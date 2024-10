“No todos los judíos anhelaban un Estado supremacista judío en la Tierra de Israel”

Justo antes de que comenzara oficialmente la retirada de Israel de la Franja de Gaza en 2005, Shay Hazkani, por entonces corresponsal militar del Canal 10 de Noticias, fue asignado para acompañar al último vehículo blindado de transporte de personal de las Fuerzas de Defensa de Israel que abandonó la Franja. Durante unas horas deambuló entre las ruinas de las casas de los asentamientos del Bloque Katif, mientras vehículos militares repletos de equipo pasaban a su paso. Uno de los oficiales le preguntó si quería un recuerdo. Hazkani cogió un bolígrafo del Consejo Regional de la Costa de Gaza; el camarógrafo que le acompañaba encontró un cuaderno de un puesto de mando del ejército desmantelado. Unas horas más tarde, se lo dio a Hazkani. «Cógetelo, probablemente te interese más a ti que a mí», dijo.

«En el cuaderno había números e informes que al principio no entendí», relata Hazkani. «Pero luego vi que oficiales de la Unidad 8200 [inteligencia de señales], que habían estado estacionados en un puesto de mando en Gaza, informaron sobre su vigilancia de las llamadas telefónicas de los palestinos. Había militantes de Hamás y la Yihad Islámica, políticos y también gente común. Los oficiales escribieron algunas palabras sobre lo que esas personas hicieron o dijeron. Algunos de los textos hablaban de intenciones de atacar a soldados y colonos, pero también había muchas historias sexuales y chismes».

Hazkani se sorprendió al descubrir que la lista también contenía números de teléfono con códigos de área israelíes. Hoy, después de Edward Snowden, el software espía Pegasus y las revelaciones sobre el seguimiento del servicio de seguridad Shin Bet durante la pandemia, su sorpresa podría parecer un vestigio de ingenuidad infantil. Pero en 2005 solo podía preguntarse si Israel estaba sistemáticamente involucrado en violaciones de los derechos humanos e incluso vigilando a sus propios ciudadanos. Comenzó a investigar.

«Había gente de los servicios secretos que quería hablar y me hablaron de un sistema de escuchas y vigilancia de los correos electrónicos de judíos y palestinos por parte de la 8200 y el Shin Bet, con muy pocas restricciones o supervisión», dice Hazkani. «También me hablaron de la grabación de conversaciones sexuales entre estrellas de Hollywood. Resulta que Israel fue uno de los primeros países capaces de hacer eso. Con sólo pulsar un botón podían leer cualquier correspondencia electrónica o escuchar cualquier comunicación electrónica del mundo. Ese era el nivel de trabajo que realizaba la Stasi allí».

Hazkani comenzó a trabajar en un informe de investigación junto con el periodista de televisión Raviv Drucker. En un momento dado, presentaron un primer borrador a la unidad de censura militar. El texto estaba tan censurado que era prácticamente inutilizable. Una apelación al Comité de los Tres -un órgano secreto formado por el jefe del Estado Mayor de las FDI, un representante del comité de redacción de los medios de comunicación y un representante del público, que en determinadas circunstancias tiene la autoridad de revocar las decisiones de los censores militares- no tuvo éxito. La opinión del comité era que exponer las capacidades de la 8200 constituiría un peligro para la seguridad nacional.

«Mientras tanto, la guerra del Líbano de 2006 había estallado, Hamás llegó al poder en Gaza, el proyecto se archivó y me di cuenta de que me interesaba una carrera diferente», relata Hazkani. Completamente por casualidad, mi entrevista por Zoom con él tuvo lugar el mismo día (12 de septiembre) en que el comandante de la Unidad 8200, el general de brigada Yossi Sariel, informó al jefe del Estado Mayor que dimitía. «La responsabilidad de la participación de la Unidad 8200 en el fracaso operativo y de inteligencia recae enteramente sobre mí», escribió, refiriéndose a los acontecimientos del 7 de octubre. Al parecer, el proyecto de escucha y vigilancia que la unidad realizaba bajo su dirección, que Hazkani había descubierto casi dos décadas antes, no había producido los resultados esperados.

