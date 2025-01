La Ilustración Judía: El Fin (y lo que queda es el Estado de Shlomo Karhi y Tali Gottlieb)

Todas las señales indican que nos estamos acercando a gran velocidad y con un temor aterrador al punto de no retorno. Algunos cuentan la transición de un Estado joven y abrazado a un Estado repudiado; otros hablan de la transición de una democracia occidental consolidada a una democracia vacía, teocrática-totalitaria. Algunos lamentan el sionismo, que ha perdido su estatus como el movimiento nacional legítimo del pueblo judío a los ojos de las naciones y de una parte de los ciudadanos judíos del Estado. Sin embargo, en la estructura profunda de esta montaña rusa, hay que retroceder 250 años. Israel se está despidiendo de la revolución de la Ilustración, que transformó el judaísmo y fue una condición previa para toda la creación política y cultural que engendró el movimiento sionista.

El movimiento de la Ilustración fue fundado por Moshe Mendelssohn a finales del siglo XVIII, inspirado en la Ilustración europea. Mendelssohn era un hombre religioso, pero el movimiento de la Ilustración que creó abrió el judaísmo a la cultura mundial, liberó por primera vez la lengua hebrea de su exclusividad como lengua de los textos sagrados, y abrió el camino a la literatura no religiosa y al periodismo civil. Según las metáforas del filósofo Hans Gadamer, expandió el horizonte cultural judío, lo amplió y creó un nuevo modelo de judío: el judío ilustrado. Los ilustrados salieron de las yeshivás y casas de estudio, equipados con un conocimiento profundo de las fuentes judías, y completaron su educación con ansias, hambre y nuevas y emocionantes relaciones de intercambio con la cultura mundial. El movimiento de la Ilustración permitió a los judíos situarse en el corazón de la creación europea: ciencia, medicina, arte, filosofía.

Con la realización de las ideas del sionismo, estas noticias llegaron a la Tierra de Israel, a las escuelas y universidades, a la nueva creación hebrea, al sistema judicial y a los valores del régimen. El ethos de la Ilustración pasó por transformaciones y obstáculos, pero permaneció como base. También formó parte de ilustrados que continuaron observando los mandamientos, desde Gershom Scholem y S. Y. Agnon hasta Yeshayahu Leibowitz. Ese era su secreto: no abandonar lo que ya existía: la lengua antigua, la Biblia y la conexión con miles de años de creación judía, pero entrelazarlos con la cultura mundial, adoptarla, crear dentro de ella y enriquecerla. Hubo testimonios en el terreno: un sistema educativo avanzado que registraba logros en indicadores internacionales, una literatura y arte judío hebreo rico y traducido, y científicos judíos de renombre mundial.

Moses Mendelssohn en el Jewish Museum de Berlin, retrato de 1771 de Anton Graff.

Desde el principio, la Ilustración judía en el Estado de Israel tuvo enemigos. Los ultraortodoxos siempre estuvieron allí. No permitieron la entrada de materias básicas en las yeshivás, pero no interfirieron. Partes del público y del sistema político veían en la democracia occidental y sus valores una falla e incluso un desastre, pero no tenían voceros ni una fuerza motriz.

La última década ha sido una década de despedida acelerada de la Ilustración: del ethos de la Ilustración, de los logros de la Ilustración. Lamentablemente, coincide con procesos aterradores que están ocurriendo en el mundo occidental, de despedida de la Ilustración, madre del movimiento de la Ilustración judía.

Pero aquí, la despedida está en esteroides, una piedra cayendo tras otra. La reforma judicial está destruyendo el poder independiente del sistema judicial, sin el cual la democracia cae en una pendiente resbaladiza. El ethos democrático que limita y restringe el poder del gobierno se rompe contra la adoración a un rey moderno alimentado por un culto a la personalidad. La guerra ha intensificado procesos que ya se habían profundizado: racismo, odio a los extranjeros y aislamiento. Los medios libres, el alma de la democracia moderna, están amenazados.

Los ultraortodoxos siguen en lo suyo, pero su número aumenta y se están convirtiendo en una masa que amenaza la naturaleza del Estado. Los resultados son evidentes: las humanidades se vacían, los logros de los estudiantes se deterioran, la cultura callejera se vulgariza, y las fuerzas ilustradas son empujadas hacia atrás, se defienden, y muchos de ellos se van.

El ethos de la Ilustración está siendo reemplazado por el ethos militar. El ejército es una necesidad, pero el ethos militar como único líder no lo es. Este cubre la decadencia de cualquier otro ethos. Lo que queda es el Estado de Shlomo Karhi y Tali Gottlieb: gritones, ignorantes, arrogantes, y corriendo hacia su perdición bajo la sombra de un rey perseguido por sus demonios.

Imagen de portada: Moshe Mendelssohn. El movimiento de la Ilustración que fundó abrió el judaísmo a la cultura mundial (Ilustración: Eran Wolkowski, Haaretz).