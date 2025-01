Dganit pensó que había tenido un ataque de pánico, y luego recibió un diagnóstico: daño moral

Dganit (su nombre fue cambiado para proteger su privacidad) suele ser una israelí mentalmente sana. El 7 de octubre estaba en su casa y afortunadamente no perdió a ninguna persona cercana. En las primeras semanas, se ofreció como voluntaria para cocinar para los soldados y ayudar a los evacuados del sur y del norte. En un momento dado, sintió que estaba «al borde del colapso»: incapacidad para dormir, latidos cardíacos rápidos, una sensación de miedo que la invadía, una tendencia a llorar con frecuencia, falta de apetito y un neuroticismo que nunca antes había experimentado. Pensó que eran ataques de ansiedad. Duraban unos días y se ivan, y así sucesivamente. Unos meses más tarde decidió volver a su terapeuta, quien le diagnósticó: sufría un daño moral. «Me ayudó a entender lo que tenía y cómo caí en este abismo emocional», dice. «Tan pronto como el terapeuta me ofreció esta opción, entendí de inmediato mi situación».

El término «daño moral» conmoverá inmediatamente a muchos israelíes, incluso si no entienden lo que significa exactamente. La herida moral que padecemos es la sombra que nos oprime y nos amenaza. Pero también puede ser un salvavidas, un posible camino hacia la curación, si podemos admitir que estamos heridos, también moralmente, y que necesitamos una sanación personal y colectiva. La Dra. Caris Callaway estuvo expuesta al mundo del daño moral en 2009, cuando dio sus primeros pasos como psicóloga tratando a los soldados canadienses que regresaban de Afganistán. «Muchos de ellos me dijeron: ‘Entiendo que tengo trastorno de estrés postraumático (TEPT), siento que la terapia ayuda hasta cierto punto, pero hay algo más que no resuelve'». En 2016, viajó a Ucrania para ayudar a los psicólogos locales a diagnosticar a los soldados que regresaban de luchar en Crimea. «Allí también escuché cosas similares: ‘Hay algo más’. Tenía curiosidad por entender qué era esa cosa extra».

Esta otra cosa es el daño moral, un concepto complejo que describe la angustia psicológica que puede sucederle a una persona o a un grupo social cuando se realiza una acción por o en su nombre que contradice el código moral que tiene la persona o la sociedad. La angustia también puede ocurrir debido a la inacción, es decir, que el acto moral no se realizó.

El fenómeno es escurridizo, y su diagnóstico y tratamiento son similares a los de otros fenómenos mentales como el trastorno de estrés postraumático. Las consecuencias de ambos son similares: tendencia a la autodestrucción, pérdida de la capacidad de funcionar a nivel personal y profesional, consumo de sustancias adictivas, ansiedad y depresión. Sin embargo, en los últimos años, cada vez se han publicado más estudios que indican que el daño moral es un problema en sí mismo. La principal diferencia entre el trastorno de estrés postraumático y el daño moral es que el primero se deriva principalmente de la intensificación del miedo, y el segundo de la culpa, la vergüenza y la sensación de traición.

El profesor Yossi Levy-Belaz, del Centro Lior Tzfati para el Estudio del Suicidio y el Daño Mental del Centro Académico Ruppin, explica que hay tres tipos de daño moral:

«Cosas que hago, cosas que veo que otros hacen y no intervengo, cosas que hacen comandantes y líderes». Al tercer tipo lo llamamos «daño moral del tipo de la traición». Está en el centro del daño moral. Este tipo de daño moral es un factor de riesgo para un aumento en el nivel de depresión y ansiedad entre agosto y noviembre de 2023. El hallazgo fue significativo más allá de variables de fondo como el grado de exposición directa a las atrocidades. Los resultados del estudio se publicaron en verano en la revista Scientific Reports.

«Esta estadística muestra el impacto dramático que las acciones, declaraciones y conductas de los líderes tienen en la salud mental del público», dice Levy-Blaz. «Nos reflejan hasta qué punto nosotros, como Estado, nos comportamos de acuerdo con las normas morales. Por lo tanto, la forma de tratar a los secuestrados es también precisamente una herida moral del tipo de la traición. Vemos a los líderes actuar de una manera que va en contra de nuestro código moral». Los líderes no parecen tener ninguna intención de cambiar sus costumbres. ¿Qué podemos hacer nosotros, como ciudadanos moralmente heridos? «Debemos asumir el papel de liderazgo y actuar: hacer todo lo posible para traer de vuelta a nuestros hermanos y hermanas secuestrados. No devolverlos es un daño moral continuo que nos perjudica a todos como sociedad todos los días».

