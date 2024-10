Lo que Israel ha perdido (y cómo puede recuperar su ventaja estratégica)

La masacre del 7 de octubre de 2023 fue una de las atrocidades más horribles perpetradas desde la Segunda Guerra Mundial. Ese día, militantes dirigidos por Hamás secuestraron a niños israelíes, violaron a mujeres israelíes, decapitaron a hombres israelíes y quemaron vivas a familias israelíes enteras en sus casas. Pero más allá de esta calamidad humana y moral, la catástrofe que se abatió sobre Israel en una sombría mañana de sábado reverbera con significado histórico. Porque tuvo lugar en las inmediaciones de Gaza -el único lugar en el que Israel había desmantelado asentamientos y se había retirado a la frontera de 1967-, esta masacre fue un ataque a la idea de un Estado judío en cualquier parte de la tierra de Israel. Dado que su esencia misma era la matanza de kibutzniks amantes de la paz y asistentes a festivales de música que celebraban la vida, fue un ataque a la existencia de una democracia liberal y cosmopolita en Oriente Próximo. Y porque provocó una oleada de antisemitismo como no se había visto desde 1945, fue un acto flagrante de agresión contra el pueblo judío en su conjunto.

Sin embargo, el atentado fue muy significativo no sólo para israelíes y judíos, sino también para el mundo entero. Hamás pudo llevar a cabo un asalto técnicamente sofisticado gracias a su mecenas, Irán, que se ha convertido en una formidable potencia regional. Y la influencia de Irán, a su vez, se basa en sus vínculos con China, Corea del Norte y Rusia, un naciente eje autoritario que pretende acabar con el orden internacional liberal respaldado por Estados Unidos. Para Israel, el 7/10 fue el 11-S con esteroides, y para el pueblo judío, el 7/10 fue una nueva Kristallnacht. Pero la comunidad internacional debería haber percibido el ataque como una secuela de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022: la segunda conflagración violenta de la segunda Guerra Fría. El salvajismo de Hamás fue respaldado por un Irán agresivo que cuenta con el apoyo del eje autoritario; como tal, el 7 de octubre fue un ataque directo al mundo libre.

Pero si Israel hubiera querido enmarcar su guerra contra Hamás en esos términos, su gobierno debería haberse enfrentado a un albatros: la ocupación israelí de los territorios palestinos. Israel debería haber declarado que estaba librando una guerra contra Hamás y los demás apoderados terroristas de Irán, y no contra el pueblo palestino. Debería haber llegado a un acuerdo con Estados Unidos y la OTAN sobre la esencia de la guerra y cómo se libraría. Debería haber declarado que su objetivo no era sólo la seguridad de Israel, sino la libertad del pueblo de Gaza, que merece ser liberado de la tiranía de Hamás. Israel debería haberse comprometido con un proceso diplomático encaminado a lograr una resolución justa y realista del conflicto palestino-israelí. Debería haber intentado reforzar los lazos con el mundo árabe moderado firmando un acuerdo de paz con Arabia Saudita. Debería haber conquistado el terreno moral antes de lanzar una feroz campaña militar.

En el pasado, los dirigentes israelíes supieron enfrentarse con astucia a las amenazas existenciales. En 1947, el líder sionista Ben Gurion aceptó el plan de partición de la ONU antes de declarar el Estado y, en consecuencia, antes de detonar la guerra que acabó dando a Israel el 78% del territorio comprendido entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. En 1967, el Primer Ministro Levi Eshkol envió a su Ministro de Asuntos Exteriores, Abba Eban, a la Casa Blanca, al número 10 de Downing Street y al Palacio del Elíseo antes de lanzar la operación militar preventiva que se conoció como la Guerra de los Seis Días y que triplicó el tamaño de Israel. En 2000, el Primer Ministro Ehud Barak inició la (a la postre fallida) cumbre de paz de Camp David que dio a Israel la legitimidad internacional e interna para superar la segunda intifada, que estalló un par de meses después.

