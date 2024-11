¿Podrá algún día volver a la normalidad la vida en la región fronteriza de Gaza?

Ha pasado más de un año desde la masacre, pero gran parte de Kfar Azza sigue igual que el día en que el ejército se marchó el 10 de octubre de 2023, cuando había terminado de limpiar el kibutz de terroristas tras una batalla de 60 horas. Las casas del barrio de Dor Tza’ir, donde 12 de los 40 residentes fueron asesinados y otros siete fueron tomados como rehenes, todavía están salpicadas de agujeros de bala.

Los muebles vandalizados y las paredes y tejados dañados durante los combates siguen en su estado original. Las casas donde se encontraron los cadáveres se identifican fácilmente por un punto rojo rodeado de un círculo colocado sobre ellas por los soldados. Los kibutzniks llaman a ese lugar «zona cero».

En otra parte del kibutz, un barrio relativamente nuevo diseñado por el estudio de arquitectura Zarta Studios, los edificios están en mejores condiciones que en la sección de Dor Tza’ir. Pero aquí también una de las 11 casas tiene una historia detrás. Una era el hogar de la familia Kutz, cuyos cinco hijos e hijas fueron asesinados.

En otra casa vivía la familia Goldstein-Almog: la madre, Chen, y tres de sus hijos fueron llevados a Gaza, mientras que el padre, Nadav, y su hija mayor fueron asesinados. No muy lejos de allí se encuentra la casa de la familia Brodetz. La madre y sus hijos fueron secuestrados y llevados a Gaza. La casa de la familia Idan también está allí. Los padres, Roee y Smadar, fueron asesinados delante de sus hijos; su hija Avigail fue tomada como rehén junto con la familia Brodetz.

En toda la región fronteriza de Gaza, casas como éstas han sido consideradas «profanadas». Los daños físicos que han sufrido son graves, pero podrían restaurarse, aunque resulta difícil creer que alguien esté dispuesto a volver a vivir en ellas.

Otro escenario infernal, no lejos de Kfar Azza, es el puesto de avanzada del ejército de Nahal Oz, donde se produjeron los combates más encarnizados del día, en los que murieron 54 soldados. Diez más fueron tomados como rehenes en el puesto de avanzada.

Al salir de estos dos lugares y emprender el regreso a la Ruta 232, la sensación de caos y cacofonía no hace más que aumentar. El trayecto va acompañado del sonido constante de los coches que entran y salen de los surcos (dejados en la carretera por los tanques) que no han sido reparados. Más allá, se oyen los ecos de las explosiones en el norte de la Franja de Gaza, evidencia de una guerra que continúa hasta nuestros días.

En el lado este de la carretera se puede ver una imagen surrealista: el bullicio de las obras en la cercana ciudad de Netivot. Antes de la guerra, la ciudad estaba llena de grúas y parece que la actividad de construcción no ha disminuido desde entonces.

El mes pasado, la ciudad y el gobierno central firmaron un acuerdo marco que contemplaba la construcción de 32.000 unidades de vivienda en dos nuevos barrios gigantes llamados North Netivot y Raat Netivot. En el comunicado de prensa que anunciaba el acuerdo, el ministro de Construcción y Vivienda, Yitzhak Goldknopf, dijo que «antes de la guerra, la ciudad de Netivot era uno de los lugares con mayor demanda en Israel. Nuestro objetivo es hacer algo aún mejor por la ciudad. El desarrollo y la expansión de los asentamientos judíos en el Néguev es una respuesta poderosa a la organización terrorista Hamás y las atrocidades que cometió aquí en el sur».

No está claro por qué el Estado de Israel y los habitantes de la ciudad decidieron mucho antes del 7 de octubre que Netivot debía ser otra Petah Tikva, una ciudad con horribles rascacielos sin ninguna referencia al entorno que la rodea.

La sensación entre los residentes de la zona es que la brecha entre Netivot y los kibutzim y moshavim del Néguev occidental es mayor que nunca. Mientras que muchos de los asentamientos rurales se están rehabilitando de forma lenta y cautelosa, las ciudades de Netivot, Sderot y Ofakim están experimentando un auge inmobiliario y de la construcción.

La Dirección de Tkuma, creada por el gobierno el 11 de octubre del año pasado, se supone que debe supervisar todos los proyectos de reconstrucción y conmemoración en la zona fronteriza de Gaza a corto y largo plazo. Sin embargo, en la práctica, se está llevando a cabo un proceso de desarrollo paralelo por parte del sector privado, principalmente en las ciudades, que a menudo ignora la planificación oficial y entra en conflicto con ella, lo que provoca retrasos en los proyectos de rehabilitación.

