Por qué es importante el movimiento de protesta israelí

El asesinato de Carmel Gat, Ori Danino, Alex Lubanov, Hersh Goldberg-Polin, Eden Yerushalmi y Almog Sarusi a manos de sus captores de Hamás ha llevado a Israel a un nuevo punto bajo de desesperanza y desesperación. Varios de ellos iban a ser liberados en la primera fase del acuerdo sobre los rehenes que el primer ministro Netanyahu echó por tierra semanas antes, según un informe de Yediot Ahronot.

Ahora que Netanyahu da prioridad al corredor Philadelphi sobre el acuerdo de los rehenes y que las conversaciones con Hamás parecen haber llegado a un punto muerto, la liberación de los rehenes -y con ella la oportunidad de reducir los múltiples frentes de esta guerra- parece más remota que nunca. Los israelíes están atrapados en la pesadilla perpetua del 7 de octubre: abandonados por un primer ministro irresponsable dispuesto a venderlos para mantenerse en el poder, amenazados por un mundo cada vez más hostil a su propia existencia.

El único punto positivo que ha surgido en la última semana es la revitalización del movimiento de protesta israelí. Por primera vez desde el 7 de octubre, verdaderas masas de israelíes se sintieron obligadas a salir a la calle para exigir un acuerdo sobre los rehenes, el fin de la guerra y la convocatoria de elecciones. El pasado sábado, unos 500.000 israelíes protestaron en la calle Kaplan de Tel Aviv, la mayor manifestación de la historia del país.

Las protestas por sí solas no bastan para traer a los rehenes a casa ni para enviar a Netanyahu de vuelta a Cesarea, y ninguno de estos objetivos inmediatos es suficiente para sacar a Israel del marasmo actual. Los apologistas del actual gobierno han presentado las manifestaciones como una victoria de Hamás; los críticos de izquierda de Israel argumentan que no ofrecen nada a los palestinos que se enfrentan a la devastación en Gaza y a la escalada de provocaciones de los colonos en Cisjordania. En realidad, estas protestas deberían ser una fuente de esperanza e inspiración para quienes se preocupan por la supervivencia a largo plazo de Israel como país judío y democrático, y para quienes tienen como prioridad un futuro justo para toda la región.

Existe un malestar legítimo entre muchos israelíes y judíos de todo el mundo en torno a estas protestas. Cuando el país está librando una guerra posiblemente existencial -no sólo contra Hamás, sino contra el eje iraní en general-, provocar divisiones internas podría servir al enemigo al indicarle que Israel es débil. El año pasado, Nasralá interpretó los disturbios en torno a la reforma judicial como el comienzo del desmoronamiento de la sociedad israelí. Esta preocupación es aún mayor cuando hay rehenes de por medio. Una crítica común a las protestas en curso es que refuerzan la posición de Hamás en las negociaciones al aumentar la presión sobre Israel, lo que permite al grupo terrorista adoptar una postura más dura. La comprensible incomodidad de protestar contra el gobierno en tiempos de guerra es probablemente lo que ha impedido a los israelíes salir a la calle en masa hasta hace poco.

Este argumento plantea varios problemas. En primer lugar, culpar a los manifestantes de dividir a la sociedad israelí invierte la causa y el efecto. A pesar de sus huecos llamamientos a la unidad y sus duras palabras sobre seguridad, es Netanyahu quien está priorizando los intereses personales sobre el bien del país al prolongar la guerra y retrasar la devolución de los rehenes, por no hablar de entregar las llaves de la policía y Cisjordania a pirómanos ideológicos. Lo mismo ocurrió con la reforma judicial, cuando un gran número de israelíes consideraron que el gobierno violaba las normas democráticas y pretendía cambiar el carácter fundamental del Estado como judío y democrático. Netanyahu no es el único culpable del estancamiento de las conversaciones; Hamás no es un actor honesto y no hay garantías de que un primer ministro diferente hubiera tenido más éxito a la hora de traer a los rehenes a casa. Pero cuando altos funcionarios de seguridad, incluido un ministro de Defensa de derechas, afirman que el primer ministro está permitiendo que condiciones innecesarias pongan en peligro un acuerdo, los israelíes se inclinarán a creerles y a llamar a las cosas por su nombre.

