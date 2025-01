Sigue la cadena causal hasta el final

Israel termina 2024 en una racha notable, que es aún más sorprendente a la luz de cómo terminó el año anterior y cómo se desarrolló la mayor parte de este año. La campaña militar de Israel contra Hezbollah este otoño fue tácticamente devastadora, mientras que la respuesta anticipada de Hezbollah -miles de cohetes dirigidos a la infraestructura israelí y el cierre del centro del país- nunca se materializó. En lugar de quedar atrapado en el Líbano tras una invasión terrestre diseñada para repeler a las fuerzas Radwan de la frontera, Israel aceptó un alto el fuego en gran medida en sus propios términos.

Este acuerdo incluye un mecanismo de monitoreo más sólido que el del alto el fuego de 2006 y un aparente acuerdo adicional que permite a Israel libertad de acción si no se corrigen las violaciones. Por si esto no fuera suficiente, la devastación de Hezbollah contribuyó directamente al colapso de otro proxy iraní, el régimen de Bashar al-Assad en Siria, cuando Assad fue sorprendido por los avances de los rebeldes sirios y no había caballería respaldada por Irán disponible para acudir al rescate.

Israel ha pasado de defenderse de ataques constantes del eje de resistencia de Irán al colapso de ese eje a lo largo de la frontera norte de Israel, y -gracias a los ataques israelíes a las defensas aéreas de Irán- Irán ahora está expuesto de una manera sin precedentes. Y a medida que las perspectivas de un acuerdo sobre rehenes parecen tentadoramente más cercanas de lo que han estado desde noviembre del año pasado, el optimismo ausente durante tanto tiempo ahora abunda.

Hay que tener en cuenta dos aspectos generales a la hora de evaluar lo que podría venir a continuación y cómo Israel puede seguir aprovechando estos logros, y para ello es necesario mirar más allá del plazo inmediato. El primero es la lógica de las consecuencias imprevistas. El rápido declive de la fortuna de Irán, que ha pasado de estar en la cresta de la ola en toda la región, con Estados sunitas que se apresuraban a restablecer o revitalizar sus relaciones con él, a perder a su más valioso apoderado en Hezbollah y su base de operaciones avanzada en Siria, es el mejor acontecimiento en materia de seguridad para Israel en este siglo.

Está justificado considerar que estos acontecimientos anuncian un nuevo Oriente Medio, pero la dificultad reside en discernir cómo será exactamente ese nuevo Oriente Medio y si se inclinará a favor de Israel. Hay demasiados ejemplos en la historia reciente de acontecimientos en la región que parecían ir en una dirección y luego concluyeron en otra completamente distinta. La guerra de 2003 de Estados Unidos para expulsar a Sadam Husein del poder en Irak se presentó como una medida que estabilizaría la región y beneficiaría tanto a los intereses de seguridad estadounidenses como a los israelíes. Por el contrario, fue el principal motor de la expansión regional iraní y del crecimiento del eje de resistencia iraní al eliminar el control más próximo sobre el poder de Irán. Los levantamientos de la Primavera Árabe fueron la mayor demostración de poder popular en décadas y se suponía que marcarían la muerte de la estabilidad autoritaria árabe. En lugar de ello, condujeron al éxito de las medidas represivas y a la reafirmación del autoritarismo. Los atentados de Hamás del 7 de octubre y la embestida de Hezbollah, los huties y otros apoderados iraníes se consideraron inicialmente una prueba de concepto de la estrategia regional de Irán como apoderado. Por el contrario, han llevado a la destrucción funcional de décadas de inversión militar de Irán y al retroceso de sus posiciones más allá de sus fronteras. Cualquiera que sea el éxito que Israel esté sintiendo ahora al descolocar a su implacable enemigo regional, se transformará de forma impredecible a medida que sigan desarrollándose los acontecimientos.

Una de las formas más fácilmente previsibles en las que los rápidos y abrumadores reveses de Irán podrían reverberar en una mala dirección es en los cambios en su doctrina nuclear. Irán ha tenido cuidado de no llegar a un estallido nuclear, pero se ha acercado constantemente a la línea mientras desarrollaba la capacidad de hacer una carrera loca que será demasiado rápida para que nadie la detenga. La destrucción de Hezbollah como elemento disuasorio contra un ataque israelí a las instalaciones nucleares iraníes ya elevó las perspectivas de que Irán intentara precipitarse hacia un estatus nuclear pleno, y la pérdida de Siria con la caída de Assad las eleva aún más. Si Irán se mueve definitivamente en esta dirección, Israel puede terminar ganando en el frente de la resistencia regional iraní, pero potencialmente perdiendo en la cuestión nuclear, dependiendo de las capacidades que tenga por sí mismo para degradar suficientemente las instalaciones nucleares iraníes y de la ayuda que obtenga de EE.UU. Israel tendrá que proyectar fuerza mientras reúne a sus aliados diplomáticamente para presentar un frente unido con el fin de disuadir a Irán, con la acción militar directa como último recurso en su bolsillo trasero. Pero hasta que no se resuelva la cuestión nuclear, no debe darse por sentado que la victoria contra la estrategia de Irán por delegación será una victoria inequívoca sobre las capacidades iraníes en general.

