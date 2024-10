La guerra oculta de Israel

En agosto, Ronen Bar, el jefe del servicio de seguridad general de Israel, el Shin Bet, escribió una notable carta al primer ministro Benjamin Netanyahu y a los ministros del gabinete israelí. La carta no recibió mucha atención en Israel ni en el extranjero, pero llegó al corazón de la crisis que ha afectado al país desde el ataque del 7 de octubre de 2023 por parte de Hamás. Bar advirtió que la intensificación de los ataques de los colonos israelíes contra los palestinos en la Cisjordania ocupada, a los que llamó «terrorismo judío», desafía la «seguridad nacional de Israel» y es una «gran mancha para el judaísmo». Describió una tendencia en la que los «jóvenes de las colinas» (el término utilizado en Israel para los colonos extremistas, aunque algunos de estos militantes ya han pasado su juventud) en Cisjordania no solo están atacando a los palestinos, sino que también se enfrentan a las fuerzas de seguridad israelíes, todo ello con el respaldo de altos miembros del gobierno. Las milicias de colonos habían pasado de “evadir a las fuerzas de seguridad a atacar a las fuerzas de seguridad”, escribió Bar, “de aislarse del establishment a recibir legitimidad de ciertos funcionarios del establishment”.

Durante el último año, los acontecimientos en Cisjordania han quedado eclipsados ​​primero por la continua ofensiva de Israel en Gaza y ahora por la escalada de la guerra en el Líbano y los ataques iraníes en territorio israelí. Pero desde el 7 de octubre de 2023, la ONU ha registrado más de 1.400 incidentes de ataques de colonos en los territorios ocupados (que van desde vandalismo hasta asaltos, incendios provocados y fuego real) que resultaron en lesiones o daños materiales y llevaron al desplazamiento de 1.600 palestinos de sus hogares, un repunte después de un año ya récord de violencia de colonos en 2023. La intervención de Bar en el verano se produjo cuando funcionarios israelíes del Ministerio de Defensa y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) advirtieron que Cisjordania estaba al borde de una explosión que podría causar cientos de muertes israelíes en una nueva conflagración en la guerra multifrontal de Israel.

La conducta de Israel en Cisjordania tiene implicaciones que van mucho más allá del destino de los palestinos. La contienda que enfrenta al establishment de seguridad israelí contra la extrema derecha ascendente y sus aliados colonos no es sobre si Israel debe usar la fuerza en Gaza, dejar de ocupar Cisjordania o hacer concesiones para ayudar a encontrar una solución a un conflicto que dura décadas. Es un enfrentamiento sobre la seguridad del Estado israelí, que para muchos israelíes es una batalla por su identidad. Israel podría prestar atención a las advertencias de funcionarios de seguridad como Bar o podría seguir guiándose por los imperativos de la extrema derecha. Esto último provocará más derramamiento de sangre, en última instancia dañará la posición y el apoyo de Israel en Occidente y conducirá a un mayor aislamiento internacional e incluso a un estatus de paria. Muchos israelíes que todavía consideran que su país es laico, liberal y democrático consideran que la lucha contra la extrema derecha es existencial, con ramificaciones para todos los niveles de gobierno y las relaciones exteriores de Israel. Esta batalla dará forma decisiva a la política y la seguridad israelíes en los próximos años.

Una grieta que se ensambla

La línea divisoria entre el establishment de seguridad y la extrema derecha se remonta al caso Elor Azaria en 2016, cuando Azaria, un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel en la ciudad ocupada de Hebrón, ejecutó a un agresor palestino que ya estaba en el suelo herido de un disparo y ya no representaba una amenaza. En ese momento, los políticos de derecha, incluido Netanyahu, salieron en defensa de Azaria, y algunos incluso pidieron su indulto, contradiciendo directamente la declaración del entonces Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Gadi Eisenkot, de que las acciones de Azaria contradecían las normas de las Fuerzas de Defensa de Israel. El incidente no solo reveló una creciente división entre el ejército y el gobierno, sino que también expuso la fuerza del movimiento de colonos en la política israelí. Azaria fue acusado inicialmente de asesinato, pero luego se redujo a homicidio involuntario, y cumplió nueve meses de prisión.