Según un informe de Tkuma publicado este mes, 13 comunidades en el Néguev occidental aún no están en condiciones de ser reasentadas. Ocho de ellas (Holit, Kisufim, Kfar Azza, Kerem Shalom, Nahal Oz, Nir Oz, Nirim y Ein Hashlosha) se enfrentan a una prohibición de seguridad y reconstrucción. Estas comunidades suman 3.655 habitantes. Dos kibutzim que no están en condiciones de ser reasentados debido únicamente a una prohibición de reconstrucción son Be’eri y Re’im, con 1.639 habitantes. Tres comunidades adicionales que se enfrentan únicamente a una prohibición de seguridad son Nir Yitzhak, Netiv Ha’asara y Sufa, con 1.928 habitantes.

Kfar Azza, después del ataque.

Aunque la Dirección de Tkuma afirma que procede según las necesidades de cada comunidad, en la práctica las cosas son mucho más complicadas, como lo demuestra, por ejemplo, el laborioso viaje de reconstrucción de Kfar Azza.

Victor Weinberger, responsable de la estrategia y la planificación del kibutz, cuyo compañero Sagit Mor es un nativo del kibutz, vivió hasta el 7 de octubre en Binyamina. Al día siguiente de la masacre recibió a los padres de Sagit en el kibutz Shefayim, adonde fueron llevados los evacuados de Kfar Azza, y se alistó para ayudar al kibutz. Todavía va a su casa de Binyamina por las noches, pero pasa la mayor parte de sus días reconstruyendo Kfar Azza. «Empleamos a docenas de personas en la reconstrucción», dice en una conversación en el edificio de la secretaría. «Alrededor de dos tercios de los habitantes del kibutz se están mudando a viviendas temporales en Ruhama, unas pocas docenas de familias se quedaron en Shefayim y algunas más están dispersas en viviendas privadas. No preguntamos a nadie si iban a regresar o no».

Al principio, recuerda Weinberger, cuando todavía no estaba claro el rumbo de la reconstrucción, empezaron a recaudar fondos: «Empezamos a contactar con grandes donantes y nos preguntaron qué haríamos con el dinero». En función de las donaciones, elaboraron planes concretos, como la construcción de un nuevo barrio y la construcción de algunos edificios públicos. La Dirección de Tkuma financia principalmente la reconstrucción de estructuras abandonadas.

Hasta el momento, el destino de los dos barrios más afectados, el de Dor Tza’ir y el de Batei Haagudah, aún está por decidir, en parte porque el kibutz todavía está esperando una investigación militar. En lo que respecta a Tkuma, el barrio de Batei Haagudah no está destinado a ser demolido y reconstruido en esta etapa, ya que las estructuras en él se consideran en condiciones razonables. «Hay otras 40 casas más o menos en Kfar Azza, aparte de Batei Haagudah, que se consideran profanadas, y necesitamos fondos para construir barrios alternativos para las familias que desean regresar», dice Weinberger.

Además de esos dos barrios, hay más de 400 estructuras en el kibutz que se prevé que serán reconstruidas. Mientras tanto, el kibutz sigue adelante con un plan de 180 millones de shekels para estructuras públicas y viviendas.

«Hemos estado escuchando la frase ‘No queremos vivir en un lugar de exterminio'», continúa Weinberger. «Aquí habrá un equilibrio entre la conmemoración y el desarrollo. Tomamos las decisiones sobre la marcha y estamos trabajando en dos líneas: la reconstrucción con profesionales externos que reclutamos y que están a cargo de esto, y con un equipo de conmemoración que está formulando las reglas. Imagino que también habrá un lugar conmemorativo específico para el kibutz. No habrá visitas guiadas entre los edificios, sino algo concreto que permita la vida junto con la memoria».

La toma de decisiones varía según la ubicación de las distintas estructuras del kibutz y en función de los distintos equilibrios y sensibilidades. En un punto, que no está dentro de los barrios de Dor Tza’ir y Batei Haagudah, todavía hay un pilar con un agujero de bala. Allí fue asesinado Ofir Liebstein, jefe del consejo regional de Sha’ar Hanegev, el 7 de octubre.

La columna fue conmemorada como parte de un inmenso proyecto de Yad Yitzhak Ben Zvi para recolectar y conmemorar «objetos traumáticos» de ese día. La mayoría de los objetos se encuentran en diversos espacios de almacenamiento, pero algunos permanecieron in situ, como la columna de Liebstein. Todavía no se ha decidido cómo se utilizarán estos objetos en el proyecto de conmemoración. Algunos, como la columna, tienen un significado que se extiende más allá de los límites del lugar donde se encuentran.

