Chaim Potok, el rabino escritor sobre el mundo judío ortodoxo

Potok nació en Brooklyn, Nueva York, hijo de Benjamin Max (fallecido en 1958) y Mollie (nacida Friedman) Potok (fallecida en 1985), quienes eran inmigrantes judíos de Polonia. Era el mayor de cuatro hijos; todos se convirtieron o se casaron con rabinos. Su nombre hebreo era Chaim Tzvi. Recibió una educación judía ortodoxa. Después de leer la novela Brideshead Revisited de Evelyn Waugh cuando era adolescente, decidió convertirse en escritor (a menudo decía que Brideshead Revisited fue lo que inspiró su trabajo y literatura). Comenzó a escribir ficción a la edad de 16 años. A los 17 hizo su primera presentación a la revista The Atlantic Monthly. Aunque no se publicó, recibió una nota del editor elogiando su trabajo. Asistió a la escuela secundaria en Marsha Stern Talmudical Academy, la escuela para varones de la Yeshiva University. En una entrevista, Potok dijo: «Rezaba en un pequeño shtiebel [sala de oración], y mi madre es descendiente de una gran dinastía jasídica y mi padre era jasídico, así que vengo de ese mundo».

En 1949, a la edad de veinte años, sus historias fueron publicadas en la revista literaria de la Universidad Yeshiva, que también ayudó a editar.

De joven se sintió atraído por la doctrina conservadora, menos restrictiva; tras graduarse en la Yeshiva University en 1950 y en el Jewish Theological Seminary of America en 1954 (ambos en la ciudad de Nueva York), fue ordenado rabino conservador. Enseñó en instituciones judías de educación superior hasta que fue nombrado editor jefe de Conservative Judaism en 1964. Más tarde asistió a la Universidad de Pensilvania y en 1965 se convirtió en editor jefe de la Jewish Publication Society of America, puesto que ocupó hasta 1974, cuando se convirtió en editor de proyectos especiales. A lo largo de su carrera editorial, Potok escribió artículos y reseñas, académicas y de divulgación.

Después de recibir una maestría en literatura inglesa, Potok se alistó en el ejército de los EE. UU. como capellán. Sirvió en Corea del Sur de 1955 a 1957. Describió su tiempo en Corea del Sur como una experiencia transformadora. Educado en la creencia de que el pueblo judío era central para la historia y los planes de Dios, experimentó una región donde casi no había judíos ni antisemitismo, pero cuyos creyentes religiosos rezaban con el mismo fervor que vio en las sinagogas ortodoxas en casa.

A su regreso a los EE. UU., se unió a la facultad de la Universidad de Judaísmo en Los Ángeles. Potok conoció a Adena Sara Mosevitzsky, una trabajadora social psiquiátrica, en Camp Ramah en Ojai, California, donde sirvió como director del campamento de 1957 a 1959. Se casaron el 8 de junio de 1958. En 1959, comenzó sus estudios de posgrado en la Universidad de Pensilvania y fue nombrado académico residente en la sinagoga Har Zion en Filadelfia. En 1963, los Potok fueron instructores en Camp Ramah en Nyack. También en 1963 escribió su tesis doctoral sobre Solomon Maimon y comenzó a escribir una novela.

En 1964, los Potok se mudaron a Brooklyn, donde Chaim se convirtió en el editor jefe de la revista Conservative Judaism y se unió al cuerpo docente del Teachers’ Institute del Jewish Theological Seminary. Al año siguiente, fue nombrado editor en jefe de la Jewish Publication Society en Filadelfia y, más tarde, presidente del comité de publicaciones. Durante este tiempo, Potok recibió un doctorado en filosofía de la Universidad de Pensilvania. En 1970, los Potok se mudaron a Jerusalén y luego regresaron a Filadelfia en 1977.

Influencias literarias

Los padres de Potok no le permitieron escribir ni leer sobre temas no judíos. Sin embargo, pasó muchas horas en la biblioteca pública leyendo novelas seculares. Potok citó a James Joyce, Thomas Mann, Fiódor Dostoyevsky, Ernest Hemingway y SY Agnon como sus principales influencias literarias. Muchas de sus novelas están ambientadas en los entornos urbanos de Nueva York en los que él mismo creció. En el libro Mi nombre es Asher Lev, Asher Lev quiere ser pintor, lo que provoca mucho conflicto con su padre, que quiere que haga otra cosa, al igual que Potok hizo durante su infancia. Asher decide convertirse en pintor, lo que molesta a su familia. Potok se dedicó a escribir y pintar en su tiempo libre. Potok dijo que se identificaba con Asher Lev más que con cualquiera de sus otros personajes.

Potok ha tenido una influencia considerable en los autores judíos estadounidenses. Su trabajo fue significativo para discutir el conflicto entre los aspectos tradicionales del pensamiento y la cultura judíos y la modernidad hacia una cultura más amplia, no judía. Enseñó un seminario de posgrado muy respetado sobre posmodernismo en la Universidad de Pensilvania desde 1993 hasta 2001.

Legó sus documentos a la Universidad de Pensilvania. La Universidad alberga una colección de correspondencia de Potok, escritos, conferencias, sermones, recortes de artículos, recuerdos y cartas de admiradores. Uno de ellos fue Elie Wiesel, quien le escribió a Potok diciendo que había leído todos sus libros «con fervor y amistad».

