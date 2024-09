Las explosiones de los Beepers humillaron a Hezbolá, pero no ganarán ninguna guerra por Israel

El ataque con beepers y walkie-talkies en Líbano, que dejó más de 4.000 heridos y al menos 11 muertos, vuelve a poner a Israel y a Hezbolá al borde de una guerra total. La organización chií acusa a Israel de estar detrás del ataque -del que Israel no ha asumido oficialmente la responsabilidad- y amenaza con represalias.

Cuando se ha enfrentado a incidentes de este tipo en los últimos 11 meses, Hezbolá siempre ha buscado una respuesta mesurada que impidiera que la situación se descontrolara. Sin embargo, esta vez no hay certeza de que vaya a actuar de la misma manera. El ataque atribuido a Israel expuso la debilidad de Hezbolá y humilló a sus líderes. Este no es el tipo de incidente que termina tranquilamente en Oriente Medio.

Los objetivos eran agentes de Hezbolá, incluidos altos funcionarios, algunos de los cuales se encontraban en la sede de la organización y otros entre los civiles. Alrededor de las 16:00 horas del martes, sus beepers y walkie-talkies explotaron simultáneamente. Las explosiones se produjeron principalmente en el suburbio de Dahiyeh, al sur de Beirut, y según informes de Damasco, también hubo explosiones en el valle de Beqaa y en el sur del Líbano.

Entre los heridos había transeúntes y familiares de los objetivos. Los informes indican que al menos ocho personas murieron y 200 resultaron gravemente heridas, pero los detalles siguen sin estar claros y se desconoce cuántos miembros de Hezbolá murieron. Se dice que el embajador iraní en el Líbano estaba entre los heridos en una de las explosiones. No está claro si él mismo tenía un beeper de Hezbolá o estaba cerca de alguien que tenía uno.

Parece que alguien logró penetrar en la red secreta de comunicaciones de Hezbolá y aprovechó una ventana de oportunidad para instalar dispositivos explosivos controlados a distancia en el equipo de comunicaciones que se distribuyó a los miembros. En el mundo de la ciberguerra y el sabotaje, esto se conoce como una operación de «botón rojo», una operación que se prepara de antemano para ser activada cuando sea necesario, tomando al enemigo completamente por sorpresa. Es evidente que quien estuvo detrás de esto llevó a cabo un trabajo extremadamente profesional.

Yoav Gallant.

Se ha descubierto que las unidades operativas de Hezbolá han sido completamente infiltradas y han sufrido graves daños, lo que probablemente aumentará la sensación de inseguridad dentro de la organización y erosionará su sistema de mando y control en el futuro cercano. Es probable que Hezbolá dedique ahora mucho tiempo a esfuerzos defensivos, a localizar lagunas de seguridad e identificar a los responsables. Es seguro asumir que llevará a cabo una investigación exhaustiva de la cadena de suministro de los dispositivos.

La pregunta que aún espera una respuesta es si se dedicó un pensamiento estratégico adecuado a la decisión de organizar el ataque. Fue precedida por tensos acontecimientos en la jerarquía política israelí y en el establishment de defensa. Durante la semana pasada, los aliados del primer ministro Benjamín Netanyahu comenzaron a circular informes de que estaba avanzando hacia una intensificación de la actividad en el Líbano, tal vez una guerra total. Esto ocurre después de más de 11 meses de evitar tal movimiento, y de rechazar los intentos de los ministros y los altos mandos del ejército de hacerlo. No mucho después, la disputa del Primer Ministro con el Ministro de Defensa Yoav Gallant comenzó a escalar. El lunes, se filtró que Netanyahu estaba cerca de un acuerdo con el miembro de la Knesset Gideon Sa’ar para que él y los otros tres miembros de su partido Nueva Esperanza-Derecha Unida se unieran a la coalición y el propio Sa’ar ocupara el lugar de Gallant.

Las negociaciones se suspendieron el martes, varias horas antes del ataque. Los analistas dijeron que Netanyahu y Gallant estaban tratando «un asunto urgente de seguridad». El martes por la noche parecía que el plan para destituir a Gallant y reemplazarlo por Sa’ar había quedado en suspenso, tal vez por un período prolongado, ante la esperada escalada con el Líbano.

Es posible que Netanyahu ya haya sacado suficientes beneficios políticos de esta especulación sin necesidad de llevarla a la práctica. Sa’ar fue retratado como alguien dispuesto a vender lo que le queda de integridad a cambio de un puesto de trabajo y Gallant quedó expuesto como alguien que no tiene una base política propia. Además, el público no salió en masa a protestar por esta sucia acción. Netanyahu ahora puede dejar a ambos debilitados en sus puestos.

El acuerdo filtrado entre él y Sa’ar estipulaba que la decisión sobre la elección del próximo jefe del Estado Mayor del Ejército se tomaría conjuntamente con el primer ministro (ésta es también la situación jurídica práctica, pero considerando las tensas relaciones entre Netanyahu y Gallant, esto no era evidente). Políticamente, el juego parece haber terminado a favor de Netanyahu, lo que se espera que conduzca a una coalición más amplia y estable.

Lamentablemente, todo este regateo partidista es una nimiedad en vista del creciente peligro de guerra. La proximidad de los acontecimientos entre el complot para derrocar a Gallant y el ataque en el Líbano arrojará otra nube sobre la toma de decisiones del primer ministro y el Gabinete. Suponiendo que Israel estuviera realmente detrás del acto y que lo hubiera preparado de antemano, ¿era apropiado el momento del ataque? ¿Está Israel tratando de disuadir a Hezbolá de continuar sus ataques en el norte del país y obligarlo a llegar a un acuerdo que incluya la retirada de sus fuerzas de la frontera? ¿O su objetivo es arrastrar a la organización terrorista a una guerra total? ¿Y cuál es la naturaleza de la relación entre los líderes políticos y el estamento de defensa, y entre ellos mismos?