Hazkani fue aceptado en un programa de maestría en estudios de Oriente Medio en la Universidad de Georgetown, en Washington DC, después de lo cual obtuvo un doctorado en la Universidad de Nueva York. Pasó el año anterior a su partida a los EE. UU. en el Archivo de las Fuerzas de Defensa de Israel y del Establecimiento de Defensa. Allí se enteró de lo que resultó ser la encarnación anterior del mecanismo de control y supervisión del 8200: un informe de 1949 titulado «La opinión del soldado», emitido por una unidad de las Fuerzas de Defensa de Israel que estaba a cargo de censurar las cartas de los soldados, incluidas las cartas privadas a sus familias.

Inicialmente, la unidad también publicó informes sobre el correo enviado por civiles, palestinos, nuevos inmigrantes y otros grupos de la población. En 2008, cuando Hazkani se mudó a los Estados Unidos, llevó consigo una maleta llena de copias de estas cartas e informes, junto con material adicional que había utilizado para su tesis doctoral. Posteriormente publicó la tesis en forma de libro bajo el título Dear Palestine: A Social History of the 1948 War (Stanford University Press, 2021). El libro ha sido publicado ahora en traducción hebrea por E-vrit Publishing, con el título Dear Homeland: Censored Letters from the 1948 War.

El libro vuelve a la historia de la Guerra de Independencia de Israel y la Nakba palestina, pero de una manera como nunca se había hecho antes: desde el punto de vista de los israelíes y los palestinos que lucharon aquí.

Además de examinar la correspondencia personal, el libro ofrece un estudio sistemático de la propaganda árabe y sionista difundida durante la guerra y presenta una narrativa que en muchos casos contradice la versión oficial con la que se educaron generaciones de israelíes. Hazkani muestra, por ejemplo, que algunos de los voluntarios judíos del extranjero (en la unidad Mahal) que lucharon en la Guerra de la Independencia se sintieron amargamente desilusionados de los ideales que habían traído consigo a Israel, que algunos soldados aborrecían el uso exagerado de la violencia contra los árabes y que los inmigrantes de Marruecos estaban furiosos por el trato racista que sufrieron, lo que llevó a algunos de ellos a querer regresar a su patria.

Una década después de que terminara la guerra, la unidad de censura militar seguía leyendo las cartas de la siguiente generación de soldados. Uno de los primeros documentos que encontró Hazkani fue una carta de diciembre de 1960, firmada por un soldado que había sido enviado a volar por los aires aldeas palestinas en Israel que habían sobrevivido en parte. Había descubierto, para su sorpresa, el apego que sus habitantes árabes tenían a la tierra. «Los alrededores de aquí están llenos de aldeas árabes en ruinas», escribió el soldado. «Siempre nos enseñaron que habíamos conquistado a los árabes porque amábamos más la tierra, y que era nuestra. Pero cuando camino por ahí y veo todas estas montañas cubiertas de terrazas [agrícolas], puedo ver que es mentira… La gente solía vivir en estas ruinas. Tal vez amaban y odiaban como nosotros, y ahora… quién sabe dónde están».

Hazkani: “Además de querer contar la vigilancia de la censura, también quería mostrar cómo veían las cosas las personas en tiempo real. Su perspectiva era muy diferente de la que tenemos quienes hemos pasado por el sistema educativo israelí. Cuando comencé mi carrera como corresponsal de la Radio del Ejército en los territorios, empezaron a surgir organizaciones como Breaking the Silence. Uno de los argumentos que se esgrimieron contra ellas, incluso antes de que se las acusara de traición, es que el discurso que expresaban estaba relacionado con el Zeitgeist, parte del florecimiento de la idea del individualismo en los años 1980 y 1990. Pero resulta que también hubo un discurso similar en 1948. No era el discurso hegemónico, pero existía”.

Hazkani cita como ejemplo una carta enviada por una soldado llamada Rivka, que sirvió en una unidad de reconocimiento. Durante la Operación Hiram, que tuvo lugar en la Alta Galilea en octubre de 1948, se encontraba en la aldea libanesa de Hula, donde oficiales israelíes habían ejecutado a varias docenas de residentes locales con metralletas y los habían enterrado bajo una casa.

«Aquí se oyen los gritos y alaridos de los soldados, embriagados por la victoria, en cada rincón. Quiero compartir con vosotros nuestros gritos de triunfo», escribe. «Creo que semejante ocupación es obra del diablo. Inmediatamente después de la conquista de las grandes aldeas, visité esos lugares como exploradora de primera línea. Nuestro camino estaba pavimentado con bajas árabes. El comandante dijo por radio que los cadáveres llegaban hasta las rodillas. Familias enteras estaban destrozadas y sólo quedaban unos pocos como restos. En las casas, todo estaba esparcido. Encontraron mucha comida, joyas, dinero y otros despojos. Todavía había cadáveres tirados por las casas. Los soldados hicieron una fortuna con el botín».