Pero el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu eligió un camino diferente. Lanzó una guerra en Gaza sin legitimidad internacional, ni respaldo diplomático, ni siquiera una estrategia global. Ejerció una fuerza militar descomunal sin delinear objetivos políticos claros y alcanzables y sin una teoría clara de la victoria. Y aunque ha llevado a cabo una impresionante serie de ataques que han humillado a la milicia libanesa de Hezbolá, apoyada por Irán, y se ha defendido de las andanadas de misiles balísticos de Irán, no ha forjado una estrategia global. Israel se ha hundido cada vez más en el atolladero de Gaza, olvidando dilucidar los contextos regional y mundial del conflicto. En resumen, ha hecho el juego a sus enemigos, Irán y Hamás.

Contragolpe

El plan maestro de Irán es claro: sus objetivos a largo plazo son destruir Israel, dominar el mundo árabe, socavar Occidente y volver a convertirse en una potencia imperial. Para lograr estos objetivos, está empleando una estrategia de tres niveles. En primer lugar, intenta adquirir armas nucleares para neutralizar la supremacía estratégica de Israel y asegurarse una póliza de seguro. En segundo lugar, Irán está fabricando armamento convencional avanzado -cohetes, misiles de crucero, aviones no tripulados- para poder reducir la ventaja tecnológica de la que disfrutan Estados Unidos, Israel y sus aliados. Por último, Irán está rodeando Israel con un anillo de bases desde el que sus representantes terroristas (y sus propias fuerzas) podrían lanzar un día una invasión total del Estado judío. Por el momento, Irán utiliza estas bases de forma defensiva. Sin embargo, una vez que Irán obtenga la energía nuclear, también podría pasar a la ofensiva. El supuesto subyacente de Teherán es que puede destruir Israel en una o dos décadas, hacerse con el control de Oriente Próximo y enfrentarse a Occidente.

Los planes maestros de Hamás y Hezbolá también están claros. Su objetivo común es convertir a Israel en algo parecido a Vietnam del Sur en la década de 1960, creando la percepción de que el Estado judío es poco más que un débil cliente de Washington y poniendo a la opinión pública estadounidense en su contra. Para ello, el líder de Hamás, Yahya Sinwar, no sólo estaba dispuesto a sacrificar a la población civil de Gaza, sino que, de hecho, deseaba hacerlo activamente. Los principios organizativos de su campaña de terror eran utilizar a las mujeres y niños palestinos asesinados para agriar a Estados Unidos contra Israel y utilizar la pesadilla de los rehenes en Gaza para quebrar el espíritu de la opinión pública israelí. Sinwar comprendió que no podía derrotar a Israel inmediatamente y, por tanto, explotó sus puntos débiles como sociedad libre y próspera. Pretendía aislar a Israel, perjudicar su economía de alta tecnología, expulsar a sus élites al extranjero y hacer intolerable la vida israelí.

Uno de los objetivos de Sinwar al lanzar la ofensiva del 7 de octubre era obligar a Irán a acelerar el calendario para llevar a cabo su plan maestro. Esperaba que, tras las atrocidades de Hamás, Israel actuara de forma irracional. Creía que una escalada de violencia se saldría de control y desencadenaría una guerra de múltiples frentes que acabaría convirtiéndose en un cataclismo regional.

El 11 de octubre de 2023, los dirigentes israelíes estuvieron a punto de hacer realidad el último sueño de Sinwar. Sólo en el último minuto se detuvo un asalto israelí planeado contra Líbano (que hubiera incendiado Oriente Próximo). Pero en los 11 meses siguientes, Israel ayudó involuntariamente a Sinwar a hacer realidad su objetivo, menor pero importante. Su ataque militar contra Gaza fue tan torpe y miope como la campaña estadounidense en Vietnam hace casi 60 años. Aunque provocó la indignación internacional, no logró una victoria decisiva ni una resolución pacífica.