Elor Azaria.

Los principales funcionarios de seguridad de Israel, encargados de prevenir y contrarrestar la violencia contra los israelíes, están dando la voz de alarma, afirmando que sectores de la derecha política de Israel están trabajando directamente contra los propios intereses del país. Señalan específicamente a Bezalel Smotrich, el ministro de Finanzas nacionalista religioso que representa al movimiento radical de colonos, que a través de otro puesto en el Ministerio de Defensa tiene control de facto sobre los asuntos civiles en Cisjordania, y que fue arrestado e interrogado en 2005 bajo sospecha de conspirar para hacer estallar una carretera en protesta por la retirada de Israel de la Franja de Gaza, y a Itamar Ben-Gvir, el ministro a cargo de la policía, que ha sido condenado numerosas veces por incitar al racismo y por su apoyo a un grupo terrorista judío. Ambos viven en asentamientos de Cisjordania, promueven la anexión del territorio y, después del 7 de octubre, han abogado por el reasentamiento de judíos israelíes en Gaza. Ben-Gvir ha pedido la destitución de Bar y del ministro de Defensa, Yoav Gallant, por su fracaso a la hora de impedir el ataque del 7 de octubre y por su apoyo a la liberación de rehenes y a un acuerdo de alto el fuego con Hamás en Gaza.

El creciente choque entre la extrema derecha y el establishment de seguridad es “sin precedentes”, en palabras de un ex alto funcionario de inteligencia israelí. Tiene su raíz en el esfuerzo de Netanyahu por mantenerse en el poder vinculándose a la extrema derecha y culpando al aparato militar y de inteligencia por el 7 de octubre, al tiempo que niega su propia responsabilidad. Más de un año después, Netanyahu sigue negándose a establecer una comisión estatal independiente de investigación sobre la masacre asesina de Hamas. Pero más allá del juego de culpas, existe un abismo fundamental entre, por un lado, los ideólogos judíos que intentan formalizar el control israelí de los territorios ocupados y, por el otro, los veteranos comandantes de seguridad profundamente involucrados en las operaciones cotidianas de mantenimiento de la seguridad de Israel y comunicación con sus homólogos estadounidenses. Estos últimos son parte de un establishment militar que tradicionalmente se ha identificado con el orden democrático liberal secular de Israel, decidido a mantener al menos la apariencia de respetar el imperio de la ley. Los primeros se han vuelto cada vez más hostiles al ejército, un hecho extraordinario en un país cuyo ejército ha sido sacrosanto durante mucho tiempo y está sumido en su guerra más larga y compleja desde la fundación de Israel, en 1948.

Puntos de influencia y provocaciones

El enfrentamiento no se refiere sólo a las ambiciones de la extrema derecha en Cisjordania, sino también al dilema de Israel sobre qué hacer con Gaza. El establishment de seguridad, encabezado por el ministro de Defensa Yoav Gallant, ha respaldado durante meses un acuerdo sobre rehenes y un alto el fuego, alineándose con la administración Biden. Gallant y otros critican abiertamente a Netanyahu por no presentar un final para la guerra de Gaza que ofrezca una alternativa realista al gobierno de Hamás. Gallant describió en agosto el deseo de Netanyahu de lograr una “victoria total” como equivalente a un “disparate retórico”. Netanyahu se enfureció y acusó a Gallant de adoptar una “narrativa antiisraelí”. Su disputa es anterior al 7 de octubre: en marzo de 2023, Gallant advirtió que el intento del gobierno de reformar el poder judicial, una propuesta controvertida que llevó a los reservistas de combate a amenazar con no presentarse al servicio militar, estaba poniendo en peligro la seguridad nacional. Netanyahu lo despidió, pero revirtió su decisión unas semanas después en medio de protestas públicas masivas. En su último desacuerdo, Netanyahu canceló el viaje planeado de Gallant a Estados Unidos en octubre para coordinar la represalia de Israel contra Irán, estipulando que primero debía haber una llamada entre Biden y Netanyahu.

