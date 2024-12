El gobierno de Netanyahu reaviva su guerra contra la democracia y el disenso en Israel

Incluso para un gobierno israelí que ha declarado su compromiso de destruir las instituciones democráticas desde el mismo momento de su creación en diciembre de 2022, la arremetida legislativa que se está llevando a cabo ahora es extraordinaria. La sesión de la Knesset que comenzó a fines de octubre ha visto a los legisladores de la coalición gobernante del primer ministro Benjamin Netanyahu lanzar un ataque metódico y multidireccional contra las instituciones de Israel, en términos más explícitos que nunca.

Resulta curioso recordar los viejos tiempos, como 2017, cuando un único proyecto de ley impopular diseñado para dificultar la acusación contra Netanyahu atrajo a decenas de miles de personas a las calles. En una ocasión, se dedicaron artículos enteros a analizar un proyecto de ley que permitía a la Knesset anular a la Corte Suprema. Pero el paquete de medidas del gobierno para 2023 para recortar la independencia judicial hizo que la indignación por un único proyecto de ley quedara obsoleta. La Knesset actual hace que los debates sobre la democracia en sí parezcan obsoletos.

La presa más fácil

Los objetivos de la lista legislativa son largos: la libertad de expresión, la educación pública, los ataques a los ciudadanos palestinos de Israel y a los palestinos bajo ocupación, los medios de comunicación, los tribunales y el fiscal general… por ahora.

En la actualidad, la Knesset está debatiendo un proyecto de ley que prohíbe a las personas exhibir la bandera palestina en el espacio de una institución financiada con fondos públicos; está dirigido a las universidades. El proyecto de ley propone una multa de 10.000 shekels (cerca de 3.000 dólares) y un año de cárcel para los infractores. Es un momento conveniente para perseguir a las personas que expresan su solidaridad con los palestinos, aprovechando la gran hostilidad del público en el contexto del 7 de octubre y la guerra de Gaza. Una ley de ese tipo también continuaría la campaña de intimidación del Estado contra quienes tienen más probabilidades de expresar esa solidaridad: los ciudadanos palestinos en Israel.

Una ley aprobada a principios de este mes permite al ministro de Educación despedir a los profesores que permitan cualquier expresión de «simpatía hacia una organización o incidente terrorista». Si esto suena justificado, considere que, a diferencia de la definición estándar de «terrorismo» (ataques a civiles con fines políticos), la ley israelí define el terrorismo como ataques a cualquier persona por una causa política; mientras que la «simpatía» puede ser prácticamente cualquier cosa, incluso un baile de 14 segundos en TikTok.

Tal vez en el futuro enseñar sobre los palestinos se considere un apoyo, o incluso una demostración de la Línea Verde, lo que, después de todo, implica que existe. Para entender los verdaderos motivos de los legisladores israelíes, siempre hay que leer el primer borrador de los proyectos de ley, antes de que se diluyan hasta llegar a algo lo suficientemente aceptable como para aprobarse. En este caso, el proyecto de ley original habría proporcionado una lista anual de todos los profesores al servicio de seguridad israelí Shin Bet.

Los árabes son la presa más fácil de los legisladores en estos días. A principios de este mes, la Knesset aprobó una ley que permite la deportación de familiares de quienes hayan cometido un ataque terrorista, si sabían de su intención o no pudieron evitarlo. La ley se aplica a los palestinos, ya vivan en Cisjordania o sean ciudadanos de pleno derecho de Israel. Todavía están avanzando proyectos de ley para impedir que los árabes se presenten como candidatos a la Knesset. Todas las leyes mencionadas anteriormente están redactadas de manera que se apliquen a cualquiera, pero el lenguaje está adaptado con el suficiente cuidado para que se apliquen principalmente a los árabes.

En cambio, un judío israelí condenado por apoyar a un grupo terrorista puede ser ministro de Seguridad Nacional, como Itamar Ben-Gvir, mientras que los colonos que atacan a civiles (los palestinos en Cisjordania) rara vez son condenados. Ninguno será deportado.