Los resultados están a la vista: la guerra más justa de la historia de Israel es vista por muchos en todo el mundo como brutal y despiadada, una batalla injusta entre un Goliat israelí y un David palestino. Pocos reconocen o entienden el papel de Irán y sus socios en Moscú y Pekín; menos aún ven la guerra a través del prisma de la amenaza yihadista a los valores occidentales. Gracias a la espantosa combinación de los errores estratégicos de Israel, la ceguera histórica de Occidente y las máquinas de propaganda de las potencias autoritarias, la gente de todo el mundo ve a Israel como el villano imperial, en lugar de comprender que son Hamás y Hezbolá los que cuentan con el apoyo de los imperios más agresivos de la actualidad. En lugar de ser percibida como algo parecido a la lucha ucraniana contra Rusia, la guerra de Gaza es vista como una segunda guerra de Vietnam, u otra guerra de Argelia, o un eco de la lucha para preservar el apartheid en Sudáfrica.

Volar a ciegas

A medida que se erosionaba la legitimidad internacional de Israel, también se deterioraba la situación dentro del país. Tras la conmoción inicial del 7 de octubre, la traumatizada nación se vio impulsada a la acción. En los meses siguientes, la sociedad israelí se movilizó, el ejército se recuperó y se formó un gobierno de unidad. La creatividad, la resistencia y el coraje produjeron importantes logros tácticos. La antigua alianza de Israel con Washington se mantuvo firme, sus relaciones con los regímenes árabes anti iraníes sobrevivieron y no se produjeron brotes terroristas importantes en Cisjordania ni en el propio Israel.

Pero en ausencia de un liderazgo digno y de una estrategia centrada, algunos de estos logros se evaporaron rápidamente. En la primera mitad de 2024, el gobierno de unidad se disolvió, la sociedad volvió a dividirse, el ejército vaciló y el vínculo de Israel con Washington empezó a resquebrajarse. Unos 100 rehenes seguían retenidos en los malvados túneles de Gaza, unos 100.000 israelíes se convirtieron en refugiados en su tierra natal, y el gobierno israelí apenas funcionaba. Políticos de extrema derecha dominaban el gabinete, extremistas de extrema derecha atacaban a civiles en Cisjordania, la Autoridad Palestina estaba en peligro y existía un riesgo creciente de que estallara una tercera intifada.

En el verano de 2024 se produjo un giro importante: Israel tomó la iniciativa militar. Tomó el control de Rafah y del paso fronterizo con Egipto, lanzó un poderoso acto de represalia contra la milicia hutí en Yemen, apoyada por Irán, y asesinó al líder político de Hamás, Ismail Haniyeh, en Teherán. A mediados de septiembre, el pivote se convirtió en un giro en toda regla: una serie de ataques sin precedentes puso de rodillas a Hezbolá. El 17 de septiembre, la detonación de miles de beepers incapacitó a cientos de altos cargos de la organización terrorista chiita. El 23 de septiembre, la fuerza aérea israelí destruyó gran parte del arsenal de cohetes de la organización. El 27 de septiembre, la cúpula de Hezbolá quedó diezmada cuando su venerado líder, Hassan Nasrallah, y muchos de sus lugartenientes murieron en un bombardeo aéreo de su cuartel general en el sur de Beirut.

La guerra de Israel en Gaza se ha librado de forma vacilante y torpe, matando e hiriendo a decenas de miles de civiles. En cambio, su campaña aérea en Líbano se ha llevado a cabo hasta ahora con una precisión y presteza asombrosas. En diez días de septiembre, el Estado judío había recuperado su baza estratégica más importante: la disuasión. En todo Oriente Medio volvía a ser percibido como una nación formidable capaz de debilitar a sus enemigos.