Tras un frustrante período de casi un año durante el cual Israel no logró tomar una decisión en ningún frente, la presión para mostrar resultados está aumentando, lo que puede tentarlo a tomar medidas cuyo efecto parece estar garantizado. Es lo que ocurrió con el asesinato del comandante de la Fuerza Quds iraní, Mohammad Reza Zahedi, en abril, y los de Ismail Haniyeh y Fuad Shukr en julio, así como el bombardeo del puerto yemení de Hodeidah. Todas estas acciones fueron bien recibidas por el público israelí, y Netanyahu se enorgulleció de ellas, pero hasta ahora no han provocado ningún cambio fundamental en el conflicto.

En 2021, la Fuerza Aérea de Israel atacó el «metro», la vasta red subterránea de Hamás en Gaza, hacia el final de su operación allí. El plan original incluía una finta diseñada para engañar a los batallones de Hamás para que ordenaran a cientos de combatientes entrar en los túneles, que luego serían asesinados por los bombardeos israelíes. Pero la finta no se llevó a cabo del todo, y Hamás no cayó en la trampa y dejó los túneles vacíos. El número de sus agentes muertos en el ataque podría contarse con los dedos de una mano.

Al principio, las Fuerzas de Defensa de Israel y los dirigentes políticos (incluso en aquel entonces, bajo el mando de Netanyahu) alardearon de ello como una demostración de inteligencia y capacidad tecnológica. En retrospectiva, quedó claro que Israel había desperdiciado una importante carta operativa.

Gideon Sa’ar.

Esta vez las circunstancias son algo diferentes, porque la guerra ya está en marcha, aunque con una intensidad limitada. Y, sin embargo, ahora debemos preguntarnos si la acción contribuye a los objetivos de la guerra, más allá de afectar a Hezbolá, una lista a la que el gabinete añadió un día antes el regreso de los evacuados a sus hogares en la frontera libanesa.

Parece que Israel está esperando la respuesta de Hezbolá: ha sufrido un duro golpe en Beirut, el segundo después del asesinato de Shukr. Si decide tomar represalias en el interior del territorio israelí, es posible que se desate una guerra total.

La última vez, a finales de agosto, Hezbolá resolvió su dilema mintiendo. Su respuesta al asesinato de Shukr, tras un largo periodo de espera, fue el lanzamiento de varios drones contra Israel, que fueron derribados por la fuerza aérea sobre el mar Mediterráneo, cerca de Haifa. Hezbolá afirmó que los drones suicidas explotaron sobre la base de Glilot y, por lo tanto, había saldado cuentas. Ahora se ha abierto una nueva cuenta, y es más sangrienta. Será difícil saldarla con unas cuantas mentiras más.

El tweet eliminado

Unas dos horas después del ataque, el servicio de seguridad Shin Bet publicó un comunicado inusual en el que reveló un antiguo asunto con un desarrollo actualizado. En septiembre de 2023, un artefacto explosivo explotó en el parque Hayarkon de Tel Aviv. El incidente no causó heridos. Después de una persecución, los palestinos de Cisjordania que lo activaron fueron arrestados. Durante su interrogatorio, se descubrió que Hezbolá los había enviado para llevar a cabo el ataque y que el objetivo previsto era un ex alto funcionario de defensa.

Ahora se ha frustrado otro intento por parte de una célula terrorista diferente de la misma organización, que planeaba actuar de manera similar contra otro alto funcionario. Junto con el ataque terrorista en el cruce de Megiddo en marzo del año pasado, estos fueron los intentos de ataques terroristas por parte de Hezbolá en Israel, utilizando bombas letales del tipo de minas Claymore.

Israel no reconoció oficialmente el ataque en el Líbano. La oficina de Netanyahu ordenó a los ministros no conceder entrevistas a la prensa. Pero uno de los nuevos genios de los medios que rodean al primer ministro decidió discutir con uno de sus críticos en X, el periodista de Haaretz Chaim Levinson, y durante la discusión insinuó la responsabilidad de Israel por el ataque. El tuit fanfarrón fue borrado naturalmente poco tiempo después, de la misma manera que Netanyahu lo hizo cuando era importante para él alardear de su visita a Arabia Saudita hace unos años. Parece que el riesgo se tomó mucho más en serio esta vez, porque la oficina de Netanyahu se apresuró a emitir un comunicado en el que desautorizaba al tuitero y afirmaba que ya no era uno de los asesores cercanos de Netanyahu, aunque en la práctica todavía formaba parte de su círculo inmediato.

El ataque, que Hezbolá atribuye a Israel, fue un ataque de alto perfil, ocurrido en el punto álgido de una larga guerra. Hasta ahora ha quedado bastante claro que Irán y Hezbolá quieren desangrar a Israel en el norte para ayudar a Hamás en la guerra en Gaza, pero sin entrar en una guerra directa y total.

La fuerza del ataque y las noticias sobre las heridas del embajador iraní podrían influir en sus decisiones esta vez, posiblemente hasta el punto de provocar un cambio de política. El éxito operativo atribuido a Israel es muy impresionante. Pero mientras que Netanyahu prometía al público israelí hasta hace poco que estábamos a un pequeño paso de la victoria total sobre Hamás, ahora parece que estamos más cerca que nunca de una guerra a gran escala también contra Hezbolá. La victoria, en todos los frentes, todavía no se vislumbra en el horizonte.