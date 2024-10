Árabes sionistas, trenes desde Berlín: lo que Herzl entendió mal sobre Israel

Hace exactamente 120 años, en 1902, Theodor Herzl publicó su visión del Estado judío: 15 años antes de la Declaración Balfour, que prometía una patria para los judíos en la Palestina del Mandato Británico, y 45 años antes de que las Naciones Unidas aprobaran el plan de partición, allanando el camino para el establecimiento del Estado de Israel.

En honor a este aniversario, el manuscrito original de la novela utópica de Herzl, Altneuland , se exhibe en el Museo Herzl de Jerusalén. “También hoy, 120 años después, este texto ha logrado seguir siendo relevante gracias a la capacidad de Herzl de prever lo que preocuparía al Estado”, proclamó un comunicado del Centro Herzl de la Organización Sionista Mundial.

Pero un estudio detallado del libro revela una gran brecha entre la visión y las aspiraciones de Herzl y la realidad. De hecho, muestra al visionario profetizando sin darse cuenta algunos de los problemas más básicos del Estado judío.

Altneuland (en alemán, “La vieja y nueva tierra”) se publicó en Leipzig después de la visita de Herzl a Tierra Santa. En él, describe un futuro viaje al Estado judío en 1923. Pero la obra no revela ningún indicio del conflicto entre judíos y árabes en Israel. De hecho, uno de los personajes del libro, un árabe llamado Reschid Bey, elogia la llegada de judíos al país y destaca su contribución al desarrollo de los árabes. “Nuestros beneficios han aumentado considerablemente. Nuestro transporte naranja se ha multiplicado por diez… Todo aquí ha aumentado de valor desde su inmigración”, dice.

Aunque Herzl no evita las preguntas difíciles, sus respuestas no se ajustan a la realidad resultante. Por ejemplo, en un diálogo con Bey, los visitantes del país preguntan: “¿No se arruinaron los habitantes más antiguos de Palestina con la inmigración judía? ¿No tuvieron que abandonar el país?”

Bey no habla de refugiados, de régimen militar, de discriminación y de racismo. En cambio, responde: “Hablas de manera extraña, cristiano. ¿Llamarías ladrón a un hombre que no te quita nada, pero te da algo a cambio? Los judíos nos han enriquecido. ¿Por qué deberíamos estar enojados con ellos?”.

También dice: “Quienes no tenían nada no tenían nada que perder y sólo podían ganar. Y ganaron. … Nada podría haber sido más miserable que un pueblo árabe a fines del siglo XIX”.

El único sentimiento nacionalista que Bey muestra en sus encuentros con los judíos se manifiesta en su protesta contra la insistencia en que “nosotros, los judíos, introdujimos el cultivo aquí”. A esto, Bey responde: “Perdóneme, señor, pero este tipo de cosas ya existían antes de que usted llegara; al menos había señales de ello. Mi padre plantaba naranjos en grandes cantidades”. Pero sus palabras, según el escritor, fueron dichas “con una sonrisa amistosa”. ¿Disturbios? ¿Ataques terroristas? Ni rastro.

‘Sin distinciones’

Herzl no se equivocaba sólo en lo que se refiere al conflicto entre judíos y árabes. De hecho, su visión se desmorona en casi todos sus aspectos, grandes y pequeños. “Mis colaboradores y yo no hacemos distinciones entre un hombre y otro. No preguntamos a qué raza o religión pertenece un hombre. Si es un hombre, eso nos basta”, dice el judío David Littwak, uno de los personajes principales del libro.

“En vuestra nueva sociedad, cada hombre puede vivir y ser feliz a su manera”, dice otro personaje del libro, Friedrich, que está de gira por el país. La descripción de la vida cotidiana de los habitantes también es deficiente, por decirlo suavemente. Mientras que los habitantes del Israel actual están atrapados en atascos de tráfico desde el amanecer hasta el anochecer, Herzl tenía una solución sencilla: un “tren aéreo eléctrico… porque hace que el tráfico en las calles sea más seguro y fácil”.

El libro describe uno de ellos como “un gran carro de hierro que corre por encima de las palmeras”. Esta solución anticuada le pareció a Herzl la más adecuada a la realidad de Israel y, de hecho, ha sido adoptada recientemente en Haifa.

