“Sólo entienden la fuerza”: el racismo letal que se esconde tras la política de Israel hacia los palestinos

Después de una serie de espectaculares asesinatos israelíes que culminaron con el asesinato del líder de Hamas, Yahya Sinwar, la semana pasada, un análisis publicado en The New York Times investigó más profundamente la dependencia de Israel de la violencia para ejecutar venganza, sabotaje o disuasión estratégica.

Pensadores destacados como Micah Goodman y Yossi Klein Halevi ubican la desaparición de Sinwar en el arco histórico del sionismo, y Goodman caracterizó una visión articulada por Zeev Jabotinsky en 1923: que «sólo habrá paz cuando nuestros enemigos pierdan la esperanza de que el Estado judío no exista».

Esta explicación no puede excluirse de la mentalidad israelí, pero también parece una justificación de gran alcance para un sentimiento relacionado, pero más crudo, que hoy es mucho más prominente en Israel que el sionismo temprano y Jabotinsky: que los árabes, o el Medio Oriente, o simplemente «ellos», solo entienden la fuerza.

En 2017, el analista de Oriente Medio Nathan Thrall puso este paradigma en el centro de su libro «El único idioma que entienden», que, según señaló correctamente, se aplica tanto a israelíes como a palestinos. Su análisis incluía tanto la presión diplomática como la fuerza militar, aunque en la vida cotidiana estas son decididamente diferentes.Principio del formulario

La carta de cuatro páginas que Estados Unidos envió la semana pasada en la que advertía de que Israel podría violar las restricciones técnicas relacionadas con los derechos humanos a las exportaciones militares estadounidenses, lo que implicaría limitaciones a las ventas de armas en el futuro, es diferente a que Hezbolá arroje un avión no tripulado a su casa, como el que atacó la villa de Benjamin Netanyahu en Cesarea. En Oriente Medio este año, la fuerza militar es la moneda de cambio.

Pero en lo que respecta al lado israelí de esta ecuación, hay un factor adicional apremiante. La convicción de que la otra parte sólo entiende el uso de la fuerza no se debe sólo a que Oriente Próximo sea un vecindario difícil, que lo es, sino también, en parte, al racismo puro y duro.

Los israelíes son famosos por su rechazo a la corrección política. He oído a muchos participantes de grupos de debate en Israel empezar una frase diciendo: «No soy racista, pero…» o «La paz sería agradable, pero no vivimos en Suiza; cuando Oriente Medio sea como Suiza, habrá paz». Un hombre de Lod me dijo hace poco: «Nosotros, los judíos, no tenemos el instinto de matar y asesinar, pero lo veo en ellos, incluso en cosas como la forma en que conducen». Otro cliché común es: «Créanme, los conozco; los árabes sólo entienden la fuerza».

Las conversaciones cotidianas se encuentran periódicamente repetidas y reforzadas por voces de la academia y los medios de comunicación israelíes.

A principios de septiembre, el investigador de Oriente Medio Edy Cohen dijo al Canal 14 (el canal favorito del Likud y sus socios de coalición gobernante de extrema derecha): «En este mundo, la ecuación es simple: cuando Israel usa la fuerza y ​​la emplea, el mundo árabe y los grupos terroristas tienen miedo. Cuando Israel duda y toma medidas políticas como la contención o la no escalada, se lo percibe como débil e invita a más golpes de las organizaciones terroristas».

El editor ultraortodoxo de uno de los periódicos haredíes más importantes, Mishpacha, publicó en X a finales de septiembre: «En Oriente Medio sólo entienden el lenguaje de la fuerza. Todo lo que no funciona con la fuerza triunfará con más fuerza. Todo lo demás es irrelevante». Su tuit despertó una ola de burlas del público virtual, pero sólo debido a la ironía de que su propia comunidad de haredíes se niegue a unirse al ejército. Era difícil encontrar una sombra de duda sobre su afirmación, que es axiomática en el discurso israelí.