La única casa abierta

De manera similar a lo que ha estado sucediendo en el recinto del Festival de Música Nova, hay una serie de iniciativas conmemorativas no oficiales de base en las comunidades de la frontera de Gaza. La más sorprendente es la Casa de Sivan en Kfar Azza, en memoria de Sivan Elkabetz y su pareja Naor Hasidim. La estructura había sido acribillada por cientos de balas el día de la masacre. «No hay un solo centímetro aquí sin una bala», dice el padre de Sivan, la personalidad mediática Shimon Elkabetz, que se espera que sea nombrado en breve presidente del Consejo de Cine de Israel.

«Desde el primer momento decidimos que esta sería una casa de testimonio. Mi esposa documentó el lugar y después de la visita de Elon Musk y Netanyahu agregamos fotos del 7 de octubre. Nadie en el gobierno nos habló sobre la licencia del lugar, y el kibutz tampoco quería inicialmente un turismo de duelo, y lo respetamos. Se decidió que esta sería la única casa abierta. Lideramos una lucha para que no se tocara este barrio y para que las casas que las reemplazaran se construyeran en un solo lugar. Al igual que en Polonia se ven lugares conmemorativos, como Auschwitz y Majdanek, donde se ve cómo se llevó a cabo la matanza real, y también está Yad Vashem, así debería ser en la frontera de Gaza. Necesitamos preservar el lugar del asesinato, y también se necesita un lugar conmemorativo nacional.

«Tenemos que contar la historia a las generaciones futuras. Las casas de Dor Tza’ir están justo al lado de la valla, pueden ser expropiadas al kibutz. Hay expertos más expertos que yo, pero veo este lugar como un lugar de memoria, como un pueblo de artistas, como un lugar cuyo poder es visible. Un lugar que incluye el fracaso, el heroísmo y la reconstrucción».

A poca distancia en coche de Kfar Azza se encuentra el kibutz Beeri, otro símbolo doloroso de los acontecimientos del 7 de octubre. Aquí, quizás más que en cualquier otro lugar de la frontera de Gaza, se tiene la sensación de estar en un paraíso perturbado. Como en Kfar Azza, en Beeri hay casas quemadas y acribilladas a balazos sobre las que todavía no se ha tomado ninguna decisión, mientras que otras estructuras que resultaron dañadas el 7 de octubre ya han sido evacuadas y demolidas.

El césped principal del kibutz sigue siendo el mismo y glorioso césped, rodeado de inmensos y hermosos árboles viejos, pero un breve paseo lleva a secciones que recuerdan lo que sucedió ese día: la galería de arte Be’eri, que solía estar en el antiguo comedor, fue completamente destruida y evacuada. En un momento fue designada como sitio de conservación, pero no está claro si será reconstruida o no. Lo que sí está claro es que la galería no regresará a su ubicación anterior, sino que se instalará en un sitio alternativo en el kibutz.

Otro lugar conocido en Beeri que ha sido destruido es el barrio de Ashalim, donde solía estar la casa de Pesi Cohen (donde 12 rehenes fueron asesinados como resultado de la lucha entre el ejército y los terroristas de Hamás). Las casas del barrio fueron demolidas primero; la casa de Pesi fue demolida la última. En el terreno vacío, se construirán nuevas casas. Otro lugar conocido es la clínica, donde fue asesinado el paramédico Amit Mann. En el lugar, nos encontramos con una mujer que trabaja para las autoridades de defensa, que cree que el lugar debería conservarse, para conmemorar a Mann, pero el kibutz decidió derribar la estructura.

La reconstrucción en Beeri ya está en marcha y el kibutz tiene previsto construir 130 casas en los próximos años para sustituir las cien casas que resultaron dañadas. Según Raanan Kislev, un nativo del kibutz y ex director de la Administración de Preservación de la Autoridad de Antigüedades de Israel, es necesario encontrar un equilibrio entre la conmemoración y la reconstrucción: «Hay una gran diferencia entre una vela de yahrzeit (vela conmemorativa) y Yad Vashem. Si sólo se hace una conmemoración plena, será como vivir en un museo. Debemos encontrar el equilibrio y la narrativa adecuada. Mantener un barrio entero que resultó dañado el 7 de octubre es muy complicado y requiere una gran cantidad de fondos. No conozco ninguna comunidad de pastores en el mundo, destruida en batalla, que haya hecho esto mientras reconstruía y continuaba con una vida normal».

