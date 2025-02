Pogromistas desenfrenados: Israel debe luchar contra los violentos terroristas judíos en Cisjordania

Por un breve momento, la gente contuvo la respiración y reinó el silencio en el país. Esta fue la escena hace una semana cuando vimos a las tres jóvenes caminando a través de una multitud de combatientes de Hamas en Gaza; las tres israelíes se dirigían hacia la furgoneta de la Cruz Roja que las llevaría a casa.

Después de esperar muchos meses, llenos de ansiedad por la inhumana negativa del primer ministro a llegar a un acuerdo para liberar a los rehenes, y en gran medida gracias al viejo-nuevo presidente de EE. UU., hemos logrado un acuerdo. No recuerdo un evento lleno de tanta inquietud, anticipación, impaciencia y esperanza como las horas que esperamos hasta ver a los primeros rehenes ser liberados, desencadenando en nosotros tanta emoción y alivio.

El momento fue breve y pasó. La siguiente ronda tuvo lugar el pasado sábado. Todos suspiramos de alivio y volvimos a emocionarnos. No hay nada que amemos más que sumergirnos en nuestro amor propio colectivo. Somos tan maravillosos y humanos; nos importa tanto el bienestar de los rehenes.

Las grandes preocupaciones sobre su destino, los temores de perderlos, la alegría por su liberación, incluso si solo fueron los primeros de ellos, crearon por un momento un renovado sentido de solidaridad en la sociedad israelí. Pero las cosas no son exactamente como parecen.

Entre una liberación de rehenes y otra, en el debate en los medios y en las redes sociales sobre el gran alivio y la alegría, los colonos militantes en Cisjordania continúan hostigando, atacando y golpeando a los palestinos, mientras queman y destruyen su propiedad.

En las últimas semanas, muchos jóvenes, generalmente con máscaras u otras cubiertas para la cara, han estado asaltando aldeas en Cisjordania. Están operando en el espíritu del kahanismo, que se está extendiendo entre amplios sectores de la sociedad israelí. Salen a dañar a los palestinos, quienes no tienen a dónde huir ni forma de defenderse, careciendo de una fuerza policial, una fuerza de policía fronteriza o un ejército que pudiera protegerlos.

Sin duda, existe el terror palestino, inspirado por Hamas y la Yihad Islámica, cuyas malvadas acciones a menudo sufrimos. Este terror es homicida, violento e implacable. Israel lucha contra él con todos los medios a su disposición, apoyado por las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina, que comparten información vital con los servicios de seguridad de Israel, ayudándoles a encontrar a los terroristas en sus escondites y arrestarlos antes de que lleven a cabo sus actos homicidas.

En muchos casos que, por supuesto, no están ampliamente cubiertos en nuestros medios, la inteligencia temprana proporcionada por fuentes de la AP nos ayuda a prevenir ataques terroristas, arrestar a los posibles asesinos y salvar vidas. En muchos casos, los terroristas logran llevar a cabo su misión, porque, en algunos casos, actúan solos, no como parte de una organización coordinada, lo que dificulta identificarlos, encontrarlos y detenerlos antes de que disparen y maten a civiles israelíes.

La campaña contra el terror es una misión clave de nuestro ejército, policía y el servicio de seguridad del Shin Bet. Continuará durante mucho tiempo, y sufriremos muchos ataques que matarán a civiles israelíes en toda Cisjordania.

Un acuerdo de paz con la AP, que por ahora no está en el horizonte, no liberará a Israel del terror palestino a corto plazo. La amargura que se ha acumulado entre millones de palestinos a lo largo de décadas de ocupación no se disipará en un día o un año. Este será un proceso largo y doloroso, complejo, con el que tendremos que aprender a lidiar y contener, gestionando su dolor y frustrando sus amenazas.

Pero ya no tenemos la opción de resignarnos al terrorismo judío violento que se está extendiendo por Cisjordania. En los últimos meses, jóvenes -y muchos hombres mayores- en los asentamientos se han convertido en pogromistas desenfrenados. Atacan a los palestinos que viven cerca de lugares donde se llevaron a cabo ataques terroristas contra israelíes y destruyen su propiedad, quemando sus casas y campos. No hay forma de ocultar este fenómeno, que está en expansión y amenaza con encender una tercera intifada en todo el país.

Mientras lidiamos con la necesidad de terminar la guerra en la Franja de Gaza, completar el regreso de todos los rehenes vivos y llevar a cabo funerales adecuados para aquellos que no sobrevivieron, se están llevando a cabo linchamientos atroces en áreas bajo control militar y de seguridad total de Israel.

Esto es parte de una estrategia bien pensada por las personas que perpetran estos actos, destinada a expandir la guerra en la que hemos estado atrapados dolorosamente durante más de 15 meses. Su objetivo es llevar la guerra a las aldeas y ciudades de Cisjordania para desalojar a los residentes de estas áreas, que estarían preparadas para una completa anexión por parte de Israel.

Una persona que se respeta a sí misma no puede tener la opción de ignorar este fenómeno ni difuminar sus efectos, riesgos y amenazas al carácter y los valores de la sociedad israelí.

