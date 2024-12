Por qué, después del 7 de octubre, la hija de Amós Oz cree más que nunca en la solución de dos Estados

Los sionistas liberales y laicos que apoyan la solución de dos Estados no sólo han sido marginados desde el ataque del 7 de octubre sino también demonizados, dice Fania Oz-Salzberger.

La historiadora, autora e intelectual israelí cree que esto se debe a que dicen verdades incómodas a ambos bandos. «Hacemos que la derecha pro israelí se sienta incómoda al criticar los crímenes de guerra israelíes en Gaza y Cisjordania. Hacemos que la extrema izquierda se sienta incómoda por el mero hecho de ser sionistas y autodefinirnos como moderados», dice la hija mayor de uno de los más grandes autores israelíes, Amos Oz.

Oz-Salzberger, de 64 años, me habla desde su habitación de hotel en Oxford, donde el 11 de noviembre dio una conferencia sobre el conflicto entre israelíes y palestinos. También ha publicado un nuevo libro en alemán: un ensayo titulado Deutschland und Israel nach dem 7. Oktober («Alemania e Israel después del 7 de octubre»).

El libro articula una posición que ella teme haya quedado excluida del debate polarizado sobre Israel-Palestina no solo en Alemania sino en todo el mundo desde el 7 de octubre de 2023.

Oz-Salzberger, profesora emérita de historia de la Universidad de Haifa, estaba en Oxford para hablar ante dos grupos diferentes: la comunidad judía local y una sociedad de debate universitaria llamada Oxford Speaks, un rival recientemente fundado de la histórica Oxford Union.

Después de su escala en Gran Bretaña, partió hacia Bratislava para asistir al Foro Centroeuropeo, cuyos eventos conmemorarían el 35º aniversario de la Revolución de Terciopelo y la caída del comunismo en la antigua Checoslovaquia.

En Oxford, el título de su conferencia era bastante inocente: «Pro-Israel, pro-Palestina, pro-Paz». Sin embargo, el evento fue una especie de operación secreta, ya que el lugar se mantuvo en secreto hasta bastante tarde por temor a que se produjeran interrupciones.

Cuando el ex primer ministro israelí Ehud Olmert vino a hablar en Oxford Speaks a principios de este año, relata Oz-Salzberger, «hubo una interrupción muy ruidosa y vocal y la gente llamó a la policía pidiendo que lo arrestaran por crímenes de guerra».

Ella dice que su preocupación en todo esto es «la cuestión de si los israelíes como yo todavía podemos considerar seguro expresar nuestras opiniones en solidaridad con las víctimas judías y palestinas y en favor de una solución de dos Estados en espacios públicos, y especialmente en los campus universitarios en Occidente», donde el discurso sobre la guerra entre Israel y Gaza ha sido más feroz.

Por qué es importante el lenguaje

No es de extrañar que Oz-Salzberger se preocupe especialmente por el discurso y el lenguaje en torno al conflicto entre Israel y Palestina. Nacida y criada en el kibutz Hulda, en el centro de Israel, ha explicado en el pasado que la combinación de sionismo, humanismo y socialdemocracia influyó en su infancia y juventud. La oposición al fanatismo y el apoyo a la solución de dos Estados formaron la base de los ensayos y la actividad política de su padre.

Después de graduarse en la Universidad de Tel Aviv, fue a Oxford, donde completó su doctorado sobre el pensamiento político escocés y alemán en el siglo XVIII y fue asesorada por el gran filósofo liberal británico Isaiah Berlin.

En 2012, ella y su padre escribieron juntos el libro Los judíos y las palabras, en el que postulan que el judaísmo no es un linaje sino una «línea de texto». Una y otra vez, nuestra conversación vuelve al tema de las palabras.

«Tomemos, por ejemplo, la pequeña, modesta y poco atractiva palabra ‘algunos’. Cuando [el editor de Haaretz] Amos Schocken hace un mal uso del lenguaje al decir ‘los luchadores por la libertad palestinos, a los que Israel llama terroristas’ -queriendo decir que los terroristas son, de hecho, luchadores por la libertad- todo lo que tuvo que hacer fue agregar la palabra ‘algunos’ y yo habría firmado con mi nombre en su declaración», dice. «En cambio, causó un daño inmenso a Haaretz, a la causa de principios y a sí mismo».

