Por qué la izquierda sionista se niega a participar en esta batalla clave en la guerra por el futuro de Israel

«Hemos venido a criar una generación de leones y leonas». Esta declaración abre el vídeo promocional lanzado hace unos meses por la organización Habithonistim (Foro de Defensa y Seguridad de Israel). El clip muestra a los líderes del movimiento de derecha, entre ellos el general de brigada (en reserva) Amir Avivi, inaugurando la primera mekhina (academia de liderazgo premilitar) de la organización.

«Nos dimos cuenta de que para crear una verdadera influencia, debemos cultivar una generación de futuros líderes… tanto en el ejército como más tarde en la vida civil», explica el teniente coronel (retirado) Yaron Buskila, otro de los líderes del movimiento, que aboga por la anexión de los territorios de Cisjordania.

Avivi -el fundador del movimiento- ha comprendido lo que los dirigentes de la centro-izquierda israelí olvidaron hace mucho tiempo. Las primeras mekhinot -programas voluntarios de liderazgo para jóvenes israelíes que se pasan un año sabático- fueron creadas por sionistas religiosos de derechas con un objetivo político estratégico en mente. Sin duda, estas academias son un fenómeno educativo único que hoy ofrece una gama de programas dirigidos a grupos religiosos, seculares y mixtos de judíos israelíes. Sin embargo, durante las tres décadas transcurridas desde la fundación de la primera mekhina, la iniciativa ha tenido un éxito notable en el cultivo de una nueva élite religiosa de derechas.

En la actualidad, los graduados de la primera generación de mekhinot religiosos ocupan una amplia gama de puestos públicos destacados: dentro del sistema de seguridad de Israel, en el gobierno y en el ecosistema mediático. Una lista parcial incluye: el recién nombrado jefe del Comando Central de las Fuerzas de Defensa de Israel, el mayor general Avi Bluth, y el general de brigada Ofer Winter; Itay Hershkowitz y Eden Bizman, ambos ex directores de la Oficina del Primer Ministro; los directores generales de ministerios gubernamentales Eli Groner, Asaf Yazdi y Netanel Izak; el secretario general del Consejo Yesha de Cisjordania, Shilo Adler; y el editor en jefe del diario de derecha Israel Hayom, Omer Lachmanovitch.

Este éxito se debe principalmente a la inversión estratégica a largo plazo del sionismo religioso en la educación política y, en particular, a su apoyo a la «privatización» sistemática de la educación premilitar. En el último año, desde la guerra entre Israel y Hamás, los problemas duales de la grave escasez de personal en las FDI y el creciente desafío de integrar a los haredim (ultraortodoxos) en el ejército se han vuelto críticos.

A la luz de estos problemas, es cada vez más urgente que la centro-izquierda comprenda la dinámica que ha llevado a este sorprendente hecho: el año pasado, más del 41 por ciento de los cadetes de combate en la escuela de formación de oficiales de las Fuerzas de Defensa de Israel eran practicantes de su religión, un marcado aumento respecto de 2018, cuando el porcentaje era del 34,8 por ciento. Muchos de estos cadetes son ex alumnos de mekhinot religiosas. Con miles de jóvenes graduándose de más de 80 instituciones de ese tipo cada año, ha llegado el momento de reconocer el papel político formativo que desempeñan las academias premilitares de Israel.

En 1987, el entonces jefe del Comando Central de las Fuerzas de Defensa de Israel, el general Amram Mitzna, reprendió a un subcomandante de batallón de reservistas, el rabino Yigal Levinstein, en una de sus unidades de tanques. Durante una reunión, Mitzna criticó duramente al joven rabino y a sus colegas sionistas religiosos por no servir en el ejército de carrera. Según Mitzna, a diferencia de sus homólogos seculares, la mayoría de los sionistas religiosos no tomaban en serio su servicio militar. En cambio, lo veían como una pausa temporal de su vida religiosa y rara vez asumían la responsabilidad de puestos de mando y oficiales.

Según el rabino Eli Sadan, esa conversación se convirtió en un momento decisivo. En un panfleto de 2007 titulado «Una dirección para el sionismo religioso», Sadan, que junto con Levinstein fundó la academia premilitar Bnei David en el asentamiento de Eli, en Cisjordania, escribió: «Cuando examinamos los datos, nos dimos cuenta de que tenía razón. Se podía contar con una mano el número de oficiales de carrera de la comunidad sionista religiosa que prestaban servicio en unidades de combate».

