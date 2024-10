Lo que se dice de otra forma, un clamor

No soy una política, tampoco una periodista corresponsal de guerra, solo soy alguien que, viniendo de la literatura, de la filosofía y de la historia, reflexiona y siente, a la distancia, profundamente lo que está pasando. Y en consecuencia enfrento la responsabilidad intelectual de expresarme al respecto, con las herramientas que conozco, en la Universidad o en la calle, en el café o en los cuadernos que aún uso.

Como a tantos hijos en la diáspora, me duele Israel; como muchos, no quiero tener nada que elegir que huela a muerte; como siempre, cargo con el yugo de ser realista y al mismo tiempo me cubro con el sueño de la paz, como la mejor de las promesas, y defiendo el derecho a existir, a coexistir, a insistir en la búsqueda del diálogo y no del terrorismo o el exterminio, literalmente a convivir, no en un estadio de muerte sino en dos estados de vida. Parece ingenuo o demasiado idealista a estas alturas y sin embargo, si tengo que replegarme hasta mi criatura interior para seguir ansiándolo, para permitirme decirlo, contra toda estrategia o filo retórico y pragmático, lo haré. Por eso continúo escribiendo, por eso desgrano en el lenguaje la sensación ardiente del dolor hondo y creo que hoy lo más revolucionario es la esperanza.

Me detengo y escucho a lo lejos: dentro de cada uno de nosotros late la tierra y pareciera querer salirse por los ojos, enredarse en las manos y subir atragantada hasta la lengua. Gritemos: por la vida. La nuestra y la de ellos, la de todos.

¡Shaná Tová!

Shemá

(A la memoria de mi padre, Isaac Mizraje)

¡Oye, Israel!

no solo las alarmas

del aviso prudente por preservar

la vida

¡Oye, Israel!

no solo los misiles

que caen o se interceptan

y los ayes de asombro

o de dolor

¡Oye, Israel!

no solo la voz firme

del soldado entregado

que entrena por cuidarte

¡Oye, Israel!

no solo al voluntario

de la tierra querida

de la tierra dormida

de la tierra despierta



¡Oye, Israel!

oh tierra del desvelo

perpetuo de la muerte

¡Oye, Israel!

oh tierra de la vida

y los frutales

el olivar el cítrico la palma

los fractales del riego

¡Oye, Israel!

el riesgo y las fracturas

el sesgo fratricida

y el trasiego

la copa se volcó

fue el estallido

¡Oye, Israel!

al hermano que reza

y al otro que atraviesa

la frontera

al niño aquel que huye

sollozando

y al que teme

y al santo al peregrino



¡Oye, Israel!

desde lo hondo del pozo

en que te sumen

te suman al destierro

precioso de las horas

las horas de la vida

que se restan

¡Oye, Israel!

al filo de los túneles

que ladran

a la labranza ardiente

de la zarza que alumbra

a la alabanza cumbre

que no cesa

¡Oye, Israel!

al porvenir del suelo

y la penuria

la patria y la memoria

el paso en el país de los pasados y

del futuro incierto



¡Oye, Israel!

bien viejo y joven porque

tú eres mi tierra la de

tantos

la tierra de los nuestros

la que gime

la que lágrima a lágrima

se enciende

con un alto temor

y en clamor tiembla

que vuelvan los rehenes

uno a uno

que vuelvan los rehenes

a la casa

que restituyan

sus pupilas ciertas

el sentido del mundo adolorido

¡Oye, Israel!

pues queremos mirarlos

buscar en sus semblantes la medida

para templar la paz

pintar sus ojos

sobre nuestras cortezas para siempre

y en nuestros corazones ser su ritmo y

untar con su saliva

los terrones de tierra promisoria

donde crecer después

con fértil savia

para la provisión de los que vienen

Óyenos pronto

por todos los perdidos

los partidos



¡Oye, Israel!

porque si Dios es uno

uno es el hijo

que ha surgido de Aquel

múltiple el nombre

tan uno y vasto eterno

que los vientos las aguas y los montes

con sus mil rostros lo reflejan siempre

los mil colores y las muchas lenguas las

leguas del amor

y del olvido

de ser Él con nosotros

los humanos

de ser Él en nosotros

solos

juntos

yendo y viniendo por la tierra ilusa

cuando Adonai Ejad

y su criatura

creación a su imagen

también una

tan incontable como las arenas

tan formidable como los desiertos

tan solitaria como la gran nube

que al ancestro se abrió

se conocían



¡Oye, Israel!

atentas arenillas vuelan

en la pólvora

que va quedando atrás

polvo de drones

polvo al que volveremos

llanamente

allanados los unos y los otros

¡Oye, Israel!

porque tu tiempo apremia

a tientas

porque el tiempo es ahora

de los vivos

para que los fusiles ya no pesen

en los hombros cansados

del hombre y la mujer

y la casa del hambre

de otros tantos

no se enfrente a tu roca



Miro el muro

la bendita pared con sus lamentos

y las otras murallas

sin papeles

pero igual de implorantes

lamentando

lamiendo el aire con sus ojos secos

murallas de inscripciones invisibles y

de gritos sin fondo

El oeste del templo

y este sol

que no quiere salir

ni arrodillarse

que ha olvidado brillar

que se subsume

en el ciclo de fuegos

este sol

que ya no sabe si dorar las piedras

o adorar tu hermosura

hacia el ocaso



¡Oye, Israel!

Adonai Elohenu, Adonai Ejad

y aquellos pobres

aquellos palestinos perseguidos

aquellos tus hermanos en las sombras

las sobras que dejaste

que dejaron

para acabar así

unos con otros

hasta acabar así

unos sin otros

enredos de las pieles deshojadas

desollando el amor desprotegidos

destierros de la sangre y las promesas

inauditas hazañas

los sufrientes



¡Oye, Israel! te llamo

a cada instante a cada hora del día

y en la noche

entre mis sueños y ante mis insomnios

¡Oye, Israel! imploro

por tu vida por tu

perpetuidad por tu

derecho

por tu historia al volver

por tu trabajo

por tu ansiada existencia

¡Oye, Israel! te amo

y te padezco

te auspicio y te interrogo

te clamo y no me oyes



¡Shemá, shemá, shemá!

¿Qué harás ahora?

si giras como un dreidel

Truena un shofar al borde del abismo