Ahmed al-Sharaa: líder del nuevo poder sirio.

El segundo es el efecto demostración. El éxito tiende a atraer la imitación, como ocurriera en la caída de los regímenes comunistas y en la expansión de la democracia en todo el mundo durante las décadas de 1980 y 1990, o en los levantamientos de la Primavera Árabe tras el rápido fin del régimen de Ben Ali en Túnez. Algo similar puede surgir en Siria, donde un grupo islamista sunita radical se encuentra ahora gobernando el país tan sólo unas semanas después de haber sido relegado a dirigir la mayor parte de una provincia del noroeste. Hayat Tahrir al-Sham tiene socios ideológicos en toda la región, incluso cerca, en Jordania y Cisjordania, todos los cuales miran ahora a HTS en busca de inspiración y como modelo potencial. Aunque HTS ha dicho todo lo correcto acerca de no querer la confrontación con Israel, los yihadistas sunitas -y en particular los que se encuentran a lo largo de las fronteras de Israel- probablemente ven esto como una oportunidad para construir un nuevo eje de resistencia con un sabor diferente al iraní. Eliminar la influencia iraní del territorio sirio facilita mucho la vida de Israel, pero si Jordania o Cisjordania se ven desestabilizadas por grupos que buscan emular su propia versión de una victoria siria, la mejora del entorno de seguridad de Israel será efímera.

La gravedad de este problema puede apreciarse fácilmente en el norte de Cisjordania, donde las FDI y las Fuerzas de Seguridad de la Autoridad Palestina (FSAP) han estado luchando contra Hamás, la Yihad Islámica Palestina y milicias independientes. En la actualidad, las FSAP están inmersas en una operación en el campo de refugiados de Yenín tras el robo de vehículos de las FSAP por combatientes de Hamás y la Yihad Islámica Palestina, y la detonación de un coche bomba cerca de oficiales de las PASF, y han estado librando tiroteos dentro del campo mientras rodeaban el propio campo. Aunque los combates de Yenín marcan una nueva fase de escalada por parte de los combatientes islamistas y de respuesta por parte del FSAP, no son nuevos y son representativos de lo que está en juego en Cisjordania en general.

A pesar de todos los defectos e inconvenientes de la AP, no cabe duda de que es preferible a que los islamistas sunitas se hagan con el control de Cisjordania, y Hamás y la YIP tienen una nueva inspiración en sus vecinos sirios del norte. En este caso, Israel debería apoyar al FSAP de todas las formas posibles si quiere mantener un mínimo de estabilidad en Cisjordania y no quiere ocupar las ciudades palestinas y ejercer un control de seguridad directo. Eso significa contrarrestar los efectos de demostración de Siria mediante la aprobación de equipos no letales para el FSAP que han sido retenidos desde el 7 de octubre, incluyendo trajes para el escuadrón de desactivación de bombas, equipos de radio y vehículos blindados. También significa apoyar la labor que está realizando la misión del Coordinador de Seguridad de Estados Unidos, sin la cual Hamás se habría hecho con el control de Cisjordania hace mucho tiempo. Aunque los islamistas sunitas pueden ser más deseables para la Guardia Revolucionaria Iraní en Siria, son indiscutiblemente menos deseables que la Autoridad Palestina en Cisjordania o la monarquía hachemí en Jordania.

Israel se dirige a 2025 con el impulso necesario para aprovechar sus victorias militares y traducirlas en victorias políticas duraderas, empezando por avanzar realmente hacia un plan viable para el día después en Gaza. Parte de esto consiste en evitar la autocomplacencia y no asumir que la dirección de los acontecimientos es lineal y que avanza inexorablemente en la dirección correcta, aunque ahora lo parezca. Mirar hacia el futuro para ver cuál es el abanico completo de posibilidades que podrían irradiarse desde Líbano y Siria ayudará a Israel a mantener sus recientes logros.