral que debería preocuparnos a todos”.

Es probable que el cobalto de mi iPhone lo hayan extraído niños africanos. ¿Me molesta eso? Sí, pero al parecer no lo suficiente. Es casi imposible vivir en el mundo actual sin ser en parte responsable del sufrimiento de los demás. Aun así, hay una diferencia entre comprar un iPhone y que [los colonos] perpetren pogromos en aldeas palestinas, por ejemplo.

“Eso es algo terrible. Es una horrible profanación del nombre de Dios. Pone en peligro el proyecto de asentamiento y nuestra existencia aquí como tal. Personalmente, estoy tratando de trabajar con otras personas en contra de esto. Es una vergüenza y una desgracia que nuestros líderes no lo condenen y no se manifiesten en contra de ello. Y si hay condena, es a medias. Las personas que se manifiestan en Kaplan [la calle, Tel Aviv, en las protestas contra el gobierno] son ​​condenadas más que aquellos que incendian un vehículo. No sólo por los líderes políticos, sino también por los líderes rabínicos.

Si estas cosas suceden y no nos oponemos a ellas, entonces realmente no tenemos derecho a estar aquí. Rezo para que aprendamos la lección correcta del desastre del 7 de octubre. Esto debe ser una poderosa llamada de atención para toda la sociedad israelí: entender cómo basar nuestra existencia en valores y moralidad y no en la fuerza”.