En 1987 se creó la mejiná Bnei David para cambiar esa realidad. Allí se ofreció a los jóvenes más destacados y brillantes del sionismo religioso un año de estudios religiosos, que se combinaban con una educación política nacionalista y una preparación física intensiva para el servicio militar.

Al fundar Bnei David, Levinstein y Sadan se consideraron sucesores ideológicos del rabino Zvi Yehuda Thau, uno de los padres fundadores del movimiento Hardali (nacionalista ultraortodoxo). Los líderes sionistas religiosos dieron su bendición. Las Fuerzas de Defensa de Israel, desesperadas por contar con personal de alta calidad, también acogieron la academia. En menos de una década, el modelo se replicó: se establecieron cuatro mekhinot religiosas adicionales, principalmente en asentamientos de Cisjordania.

Mayor general Avi Bluth.

La visión de Sadan y Levinstein se hizo realidad gracias al enfoque pedagógico dogmático desarrollado en su academia. En su libro de 2022 La tercera revolución (en hebreo), el abogado y escritor Yair Nehorai analizó miles de horas de conferencias en Bnei David en un esfuerzo por documentar el enfoque educativo de la mekhina. Según Nehorai, que es muy crítico de Bnei David, los rabinos de la academia veían la promoción de sionistas religiosos de derecha a puestos influyentes, tanto dentro como fuera del ejército, no solo como un objetivo político, sino también como un camino para acelerar la redención mesiánica.

El propio Sadan fue muy abierto al respecto en sus conferencias: «Quiero ver de 1.000 a 2.000 graduados llenos de Torá y de temor del Señor… repartidos por todo el país en puestos clave… y que actúen basados ​​en el poder de la Torá». Si bien la redención mesiánica aún no se ha materializado, el enfoque de Sadan sin duda ha tenido éxito. Según los datos de Bnei David, más del 40 por ciento de los aproximadamente 6.000 graduados de la academia pasaron a servir como oficiales de carrera y de reserva, la mayoría en unidades de infantería de las FDI.

¿Qué tiene el modelo Bnei David que llevó a que se replicara en todo el país? Desde la fundación del Estado, la preparación militar en Israel siempre fue percibida como un servicio público que debía ser proporcionado por el gobierno y las Fuerzas de Defensa de Israel. En 1950, esta responsabilidad fue transferida al sistema escolar y se agregó a la lista de materias obligatorias. Como resultado, se incorporaron cinco horas semanales de preparación militar al último año de la escuela secundaria, incluyendo educación física y clases diseñadas, según el Ministerio de Educación, para «preparar a los jóvenes para la defensa de acuerdo con las necesidades del Estado».

Sin embargo, durante sus primeros años, la mekhina de Bnei David no recibió apoyo del Estado, sino que dependió predominantemente de donaciones privadas y de tasas de matrícula. En su primer año se matricularon sólo 67 estudiantes, pero incluso en esta etapa temprana surgieron dudas sobre la privatización inherente a este nuevo modelo.

En una carta al entonces ministro de Educación Yitzhak Navon en 1989, el diputado Ran Cohen, del partido Ratz, expresó su aprensión por el aumento de organizaciones privadas que se encargaban de la preparación militar de los jóvenes y creaban un campo de juego desigual. Navon reconoció estas preocupaciones, pero no llegó a abogar por una regulación: «Comparto sus preocupaciones con respecto a la preparación [militar] privada y sus implicaciones», escribió, «pero mientras estas actividades sigan siendo legales, no tenemos motivos para impedirlas».

Esto marcó el comienzo de la privatización de la educación premilitar de Israel. Poco a poco, el gobierno comenzó a reconocer las mekhinot, a regular su creación y a brindar apoyo a las ONG privadas que las dirigían. Hoy, en virtud de los términos de la Ley de Academias Premilitares de 2008, tanto las academias seculares como las religiosas reciben financiación del Ministerio de Asentamientos y Misiones Nacionales.

Sin embargo, el funcionamiento cotidiano de estas instituciones sigue estando en manos de entidades privadas, con una mínima supervisión pedagógica por parte del gobierno (el desastre de Nahal Tzafit de 2018, en el que 10 estudiantes de la mekhina secular Bnei Zion se ahogaron en una inundación repentina mientras realizaban una caminata, motivó una mayor supervisión solo de las normas de seguridad).