El diputado Simcha Rothman, presidente de la Comisión de Constitución, Derecho y Justicia de la Knesset, ha propuesto una ley que afecta tanto a los palestinos como al poder judicial. Su proyecto de ley prohibiría a la Autoridad Palestina, o a otros grupos palestinos «que recompensan el terrorismo», presentar peticiones al Tribunal Supremo de Justicia de Israel.

En el proyecto de ley, explica que la ley es una represalia a una petición de la Autoridad Palestina contra la negativa de Israel a transferir los impuestos que recauda para la Autoridad Palestina; Israel lo justifica como un castigo por los subsidios que la Autoridad Palestina otorga a los terroristas encarcelados. Pero la Autoridad Palestina hace muchas otras cosas además de esos subsidios; se supone que proporciona servicios locales a los palestinos en partes de Cisjordania en general y actualmente corre un grave peligro de colapso.

El proyecto de ley tendría un doble impacto si se aprueba: en primer lugar, la AP no tendrá acceso al tribunal más alto del país, que en última instancia controla al pueblo palestino. En segundo lugar, el proyecto de ley normaliza la reducción del «derecho de legitimación», que permite a una amplia gama de personas u organizaciones apelar ante el tribunal, incluso si no son la parte directamente afectada. Esto permite a las organizaciones no gubernamentales presentar peticiones al tribunal en nombre de los palestinos, por ejemplo. Algunos han criticado al tribunal a lo largo de los años por abrir sus puertas demasiado ampliamente, pero esa visión pasa por alto las pocas protecciones constitucionales que tienen los israelíes frente al poder del Estado.

La sección de «explicación de la ley» de estos proyectos suele ser la parte más reveladora. En décadas pasadas, la seca letra de la ley era útil para oscurecer normas que tenían fines antidemocráticos, como los impenetrables códigos fiscales que se aplicaban a los colonos de Cisjordania, que en realidad son una forma de anexión burocrática.

En la actualidad, las explicaciones que dan los legisladores de la coalición que redactan los proyectos de ley parecen más importantes que la ley misma; parecen artículos de opinión con signos de exclamación. Rothman escribe que la ley impediría que «figuras hostiles» se aprovechen del Tribunal Supremo y «corregiría una anomalía» que permite la legitimación. La verdadera anomalía, por supuesto, es que Israel, un Estado extranjero hostil, ha estado gobernando a los palestinos, directamente o más directamente, sin voto ni representación durante 57 años.

Pero el argumento más distópico y contrario a la verdad del proyecto de ley es la afirmación de que las entidades extranjeras (como la Autoridad Palestina) que apelan contra el Estado israelí «violan la soberanía nacional». Se requiere una proeza mental especial para convertir la hermética prevención por parte de Israel de la autodeterminación palestina en cualquier forma en una violación palestina de la soberanía israelí.

Esto resulta particularmente extraño cuando la Autoridad Palestina está cuestionando las políticas israelíes en territorios donde Israel no tiene soberanía, sobre personas que no son sus ciudadanos. ¿Confundido? La ocupación no quiere que lo entiendas.

Dado que gran parte de la represión de los palestinos o de la expresión política tiene como objetivo apoyar la anexión, no es casualidad que otro proyecto de ley pretenda facilitar aún más a los israelíes judíos la compra de tierras en Cisjordania. Siempre que se ve una legislación antidemocrática en marcha en Israel, un plan de anexión viene de cerca.

Este gobierno también ha intentado manipular el entorno mediático a su favor desde mucho antes del 7 de octubre, pero los esfuerzos se habían estancado hasta hace poco. La guerra de Gaza fue una bendición para el gobierno: en mayo, la Knesset prohibió Al Jazeera con el argumento de que amenazaba la seguridad nacional. Pero los esfuerzos no se limitan a las preocupaciones relacionadas con la guerra.