No necesariamente enemigos

Además de los testimonios de soldados israelíes, Hazkani cita documentos procedentes del Ejército de Liberación Árabe, creado con financiación de la Liga Árabe para bloquear la creación de un Estado judío. Bajo el mando de Fawzi al-Qawuqji, el ALA operaba junto al Ejército de la Santa Yihad dirigido por Abd al-Qadir al-Husayni, sobrino del Gran Mufti, Amin al-Husayni. Según el material recopilado por Hazkani, las tropas árabes extranjeras actuaban por diversos motivos: ayudar a sus hermanos palestinos, por supuesto, pero algunos de ellos también veían la guerra en Palestina como un primer paso en la lucha contra el dominio colonial en sus propios países.

¿Por qué eligieron presentar las historias de los soldados israelíes y árabes juntas?

Hazkani: «Creo que el intento de separar la historia sionista de la historia palestina es insostenible. En mi tesis doctoral, escribí de acuerdo con las identidades étnicas: un capítulo sobre los judíos asquenazíes y un capítulo sobre los mizrajíes [judíos de origen de Oriente Medio y el norte de África] y un capítulo sobre los palestinos, y un capítulo sobre los voluntarios de los países árabes. Pero el editor de Stanford University Press lo leyó y dijo: ‘Hay material asombroso aquí, pero no funciona. Tiene que haber una historia integradora'».

«La historia sionista está entrelazada con el ascenso del nacionalismo palestino. Se descubre que en ambos movimientos aparecen ideas similares; por ejemplo, la glorificación de la fuerza y ​​el militarismo como parte de la necesidad de luchar contra la idea de una masculinidad defectuosa que existe en ambos».

Una de las historias del libro es la de Abdullah Dawud, un judío que nació a orillas del Éufrates y sirvió en el batallón iraquí de la ALA y luchó contra Israel en su ataque al kibutz Mishmar Ha’emek en el valle de Jezreel. El episodio fue revelado en un artículo de Sara Leibovich Dar en la revista Haaretz en 1990. «Yo era un buen soldado», dice el artículo citando a Dawud, y añade con jactancia: «Mi oficial, Hussein, que era un cabrón, me dijo: ‘Abdullah, qué lástima que seas judío'».

Se trata de un caso excepcional, por supuesto, pero en opinión de Hazkani ejemplifica la idea de que la definición de identidad en 1948 era menos rígida y menos evidente de lo que solemos suponer; que judíos y árabes no eran necesariamente enemigos situados a ambos lados de un muro infranqueable.

«Alguien podría decir que es la cosa más loca que ha oído nunca: un hombre muerde a un perro», dice Hazkani. «Yo digo que no es realmente un hombre muerde a un perro. Esas identidades, árabe versus judío, eran mucho menos fijas. La noción de que hay una cosa que se llama ‘ser judío’ y otra cosa que se llama ‘ser palestino’ es el resultado de procesos históricos que alcanzan su punto álgido en 1948 y siguen evolucionando también después. Hay marroquíes [judíos] que dicen: ‘El árabe es nuestro hermano, el asquenazí es el enemigo’. Según estadísticas secretas compiladas por el Estado, el 70 por ciento de ellos quería regresar a Marruecos”.

«Por un lado, hay palestinos que quieren volver a los pueblos de los que fueron expulsados ​​y, por otro, hay marroquíes que, a causa del racismo, quieren abandonar Israel y volver a Marruecos. Resulta que no todos los judíos anhelaban la creación de un Estado de supremacía judía en la Tierra de Israel».

Una de las conclusiones que se desprendieron del estudio dio lugar a un tenso debate con el columnista Ben Dror Yemini. Hazkani sostuvo, en un artículo que publicó en Haaretz en diciembre de 2022, que a pesar de la propaganda oficial israelí, no existen pruebas documentales de un plan palestino «para empujar a los judíos al mar». En respuesta a la crítica de Yemini, que insistía en que existía tal plan, Hazkani señaló que Yemini no lee árabe y que «su interés en lo que dijeron, escribieron y pensaron los líderes árabes y palestinos se reduce a lo que se puede utilizar para avanzar en la guerra que lleva años contra ‘la industria de mentiras sobre Israel'».