Las falacias de la fuerza

Reconocer el flagelo del racismo que sustenta la idea de que «sólo se puede hacer por la fuerza» no es una declaración gratuita de que los israelíes son malvados por naturaleza. Ningún grupo es malvado por naturaleza, pero la mayoría de los grupos albergan racismo o chovinismo de algún tipo. Es necesario nombrar el problema para explicar mejor la realidad y tratar de solucionarlo.

El racismo, por supuesto, es inmoral y erróneo, un sentimiento primitivo en sí mismo. Pero resulta ser irracional y mortal también. Para empezar, los fundamentos racistas de «sólo entienden la fuerza» contribuyeron al ataque del 7 de octubre. La idea de que Oriente Medio es más primitivo y responde a la fuerza bruta llevó a Israel a regodearse en el «éxito» de la Operación Margen Protector. Esa guerra de 2014 con Gaza generó enormes bajas palestinas (más de 2.000 se consideraba un alto número de víctimas en aquel entonces) y debilitó significativamente a Hamás. El gran golpe, desde este punto de vista, se demostró durante años de relativa calma antes de la siguiente gran escalada en mayo de 2021. En la medida en que la opinión pública pensó en el plan de Netanyahu para conseguir dinero en efectivo de Qatar, fue la fuerza a la que la gente atribuyó más crédito.

La creencia de que los palestinos sólo entienden de fuerza complementa una visión correspondiente de que el Estado judío es intelectual, tecnológica y culturalmente superior. Netanyahu pronunció un discurso en el que se regodeó en la cantidad desproporcionada de ganadores del Premio Nobel israelíes, o de innovadores en ciberseguridad y de OPI. Todo es cierto, pero Netanyahu –y con demasiada frecuencia los israelíes siguen su ejemplo– trata el éxito como hasbará, evidencia de que Israel está haciendo las cosas bien donde las cosas van mal.

La autoimagen del genio judío se utilizó para conjurar la superioridad militar. El ingenio tecnológico podía mantener a Gaza bajo control, en combinación con una población sometida mediante rondas periódicas de «cortar el césped». Lo que dejó atónitos a los israelíes no fue sólo el fracaso aplastante de sus sistemas militares y de inteligencia ese día, sino la constatación de que, a lo largo de años de planificación, los palestinos los habían superado en todos los sentidos posibles.

Hamás superó a Israel militarmente, encontrando soluciones simples para destruir la vigilancia de más alta tecnología, dominando así la fuerza militar de Israel durante demasiado tiempo en su territorio soberano.

Lo más doloroso de todo es que Hamás superó psicológicamente a Israel. Sinwar sabía que Israel pensaba que su gran fuerza en 2014 había disuadido a Hamás. Fue capaz de convencer a Israel de que tenían razón. Sinwar no sólo hablaba hebreo, sino también israelí. Él también estaba firmemente convencido de que Israel, y tal vez el mundo en general, sólo entienden la fuerza, ya que no hay otra forma de poner a Palestina de nuevo en el mapa.

Antes y después del 7 de octubre, a largo plazo, la excesiva dependencia de la fuerza y ​​de las estrategias militares ha destruido la diplomacia. El ex diplomático israelí y columnista de Haaretz Alon Pinkas afirmó recientemente que Netanyahu ha destripado el Ministerio de Asuntos Exteriores, que ha quedado «reducido a una agencia de viajes glorificada», al tiempo que ha elevado la hasbará a la versión de oro para tontos de la diplomacia.

Algunos podrían argumentar que Netanyahu era conservador en lo militar y evitaba las grandes guerras antes del 7 de octubre, pero siguió recurriendo a la fuerza: la ocupación militar en Cisjordania y el control efectivo de Gaza, con pequeñas guerras periódicas allí. Después del 7 de octubre, muchos creen que Israel necesita usar más fuerza. La diplomacia –no ajustes en el número de permisos de trabajo, sino un horizonte de cambio, esperanza de un futuro, perspectivas materiales y simbólicas nacionales para una mejor vida palestina– apenas se ha considerado seriamente.