El presupuesto del Ministerio de Misiones Nacionales no cubre totalmente los costos operativos anuales de estos programas, y existe una gran disparidad de ingresos entre las academias, dependiendo del alcance de sus esfuerzos de recaudación de fondos. Mientras tanto, la «preparación militar» ofrecida por las mekhinot se ha convertido en un producto social muy demandado para ayudar a los jóvenes a integrarse rápidamente y progresar dentro del sistema militar. El resultado: un servicio educativo público ha sido externalizado y, con el tiempo, se ha vuelto accesible principalmente a los sectores más ricos de la sociedad israelí.

En la década de 1990, tras el éxito de las academias premilitares religiosas, aumentó la presión para establecer un modelo similar para la juventud secular. La motivación era en parte elitista y en parte impulsada por valores. Según el sitio web del Consejo de Academias Premilitares, los fundadores de las mekhinot seculares pretendían llenar lo que consideraban un «vacío significativo en el nivel de liderazgo sionista de principios entre la juventud secular». Sin embargo, el investigador en educación, Prof. Ayman Agbaria, sugiere que las academias también se establecieron en un intento de restaurar el poder y el prestigio de la hegemonía secular en medio del ascenso de la nueva élite sionista religiosa.

Eran los años de los Acuerdos de Oslo (1993) y del asesinato del Primer Ministro Yitzhak Rabin (1995), y los fundadores de las nuevas academias no religiosas estaban divididos sobre el papel político que estos programas debían desempeñar. Mekhinat Rabin, la primera que se estableció, promovía explícitamente la educación política de izquierda y ha seguido siendo la institución insignia de la izquierda secular. Sin embargo, la mayoría de las demás academias seculares no abogaban por una ideología política específica, sino que favorecían un plan de estudios más amplio que explorara el compromiso social y la identidad judía.

De la misma manera, las academias mixtas seculares y religiosas optaron por abandonar toda educación política y se centraron en cambio en tender puentes entre los judíos israelíes religiosos y seculares, aunque nunca lograron atraer a estudiantes del público religioso sionista dominante. Las declaraciones de misión de estas academias pluralistas contienen frases vagas y benignas como “cultivar el liderazgo social”, “conectar a diferentes segmentos de la sociedad israelí” y “fortalecer la solidaridad”.

En la actualidad, más de 4.500 estudiantes son admitidos anualmente en las distintas mekhinot de Israel. Para los hijos de familias adineradas de ciudades como Modi’in y Ra’anana, posponer el servicio militar por un año a favor de un programa premilitar se ha convertido en la norma. A pesar de los esfuerzos del Consejo de Academias Premilitares por diversificar la participación en estos programas, los jóvenes de familias de clase media baja, que generalmente carecen de los ingresos disponibles para pagar las tasas de matrícula mensuales, siguen en gran medida excluidos de las mekhinot.

El proceso de privatización iniciado por Levinstein y Sadan a fines de la década de 1980 ha transformado la preparación militar de un ámbito educativo público controlado por el Estado a un ámbito competitivo en el que las élites seculares y religiosas compiten por los recursos, la influencia y los valores que desean inculcar.

Pocos educadores del movimiento de academias premilitares laicas reconocen la naturaleza elitista de sus instituciones. Pero ¿cuál es el contenido formativo que moldea a estas élites? En el mejor de los casos, las academias apolíticas están produciendo una generación líder de centristas «generales»: un público lleno de buenas intenciones, carente de agendas políticas, pero rico en privilegios.

Esta dinámica ha dado lugar a una asimetría educativa fundamental en el mundo de las academias premilitares. Por un lado, las instituciones de la derecha religiosa inculcan una visión política sistemática, práctica y antidemocrática del mundo. Esta pedagogía de línea dura está ejemplificada por el ex Ministro de Educación, el rabino Rafi Peretz, fundador de la Otzem Mekhina: «Definitivamente no soy un pluralista. Y tampoco aceptaré el pluralismo en mi mekhina… No presentaré siete enfoques diferentes para que los estudiantes elijan».

Por otra parte, las academias no religiosas -incluso las más izquierdistas- se adhieren a una pedagogía pluralista, exponiendo a sus estudiantes a una variedad de opiniones, al tiempo que evitan a menudo hacer llamamientos claros a la acción política. Este enfoque quedó demostrado en mayo pasado, cuando el diputado de extrema derecha Zvi Sukkot (Sionismo Religioso) fue invitado a hablar en la academia Rabin.