El mes pasado, el gabinete votó a favor de mantener al ejército israelí desplegado indefinidamente en el corredor de Filadelfia, una estrecha franja a lo largo de la frontera entre Gaza y Egipto. Netanyahu no había mencionado esta condición en las negociaciones sobre un acuerdo de alto el fuego en mayo, y tanto Hamás como Egipto se oponen a una presencia militar israelí en la zona fronteriza. Muchos israelíes interpretaron la votación del gabinete como una decisión de Netanyahu de destruir la posibilidad de un acuerdo, lo que indica su preferencia por continuar la guerra en Gaza como una forma de mantener el apoyo del flanco de extrema derecha del gobierno. La derecha israelí se opone tenazmente a un alto el fuego e incluso, en opinión de algunos de sus líderes, quiere que los colonos regresen a Gaza. En cambio, Gallant y el establishment de seguridad insisten en que Israel puede retirarse del corredor de Filadelfia como parte de un acuerdo, y recuperarlo más tarde si es necesario. Poco después de la votación de septiembre, los israelíes se enteraron de la aparente ejecución de seis jóvenes rehenes por parte de Hamás cuando las Fuerzas de Defensa de Israel se acercaban. El asesinato indignó a un movimiento de protesta israelí desesperado por un acuerdo sobre los rehenes, lo que desencadenó una huelga laboral de medio día y algunas de las mayores manifestaciones de la historia israelí, con aproximadamente medio millón de personas sólo en Tel Aviv exigiendo que Netanyahu llegue a un acuerdo para liberar a los rehenes restantes. Ahora que los frentes principales se están desplazando hacia Líbano e Irán y otra ofensiva israelí está ocurriendo en el norte de Gaza, un acuerdo sobre los rehenes parece fuera de alcance. Un informe de octubre en el periódico israelí Haaretz describió la frustración de los altos funcionarios de defensa, que han acusado al gobierno de sacrificar efectivamente a los rehenes en pos de la anexión de Gaza.

Itamar Ben Gvir, uno de los líderes de la extrema derecha israelí, en la Explanada de las Mezquita.

Otro factor que ha contribuido al enfrentamiento entre el estamento de seguridad y el gobierno, o al menos sus elementos de extrema derecha, es el deterioro del statu quo en la Explanada Sagrada, el complejo sagrado en la Jerusalén Oriental ocupada que alberga la mezquita de Al Aqsa y el Monte del Templo. Ha sido un importante y reiterado punto de conflicto en el pasado. Ben-Gvir, en su calidad de ministro de Seguridad Nacional, ha socavado en varias ocasiones el frágil statu quo en el lugar al alentar a los judíos a rezar allí, algo que ahora hacen en número cada vez mayor. El estamento de seguridad ha condenado sus acciones como provocaciones peligrosas que inflaman no sólo a los palestinos, sino también a Jordania y al mundo musulmán en general. El complejo está llamado a convertirse en un punto de conflicto aún más incendiario: un creciente movimiento mesiánico de extrema derecha, que antes estaba al margen, se está abriendo camino hacia la corriente principal con el objetivo de establecer un monopolio judío sobre todo el complejo, realizar allí sacrificios de animales y reconstruir el templo.