Un nuevo proyecto de ley obligaría a todas las cadenas de televisión a mostrar la cuota de audiencia de su canal, después de que el gobierno haya establecido un nuevo sistema de clasificación. Se trata de un plan absurdo para crear la impresión de que la cadena de propaganda favorita del gobierno, el Canal 14, es tremendamente popular y refleja la verdadera voz del pueblo. En realidad, apenas está saliendo del último lugar en los últimos índices de audiencia.

La experta en comunicaciones Tehilla Shwartz Altshuler, del Instituto de Democracia de Israel, explicó en un podcast que son principalmente los países no democráticos como China los que ponen al Estado a cargo de los índices de audiencia de los medios; las democracias lo hacen a través de organismos privados.

Como siempre, para aprobar estas leyes y mantener las políticas que las sustentan, el gobierno debe seguir debilitando el control judicial. En consecuencia, Haaretz informa que los líderes de la coalición están discutiendo una reactivación del proyecto de ley para remodelar el Comité de Nombramientos Judiciales de modo que haya el doble de miembros del gobierno o legisladores aliados que de jueces. De ese modo, el gobierno controlaría la composición de uno de los únicos controles y contrapesos institucionales de su poder en Israel: la Corte Suprema.

Otro proyecto de ley limitaría la capacidad del Tribunal Supremo para revisar (y posiblemente rechazar) las Leyes Básicas, lo que impediría que el tribunal anulara una ley diseñada para otorgarle al poder ejecutivo de Israel aún más poder, como la «cláusula de razonabilidad» que el tribunal anuló en enero.

Hay muchos más. Un artículo reciente en The Marker ha recopilado 38 proyectos de ley en total, entre ellos leyes para debilitar los tribunales y el sistema legal, fortalecer a los actores religiosos en Israel, desmantelar las libertades civiles contra la actuación policial invasiva y discriminatoria, más ataques contra los árabes en Israel, los medios de comunicación e incluso una mayor intervención del gobierno en los asuntos económicos.

Y recuerden que la legislación es sólo una parte del ataque. En los últimos días, el gobierno ha reforzado su argumento para despedir a la fiscal general Gali Baharav-Miara: esta semana, el ministro de comunicaciones dijo que el gobierno debe «levantarse y despedirla primero», tomando prestada la orden del Talmud de que, si alguien viene a matarte, debes «levantarte y matar primero». Netanyahu ya había dado pistas en esta dirección a principios de este mes, al quejarse de su actitud «contraria» y dar instrucciones al ministro de justicia para que «arregle el asunto».

El lunes se vivió el grotesco espectáculo de una audiencia de un comité del Knesset en la que los ministros culparon al fiscal general por el aumento de los asesinatos entre los árabes en Israel. Cuando se prepara otra purga de un grupo indeseable de contención dentro del gobierno, ninguna mentira o incitación descarada es demasiado descarada.

¿Qué queda por hacer?

En muchas conversaciones, la gente pregunta: «¿Por qué los israelíes no protestan?»

Esto me duele, porque así es: todavía se celebran protestas multitudinarias casi todas las semanas y, en grupos más pequeños, todas las noches. Pero el hecho angustioso es que, a la hora de elegir las protestas, para los israelíes los rehenes son lo primero. Y, sin embargo, decenas de miles de personas asisten a grandes protestas antigubernamentales casi todos los sábados por la noche; a veces, estas se convierten en cientos de miles.

Pero con decenas de miles de personas en servicio de reserva, familias agotadas por mantener unidas sus vidas mientras alguien está en servicio, personas con dificultades económicas o con miedo a un bombardeo de misiles como el que cayó sobre Tel Aviv mientras escribo esto, es cierto que menos gente se manifiesta. Al mismo tiempo, muchos se están organizando en línea y entre bastidores, como una gran campaña para apoyar al fiscal general y oponerse al camino del gobierno en general.

Pero el verdadero peligro es la desesperación. El hecho es que los ciudadanos se enfrentan a un gobierno que ha agudizado su cruel capacidad de contemplar la miseria y la furia de su pueblo y darle la espalda.