Un ejemplo de un lugar que sufrió una masacre y fue preservado como sitio nacional, expropiado de la región reconstruida, es Oradour-sur-Glane, un pueblo francés cerca de la ciudad de Limoges, cuyos habitantes fueron masacrados por un pelotón de las Waffen-SS en la Segunda Guerra Mundial. Allí fueron asesinadas 642 personas, incluidos 205 niños: casi toda la población del pueblo. Trescientas veintiocho casas fueron demolidas sistemáticamente y ordenadamente. Después de la guerra, el presidente francés Charles de Gaulle decidió que el pueblo se convertiría en un lugar de testimonio y se establecería una ciudad cerca de las ruinas. Hoy en día, unas 2.000 personas viven en esa ciudad, mientras que las ruinas del pueblo todavía se mantienen en pie como lugar de memoria para las víctimas de la masacre.

En el kibutz Re’im, cerca del lugar de la masacre del Festival de Música Nova y donde también se produjo la batalla, se aprobó recientemente un plan de reconstrucción. Los edificios dañados fueron demolidos hace tres meses. La secretaria del kibutz, Zohar Mizrahi, señala que la Dirección de Tkuma les reembolsó el dinero por la demolición de 11 estructuras, incluidas 10 estructuras residenciales. «Hay cuatro estructuras más que hemos decidido demoler, por las que no recibimos ningún reembolso», dice.

Centro comercial París Center en la Ciudad de Netivot.

«En total, hemos demolido 15 estructuras. Teníamos claro que íbamos a derribar cuatro de ellas; eran casas con agujeros de bala. No creo que nadie pudiera vivir en ellas. De hecho, están situadas entre las casas que sufrieron graves daños. No hubo dudas sobre su demolición, nadie se opuso. Los impactos se produjeron en zonas de viviendas y no es posible que la gente vuelva a vivir en un lugar conmemorativo. Hemos aprobado un plan de reconstrucción y espero que empecemos a construir pronto. Si todo va según el ritmo previsto, en un año tendremos nuevas casas aquí».

Sin embargo, ella también da un ejemplo de la demora en la toma de decisiones que frena los esfuerzos de reconstrucción: por ejemplo, los refugios móviles donde fueron asesinados decenas de asistentes a la fiesta de Nova y que todavía se encuentran cerca de la entrada del kibutz. «Mi hija está en el instituto. Me dice: ‘¿Qué pasa si suena la alarma antiaérea? ¿Tendré que entrar en un refugio móvil donde han asesinado a gente? No hay posibilidad», dice Mizrahi. «Hay muchas cosas por todas partes que descarrilan el proceso de reconstrucción, todo es muy delicado».

Regreso a la grandeza

La falta de una decisión sobre el tipo de conmemoración más apropiada en las comunidades afectadas obstaculiza los procesos de reconstrucción en la frontera de Gaza y se ve intensificada por los planes de expansión en las ciudades de la región. Algunos, aprobados antes de la guerra, están invadiendo tierras que pertenecen a los consejos regionales. El 7 de octubre aparentemente unió a todos los habitantes bajo un mismo paraguas, pero los procesos de reconstrucción y desarrollo en curso indican que aún existen tensiones entre las ciudades y los kibutzim y moshavim.

La Dirección de Planificación, encargada de la planificación en Israel junto con la Autoridad de Tierras de Israel y el Ministerio de Vivienda, tiene grandes planes para el Néguev Occidental, la zona que el gobierno ha denominado «Región de Tkuma». «El objetivo es devolverle su grandeza a la zona e incluso convertirla en un imán para otros grupos de población, al tiempo que se conservan las cualidades que la hicieron lo que es», se lee en uno de los mensajes de la dirección. «El objetivo es triplicar la población de la zona».

Mientras tanto, se decidió impulsar un plan maestro para la región fronteriza de Gaza, que incluirá soluciones de transporte y centros culturales y comerciales. Al profundizar en los planes de expansión de las ciudades, surgen numerosos conflictos. Uno de ellos es el plan de expansión de Sderot, en el área alrededor de la estación de tren de la ciudad, que hasta ahora había sido parte del consejo regional de Shaar Hanegev, así como en el área entre el kibutz Nir Am y el campus de Shaar Hanegev y la universidad Sapir.

El plan plantea un nuevo distrito que comprende 5.000 unidades de vivienda, espacios públicos, empleo y comercio. Se prevé la construcción de torres de hasta diez pisos en las zonas adyacentes a la estación de tren y a las áreas de empleo, así como edificios de altura variable, de hasta siete pisos. En el papel, el plan incluye todos los aspectos de un buen urbanismo: uso mixto, calles comerciales, barrios transitables y conservación de espacios verdes.