Todos crecimos con la idea de que los árabes querían –y todavía quieren– arrojarnos al mar.

«En realidad, es la propaganda sionista la que aboga más por la limpieza étnica. Por supuesto, hubo casos de asesinatos, incluso de prisioneros, en el lado árabe. Quienes apoyan la teoría de arrojarlos al mar utilizan lo que el secretario general de la Liga Árabe, Abd al-Rahman Azzam Pasha, dijo dos meses antes de la creación de la ALA: ‘No importa cuántos judíos haya, los arrojaremos al mar’”.

«Las opiniones sobre este texto y su significado están divididas, y la persona que encontró la cita opinó que no constituía una amenaza de aniquilación contra los judíos. He revisado sistemáticamente innumerables documentos de propaganda en árabe y no hay ningún plan de genocidio contra los judíos. Por otro lado, Ben-Gurion dijo ya durante la guerra que tal plan existía y desde entonces se ha convertido en una de las herramientas de propaganda más importantes de Israel».

También había otras herramientas. Una de las más eficaces, dice Hazkani, es la categorización del enemigo como el heredero actual del «Amalec» bíblico. «Es un término que no se había mencionado durante cientos de años en los escritos rabínicos de Europa, y de repente hay todo tipo de funcionarios de educación y cultura [de las FDI], que en realidad son laicos, que dicen que los árabes y los palestinos son descendientes de Amalec y de los siete pueblos cananeos y que ellos, sus hijos y sus ovejas deben ser exterminados”.

“Había opiniones diversas sobre esta analogía”, continúa Hazkani. “Algunos de los soldados que vinieron de Europa decían: ‘Sabemos lo que es el Holocausto, este [tipo de pensamiento] es peligroso, porque de esa manera no somos mejores que los nazis’. Otros decían que estaba escrito en la Biblia y que teníamos que aprovecharlo. Fue interesante descubrir que son precisamente los haredim [judíos ultraortodoxos] los que se manifiestan con más firmeza en contra de estas ideas”.

En general, el discurso de odio y venganza que ha vuelto a aparecer en los últimos meses en relación con la guerra de Gaza fue muy visible y también controvertido en 1948. Una de las declaraciones más recordadas –y más polémicas– fue la de Abba Kovner, que había sido un líder partisano en el gueto de Vilna durante el Holocausto y después un poeta muy conocido. Pero durante la Guerra de la Independencia, Kovner fue el oficial de cultura de la brigada de infantería Givati ​​y expresó sus ideas de una guerra sin miedo en docenas de «boletines de combate» que escribió para las tropas.

En su misiva de batalla del 14 de julio de 1948, Kovner escribió: “Esta noche será la noche de la Plaga de Sangre… Porque a la hora del ataque nuestras fuerzas estaban retenidas por el intenso fuego enemigo, [pero] ¡los Zorros de Sansón [la unidad de comando mecanizada de la brigada] avanzaron! Y de repente, el terreno estaba blando, ¡cadáveres!, docenas de cadáveres bajo sus ruedas. El conductor se estremeció: ¡tenía seres humanos bajo sus ruedas! ¡Atropelladlos! No os acobardéis, hijos, son perros asesinos, ¡su sentencia es sangre!… ¡Apretad los cinturones, muchachos… Marcharemos por la corriente, la corriente de la sangre de los invasores”.

Los sangrientos llamados de Kovner generaron un debate crítico en tiempo real, pero dos años después, el Jefe del Estado Mayor de las FDI, Yigael Yadin, leyó a sus oficiales extractos de cartas escritas por soldados recién llegados de Irak, expresando su preocupación por el hecho de que, en su opinión, la mayoría de ellos no habían mostrado suficiente enemistad hacia los árabes. Creía que era necesario inculcar sentimientos de venganza y odio en los soldados cuyos orígenes se encontraban en países árabes. «En los judíos que vivían en Irak y eran humillados todo el tiempo», dijo Yadin, «de todas las personas en ellos necesitamos estimular este sentimiento: el odio hacia los árabes iraquíes, incluso en tiempos de paz… y no me importa si un comandante, antes de entrar en batalla, les dice a sus soldados: ‘Tenemos soldados iraquíes allí. Ésta es su oportunidad'».

Grupo de árabes voluntarios en Palestina en 1947.

