Nuestra única opción: israelíes y palestinos necesitan más alianzas, y más igualitarias

El tiempo transcurrido desde el 7 de octubre se cuenta de diversas maneras: por meses, por días, por segundos, por cuerpos. No me importa demasiado cómo haya pasado el tiempo desde que mi madre, Vivian Silver, fue asesinada en el kibutz Beeri. Por un lado, se congeló el 7 de octubre y todavía estoy allí, despidiéndola por teléfono mientras unos hombres armados están en su puerta. Por otro lado, estoy en el futuro y he estado allí desde ese momento, un futuro en el que una muerte así es imposible para cualquiera.