La preocupación por que las protestas refuercen a Hamás o culpabilicen erróneamente es válida, pero refleja una visión incompleta del panorama estratégico. En el momento actual no se trata sólo de la supervivencia de Israel frente a las amenazas externas, sino también de las internas. La amenaza a largo plazo que suponen el gobierno de Netanyahu y sus elementos que apoyan el terrorismo no es menos grave que la que suponen Hamás y los de su calaña. Cuanto más tiempo permanezca la extrema derecha en el poder, más probable será que veamos un aumento significativo de la violencia étnica en Cisjordania, una erosión de las libertades civiles en Israel, un deterioro de los lazos con Estados Unidos y el colapso de la emergente coalición regional liderada por Estados Unidos que se opone a la República Islámica. Los israelíes no pueden permitirse que este gobierno perdure sin oposición en nombre de la unidad cuando la seguridad del país -por no hablar de su carácter- está en juego. Si no se llega a un acuerdo debido a las condiciones de Netanyahu, la forma en que las protestas podrían afectar a las negociaciones no tiene mucha importancia de todos modos.

Hay otra línea de crítica desde el otro lado del mapa político que con frecuencia se hace a las protestas israelíes contra Netanyahu, incluida esta ronda actual: que ignoran a los palestinos de Gaza. La mayoría de los judíos israelíes que apoyan el alto el fuego y se oponen a la gestión de la guerra por parte de Netanyahu no lo hacen desde la empatía con los palestinos, a excepción de algunos grupos de izquierda. Ya sea por ceguera o apatía, la falta de voluntad de los judíos israelíes para afrontar seriamente las repercusiones humanitarias de la guerra es coherente con una indiferencia más amplia hacia la cuestión palestina, incluidas las cuestiones políticas que rodean el futuro de Gaza y Cisjordania. En 2023, los israelíes hicieron sonar con razón la alarma sobre cómo la castración de los tribunales amenaza la democracia, pero muchos menos se han pronunciado sobre los esfuerzos de Bezalel Smotrich para avanzar en la anexión de Cisjordania, cuyo fin último es el dominio israelí permanente sobre millones de palestinos sin derecho a voto.

Para muchos observadores externos, es incomprensible que los israelíes no se conmuevan por el sufrimiento de los palestinos y no abracen un debate público más sólido sobre cómo se podría haber librado la guerra de otra manera (incluso reconociendo también la culpa de Hamás y su total desprecio por las vidas palestinas). La realidad es que el trauma del 7 de octubre que consume por completo a los israelíes les deja poco margen emocional para cualquier otra cosa. Los israelíes se consideran atacados -no sólo por los representantes iraníes, sino también en la escena internacional- y se sienten muy amenazados por la falta de voluntad de los palestinos de renegar abiertamente de Hamás y del 7 de octubre. Esto no quiere decir que los civiles palestinos no merezcan compasión o que sea legítimo que los israelíes los tachen a todos de partidarios de Hamás merecedores de la muerte. Pero no es realista esperar que un gran número de israelíes hablen en nombre de los palestinos cuando no pueden ver más allá de las amenazas existenciales a las que se enfrenta su país, al igual que no es realista esperar que un gran número de palestinos de Gaza aboguen por los israelíes mientras soportan un sufrimiento y una agitación inimaginables.

Para los israelíes, la desesperación es una reacción natural a este momento inimaginablemente oscuro, a medida que se impone la realidad de que los rehenes restantes pueden no volver a casa con vida y que Netanyahu está dispuesto a sacrificarlos para mantenerse en el poder. A pesar de los legítimos recelos que suscitan estas protestas -tanto por la tensión que ejercen sobre la cohesión social israelí ante las amenazas terroristas externas como por su ceguera ante la cuestión palestina-, ofrecen algo que poco más puede ofrecer: esperanza. Con el carácter democrático de Israel en juego, el hecho de que cientos de miles de israelíes se sientan obligados a salir a la calle en tiempos de guerra es un signo alentador de una ética profundamente democrática y de una voluntad inquebrantable de sobrevivir que augura un buen futuro para el país.