Si alguien no está seguro de la bufonería de la diplomacia israelí, aquí está el ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz, con un montón de jerga: «Es antidemocrático e inaceptable» que Francia no permita que las empresas de armas israelíes participen en su exhibición de armas navales, se enfureció en X. Para ser justos, las exportaciones militares de Israel son una enorme fuente de ingresos y alcanzaron un récord de $ 13 mil millones en 2023. Dado que los sistemas de defensa aérea constituyen la mayor parte y este es un año lleno de pruebas en la vida real, Israel seguramente espera vender más: sería una forma conveniente de compensar el tremendo costo de la guerra. Pero no es diplomacia muy hábil publicar en X sobre «tomar acciones legales y pasos diplomáticos» contra el presidente francés Emmanuel Macron.

La verdadera crítica de Pinkas fue que Israel «no ha producido ni una sola iniciativa diplomática… ni una sola idea innovadora… Los desafíos de Israel cambian, surgen oportunidades. La diplomacia israelí ha sido sometida y paralizada».

Es necesario hacer una salvedad: Israel ha recurrido recientemente a la diplomacia, de manera creativa e innovadora, a través de los Acuerdos de Abraham, pero el cliché de que se hace la paz con los enemigos, no con los amigos, es cierto. Valía la pena esperar que la nueva alianza –o al menos las relucientes calles de Abu Dhabi y los relucientes bulevares de Dubai– hiciera desaparecer los estereotipos israelíes de árabes primitivos que sólo entienden la fuerza. Si la idea era utilizar la diplomacia con los amigos para evitar la diplomacia con los enemigos, algo anda mal.

El caso de la diplomacia: basado en evidencia

Los clichés racistas sobre la fuerza como única moneda de cambio son absurdos porque hay muchas pruebas a favor de la diplomacia. Hace poco leí a algunos usuarios israelíes de X que se oponían a los tratados de paz con Egipto y Jordania. Uno de ellos observó que en ambos casos se habían producido ataques contra civiles israelíes. Yo no lo podía creer: el horrible ataque en Jordania fue en 1997 y mató a siete colegialas; en 2023, un policía egipcio mató a dos turistas israelíes. En comparación con el saldo del 7 de octubre, una cifra de muertos tan baja desde 1979 y 1994 es, bueno, incomparable. El menor número de muertos es un listón bajo, pero estos son tiempos difíciles: no ha habido guerras entre estos antiguos enemigos acérrimos durante décadas.

Oriente Medio está superando a Israel en materia de diplomacia regional. Después de que Irán y sus aliados atacaran las instalaciones petroleras de los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita en 2019, estos países están recurriendo a la diplomacia para evitar un resurgimiento. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán se ha embarcado recientemente en una gran gira diplomática por la región, en la que ha tratado de entablar relaciones con los estados árabes, incluidos numerosos aliados israelíes o socios potenciales como los estados del Golfo, Arabia Saudita y Egipto.

Resulta cada vez más inexplicable que Israel rechace una opción perfectamente válida de normalización de las relaciones con Arabia Saudita como base para un acuerdo regional y la autodeterminación palestina. Desde la perspectiva de Israel, no se llegará a un acuerdo mejor. Este acuerdo no solo garantizaría asociaciones regionales en vista del nefasto papel de Irán, sino que también podría salvar las brechas en un Oriente Medio cambiante cuyas líneas divisorias no están tan claras.

Una vía hacia la creación de un Estado palestino y un cese del fuego podría facilitar una renovada diplomacia entre Estados Unidos, las grandes potencias, el Golfo e Irán. Irán, a su vez, podría frenar su programa nuclear mediante la diplomacia –hay pruebas de que ya lo hizo una vez– en lugar de amenazar con construir armas nucleares a la luz de la guerra. Eso es bueno para Israel.

Lo que también es bueno para Israel es reconocer que el racismo no sólo es malo, sino que es peligroso y le ha explotado en la cara. No todos los israelíes son racistas, por supuesto, pero todos pueden hacerlo mejor.