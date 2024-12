El vaciamiento del discurso humanitario – Amnesty internacional y la transformacion del genocidio

El reciente informe de Amnesty International "You Feel Like You Are Subhuman: Israel's Genocide Against Palestinians in Gaza" representa un caso paradigmático del proceso de vaciamiento del concepto de genocidio que analizamos en nuestro nota anterior (Informe Minoritario - El Genocidio como Significante Vacío). Publicado el 4 de diciembre de 2024, el documento de Amnesty ejemplifica precisamente los mecanismos de transformación conceptual que identificábamos.