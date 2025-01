El destino de la coalición de Netanyahu podría determinar el destino de los rehenes israelíes restantes

No hace falta ser un gran experto en política o medicina para entender que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, preferiría salirse de la segunda fase del acuerdo para liberar a los rehenes. Le ha dado un pequeño dolor de cabeza. Exige una retirada total del sagrado corredor de Filadelfia y la liberación de la prisión de más megaterroristas palestinos, cuyo sangriento historial los lleva a cumplir múltiples cadenas perpetuas. Sobre todo, plantea un peligro claro y presente de disolución del gobierno.

El ejército debe retirarse de Filadelfia entre el 43 y el 50 día de la tregua, es decir, del 2 al 9 de marzo. La Knesset debe aprobar el presupuesto estatal antes de finales de marzo, o el gobierno caerá. Si el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, cumple su amenaza de dimitir, el gobierno se derrumbará aún antes.

A este embrollo hay que añadir el proyecto de ley para eximir a la comunidad ultraortodoxa del servicio militar. La ruptura abierta entre los militares y el ministro de Defensa, Israel Katz, en este contexto quedó ilustrada esta semana en el Comité de Asuntos Exteriores y Defensa de la Knesset. Sentado junto a Katz, el general David Bar Kalifa, jefe de la Dirección de Personal de las Fuerzas de Defensa de Israel, detalló las necesidades urgentes de personal del ejército y la inutilidad de las falsas sanciones contra los haredim que se están proponiendo. La expresión del rostro de Katz dejó claro lo descontento que estaba con la presentación.

Ahora se puede decir que, por primera vez desde que se formó hace dos años, la coalición corre un serio riesgo de desmoronarse. Durante 24 meses, nada amenazó realmente su supervivencia: ni cuando las calles ardieron en llamas en una protesta histórica contra la reforma judicial, ni cuando 1.200 civiles y soldados fueron masacrados, violados y secuestrados y sus casas quemadas, ni durante una guerra de 15 meses en Gaza que hace tiempo perdió todo propósito claro, ya que siguió cobrándose vidas de soldados. Qué amargo que la perspectiva de rescatar a 95 personas del cautiverio sea lo que está poniendo en peligro el gobierno del primer ministro y sus socios en el fracaso serial.

Netanyahu sabe que cuando el ejército comience a retirarse de Filadelfia, los medios recordarán en voz alta su histérica conferencia de prensa del 2 de septiembre (que convocó en respuesta a la conmoción y las protestas que siguieron al descubrimiento de los cuerpos de seis rehenes). Allí fue donde afirmó que abandonar el corredor equivaldría a un apocalipsis para la seguridad israelí y conduciría a otro 7 de octubre. Allí vimos un mapa gigante, imágenes de misiles y escenarios de lo que sucedería si Dios lo permitiera.

La actuación tenía como objetivo clavar el último clavo en la propuesta Biden-Bibi de mayo de 2024. ¿Qué cara nos ofrecerá el presentador principal si efectivamente el ejército se retira del corredor en unas semanas?

Supongamos que Netanyahu puede vivir con esa vergüenza, pero no puede vivir tan fácilmente con el colapso del gobierno y una elección anticipada. Se supone que el mes próximo se reunirá con Donald Trump en Washington, donde ambos decidirán el destino del acuerdo de alto el fuego. Netanyahu le dirá al nuevo presidente que la implementación completa del acuerdo hará caer al gobierno. Suplicará clemencia, no para los rehenes, sino para él mismo.

Por su parte, Smotrich ha dejado de preocuparse por el dilema de Netanyahu, especialmente después de que el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, lo superara por la derecha y abandonara el gobierno. Ben-Gvir ha estado haciendo rondas en las redes sociales para retratar a Smotrich como un mentiroso pegado a su asiento en el gabinete. El líder del cinismo religioso lo ha dejado claro: o se reanudan los combates en Gaza o el gobierno caerá.

Todos los favores que Netanyahu le hizo a Smotrich no hicieron nada para suavizar el ultimátum. Entre ellos, la adición a los «objetivos de guerra» después de una breve y poco seria discusión en el gabinete, de «dañar significativamente a las organizaciones terroristas en Judea y Samaria, y fortalecer la defensa y la seguridad en Judea y Samaria, con énfasis en mantener la seguridad del tráfico y los asentamientos». Fue una improvisación clásica de Netanyahu. Con tantos objetivos, es difícil saber por qué estamos luchando.

Al mismo tiempo, Netanyahu espera el regreso de su hijo rebelde, Ben-Gvir. Las carteras del gabinete de Otzma Yehudit fueron entregadas como una especie de trabajo a tiempo parcial al ministro de Turismo, Haim Katz.

La ansiedad que ensombrece la esperanza entre las familias de los rehenes de la segunda etapa se está agravando gracias a Netanyahu y sus asociados. Tomen nota: cuando envía a sus portavoces y ministros del gabinete para garantizar que Filadelfia no vuelva a caer, está poniendo en peligro el regreso de los últimos 14 rehenes en la etapa actual del acuerdo; aquellos que se supone que serán liberados en el 42º día del alto el fuego.

La población, que ya albergaba esperanzas cuando se empezó a aplicar el acuerdo y los tres primeros rehenes volvieron a casa, sigue convencida de que los 33 serán liberados sin duda alguna. No es así. Si Netanyahu vuelve a poner en primer plano la cuestión de la supervivencia, todo podría acabar con sólo una quinta parte de los rehenes volviendo a casa, y en tragedia.