En un momento dado, dice Hazkani, los comandantes del ejército temían perder el control sobre los soldados. En diciembre de 1948, el comandante del frente sur, Yigal Allon, advirtió que matar injustificadamente a civiles equivalía a un asesinato y que los soldados que lo hicieran se enfrentarían a un tribunal militar. «Allon publicó ese memorando después de que se hubiera completado la limpieza étnica, 500 aldeas habían sido conquistadas y destruidas y 750.000 personas se habían convertido en refugiados. Existía la preocupación por el impacto que esto tendría en las elecciones en las Naciones Unidas. Es totalmente coherente con la situación actual».

¿Hubo una política de limpieza étnica de los palestinos dictada desde arriba?

«En los documentos descubiertos hasta la fecha no ha salido a la luz ninguna prueba irrefutable de una política sistemática de limpieza étnica. No hay ninguna orden del líder. Algunos investigadores palestinos hablan del ‘Plan D’ [un plan real ideado por el ejército preestatal de la Haganá para crear una continuidad territorial judía en la zona que fue reconocida como el Estado judío según el plan de partición de la ONU], que contenía una declaración sobre la expulsión y destrucción de las aldeas que presentaran resistencia armada, y sostienen que esa era la prueba irrefutable. No estoy seguro de que sea correcto. Ben-Gurion era una persona que hablaba con la historia. No puso ciertas cosas por escrito y reprendió a otros que escribieron sobre cosas que sabía que eran crímenes de guerra o que podían ser una mancha en la historia judía. Hay que decir con toda honestidad que todavía no se ha encontrado ninguna prueba irrefutable de ese tipo».

También escribe que en los campos de desplazados europeos hubo reclutamiento obligatorio.

«Esa es una de las cosas que me dejó atónito. Tres años después de que estas personas sobrevivieran a la guerra y sus familias fueran asesinadas en el Holocausto, se intentó obligarlas a servir en las Fuerzas de Defensa de Israel. Algunas se negaron y se elaboraron listas de la vergüenza, como se las llamaba, que se colgaron en los campos de desplazados, y también hubo sanciones, como privarlas de trabajo o de una buena vivienda. También se envió a matones para golpear a quienes se negaron a ser reclutados».

No es un panfleto político

Shay Hazkani, de 41 años, es profesor de historia y estudios judíos en la Universidad de Maryland. Actualmente está en un año sabático en la Universidad de California, Berkeley. En una entrevista, cuenta que su primer contacto con los males del régimen de ocupación fue mientras hacía el servicio militar en la Radio del Ejército. Como reportero en Cisjordania, pasó bastantes horas con el actual ministro de seguridad nacional, Itamar Ben-Gvir, y sus compinches. No le resultó fácil encontrar un editor en Israel para su libro, a pesar de que recibió elogios de la crítica y premios en Estados Unidos. Antes de llegar a Yosef Cohen, el editor de E-vrit Books, las editoriales tradicionales de aquí «se negaron a tocar el libro o exigieron que lo subvencionara con sumas de dinero que no tenía».

Ahora distribuye copias del libro a profesores de historia de forma gratuita a través de la Fundación Rosa Luxemburg, la fundación educativa alemana afiliada al Partido de Izquierda de ese país. «Me encantaba la historia en el instituto y tengo buenos recuerdos de mis profesores. Pero cosas como ésta –la expulsión de los palestinos, el reclutamiento forzado en los campos de desplazados– nunca se mencionaron, y me preguntaba si los profesores no lo sabían o lo sabían y tenían miedo de contarlo. Incluso hoy en día no habrá mucha gente en Israel que quiera escuchar una historia diferente sobre 1948, pero espero que haya al menos un profesor que no tenga miedo del Ministerio de Educación y que también introduzca estos temas en el plan de estudios».

Al final, la gente etiquetará tu libro como «izquierdista» y te encasillará como un judío más que se odia a sí mismo y a su país.

«No niego que mis opiniones sean las de la izquierda radical y no me importa si le gusto a la gente o no. He dedicado diez años de mi vida a escribir este libro. He tenido que leer cientos de cartas en forma manuscrita, a veces enviando textos a expertos en ciertas frases árabes para que me ayudaran a entender mejor los documentos. No he invertido tantos años y tanta energía en escribir un panfleto político».

Aun así, debe ser frustrante saber que tienes algo importante que decir y que tan pocas personas están dispuestas a escuchar.

