Desde el 7 de octubre, está más claro que nunca: Israel debe aceptar una solución de dos Estados

El ataque del 7 de octubre fue un golpe en el estómago. Puedo entender a la gente que perdió la confianza en un acuerdo diplomático, que piensa que no hay nada de qué hablar y nadie con quién hablar.

Pero, en todo caso, el horrible año pasado sólo ha fortalecido mi convicción de que podemos seguir derramando sangre unos de otros durante otros 20 años, pero nunca hubo ni nunca habrá otra solución que un acuerdo diplomático.

Sí, una solución de dos Estados. Con los palestinos. Sí, incluidos los residentes de la Franja de Gaza. Sí, es posible que la gente tenga que ver a los villanos que maltrataron y asesinaron a sus seres queridos en libertad. Tal vez hagan el signo de la victoria.

Es el precio que tendremos que pagar para que podamos dejar de ofrecer sacrificios humanos al conflicto, en nombre de la justicia. Los palestinos tendrán que pagar el mismo precio. Cada parte tendrá que ver cómo personas a las que detesta siguen con sus vidas como si nada hubiera pasado. Y será terrible, pero valdrá la pena.

Los belicistas han dado a la paz una mala fama, como si fuera un delirio de ingenuos que no saben afrontar la dura realidad de la región. Lo siento, pero eso es una tontería. La opción de la guerra perpetua no es pragmática. Es el sueño lunático de gente que no ha aprendido nada de la historia y está convencida de que la historia obedece a la lógica de las películas de acción de los años 80.

En septiembre de 2023, antes de que todo se desmoronara, escribí un artículo de opinión en Haaretz en hebreo sobre el 50º aniversario de la Guerra de Yom Kippur y cómo Benjamin Netanyahu había reemplazado su idea fija sobre «gestionar el conflicto» por el debilitamiento de la Autoridad Palestina.

«La Guerra de Yom Kippur es una prueba de que no existen vacíos», escribí. «En un lugar donde la gente se niega a hablar de paz, otras personas tomarán medidas desesperadas y empuñarán las armas… Y cualquiera que no pueda encontrar el coraje para llegar a acuerdos y reconciliarse en tiempos de calma se encontrará luchando por su vida en el campo de batalla».

El primer ministro se pavoneaba entonces, alardeando de ser la persona que «eliminó el problema palestino de la agenda». Ni él ni sus socios pueden enseñarme lo que es el pragmatismo.

Los israelíes han hablado mucho de ideas fijas desde el 7 de octubre, pero permítanme agregar una más: la suposición de que nunca seremos débiles.

Viviremos por la espada para siempre, dijo Netanyahu en aquel entonces. La historia ha visto mucho. Ha visto megalómanos sedientos de poder, narcisistas, avaros, dictadores terribles, vendedores disfrazados de comandantes del ejército. Hay sólo una cosa que aún no ha visto: algo que dure para siempre. Incluso si ahora somos fuertes, con el tiempo suficiente todos tropezaremos.

Podemos construir muros, armarnos hasta los dientes, enviar soldados a los puestos de control, emitir permisos de trabajo, ocupar puestos en los hogares palestinos, pero en algún momento también seremos débiles. En algún momento, nuestras agencias de inteligencia también serán arrogantes, vanidosas y se atrincherarán en sus suposiciones. En algún momento, nuestros líderes también serán estúpidos y egoístas y destrozarán el país en un momento de máxima tensión en materia de seguridad mientras intentan promover sus propios intereses feos y mezquinos.

En algún momento, también nosotros elegiremos políticos racistas, codiciosos y mezquinos que nos quitarán casi todo sin sentir ni una pizca de culpa. Hay momentos así en la historia de todas las naciones.

Y si no es todo lo anterior, será algo más: terremotos, crisis económicas, cambios geopolíticos. Cualquier familia que ahorra para los tiempos difíciles lo sabe. Sólo nuestros locos líderes nunca han oído hablar de esto. Y tienen el descaro de llamarlo «pragmatismo».

El pragmatismo es saber que el poderío militar es sólo una faceta del poder, y una faceta débil. En su libro en hebreo de lectura obligada Más allá del muro de hierro: la falla fatal en la seguridad nacional de Israel, el profesor Uri Bar-Joseph explica que la negativa obstinada y constante de Israel a resolver el conflicto y alcanzar acuerdos diplomáticos (es decir, a aceptar la fórmula de los dos Estados) nos deja bajo una amenaza constante.

El problema no es nuestra falta de poder militar, sino nuestra falta de voluntad para respaldarlo con acuerdos, es decir, con otras formas de poder.

Un momento de debilidad no tiene por qué ser una amenaza existencial, pero sí lo es si insistimos en vivir en un conflicto perpetuo, convencidos de que todo saldrá siempre como queremos. Y ahí es adonde nos ha llevado la derecha.

El pragmatismo significa mirar a los países que nos han ayudado durante el año pasado y recordar que algunos de ellos fueron nuestros enemigos acérrimos ayer y podrían haberlo sido hoy si nuestra historia no hubiera incluido personas de estatura y visión, todo lo que Netanyahu no ha tenido.

¿Qué aspecto habría tenido esta guerra si también hubiéramos tenido que luchar contra Jordania y Egipto? Ahora que tenemos pirómanos al mando, tal vez lo averigüemos.

Así que todavía no me he despejado. Gracias. No sé si es posible llegar a acuerdos con todos y cada uno de los actores de Oriente Próximo; lo más probable es que no. Pero sé que nos conviene llegar a un acuerdo con el mayor número posible de ellos, y sé que los palestinos no son una cuestión marginal que se pueda aplazar, «gestionar» y desestimar.

La solución de dos Estados es la clave para alcanzar acuerdos con los demás países de la región. Así lo hemos podido comprobar recientemente en las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, y en un artículo publicado por el ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan, en el Financial Times de Gran Bretaña.

Es aterrador ver a este gobierno repetir los mismos errores que nos llevaron al 7 de octubre. En lugar de traer a casa a los 101 rehenes, calmar los distintos frentes y liberar así a los efectivos esenciales, ha encendido cada vez más frentes, suponiendo que siempre habrá suficientes reservistas para enviar a apagar los incendios, del mismo modo que hay suficiente dinero tanto para financiar la villa del primer ministro en Cesarea como para complacer a la ministra de extrema derecha Orit Strock.

Pero no es suficiente y tenemos que tener claro a dónde nos llevará esta intoxicación de poder. Así que no me exijan que me ponga sobrio. Exíjanselo ustedes mismos.