Oz-Salzberger se refería al discurso de Schocken en una reciente conferencia organizada por Haaretz en Londres. Más tarde aclaró que se refería a los palestinos que viven bajo la ocupación y la opresión en Cisjordania y que «en cuanto a Hamás, no son luchadores por la libertad». Pero Schocken incluso se equivocó en su aclaración, según un editorial de Haaretz.

«Por otro lado», continúa Oz-Salzberger, «hay demagogos que omiten deliberadamente la palabra ‘algunos’ cuando dicen que los israelíes, los hinchas del Maccabi [Tel Aviv], fueron atacados en Amsterdam a principios de este mes porque derribaron banderas palestinas. Algunos de ellos lo hicieron, pero muchos no. Y no se puede utilizar la palabra ‘porque’, porque no hay causalidad entre el hecho de que algunos de ellos derribaron banderas palestinas y lanzaron insultos racistas, y que todos ellos fueron perseguidos en las calles como los judíos de otras épocas».

Ella resume el estado de ánimo actual de esta manera: «Los demagogos están abusando con éxito del lenguaje, mientras que los hombres y mujeres con principios están fracasando y haciendo un mal uso del lenguaje».

Enfocándose en el tema, Oz-Salzberger analiza el encuentro entre el lenguaje y la realidad. «Cualquier paz entre israelíes y palestinos, si es que podemos esperarla, estará llena de matices y complejidades, pequeñas injusticias y compromisos muy frustrantes».

Pero esta situación, cree, es un anatema para la izquierda antisionista, con la que frecuentemente libra batallas en línea. «Quieren algún tipo de perfección, una totalidad: la aniquilación, la desaparición o el desvanecimiento de Israel», algo que es inherentemente inalcanzable e inalcanzable, el producto de un «universo verbal de fantasía» divorciado de la realidad, como lo expresa ella.

‘Mantengamos la culpa alemana’

Deutschland und Israel nach dem 7. Oktober está basada libremente en una conferencia que dio en Constanza y Tel Aviv en junio de 2024 titulada «La guerra entre Hamás e Israel y el antisemitismo: hechos y debates». En ella, analiza la situación en Alemania, un país que ha estudiado, en el que ha enseñado y dado conferencias, y sobre el que escribió en su libro de 2002 Israelíes en Berlín.

Según diversas estimaciones, la comunidad israelí de Berlín cuenta con entre 10.000 y 30.000 personas y desde los años 90 se han ido mudando a la capital alemana en busca de alquileres baratos y una escena cultural animada. El 7 de octubre, los israelíes que antes no eran políticamente activos ni conscientes del antisemitismo se despertaron a una nueva realidad en la que eran un blanco de ataques.

«Conozco a israelíes en Berlín y en otras partes de Europa que actualmente mantienen un perfil muy bajo, y definitivamente no es divertido andar por muchos lugares de Berlín hablando hebreo y que te escuchen», afirma.

Sin embargo, a Oz-Salzberger le parece mucho más horroroso que los judíos europeos tengan que ocultar su identidad en la Europa contemporánea, y le preocupa que los propios israelíes no estén «en sintonía con las tribulaciones de las comunidades judías en todo el mundo hoy en día. Por mucho que estemos atrapados en nuestra [propia] pesadilla, no tenemos derecho a descuidar lo que está sucediendo en el mundo judío».

En otras palabras, y volviendo al lenguaje, Oz-Salzberger cree que el gobierno israelí está abusando de la palabra antisemitismo.

«Hay mucho antisemitismo y no niego su existencia y su crecimiento exponencial desde el 7 de octubre, pero hay tanta hostilidad hacia Israel y ciertos israelíes que es absolutamente legítima, y ​​nosotros, los israelíes, no estamos haciendo ni la mitad de lo que deberíamos hacer para abrazar, empatizar y mostrar solidaridad con las comunidades judías de todo el mundo».