Uno de los principales opositores a este plan fue Liebstein, que fue sustituido como presidente del consejo regional de Shaar Hanegev por Yossi Keren, un residente del kibutz Bror Hayil. «Tal vez la impresionante presentación de hoy suavice la sensación de los residentes de Nir Am de que les están apuñalando por la espalda al quitarles sus tierras», dijo Keren en un debate sobre el plan, celebrado el pasado mes de junio. «Puede que no estén talando muchos eucaliptos, pero sí están talando todos los huertos de Nir Am», añadió, refiriéndose a una sección del plan que ordena la tala de 4.700 árboles frutales.

En el debate, Keren afirmó que el plan «es malo para el Estado de Israel y malo para los habitantes de Nir Am, que están refugiados en su propio país debido a los fracasos del Estado y el Estado sigue festejando a sus espaldas». Subrayó que Sderot debe pasar primero por una renovación urbana antes de desarrollarse en las tierras de Nir Am y que «me gustaría entender cuándo este plan comienza a satisfacer una necesidad, en lugar de hacer realidad fantasías y megalomanía. ¿Cuándo necesitarán las personas estos apartamentos? ¿En la próxima década? ¿En 20 años? ¿En 150 años? Quiero ver la necesidad, para que podamos ir cubriendo eso gradualmente». También criticó los planes de construcción de edificios altos: «¿Quién va a vivir por encima del quinto piso en Sderot, con la amenaza de los misiles Kornet?» Cabe señalar que la Dirección de Tkuma aprobó recientemente la transferencia de 250 millones de shekels a Sderot, destinados a la viabilidad económica de la renovación urbana, por lo que la crítica de la falta de una planificación integral en la región es correcta.

La directora ejecutiva de Sapir College, Orna Gigi, también expresó su enojo por ciertos aspectos del plan, afirmando que perjudicará el desarrollo de la universidad. «Si Sapir duplica el número de sus estudiantes, tendrá un efecto crucial en toda la región: habrá más estudiantes viviendo en comunidades locales debido a nuestra ideología», dice. «Nuestros estudiantes viven dentro de comunidades, viven en Sderot, viven en kibutz y no viven en la universidad; no estamos construyendo residencias universitarias en el campus. No necesito explicar nada más. Todo el mundo sabe lo que es una ciudad universitaria y nuestro plan es duplicar nuestro tamaño. Yo digo: si no podemos crecer, la región no crecerá. Uno depende de otro. Y no veo eso aquí, y es realmente sorprendente para mí porque ya estaba pensando que iba a ver algo completamente diferente».

La universidad no se opone a la ampliación de Sderot, pero pide a los planificadores que designen los terrenos que lindan con la universidad como espacio público designado para la academia, en lugar de como espacio que pueda usarse para servicios mixtos de empleo, comercio, espacios públicos y vivienda, como se ha definido hasta ahora. En una conversación con Haaretz, el presidente de la universidad, el profesor Nir Kedar, añade que Sderot y Shaar Hanegev comparten la posición de la universidad y consideran que Sapir es uno de los motores de crecimiento de la región.

En respuesta a las objeciones de los kibutz a las expansiones de las ciudades, Lia Peled, vicepresidenta de Planificación Espacial de la Administración de Planificación, dijo que «con toda la agonía por lo que le pasó a los kibutz, una gran población sólo puede vivir en ciudades: son los pilares poblacionales importantes y debería haber reciprocidad entre ellos y las comunidades pastorales».

En la conversación, ella subraya que «no hay intención de eliminar las comunidades de pastores en la región, es una región con mucho valor natural que deseamos preservar y desarrollar. Estamos incorporando en el plan ideas sobre corredores ecológicos. No queremos que sea algo local como «Darom Adom» (un festival israelí anual en la región norte del Néguev, que se celebra en los meses de invierno, durante la temporada de floración de la anémona), sino que haya turismo en la región y que esto se convierta en parte de sus ingresos. Que el crecimiento de las comunidades sea orgánico».

En cuanto a la expansión de la ciudad a expensas de las tierras de los kibutz, dijo que «el país carece de espacio y, obviamente, cualquier expansión se produce a expensas de las tierras agrícolas, por lo que la expansión debe ser planificada y dosificada. La tasa de crecimiento de una ciudad como Netivot demuestra que no se trata de una región fronteriza. Al fin y al cabo, en términos de transporte y empleo, se trata de una región mejor conectada con Tel Aviv que con Beer Sheva».