«Hay muchas cosas trágicas en la incomprensible desintegración que estamos viviendo ahora, y una de las más difíciles es la idea de que la ignorancia es fuerza, de que es preferible no saber nada sobre el oscuro pasado del lugar en el que vivimos. Pero la mejor situación para aprender algo nuevo es la sensación de incomodidad. Leer textos que describen cómo le destrozan el cráneo a un oficial sirio y lo queman vivo no es cómodo. La Nakba es el acontecimiento más dramático e importante en la historia de Israel-Palestina, pero incluso después hubo encrucijadas en las que fue posible recalibrar y avanzar en otras direcciones, y hubo una decisión consciente, basada en principios, de que continuaríamos con la Nakba mediante una guerra contra los palestinos y la ocupación de tierras».

¿Su investigación histórica radicalizó su política, o viceversa?

«Ambas cosas. Cuando estudié el régimen del apartheid en los territorios, primero en la radio del ejército y luego en el Canal 10, vi cosas que aceleraron el proceso. En la guerra del Líbano de 2006, estaba siguiendo a un batallón de artillería, y el comandante del batallón dijo: ‘¿Quieren que disparemos a las aldeas para que tengan un buen trasfondo para su informe?’ En otra ocasión, hubo una reunión informativa de corresponsales militares con Gadi Eisenkot, que entonces era el jefe de la Dirección de Operaciones [más tarde jefe del Estado Mayor, ahora diputado]. Israel había comenzado a demoler infraestructura civil sistemáticamente, y señalé que las leyes de la guerra prohíben la destrucción por la destrucción misma”.

«Obtuve una maestría en el Centro de Estudios Árabes Contemporáneos de la Universidad de Georgetown. Fui el primer israelí en el programa; todos los demás estudiantes eran árabes, algunos de ellos palestinos de campos de refugiados. El primer o segundo día de la Operación Plomo Fundido [en Gaza, 2008-2009], todos los estudiantes se pintaron de rojo y se tiraron al suelo del campus en señal de protesta. Escuchar sus historias fue asombroso; algunos de ellos se convirtieron en buenos amigos míos. Las manifestaciones en el campus contra la [actual] guerra en Gaza han sido un acontecimiento inspirador para mí».

¿A pesar del tono antisemita que los ha acompañado?

«Es cierto que hay antisemitas en los márgenes, jóvenes de entre 18 y 21 años que dicen tonterías, pero si sales a la calle donde vives, en Tel Aviv, y lanzas un avión de papel, hay entre un 70 y un 80 por ciento de posibilidades de que le caiga a alguien que diga que hay que exterminar a todos los habitantes de Gaza o trasladarlos a Cisjordania. Creo que es inquietante hablar de acontecimientos marginales en uno de los movimientos de movilización más importantes del siglo XXI”.

«El aumento del antisemitismo es alarmante, pero Israel y las organizaciones judías están jugando una mala pasada. Ahora también está prohibido decir que Israel es un Estado de apartheid, que se basa en los cimientos del colonialismo o que está perpetrando un genocidio en Gaza; todo eso se incluye de repente en la categoría de antisemitismo. Las organizaciones y el Estado intentan decir que incluso una opinión política, la oposición al sionismo, es antisemitismo. Eso es peligroso, porque las universidades corren el riesgo de ser declaradas infractoras de la [ley estadounidense], que prohíbe la discriminación, y podrían verse privadas de financiación por una cantidad de cientos de millones de dólares».

¿Cree usted que las manifestaciones contra Israel continuarán?

«Las universidades están actuando para aplastar las protestas estudiantiles, pero está surgiendo una enorme presión y todo intento de detenerla no tendrá éxito. Las posiciones israelíes me sacan de quicio. Precisamente en el intento de regimentar el discurso existe un peligro mucho mayor de [provocar] un brote de antisemitismo. En gran medida, Israel está echando a los judíos del mundo a los perros. En otras palabras, lo que nos importa es que la gente no diga cosas negativas sobre Israel».

¿Entonces, incluso para alguien como tú, no es fácil vivir y enseñar en los Estados Unidos?

«Ser israelí es una cuestión compleja, incluso para quienes comparten mis opiniones políticas. Llevo aquí 16 años y nunca he visto nada parecido. No sólo ocurre en los círculos pro palestinos de los que formo parte, sino también en el supermercado. Ser israelí es ser un paria. Puedo entender por qué ocurre, pero me entristece que nos encontremos en esta situación».

Foto de portada: Shay Hazkani.