El enfrentamiento entre la extrema derecha y el estamento de seguridad continúa sin cesar a pesar del rápido deterioro de la situación en Cisjordania y otros lugares. Desde el 7 de octubre, Israel ha impedido a 150.000 palestinos de Cisjordania trabajar en Israel. También ha retenido fondos palestinos de la Autoridad Palestina (según los términos de los acuerdos de Oslo, el gobierno israelí recauda impuestos de los territorios palestinos y transfiere los ingresos a la Autoridad Palestina) como parte del intento de Smotrich de debilitar al gobierno palestino y consolidar el control de Israel sobre Cisjordania. El grave daño a la economía de Cisjordania causado por esas políticas socava directamente lo que los funcionarios de seguridad consideran su capacidad para mantener un mínimo de orden, ya que el desempleo y la miseria palestinos sólo aumentan la probabilidad de violencia. En vano, el estamento de seguridad ha implorado al gobierno de Netanyahu que libere los ingresos fiscales para la Autoridad Palestina y reanude la emisión de permisos de trabajo para los palestinos de Cisjordania empleados dentro de Israel. En lo que respecta a Cisjordania, el gobierno sigue peligrosamente esclavizado por esos ministros de extrema derecha que no quieren nada menos que la anexión del territorio y están provocando voluntariamente más conflictos y caos.

Victorias pírricas

El gobierno no escucha ni a los organismos de seguridad ni a los manifestantes en las calles, y se apoya en su fuerte base, que apoya su estrategia en Cisjordania y en la guerra en múltiples frentes en general. La cuestión es si la presión externa puede hacer que Netanyahu cambie de rumbo. El apoyo casi incondicional de Washington a Israel, incluso mientras los asentamientos se expanden por toda Cisjordania, ha contribuido a la impunidad con la que los colonos de línea dura pueden operar en el territorio ocupado y a su creciente influencia dentro de las instituciones y la política israelíes. Estados Unidos ha comenzado a sancionar a los colonos violentos y a algunos grupos que financian la iniciativa de los asentamientos, aunque todavía no ha señalado a Ben-Gvir y Smotrich ni a las entidades que son parte integral del proyecto de asentamientos, incluidos los grupos cuasi gubernamentales y los consejos regionales de colonos. Tampoco ha impuesto Washington límites serios a la entrega a Israel de armas que podrían terminar en manos de los colonos ni ha utilizado su suministro de armas al esfuerzo bélico israelí como palanca para presionar por un alto el fuego en Gaza.

Sin duda, no está claro si unas medidas más enérgicas de Washington podrían reconfigurar la política israelí. Es probable que Netanyahu siga dependiendo de la extrema derecha para mantenerse en el poder, incluso si recibe presiones de Estados Unidos, y la sociedad israelí está en gran medida alineada con su postura de rechazo a cualquier concesión a los palestinos. Pero incluso una ruptura parcial con Estados Unidos podría afectar la capacidad del país para llevar a cabo la guerra. Una postura más dura de Estados Unidos también mostraría más claramente de qué lado están dispuestos a tomar los funcionarios estadounidenses en la lucha entre dos visiones de Israel: la campaña ideológica de la extrema derecha para apoderarse de Cisjordania y exterminar la posibilidad de un Estado palestino (lo que en el proceso haría que Israel fuera menos seguro) o el enfoque más pragmático del establishment de seguridad.

En este momento, la escalada de la guerra en el Líbano, así como la decisión de Israel de tomar represalias contra los ataques iraníes, están oscureciendo las divisiones en torno a Cisjordania. Pero esas diferencias forman una falla crítica. Si la extrema derecha triunfa, como parece probable actualmente, Israel seguirá desposeyendo a los palestinos de grandes franjas de Cisjordania y construyendo más asentamientos, impulsando la anexión gradual que Smotrich ha encabezado. Junto con las provocaciones en el Monte del Templo, esta trayectoria casi garantiza un futuro de mayor violencia e inestabilidad tanto para los palestinos como para los israelíes. El triunfo de los de línea dura podría significar un desastre para Israel, ya que una cultura cada vez más profunda de anarquía y caos sólo debilitará aún más los asediados mecanismos de la democracia israelí.

Foto de portada: Ronen Bar.