Pero a principios de octubre, el brillante asalto a Hezbolá fue seguido de una operación terrestre que ha aumentado el riesgo de una cruenta guerra de botas sobre el terreno y una tormenta de fuego regional. Casi 200 misiles iraníes apuntaron contra instalaciones israelíes, como la sede del Mossad, el reactor nuclear de Dimona y bases aéreas estratégicas, sin dejar a Israel otra opción que devolver el golpe. Quedó meridianamente claro que el genio táctico que Israel desplegó el mes pasado no formaba parte de un marco estratégico y político global. No aportó ninguna solución profunda a los problemas arraigados que condujeron a la debacle del 7 de octubre y caracterizaron al comportamiento de Israel tras ese traumático acontecimiento

Una nueva alianza

Pero los ataques en Líbano y el ataque con misiles balísticos contra Israel pusieron de manifiesto un hecho fundamental que se había pasado por alto durante casi un año: el quid de la cuestión es Irán. Octubre de 2023 demostró lo peligrosos que son la República Islámica y sus aliados. Septiembre de 2024 reveló lo vulnerables que pueden ser cuando se les enfrenta con determinación y sofisticación. La oportunidad creada por el reciente y asombroso éxito de Israel no debe desperdiciarse. La nueva toma de conciencia sobre la esencia en el actual drama regional no debe olvidarse. Al comenzar su segundo año, la guerra debe redefinirse como una lucha por la libertad y la estabilidad. No sólo Israel, sino también sus aliados, deben aprovechar la ventana de tiempo que existe antes de que Irán pueda nuclearizarse. Deben provocar un cambio estratégico que asegure el futuro de Israel y fomente la estabilidad a largo plazo en Oriente Medio.

El reto que tiene por delante es demasiado grande para que Israel lo afronte por sí solo. Al igual que el Reino Unido en la década de 1940, Israel se encuentra hoy rodeado de enemigos que ponen en peligro su libertad, y necesita algo parecido a una Carta Atlántica moderna para cimentar su alianza con Estados Unidos y otros países afines. En su esencia, esta nueva carta debería abarcar los valores básicos y los intereses compartidos de la gran democracia estadounidense y la democracia israelí de frontera. Sus objetivos estratégicos deben ser la neutralización de la amenaza iraní, la paz árabe-israelí y una solución creativa al conflicto palestino-israelí.

Para centrarse en esas tareas, la actual ronda de violencia debe terminar una vez que las fuerzas israelíes hayan alejado a Hezbolá de la frontera norte de Israel. Con el apoyo internacional, el gobierno libanés debe aplicar las Resoluciones 1559 y 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, que exigen el desmantelamiento de la milicia chiita y la desmilitarización completa del sur del Líbano. Una vez que el Líbano deje de ser rehén de Hezbolá e Israel no pueda dejarse intimidar por sus terroristas, todos los libaneses y todos los israelíes regresarán sanos y salvos a sus hogares. Al mismo tiempo, Hamás debe liberar a todos los rehenes restantes e Israel debe entregar Gaza a una coalición árabe-palestina liderada por los Emiratos Árabes Unidos que reconstruiría la estrecha franja de tierra y establecería un órgano de gobierno post-Hamás desmilitarizado y desradicalizado.

Tras el cese de los combates en Líbano y Gaza y después de que todos los rehenes y civiles regresen a casa, Estados Unidos, la OTAN, Israel y los gobiernos árabes moderados deberían hacer lo que el presidente estadounidense Franklin Roosevelt y el primer ministro británico Winston Churchill hicieron en 1941: iniciar una concentración militar y estratégica masiva. La pieza central sería una organización de defensa de Oriente Medio que impidiera la nuclearización iraní, detuviera la expansión iraní y desmovilizara a los apoderados de Irán. Una alianza consolidada respaldada por Estados Unidos advertiría al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, de que un intento iraní de irrupción nuclear sería bloqueado por todos los medios necesarios. La alianza también podría imponer un bloqueo diplomático y económico al régimen teocrático, al tiempo que prestaría ayuda moral, financiera y política a la población iraní que busca la libertad.

