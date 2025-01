Llamado a un alto el fuego y acuerdos de liberación de rehenes y prisioneros

Decenas de Organizaciones judías destacadas de todo el mundo, junto con We Are All Hostages -un grupo compuesto por familiares de rehenes y voluntarios que trabajan para lograr la liberación de sus seres queridos-, rehenes liberados y familiares de rehenes individuales, junto al Foro de Organizaciones Israelíes por la Paz que coordina la acción de decenas de organizaciones judeo-árabes, firmaron conjuntamente un llamado urgente en el que piden un cese del fuego inmediato en Gaza, la liberación de todos los rehenes y una inmediata acción diplomática para abordar la creciente crisis humanitaria y abrir las puertas a tratativas para la solución del conflicto israelí-palestino.

Encabezada por J-Link -la Red Judía Progresista Internacional- la carta representa las voces de organizaciones en los cinco continentes y se ha traducido a varios idiomas para ampliar su alcance.

«Creemos que cuando nos mantenemos unidos en todo el mundo, nuestro llamado humanitario por la justicia y la paz se fortalece», explica el Comité Coordinador de J-Link. “No se trata sólo de un llamado a la acción, sino de un compromiso de sanación para los palestinos, los israelíes y nuestras comunidades de fuera de la región y más allá”.

El llamamiento llega en una coyuntura crítica. Si bien el alto el fuego entre Hezbolá e Israel es un respiro bienvenido, ello subraya la necesidad de una rápida intervención internacional. El gobierno de Netanyahu sigue utilizando la frágil calma para impulsar una agenda de destrucción en Gaza y anexión en Cisjordania.

La campaña no sólo destaca la urgente necesidad de un alto el fuego y la liberación de los rehenes, sino que también llama a un retorno a la diplomacia, haciendo hincapié en que un futuro de paz sostenible depende de la realización del derecho de ambos pueblos a la autodeterminación en dos Estados soberanos. Aunque se lanzó como una iniciativa judía, a pedido de muchos, J-Link ha abierto la carta a las firmas de personas de todas las religiones y organizaciones de todo el mundo que deseen apoyar este llamamiento humanitario global.

Lea la carta y firme aquí: www.jlinknetwork.org

jlinkoffice@gmail.com