“Lo primero que quiero que los lectores de este artículo sepan es que no todo el mundo piensa que todos los israelíes son las peores personas en este momento», responde Callaway a la pregunta de qué es importante para ella decirle al lector hebreo. «Si están sintiendo miedo, ira, ansiedad, rabia, insulto, desesperación, tristeza o una combinación de algunas de estas emociones a la vez, tienen razón. Es una mezcla que se ajusta a la realidad que estás viviendo. Uno de los síntomas del daño moral es un fuerte sentimiento de que no hay esperanza y que todo está perdido, y estimo cautelosamente que muchos en Israel lo sienten. La mejor manera de lidiar con la desesperación es participar en una actividad que te devuelva la sensación de que hay moralidad en el mundo». Cuando dice estas cosas, la voz de Calloway está llena de empatía y confianza profesional. Me estremezco varias veces durante las conversaciones con ella y con el profesor Richard Speights, coautor del libro El espectro del daño moral: del conflicto a la curación en un contexto individual y cultural, que se publicó el mes pasado en inglés.

Su experiencia está arraigada en el extranjero, lejos de Israel, pero el contenido de sus palabras se hace eco de la realidad de nuestras vidas actuales. Un daño moral es muy personal, pero también increíblemente universal. Speights y Callaway enfatizan que, como dice el título de su libro, el daño moral es un espectro, varía en naturaleza de persona a persona y va desde síntomas más y menos graves. «No todo conflicto moral es necesariamente un daño moral», dice Speights. «Hay un conflicto moral, una tensión moral, una angustia moral, y sólo al borde, un daño moral”.

“Incluso dentro del daño moral hay una gama de dificultades: agudas, crónicas o latentes. A largo plazo, el daño moral puede ser perjudicial a nivel emocional, conductual, espiritual y social». No en vano, uno de los artículos académicos sobre el tema denomina al tratamiento del daño moral «corrección del alma».

Un estudio encontró que un daño moral de «tipo traición» es un claro factor de riesgo para la depresión y la ansiedad en la guerra. «Esto muestra el impacto dramático que la conducta de los líderes tiene en la salud mental del público», dice el investigador Prof. Yossi Levy-Blaz. «La falta de devolución de los secuestrados, por ejemplo, es un daño moral continuo a la sociedad israelí».

Callaway tiene algunas recomendaciones concretas para aquellos que sospechan que han sufrido un daño moral y quieren tratarlo. En primer lugar, recomienda someterse a un diagnóstico profesional exhaustivo. Según ella, el trastorno de estrés postraumático y el daño moral pueden ocurrir juntos o por separado, y los pacientes a menudo sufren de ambos. En tal caso, cree Callaway, lo mejor es tratar un trastorno de estrés postraumático previo. «Para poder realizar el trabajo cognitivo superior y más complejo requerido para el daño moral, primero debemos reducir las respuestas fisiológicas a los desencadenantes que caracterizan el TEPT», dice. «No es una recomendación que aparezca en la literatura profesional, pero eso es lo que la experiencia me ha enseñado».

En cuanto al método de tratamiento, recomienda varios métodos que han sido probados tanto en la literatura profesional como por ella misma. Uno de los métodos es la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT), un método de psicoterapia muy conocido en Israel. En este método, se les pide a los pacientes que identifiquen sus valores fundamentales y se les invita a establecer metas específicas, como ser voluntarios en un refugio para personas sin hogar. Aunque el terapeuta proporciona apoyo y orientación, es el paciente el responsable de hacer los cambios en su vida. La terapia también incluye ejercicios de atención plena con un enfoque en aumentar la aceptación de las emociones difíciles.

Speights está escribiendo actualmente un artículo académico sobre las heridas morales específicas que pueden surgir a raíz de la guerra entre Israel y Hamas. En el artículo, examina las implicaciones para los familiares que resultaron directamente dañados, los soldados en el campo de batalla y los secuestrados, sobre los que escribe de acuerdo con lo que se sabe de los rehenes que fueron liberados en otros lugares y épocas. «La experiencia de los rehenes liberados presenta una intersección particularmente compleja de trauma y deterioro moral, que desafía los entornos clínicos convencionales», escribe en el artículo. «La arquitectura psicológica de su experiencia es que, más allá de las reacciones postraumáticas esperadas (hipervigilancia, flashbacks y patrones de sueño interrumpidos), los sobrevivientes también lidian con profundas preguntas morales. Paradójicamente, la liberación misma a menudo intensifica ciertos aspectos del daño moral. Los supervivientes a menudo denuncian su culpa y se preguntan por qué fueron elegidos para ser liberados mientras otros permanecen en cautiverio».

Yehuda Shaul, cofundador y ex codirector de Breaking the Silence y actual codirector del Centro Israelí de Asuntos Públicos.