Esta nueva alianza contra Irán trataría simultáneamente de impulsar la paz respaldando la normalización formal de las relaciones israelo-sauditas, renovando el proceso de paz israelo-palestino y trabajando para evitar una desastrosa solución de un solo Estado. No deben repetirse los errores del pasado. Deben abordarse las legítimas preocupaciones de Israel en materia de seguridad. Pero el statu quo es muy peligroso. Es esencial una autonomía palestina revitalizada, así como la aplicación de la ley y el orden y la prevención de la violencia extremista. Los israelíes deben vivir con plena seguridad, mientras que los palestinos de Gaza y Cisjordania deben disfrutar de mucha más libertad, dignidad y prosperidad.

El fin de una era

Lo que está ocurriendo hoy en Oriente Medio no es un hecho aislado; tampoco es simplemente otra ronda de hostilidades. Lo que comenzó el pasado mes de octubre es un acontecimiento multidimensional cuyo alcance es mayor que cualquier cosa que haya sucedido en el siglo XXI. Este nuevo conflicto marca el final de una edad de oro de cinco décadas para Israel, durante la cual un oasis de libertad disfrutó de supremacía estratégica frente a las fuerzas de la tiranía y el fanatismo que lo rodean. También marca el final de una edad de oro judía de ocho décadas, durante las cuales la culpa colectiva por el Holocausto contuvo y reprimió el antisemitismo. Y marca el final de una edad de oro estadounidense de ocho décadas de Pax Americana que dio al mundo una relativa estabilidad, prosperidad, libertad y calma. En muchos sentidos, el mundo está retrocediendo en el tiempo. Los israelíes están librando una guerra como no lo habían hecho desde 1948. La diáspora judía se ha visto sacudida por una erupción de odio como no ocurría desde el Holocausto. Y los estadounidenses se enfrentan a un reto similar al que tuvieron que afrontar Franklin Roosevelt y Harry Truman en la década de 1940.

Para Israel, las implicaciones de esta nueva situación histórica son evidentes: debe reconstruir su resistencia nacional general y debe integrarse plenamente en el mundo libre. La coalición de derecha de Netanyahu no ha fortalecido al Estado judío, sino que lo ha debilitado. En lugar de invertir en ciencia, educación y cohesión interna, dilapidó los recursos nacionales construyendo asentamientos y participando en provocaciones innecesarias. Disminuyó las instituciones del Estado, dividió a la sociedad y corroyó al ejército, al tiempo que erosionaba la legitimidad internacional del sionismo. Ahora los israelíes deben volver al camino trazado por Ben-Gurion cuando Israel era joven. Deben restablecer el delicado equilibrio entre una sociedad libre y una sociedad movilizada. Deben redefinir Israel como una democracia fronteriza que salvaguarda sus valores frente al mal. E incluso mientras se preparan para la guerra, los israelíes deben luchar siempre por la paz.

Por su parte, Estados Unidos debe reconocer una simple verdad: es Irán, estúpido. Los ayatolás de Teherán no se detendrán mientras crean que la historia -y China y Rusia- están de su lado. Irán seguirá ampliando su esfera de influencia y poniendo en peligro la civilización. Por tanto, los estadounidenses no pueden vivir cómodamente aislados entre el Atlántico y el Pacífico. No deben ignorar los peligrosos acontecimientos que están transformando rápidamente el mundo. Tanto el marco que estabilizó el orden mundial después de 1945 como el que lo estabilizó después de 1990 se enfrentan a una nueva amenaza. El primer asalto se produjo con la invasión rusa de Ucrania en 2022. El segundo fue la incursión de Hamás en Israel en octubre de 2023. Si Occidente no adopta rápidamente una política realista y decidida, la tercera puede producirse cuando Irán lleve a cabo su primera prueba de un arma nuclear o cuando los misiles iraníes venzan todas las defensas y lluevan sobre Tel Aviv o Dubái. Sólo un liderazgo estadounidense sobrio, valiente e inspirador puede evitar que lo impensable se convierta pronto en realidad.