La primera novela de Potok fue El elegido (1967; película, 1981). Fue el primer libro de una editorial importante que retrató el judaísmo ortodoxo en los Estados Unidos. El autor estableció su reputación con esta historia del hijo de un rabino jasídico y el amigo del hijo, cuyo padre ortodoxo humanitario lo anima a estudiar temas seculares. El popular libro fue elogiado por su vívida representación de la cerrada comunidad jasídica; algunos pensaron que era una alegoría de la supervivencia del judaísmo. Esta novela es un clásico sobre la extraña amistad entre dos chicos de Brooklyn alrededor de 1940. Reuven Malter es un judío secularizado de padre intelectual y sionista; Danny Saunders es el brillante hijo y el legítimo heredero de un rabino jasideo. Juntos atraviesan el tiempo emotivo de la adolescencia y las imposiciones de sus familias, y viven una crisis de fe cuando comienzan a llegar a las costas americanas noticias sobre el Holocausto. El elegido es una conmovedora y profunda historia de padres e hijos… y del poder indestructible del amor. El elegido estableció la reputación de Potok. El padre, Reb Saunders, espera que su hijo lo suceda como rabino a la cabeza de su secta jasídica, pero Danny desea estudiar sicología, un área secular de conocimientos. El libro fue llevado al cine en 1981, ganando los premios máximos en el Festival Internacional de Cine de Montreal. Potok hizo un cameo interpretando a un profesor.

La promesa (1969) siguió a los mismos personajes hasta la adultez joven, ¿Qué ocurre cuando la verdad parece ir en contra de todo aquello en lo que has creído hasta el momento? ¿Es verdadera una religión que puede llegar a hacer enfermar gravemente a un niño por su causa? ¿Es malvada esa religión o son las personas las que la hacen así? Y, sin embargo, ¿no son esas mismas personas las únicas capaces de bailar y reír de corazón? ¿No son ellas las que pueden llegar a curar al mismo niño enfermo? Para Reuven Malter ha llegado el momento de poner a prueba sus creencias y afectos: con sus profesores por su método de estudio de las Escrituras; con su amigo Daniel, en la lucha por salvar a un niño prisionero de su propio genio. Al final, sólo el amor a la propia tradición, la pertenencia al propio pueblo, la pasión por la verdad, le pueden hacer triunfar, llevarle a comprender quién es él verdaderamente. Potok volvió a recurrir a los jasídicos en Mi nombre es Asher Lev (1972), que habla de un joven artista en conflicto con las tradiciones de su familia y comunidad. La Arden Theatre Company presentó el estreno mundial de Mi nombre es Asher Lev en enero 2009.

Mi nombre es Asher Lev cuenta la historia de un joven artista jasídico dividido entre su comunidad judía observante y su necesidad de crear. Su genio artístico amenaza su relación con sus padres y su comunidad y pesa mucho sobre su conciencia.

Asher Lev nace con un don artístico natural y prodigioso que choca con los valores de su familia ferozmente judía. Su padre ve la pintura como una tontería en el mejor de los casos, y más a menudo como un sacrilegio. Su madre se debate entre el amor que siente por su marido y su hijo, su compromiso con su comunidad y su propia vocación personal. La obra narra la madurez del joven Asher como niño y artista en medio de su turbulenta relación con su padre. Un artista judío secular que se convierte en el mentor de Asher le advierte que el arte y el judaísmo son tradiciones igualmente fuertes y que uno no puede comprometerse con ambos simultáneamente. En última instancia, Asher debe elegir entre ellos.

Las siguientes cuatro novelas de Potok, la autobiográfica En el principio (1975), El libro de las luces (1981), El arpa de Davita (1985) y El don de Asher Lev (1990), también examinan el conflicto entre los intereses religiosos y seculares. Yo soy la arcilla apareció en 1992, la ilustrada El árbol de aquí en 1993, El cielo de ahora en 1995 y Viejos a medianoche, tres novelas cortas conectadas, en 2001. Entre los escritos de no ficción de Potok destacan Wanderings: Chaim Potok’s History of the Jews (1978), en la que el autor combina una erudición impresionante con una narrativa dramática, y Las puertas de noviembre (1996), una crónica de una familia judía soviética y el ascenso y caída de la Unión Soviética.

Desde la publicación de su primera novela, El elegido, Chaim Potok ha sido considerado uno de los escritores judíos estadounidenses más importantes de nuestro tiempo. En esa obra emblemática de 1967, en su secuela La promesa (1969) y en las otras obras que le siguieron, Potok ha explorado el conflicto entre los valores judíos y la cultura estadounidense secular en el contexto de las cuales se desarrollan estas historias esclarecedoras.

De gran influencia en su vida fue su mujer. Desde el momento de su matrimonio con Chaim Potok en 1958, Adena Potok fue su primera lectora y editora hasta su muerte en 2002. Aportó a este papel una amplia e intensa formación judía y un profundo amor y ojo crítico por la escritura. Su vida profesional y comunitaria ha transcurrido en los campos del trabajo social, la educación y el teatro. Es presidenta de la Junta de Theatre Ariel, el teatro judío más antiguo de Filadelfia, y editora en jefe de The Philadelphia Jewish Voice, una revista mensual en línea que aborda los importantes problemas sociales, políticos y culturales que enfrenta la comunidad judía. Adena se desempeñó como consultora artística del adaptador y director Aaron Posner para Mi Nombre es Asher Lev.

Chaim Potok murió el 23 de julio de 2002 en su casa de un suburbio de Filadelfia debido a un cáncer cerebral a la edad de 73 años. Le sobrevivieron su esposa, Adena; dos hijas, Rena, profesora universitaria del área de Filadelfia, y Naama, actriz de Nueva York; un hijo, Akiva, que es cineasta en California; y dos nietos.