En su libro, Callaway y Spitts abordan ampliamente el daño moral colectivo, causado por eventos en la historia de un grupo social en particular. Creen que tal lesión podría conducir a una serie de daños, incluida la erosión de los lazos comunitarios debido a una sensación de impotencia y pérdida de confianza, una disminución de la participación cívica debido a la apatía y una experiencia de falta de significado compartido y malestar social que conduce a divisiones y conflictos. El libro también advierte de una recesión económica derivada de la impotencia colectiva, que reduce la motivación y la productividad en el trabajo. Advierten contra la «distimia cultural», una experiencia que puede resultar familiar a muchos israelíes durante este tiempo. La distimia en psicología significa depresión crónica y persistente. Cuando un determinado grupo social sufre de esto, una especie de nube negra permanente se cierne sobre él, a menudo acompañado de ira, irritabilidad y hostilidad.

El caso israelí actual es único en el sentido de que somos a la vez las víctimas, los testigos y los agresores durante el mayor daño moral de nuestra historia como Estado.

¿Cómo se puede curar a toda una sociedad de semejante herida?

“Desearía tener una fórmula mágica que detuviera el dolor que tanta gente está sintiendo en este momento», respondió Callaway. «Lo primero que me viene a la mente son las comisiones de la verdad y la reconciliación que funcionaron en Sudáfrica después del fin del régimen del apartheid, en Ruanda después del genocidio, y también aquí en Canadá en el contexto de la población indígena (una especie de comisión estatal de investigación con un enfoque conciliador, que investiga, condena, compensa y también concede indultos por las malas acciones). Está comprobado que estas acciones reducen el daño moral colectivo». Habla de un ritual llamado «Llamando a casa», que se originó en las comunidades indígenas de Canadá, pero que ha sido adoptado por muchas otras comunidades que enfrentan daños morales. Esto sucede cuando el soldado regresa a casa y los miembros de la comunidad se reúnen a su alrededor para una ceremonia, en la que le piden disculpas por lo que tuvo que hacer, o presenciar, en nombre de toda la comunidad. A veces, los combatientes que regresan a casa también hablan de sus acciones en la batalla para aliviar la carga que llevan. «La capacidad de experimentar el dolor compartido es, para mí, la fuerza más poderosa de la comunidad», dice Calloway.

Shay, el padre del daño moral, llama a estos rituales y acciones «la comunalización del trauma», al final de la cual los heridos morales sienten que su experiencia ha sido escuchada, comprendida y reformulada por la comunidad para que puedan integrarse en la sociedad y experimentar nuevamente un sentido de pertenencia. Para que esto suceda, la comunidad debe estar abierta a escuchar las experiencias de quienes regresan de la guerra, y como sabemos desde nuestra región, no es tan fácil para la sociedad reconocer lo que le está haciendo a otro, a cualquier otra persona, y ciertamente a uno que es un enemigo oficial. No hay más que ver la indignación suscitada por organizaciones de izquierdas como B’Tselem, Yesh Din o Breaking the Silence, que recoge testimonios de soldados sobre su papel en la fuerza de ocupación, y por lo tanto es denunciada por la corriente principal en Israel. Cuando le cuento a Callaway sobre Rompiendo el Silencio, se enciende algo en ella, y se pone alerta y pide saber más. Le pregunto si cree que recoger estos testimonios es la forma que tienen los soldados, o la sociedad, de hacer frente a la herida moral de la ocupación. «Se podría decir que el establecimiento de una organización de este tipo es una forma en que estos soldados tratan de lidiar y resolver las heridas morales que están experimentando», responde, «A menudo un daño moral contiene vergüenza: ‘Soy una mala persona’. Hice algo mal». Ambas emociones existen como síntomas de una lesión moral, y pueden existir juntos, o cada uno por separado.

La culpa no es una emoción agradable, pero es prosocial porque nos motiva a actuar, a reparar el daño que hemos causado. La vergüenza, por otro lado, mata la motivación social y moral. Nos provoca una regresión social porque pensamos que somos malignos. Es un lugar muy doloroso para estar. Cuando nos sentimos avergonzados, puede llevarnos a la autolesión y al suicidio. La Dra. Brenna Brown, estudiosa de la vergüenza, tiene una frase que utilizo a menudo en el tratamiento del daño moral: «La vergüenza no sobrevivirá cuando se dialoga y discute». Cuando los soldados comparten su historia con Breaking the Silence, es posible que en realidad estén compartiendo la vergüenza.

En muchos sentidos, Breaking the Silence juega un papel paralelo a la ceremonia de «llamada a casa». Porque al dar testimonio, el soldado ya no está solo con su daño moral, ahora la sociedad israelí también está participando en lo que sucedió.