El espíritu de supremacía judía de Kahane sigue vivo en el Israel convencional

No me gustan los podcasts, el concepto nunca me atrapó. Y cuando vi un video en particular, un extracto de lo que parecía un podcast bastante aburrido y genérico (con dos tipos ashenazis que podrían haber aparecido en un anuncio de contratación para una empresa emergente de Tel Aviv, charlando y riéndose en inglés), no me detuve a escucharlo con atención. *

Pero un día después, cuando me di cuenta de que el podcast seguía encabezando las listas de podcasts y todo el mundo seguía hablando de él, mi curiosidad pudo más que yo y lo escuché.

Me tomó unos segundos darme cuenta de que escuché a uno de los dos chicos relajados, que podría haber sido el chico de al lado, decir lo siguiente: «Si me dieran un botón para borrar Gaza, cada ser vivo en Gaza ya no estaría vivo mañana, lo presionaría en un segundo». Se me erizaron los pelos.

Entonces el coanfitrión le respondió: «Bien por ti, hermano, por tener el valor de decir eso», o algo así. Un tipo continuó diciendo que «la mayoría de los israelíes judíos» querrían presionar ese botón. «No hablarían de eso como yo, no dirían ‘yo lo presioné'». A lo que su coanfitrión respondió: «Ellos no tienen bolas de acero como tú».

En realidad, no se necesitan bolas de acero. Todo lo que se necesita es crueldad, un sentido de supremacía y años de deshumanización. El momento en que el universo implosionó fue cuando vi el nombre de este podcast: «Two Nice Jewish Boys». No me gustaría conocer la versión «desagradable».

Naor Meningher y Eytan Weinstein.

Los dos copresentadores son Naor Meningher y Eytan Weinstein, pero no esperen a que se hagan ilusiones: en el periódico no leerán que los arrestaron por hacer declaraciones en apoyo del terrorismo.

Pero ¿por qué debería haberme sorprendido? No es que no hubiera oído cosas como ésta o peores antes, dirigidas a mí personalmente, y ciertamente había leído muchos mensajes espantosos y escuchado comentarios escandalosos antes de parte de diputados sionistas de izquierda. Había visto a un activista de izquierda escribir que ésta era la «más justa de todas las guerras», cuando ahora es obvio que ya hemos superado la etapa de la guerra.

Durante años, se fue formando una imagen determinada del tipo de israelí que decía esas cosas (kippah tejida, colonos, bibistas), pero ahora lo estaba escuchando de dos tipos blancos aparentemente simpáticos y nerds, y me sorprendió por un momento. Pero la verdad es que ahora es una conversación bastante normal en Israel. A veces hay una versión más sutil de «apretar el botón y borrar Gaza»: «Es imposible borrar a 2 millones de personas». Ah, ¿entonces la guerra debería parar sólo porque es imposible? Fantástico.

No sólo me llamó la atención el nombre del podcast, sino que estoy convencido de que algún poder superior guió a estos muchachos a llamarlo así sólo para que yo escribiera un ensayo al respecto. Incluso antes de que se secara la tinta electrónica sobre lo que quería decir acerca de estos simpáticos jóvenes que lanzaban consignas genocidas, me llamó la atención un artículo anterior del ex viceministro de Servicios Religiosos Matan Kahana, a quien por alguna razón se lo considera moderado y dispuesto a llegar a acuerdos.

El mismo Matan Kahana que dijo hace dos años, durante el llamado gobierno del cambio: «Si hubiera un botón que pudiera apretarse y que hiciera desaparecer a todos los árabes que están aquí y los pusiera en un tren expreso hacia Suiza, donde vivirían vidas maravillosas, maravillosas… apretaría ese botón». El mismo Kahana que condena a los colonos violentos sólo por el daño que causan a la empresa de asentamientos.

Puede que el Kahane original, el rabino Meir Kahane, ya no esté, pero su espíritu sigue vivo en la corriente principal israelí.

Fuente: Haaretz, 5/09/24. Foto de portada: rabino Meir Kahane.