Al evaluar el debate sobre Israel en Alemania, Oz-Salzberger observa, en un extremo de la escala, una especie de «filosemitismo ciego, o una posición pro-israelí acrítica» por la cual «el Estado judío debe ser protegido a cualquier precio y las demás opiniones amordazadas».

En el otro extremo, están aquellos que sostienen que “los alemanes deberían renunciar a su cultura y a su memoria, y con ello a su relación especial con Israel”. Esta última postura, asociada con la extrema izquierda antiimperialista, se ha articulado a menudo mediante el lema: “Liberar a Palestina de la culpa alemana”.

«Si se libera a Palestina de la culpa alemana, también se libera a todos los miembros de todas las minorías de la sociedad alemana de la culpa alemana, y ya se sabe a dónde nos llevará eso», advierte. «Se volverá en contra como un bumerán».

Oz-Salzberger dice a los alemanes: «Ustedes quieren que haya culpa alemana, la necesitan. No quieren vivir en un mundo sin culpa alemana. Mantengan la culpa alemana, pero sólo en el sentido simbólico: responsabilidad en lugar de culpa».

La muerte de la solución de un solo Estado

Con su nuevo libro, Oz-Salzberger quiere sobre todo que los alemanes no se olviden de gente como ella: sionistas liberales, laicos y humanistas que se oponen a este gobierno israelí y apoyan la solución de dos Estados, que, para Oz-Salzberger, sigue siendo la única vía posible para resolver el conflicto con los palestinos.

De hecho, ella cree que el 7 de octubre y sus consecuencias sólo han reafirmado un futuro en el que israelíes y palestinos viven separados y gobiernan sus propios asuntos.

El 7 de octubre “acabó con la solución de un solo Estado”, afirma. “No voy a ser conciudadana de ninguno de los terroristas de las Fuerzas Nukhba de Gaza ni de sus cientos de miles de partidarios. No habrá un solo Estado, Israel-Palestina, durante nuestras vidas, y probablemente tampoco durante las vidas de nuestros hijos, porque la próxima generación también será víctima del 7 de octubre, de ambos lados”.

Ella admite que una solución de dos Estados puede no llegar en el corto plazo, pero no hay otro resultado o camino a seguir que no traiga consigo «ríos y riachuelos de sangre».

Oz-Salzberger ve en el gobierno alemán y en la izquierda liberal o socialdemócrata tradicional un aliado para su causa. En cuanto a Israel, está profundamente preocupada por el estado de su nación, en el que «no hay una sola persona que no pueda ser descrita como ‘postraumática'».

No tiene miedo de denunciar los numerosos defectos de Israel. «Entre el 30 y el 40 por ciento de mis conciudadanos dicen abiertamente cosas racistas y abusivas sobre los árabes y los no judíos, y una facción de ellos -los [Itamar] Ben-Gvirs y [Bezalel] Smotrichs de nuestra generación- están haciendo cosas horribles en Gaza y Cisjordania. Si no los reconozco y los denuncio, no he hecho mi parte, moralmente hablando», afirma.

El escándalo BibiLeaks, que ha provocado la detención de tres sospechosos acusados ​​de filtrar información militar secreta enviada a la oficina del Primer Ministro a medios de comunicación extranjeros, incluido el tabloide alemán Bild, dice algo sobre el estado de los medios alemanes, afirma Oz-Salzberger. Pero habla aún más de una podredumbre en el seno del gobierno de Netanyahu.

«La idea era utilizar la prensa extranjera más crédula y sensacionalista para hacer llegar a la audiencia israelí una campaña de propaganda que afirmara que los mensajes de [Benjamin] Netanyahu contra, por ejemplo, cualquier acuerdo de rehenes en Gaza se basaban en la verdad, en hechos. No se trata de los lectores de Bild. Se trata de nosotros, el público israelí», resume. «Somos víctimas de una campaña de falsedad de hechos por parte de nuestro propio gobierno».