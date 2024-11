Por qué Netanyahu despidió a su competente ministro de Defensa mientras continúa la guerra en Gaza

Faltan días, tal vez horas, para que los iraníes ataquen de nuevo, uno que podría ser peor que el de hace un mes. Faltan días, tal vez horas, para que funcionarios de alto rango de la Oficina del Primer Ministro sean interrogados por dos casos relacionados con cuestiones de seguridad.

En este contexto, Benjamin Netanyahu decidió despedir al ministro de Defensa, Yoav Gallant.

Se trató de un intento transparente (y ciertamente exitoso) de distraer a los medios de comunicación de su investigación sobre las sospechas de que se habían falsificado actas de reuniones en la Oficina del Primer Ministro –reuniones sobre cuestiones de seguridad–. El anuncio de la destitución de Gallant se programó para las 19.55, cinco minutos antes de las noticias de la noche, porque eso es lo que mejor saben hacer los de Netanyahu: dominar los informativos televisivos.

El martes se reveló la conexión entre los últimos acontecimientos, y es aterradora, hasta un punto que nunca habíamos conocido. No lo sabíamos, pero Netanyahu lleva meses metido hasta el cuello, otra vez, en investigaciones. La primera es la investigación del servicio de seguridad Shin Bet sobre el robo de un documento y su filtración al tabloide alemán Bild.

Aunque Netanyahu no conociera los detalles exactos, es difícil imaginar que no temiera que al menos su gente fuera investigada. Ni siquiera hablemos de la otra posibilidad, la más aterradora: no sólo lo sabía, sino que era el cerebro y estaba preparado para una investigación.

Luego está la segunda investigación. En mayo, Avi Gil dejó su trabajo como secretario militar de Netanyahu y se quejó ante la fiscal general Gali Baharav-Miara por un grave delito, la falsificación de actas, después de que estallara la guerra el 7 de octubre de 2023. (Nadav Eyal informó por primera vez sobre esto en Yedioth Ahronoth en julio siguiente; el público lo olvidó, pero Baharav-Miara hizo lo que tenía que hacer y envió a la policía a la acción).

Durante el fin de semana, por primera vez en la historia (como informó el periodista Guy Peleg el martes), investigadores de la policía visitaron la Oficina del Primer Ministro para investigar dicha oficina.

Bajo el radar, se envió a los engranajes tóxicos de la máquina de veneno de Netanyahu una lista detallada de todas las acciones de Baharav-Miara contra el gobierno. Abiertamente, hubo una reunión de gabinete en la que se dictó de antemano el papel de Baharav-Miara, el blanco de una emboscada.

No se trata de un ataque habitual por parte de los ministros israelíes, incluido el primer ministro. Se trata de una amenaza contra Baharav-Miara debido a la investigación sobre su oficina.

«Ella es una contraria, una enemiga; ocúpense de ella», ordenó Netanyahu, como si fuera un capo de la mafia que ordena a su asesor que «ocupe» a un fiscal. Al día siguiente, la noticia se hizo pública y Gallant fue despedido inmediatamente.

Luego, los medios de comunicación se enteraron de que el cuero cabelludo de Gallant era sólo el primero y que ahora todos eran el objetivo: el jefe del Estado Mayor, el jefe del Shin Bet, el fiscal general. Es sólo cuestión de tiempo. (Como es habitual, esto fue desmentido minutos después de que se hiciera la declaración).

Objetivo nº 1: el comandante del ejército durante una guerra que, con un coraje y una integridad poco comunes, se ha esforzado por defender al ejército contra las influencias políticas tóxicas. Objetivo nº 2: el jefe de la agencia que investiga un presunto delito en el santuario íntimo del primer ministro. Objetivo nº 3: el valiente fiscal general que ordenó una investigación sobre otro asunto repugnante en la Oficina del Primer Ministro más anárquica de la historia de la nación.

Este suceso es una muestra del caos absoluto que reina en el lugar más importante del país, en el contexto de la guerra más larga y compleja de la historia del país. Así es como se ve una dictadura, por lo que el martes por la noche, la manifestación en la calle Kaplan de Tel Aviv y en otros lugares de Israel, al menos, se duplicó rápidamente en número.

Gideon Sa’ar.

Los ánimos están caldeados. En un comunicado de prensa que acompaña a la carta de despido de Gallant, Netanyahu dijo: «Intenté tender puentes [con Gallant], pero se fueron haciendo cada vez más grandes. También se hicieron públicos de una manera inaceptable y, lo que es peor, se hicieron públicos para el enemigo. Nuestros enemigos se sintieron satisfechos y se beneficiaron enormemente de ello».

En otras palabras, fue Gallant quien amplió las brechas, filtró información contra Netanyahu y le hizo el juego al enemigo. Pero, curiosamente, Gallant y la gente de su oficina no están siendo investigados por la policía y el Shin Bet.