Además, según la visión de Herzl, cualquiera que quisiera abandonar el país no tendría necesidad de correr al aeropuerto, sino que podría tomar un tren de pasajeros que conectara el país con el mundo entero: “Es posible viajar directamente, sin cambiar de coche, desde San Petersburgo u Odessa, desde Berlín o Viena, desde Amsterdam, Calais, París, Madrid o Lisboa a Jerusalén. Las grandes líneas exprés europeas se conectan con la línea de Jerusalén, al igual que los ferrocarriles palestinos a su vez se conectan con Egipto y el norte de África”, escribe.

En honor a Herzl, cabe señalar que predijo correctamente la transición a los trenes eléctricos, aunque esto se produjo 120 años después de que escribiera su novela. “Cuando los visitantes observaron que la locomotora no tenía chimenea, se les dijo que esa línea, como la mayoría de los ferrocarriles palestinos, funcionaba con energía eléctrica”, escribe.

Pero también en este caso se equivoca cuando describe la comodidad de viajar en tren: los pasajeros de tercera clase, afirma, ya no sufren el agobio de las aglomeraciones como en el pasado.

Cruce de caminos en Haifa

Una de las predicciones más tristes de Herzl se refiere a la ciudad galilea de Tiberíades, a la que llama “una nueva joya”, sin imaginar lo abandonada que estaría 120 años después. Herzl describe hermosas calles y plazas con mansiones, un pequeño puerto bullicioso, grandes mezquitas, iglesias con una cruz romana o griega y hermosas sinagogas de piedra, villas, hoteles y jardines.

Herzl se puso poético al describir Tiberíades: “El espectáculo vívido les recordó la Riviera entre Cannes y Niza en el apogeo de la temporada. La gente elegante viajaba en pequeños y elegantes carruajes de todo tipo, en su mayoría automóviles con asientos para dos, tres o cuatro pasajeros”.

Haifa es considerada una “ciudad maravillosa”, un cruce de caminos “lleno de gente de todas partes del mundo”, una mezcla de chinos, indios y árabes. También aquí le recordó a la Riviera Francesa, pero con edificios más limpios y modernos. El tráfico, “aunque animado, era mucho menos ruidoso”. Incluso las calles estaban relativamente tranquilas. La razón de esto, señala, se debe “en parte al comportamiento digno de los muchos orientales, pero también a la ausencia de animales de tiro en las calles”.

Herzl situó su visión del Templo en Jerusalén, al que describió como una “maravillosa estructura de blanco y oro, cuyo techo descansaba sobre un bosque entero de columnas de mármol con capiteles dorados”. Resolvió la cuestión de los lugares sagrados con facilidad: la propiedad física no era importante, declaró. El sentimiento religioso se vería mejor satisfecho si los lugares sagrados no estuvieran bajo la propiedad de ningún país.

La visión de Herzl sobre el sistema sanitario no excluía a nadie. Los hospitales estaban conectados por líneas telefónicas centrales y la coordinación evitaría una falta temporal de camas. “Si un hospital está lleno, una ambulancia en su patio llevará inmediatamente al solicitante a otro donde haya camas disponibles”, sueña.

En general, la vida en el Estado judío de Herzl es muy cómoda. No hay ejército, la educación es gratuita (incluida la universitaria), hay armonía entre judíos y árabes y no hay ni rastro de odio hacia los judíos en Palestina ni en ningún otro lugar del mundo.

En la visión de Herzl, incluso quienes sufren discriminación no sufren por ello. La esposa de Reschid Bey, Fatma, por ejemplo, no podía salir de su casa, que Herzl describe como un lugar tranquilo y cerrado. “No hay que pensar que eso hace infeliz a Fatma”, dice un personaje judío, Sarah. “Lo puedo entender muy bien… Si mi marido lo deseara, yo debería vivir como Fatma y no pensar más en ello”.

Las predicciones tecnológicas de Herzl tampoco parecen demasiado acertadas. Para refrescarse en los días calurosos, “encontraremos bloques de hielo incluso en las casas más modestas” o “coronas de flores en hielo para la mesa”. Y para mantenerse al día de los acontecimientos actuales, la gente utilizaría un “periódico telefónico”. No se mencionan las pantallas que se han apoderado de nuestras vidas.

Herzl no menciona Tel Aviv en Altneuland porque aún no se había fundado cuando escribió su libro. Pero el libro sí hizo una contribución significativa a la ciudad. Nahum Sokolov, que tradujo Altneuland al hebreo, tituló el libro Tel Aviv para combinar la idea de un lugar antiguo con antigüedades (“Tel”) y la novedad de la primavera (“Aviv”).