Persuasión

Los llamamientos a favor de la creación de una comisión de investigación estatal han caído en los oídos insufriblemente sordos del gobierno una y otra vez. El gabinete ha sido reclutado para esta iniciativa. Aunque todas las encuestas de opinión muestran que el apoyo público a dicha comisión es consistentemente fuerte, los ministros del gabinete recitan la Sección 1 de la página de mensajes de la Oficina del Primer Ministro: «Una comisión de investigación debe ser apoyada por la mayoría del país». La Sección 2 dice que es imposible confiar en el presidente interino de la Corte Suprema, Isaac Amit. La Sección 3 establece que «las comisiones de investigación sólo se establecen al final de las guerras». Y así sucesivamente.

Esta semana se añadió una nueva condición: «Formaremos una comisión de investigación con representantes de los rehenes y de las familias de los fallecidos, para que podamos realizar una verdadera investigación», dijo la ministra de Ciencia, Gila Gamliel, quien estaba en la Knesset para responder por el gobierno a un proyecto de ley presentado por un legislador de la oposición.

Gamliel calificó la masacre del 7 de octubre como «uno de los acontecimientos más dolorosos que ha vivido el pueblo judío desde el Holocausto», añadiendo que » todo será examinado debidamente». Continuó reprochando a la oposición: «No todo es política», una declaración particularmente divertida; es una pena que sea tan triste.

Gamliel dijo a Radio 103 que había apoyado la creación de una comisión de investigación estatal, pero cambió de opinión. «Me convencieron de lo contrario», afirmó.

Al comienzo de la guerra, Gamliel se encontraba entre los ministros que se pronunciaron categóricamente a favor de una comisión estatal. Lo mismo hicieron Nir Barkat, Avi Dichter y Miki Zohar. Todos han cambiado de opinión. Gideon Sa’ar (en su encarnación anterior) sin duda los habría calificado de «harapos». Por no hablar del ecosistema Bibi, liderado por el Canal 14, que toma la excusa poco convincente de que «no se debe permitir que la Corte Suprema se inmiscuya» y la convierte en una excusa repugnante, como es su costumbre.

Dentro de dos semanas, el gobierno debe responder al Tribunal Supremo de Justicia sobre las peticiones presentadas por organizaciones e individuos que exigen saber por qué no ha habido un debate público sobre la formación de una comisión. (Entre los peticionarios se encuentran el Instituto Zulat para la Igualdad y los Derechos Humanos, Darkenu y el padre en duelo Izhar Shay).

Netanyahu está estancado. Las familias de los fallecidos, encabezadas por el grupo no partidista Consejo de Octubre, no dejan de presionar a la coalición, especialmente a los pocos diputados de los partidos Likud y Shas que aún tienen algo de conciencia y sentido común. Mientras tanto, el proyecto de ley del idiota útil Ariel Kallner (Likud) para crear una comisión gubernamental no avanza.

Derecho de rechazo

La buena noticia en relación con los tres candidatos que compiten por convertirse en el próximo jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel es que ninguno de ellos será «el Danny Levy de Netanyahu y Katz»; ninguno estará en el bolsillo del gobierno como el comisario de policía designado por Ben-Gvir. Esto lo dijo alguien que hasta hace poco trabajaba en el corazón del establishment de la defensa.

Por otra parte, la dimisión de Herzl Halevi como jefe del Estado Mayor esta semana permitirá al gabinete crear un Estado Mayor más favorable a él. Una larga lista de puestos clave están a punto de quedar vacantes y los generales no pueden ser nombrados sin el consentimiento del ministro de Defensa.

La comparación con el jefe de policía, que fue nombrado por sus buenas relaciones con Ben-Gvir y la esposa del primer ministro, no es casual. Entre el anuncio de la dimisión de Halevi y la publicación de los nombres de los tres candidatos a sucederle –Amir Baram, Eyal Zamir y Tamir Yadai– empezó a circular otro nombre, el del secretario militar del primer ministro, Roman Gofman.

Los portadores de esta noticia fueron varios periodistas cercanos a la oficina del Primer Ministro, lo que puede indicar que Netanyahu estaba considerando esta idea delirante. Infló un globo sonda que rápidamente perdió el aire.

A diferencia de los secretarios militares de Netanyahu, que fueron entrevistados por su esposa, para jefe de gabinete la única persona que se sentará físicamente con cada candidato será Katz, no es que la rama de Miami de la familia Netanyahu no esté tratando de agitar las cosas.

Dicho esto, Katz será el ministro de defensa que menos voz tendrá en el proceso de nombramiento. No es imposible, por ejemplo, que les plantee problemas a los candidatos en relación con la «negativa [de los reservistas a servir] en respuesta a la legislación judicial» o la legislación que permite a los ultraortodoxos eludir el reclutamiento.

Cuando Gadi Eisenkot era jefe de Estado Mayor, tuvo que lidiar con un largo período de contaminación política y pública en la forma del caso Elor Azaria, el soldado que mató a tiros a un agresor palestino que ya había sido sometido.

Halevi tuvo que lidiar con mucha más contaminación debido al gobierno desastroso bajo el que sirvió. Todos los sinvergüenzas lo despreciaron, desde Smotrich y Ben-Gvir hasta los charlatanes de los medios de comunicación. La derecha nunca ha olvidado la «paciencia» que mostró a los reservistas que dijeron que dejarían de presentarse como voluntarios para el servicio de reserva si no se detenía el intento de debilitar al poder judicial.

La postura oficial de Halevi, que seguramente será la de los candidatos a sucederlo, era oponerse a toda manifestación de negativa a ejercer el cargo. Pero la realidad no se confirma con un documento de posición, y la realidad distorsionada de Katz y sus acólitos es aún peor.

Querrán asegurarse de que los candidatos prioricen la lucha contra los «rechazadores» de Hermanos y Hermanas en Armas por encima de los verdaderos rechazadores: los socios de coalición del Likud de los partidos ultraortodoxos Shas y Judaísmo Unido de la Torá.