Mientras que gran parte de la centroizquierda se centra en tender puentes con un público sionista religioso que nunca ha estado verdaderamente interesado en sumarse a sus esfuerzos, la derecha de los colonos religiosos sigue cultivando líderes ideológicos y una élite de poder político. Esto también es un subproducto del proceso de privatización premilitar: el vacío no regulado en el que operan estas academias permite un grado de flexibilidad ideológica y pedagógica que nunca podría existir en el sistema de educación pública.

En los últimos años, las figuras públicas de la izquierda israelí han pedido cada vez más el cierre de las mekhinot religiosas de derecha como Bnei David, Yatir y Otzem. Según la cláusula 9(b) del proyecto de ley sobre academias premilitares, las academias reconocidas por el Estado deben educar a sus estudiantes para que sean «leales al Estado de Israel y se identifiquen con él como un Estado judío, sionista y democrático». Las numerosas declaraciones antidemocráticas realizadas, por ejemplo, por los rabinos de la academia Bnei David contradicen claramente este requisito.

Sin embargo, a pesar de la inquietante retórica de sus dirigentes, cerrar la academia Bnei David no es una opción viable. Y en el clima político actual, es poco probable que tales esfuerzos tengan éxito. Pero incluso sin el abrumador apoyo actual del gobierno a estas instituciones, cerrar las mekhinot de derecha, cuyos valores resuenan entre muchos sionistas religiosos, sería un error estratégico que difícilmente daría los resultados previstos.

La privatización de la educación premilitar en Israel es un hecho consumado. Hoy en día, los jóvenes que participan en programas -ya sea en academias, programas de entrenamiento físico de combate o cursos preparatorios para exámenes psicométricos premilitares- disfrutan de una clara ventaja sobre sus compañeros en todas las etapas del servicio militar.

Quienes ignoran esta realidad corren el riesgo de ceder este espacio de competencia entre las élites a dirigentes de derechas como Amir Avivi, de Habithonistim, o el ministro de Asuntos de la Diáspora, Amichai Chikli, fundador de Tavor Mekhina, quien declaró: «Necesitamos versiones seculares de Eliraz Peretz y Roi Klein», refiriéndose a dos exalumnos de las mekhinot religiosas que sirvieron como oficiales y son considerados héroes tras caer en combate. Estos dirigentes son muy conscientes del poder de la educación política de derechas de las jóvenes élites.

Además, la importancia de invertir en educación política en las academias premilitares se ha visto acentuada por los esfuerzos en curso para reclutar a los haredim. El experto en relaciones civiles-militares, Prof. Udi Lebel, sostiene que el objetivo a largo plazo de la comunidad sionista religiosa era dirigir el ejército, mientras que a corto plazo, buscaba cambiar el carácter de las FDI desde dentro. Si el reclutamiento de los haredim sigue adelante, probablemente veremos un proceso similar, en el que el marco militar se verá obligado a adaptarse a sus valores sectarios extremos.

Estos acontecimientos deberían servir de llamada de atención a la centroizquierda. Es hora de reconocer que las academias premilitares son un espacio político formativo en la sociedad israelí. Las mekhinot explícitamente de izquierda, como las que llevan los nombres de Yitzhak Rabin, Berl Katznelson (Be’eri) y Haviva Reik, harían bien en adoptar un enfoque pedagógico ligeramente más basado en principios que en el pluralismo. Este tipo de educación ayudará a motivar a la joven élite de izquierda hacia objetivos políticos claros y a prepararla para su papel en la lucha en curso sobre el carácter del Estado de Israel.

¿Y qué decir de las academias mixtas y laicas apolíticas? Sus directores deben comprender que, en la realidad actual, este público ya no puede darse el lujo de aferrarse a la neutralidad. Los estudiantes de las academias Nahshon, Aderet y Beit Yisrael son hijos e hijas de una comunidad políticamente distinta con intereses compartidos: valores como la democracia y la igualdad.

En los últimos dos años se ha producido un notable despertar cívico entre los partidarios de estos valores. Si bien las protestas son indudablemente importantes, si el movimiento democrático del país aspira a impulsar un cambio profundo en la sociedad israelí, debe convertir su impulso en una inversión a largo plazo en el liderazgo político del mañana. Las academias premilitares son un excelente lugar para empezar.

* Nitsan Machlis es estudiante de maestría en la Escuela de Gobierno Kennedy de Harvard e investiga la economía de la educación y los procesos de retroceso democrático.

Foto de portada: general de brigada (en reserva) Amir Avivi.