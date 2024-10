La solidaridad entre judíos y palestinos bajo la sombra de la guerra

Basándonos en esos valores y esa visión, en 2012 cofundamos una organización que inicialmente llamamos “Dos Estados, una Patria”, ahora conocida como “Una tierra para todos”, que propone un esquema para una solución confederal al conflicto israelí-palestino. Desde entonces, nos hemos reunido cientos de veces, viajamos juntos por Israel y Cisjordania y hablamos con miles de israelíes y palestinos. Hablamos por teléfono (en árabe, ya que Awni no habla hebreo ni inglés) al menos dos o tres veces por semana, a veces más. Nos hemos convertido no sólo en socios políticos, sino también en amigos.

A lo largo de estos largos años, hemos tenido que superar un sinfín de crisis graves en las relaciones entre Israel y Palestina: la guerra de Gaza de 2014, la “Intifada de los cuchillos” de 2015, la Gran Marcha del Retorno de 2018, la “Intifada de la Unidad” de 2021 y muchas otras. Pero ninguna crisis se ha parecido ni de lejos a la del 7 de octubre y la posterior embestida de Israel contra Gaza. La conmoción de ese día y el profundo temor por el futuro de esta tierra nos han acompañado desde entonces.

Para conmemorar el primer aniversario de la guerra, Awni y yo grabamos una conversación. Incluso antes de empezar a hablar, sabíamos que la conversación tendría un límite: Awni, sensible como es, no puede comprender la profundidad del shock emocional que sentí ante las atrocidades que cometió Hamás el 7 de octubre; y yo, sensible como soy, no puedo comprender la profundidad de su shock emocional ante la matanza deliberada de su pueblo en Gaza.

Awni Al-Mashni

Además, no se trataba de una conversación entre iguales. Yo estoy del lado del ocupante, Awni está del lado de los ocupados. Si bien no niego la responsabilidad de Hamás y otros grupos palestinos por los crímenes que han cometido, estoy profundamente convencido de que la base de toda la violencia entre israelíes y palestinos reside en lo que mi Estado y mi pueblo han hecho y siguen haciendo todos los días. Hasta que nosotros, como israelíes, corrijamos esta injusticia, ni nosotros ni los palestinos podremos vivir aquí en paz.

La siguiente conversación ha sido editada para mayor brevedad y claridad.

Meron: Quiero recordarle la conversación que tuvimos hace un año, el 7 de octubre. Uno de nosotros, no recuerdo quién, dijo que los ataques fueron inesperados y, sin embargo, totalmente previsibles. En mi opinión, era de esperar que algún día el asedio a Gaza explotara y que todo el statu quo se derrumbara. Lo que no podía haber previsto era la brutalidad de las acciones de Hamás ese día -la matanza de civiles en sus hogares, la masacre en el festival Nova-, así como el fracaso del ejército israelí a la hora de proteger a los civiles. ¿Cómo recuerda sus sentimientos ese día?

Awni: Me resulta difícil pensar en mis sentimientos ese día después de todo lo que ha sucedido desde entonces. El hecho es que mientras haya ocupación, mientras el pueblo palestino sea atacado y encarcelado, las causas subyacentes del 7 de octubre seguirán existiendo. No sé qué pasará, pero sé que el pueblo palestino no aceptará que la situación continúe como está para siempre. El 7 de octubre fue Hamás. En el futuro, podrían ser otras organizaciones más radicales. ¿Vendrán de Cisjordania? ¿De Jordania? No lo sé, pero vendrán.

Meron Rapoport.

Meron: No te pregunté qué estás pensando ahora, te pregunté cómo te sentiste el 7 de octubre. ¿Cuál fue la mayor sorpresa para ti ese día?

Awni: La mayor sorpresa fue la capacidad de Hamás para hacer algo así y la debilidad del ejército israelí. Ese día me di cuenta de que Hamás había matado a muchos civiles. Estoy en contra de matar civiles, sean quienes sean y dondequiera que estén. Estoy en contra de matar civiles en un festival, de matar mujeres y niños, israelíes, palestinos, extranjeros. He expresado estos sentimientos claramente, he escrito artículos al respecto y sigo sosteniendo estas opiniones. El asesinato de 40.000 palestinos en Gaza por parte de Israel no cambió estos sentimientos; es inaceptable matar a casi 1.000 civiles israelíes, como es inaceptable que Israel cometa una destrucción masiva en Gaza.

Meron: En ese momento, nos quedó claro que, tras lo ocurrido el 7 de octubre, la respuesta israelí sería severa y violenta. ¿Esperaban lo que ocurrió a continuación?

Awni: Sinceramente, no lo esperaba. Esperaba que hubiera matanzas, bombardeos, una invasión de Gaza. Pero ¿a tal escala? No lo esperaba. Y la mayor sorpresa para mí no fue la respuesta del ejército, sino el grado de apoyo del público israelí a las matanzas y al hambre.

Yo pensaba que el ejército israelí cometería crímenes de guerra, pero que había una sociedad israelí con valores humanos y morales que no lo aceptaría. Recuerdo que medio millón de israelíes protestaron en Tel Aviv contra la masacre de Sabra y Chatila [en 1982] y obligaron a [el ministro de Defensa Ariel] Sharon [a quien se responsabilizó de autorizar la masacre] a crear una comisión de investigación. Pensé que medio millón de israelíes se manifestarían contra esta matanza en Gaza. El hecho de que la sociedad israelí se haya vuelto más extremista que el ejército, incluso criticándolo por no matar lo suficiente, fue una sorpresa para mí.

¿Cómo ve usted la sociedad israelí actual, donde los periodistas en los estudios de televisión reparten dulces y chocolates y descorchan champán para celebrar el asesinato de personas?

Meron: Tampoco esperaba que Israel llegara a este nivel de violencia y barbarie. Me duele que la gente que veo en la calle, en los cafés, en los hospitales, haya cometido o apoyado estos crímenes. Escucho lo que dice la gente y me avergüenzo.

Llevamos más de 12 años trabajando juntos por la paz, la igualdad y la aceptación mutua entre judíos y palestinos, pero ahora me pregunto si la sociedad israelí aceptará alguna vez que hay otro pueblo en esta tierra y que merece tener derechos. Me pregunto si nuestros esfuerzos a lo largo de todos estos años han tenido algún impacto, y no tengo respuesta.

Los israelíes no ven lo que ocurrió el 7 de octubre como lo ve usted. Sólo vieron la incomprensible barbarie de Hamás. Muchos israelíes tienen familiares que fueron asesinados y comprendo su deseo de venganza. Somos seres humanos, pero hemos llegado a un punto en el que no hay límites a lo que Israel hará.

Awni: Tal vez se pueda entender, por razones humanas, que lo que ocurrió el 7 de octubre despierte sentimientos de venganza. La pregunta es: ¿qué surgirá de lo que está sucediendo en Gaza? ¿Qué pasará con la generación palestina que está siendo moldeada por ello? ¿Cómo crecerán los niños palestinos? ¿Podrán ver a un israelí como un socio? No tengo una respuesta para estas preguntas.

* Periodista, traductor, editor y presidente del Movimiento Israelo-Palestino por la Paz «Una tierra para todos».