En marzo de 2023, la última vez que Gallant fue despedido, fue porque había advertido de «un peligro claro y presente para la seguridad del país» si continuaba el esfuerzo del gobierno por debilitar el poder judicial. El martes por la noche, fue despedido una vez más, en parte porque frustró el plan de Netanyahu de permitir que los hombres ultraortodoxos evadieran el reclutamiento.

Cuando, durante una guerra en la que cientos de soldados han muerto y miles han resultado heridos, el ministro de Defensa de Israel es despedido en beneficio de un grupo de vagos en un pútrido acuerdo político, es un golpe directo a la seguridad del país.

Pero ya nos hemos acostumbrado a esto. Nos hemos acostumbrado a la locura de un primer ministro que erosiona la seguridad del país de mil y una maneras, como un portavoz que no pasó un control de seguridad y ahora es sospechoso de manejar asuntos de seguridad sensibles, como la supuesta falsificación de actas en los primeros días de la guerra, como la prolongación de una guerra en Gaza que se está cobrando un alto precio en sangre casi todos los días, como el abandono de rehenes en los túneles de Hamás mientras se aproxima un segundo invierno.

Además, despedir a Gallant ha sido la obsesión de la familia Netanyahu durante más de un año. A lo largo de la guerra, Gallant ha sido el principal enemigo en las plataformas de redes sociales operadas por Yair Netanyahu y los otros clones de la secta. Gallant ha sido atacado más que los líderes de la oposición Yair Lapid y Benny Gantz, y más que el líder de Hamás eliminado, Yahya Sinwar.

Es muy posible que Netanyahu haya programado el acto para celebrar el cumpleaños de su esposa, Sara. Tal vez la única persona a la que ella odia más que a Gallant sea Gideon Sa’ar, quien ahora ha sido nombrado ministro de Asuntos Exteriores.

Y como tuiteó Sa’ar aquella dramática noche del 26 de marzo del año pasado, cuando fracasó el primer intento de deshacerse de Gallant: «La decisión de Netanyahu de despedir al ministro de Defensa es un acto de locura que refleja una total falta de buen juicio. Netanyahu está decidido a enviar a Israel al abismo. Cada día que cumple su función pone en peligro a Israel y su futuro».

Sa’ar vendió su alma al diablo a cambio del cómodo puesto de ministro de Asuntos Exteriores. Aunque no forme parte de los escenarios más oscuros, es difícil ver cómo encaja con el fundamento político de la destitución de Gallant: ofrecer un sacrificio a los líderes ultraortodoxos Yitzchak Goldknopf, Moshe Gafni y Arye Dery y reemplazar la mano que se negó a firmar los proyectos de ley para evadir el servicio militar.

La firme postura de Gallant sobre el tema del proyecto de ley refleja un poco de coraje en la coalición gobernante. Podría frustrar otra concesión a la comunidad ultraortodoxa, el llamado proyecto de ley de guarderías (que ya está en sus últimas) y otras leyes similares en el futuro.

El silencio de Sa´ar es vergonzoso. Tiene algo que ver con el acuerdo corrupto por el que el ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz, se convierte en ministro de Defensa y se ha prometido una ley para eximir a los ultraortodoxos del reclutamiento y salvar a la coalición.

El único objetivo real de Netanyahu es mantener a flote su coalición mesiánica y racista hasta octubre de 2026, fecha en la que debe convocar elecciones. Su objetivo es llegar a esa fecha después de haber reunido las piezas para una nueva reforma judicial que le asegure la reelección.

Ése es el objetivo: malditos los rehenes, los soldados muertos, los evacuados del sur y del norte, la economía en colapso, la sociedad en desintegración, la posición internacional en ruinas y las celebraciones en el mundo árabe por el despido del ministro de Defensa que era una espina en su costado.

En medio del juicio por corrupción contra Netanyahu, de dramáticas investigaciones de seguridad en su oficina y de la muerte masiva de soldados, Netanyahu despide al ministro de Defensa. Esto es lo que tendrán en mente innumerables soldados, incluidos reservistas, cuando se dirijan a la batalla.

Muchos de ellos sienten que durante casi dos años les han robado su país y lo han llevado al colapso. Muchos de ellos pronto se preguntarán: ¿Por quién y por qué luchamos? Entonces actuarán de acuerdo con su conciencia.

Los líderes de la oposición –Lapid y Gantz, Avigdor Lieberman y Yair Golan– celebraron una rueda de prensa. El líder de la oposición que no está en el Parlamento, el ex primer ministro Naftali Bennett, rompió su silencio el martes y declaró en un comunicado en vídeo: «Tenemos un liderazgo loco y enfermo. El cambio está en camino».