Desafortunadamente, el gobierno de Israel se comporta como si estas cosas no estuvieran realmente sucediendo. El extremista de derecha Itamar Ben-Gvir, que fue condenado varias veces en el pasado por apoyar el terror y ha estado alentando a la «juventud de las colinas» a continuar su rutina de violencia, ya no está en el gobierno. Pero su odio, espíritu y valores siguen dictando el comportamiento de varias agencias gubernamentales en Cisjordania. Esto ha creado efectivamente un gran y conveniente espacio para los terroristas judíos, que no tienen que preocuparse por las agencias de aplicación de la ley.

Familiares de un ciudadano palestino lloran su muerte luego de un ataque de colonos.

Durante el último año, varios incidentes han agitado al público durante un breve período. Estos incluyeron informes sobre soldados abusando de terroristas de Hamas en el centro de detención de Sde Teiman, con un posterior allanamiento allí y en otra base del ejército, con violencia utilizada contra soldados y una violación de todas las reglas sobre conducta en instalaciones militares.

¿Se procesó a alguno de las decenas de detenidos por unos días? ¿Se tomó alguna acción legal contra alguien, como es necesario tras la violencia de estos incidentes?

En el último año, ha habido casos de cientos de colonos con kipá, a veces acompañados por legisladores o miembros del gabinete, bloqueando convoyes que transportan ayuda humanitaria a Gaza. Se puede oponer a tal ayuda -se han expresado muchas opiniones al respecto en los medios, que aún son libres en nuestro país-. Pero los colonos que fueron a Kerem Shalom y otros cruces de Gaza utilizaron la violencia para violar resoluciones gubernamentales y oponerse a las fuerzas de seguridad.

¿Se ha arrestado a alguno de estos colonos? ¿Se ha procesado a alguien? ¿Alguien ha pagado un precio por estas violaciones flagrantes de la ley israelí?

En estos incidentes, no solo no se tomaron ninguno de los pasos requeridos, sino que la policía de Israel, inspirada por la persona que la encabezó hasta hace poco, se hizo a un lado y fue testigo de los ataques contra camiones que transportaban alimentos a las personas que los necesitaban. La policía no intervino. No intentaron prevenir la destrucción de alimentos, como si fueran un brazo de los terroristas judíos que estaban actuando sin impedimentos.

En los últimos días, tras los severos ataques terroristas cerca de la aldea de Funduq en la región de Efraim, los colonos lanzaron un ataque de venganza contra la aldea. Destruyeron casas y causaron otros daños, solo para sembrar miedo entre la gente.

Es razonable suponer que este incidente, como otros innumerables incidentes en toda Cisjordania y actos de terror judío, incluyendo aquellos que matan a personas inocentes, permanecerá sin ser abordado por nuestras fuerzas de seguridad. Los alborotadores judíos no serán arrestados, los culpables no serán encontrados, y los partidarios y defensores del terror judío podrán declarar con su típica santurronería que esto es solo una pequeña minoría de jóvenes indisciplinados.

Esto no es así. No es una pequeña minoría, ni son jóvenes indisciplinados. Son terroristas violentos que operan en grupos grandes y organizados. Esta no es una minoría despreciable. Hay una gran comunidad de alborotadores portando armas que en muchos casos les fueron entregadas ilegalmente como parte de la campaña de Ben-Gvir de distribución de armas. Estos jóvenes operan en un entorno de apoyo que incluye un porcentaje significativo de los adultos que viven en Cisjordania.

Sé que lo que estoy escribiendo enfurecerá a las personas a las que apunto. Usarán las herramientas que la atmósfera en el Israel actual está creando para intentar silenciarme. Pero no puedo permanecer en silencio, especialmente porque parte de esta atmósfera violenta, este odio y terror, puede, Dios no lo quiera, filtrarse en nuestro ejército.

Es imposible evitar hablar de esto. He dicho en varias ocasiones, a menudo públicamente, que los sionistas religiosos son nuestros soldados más valientes y audaces. No hay nadie como ellos. No es una coincidencia que muchos de los soldados que han muerto luchando en la guerra actual llevaban la característica kipá de la comunidad.

Pero también hay personas entre ellos como Shuvael Ben-Natan -sí, el que su hermano, en su elogio en la tumba, habló sobre cómo Shuvael mató, quemó y destruyó casas y otras propiedades en Gaza, solo para hacer felices a los chicos-.

Hay razones para suponer que Ben-Natan no estaba solo. Demasiados incidentes de violencia brutal han salido a la luz durante esta guerra. Se han cometido demasiados crímenes durante los combates por soldados y oficiales, incluidos oficiales superiores de nuestras unidades de combate de élite.

Yo no puedo afirmar -como hizo Moshé Ya’alón, exministro de defensa y jefe de Estado mayor de las FDI- que Israel está cometiendo limpieza étnica en Gaza. Tal vez yo no esté tan informado como él sobre las operaciones; no soy su amigo ni estamos en contacto. Pero él es un hombre honesto y un luchador valiente que simboliza las FDI antiguas y buenas, no menos que los más grandes luchadores de días anteriores.

La indiferencia ante la advertencia de Ya’alon debería preocuparnos, al igual que las historias de oficiales, incluidos los comandantes de división, que ayudaron a inculcar un espíritu de destrucción desenfrenada en situaciones que exigían moderación para evitar cometer crímenes de guerra.

Los «jóvenes de la cima de la colina», una referencia a las colinas de Cisjordania donde muchos viven es un término obsoleto. Son jóvenes que cometen actos de brutalidad en áreas donde Israel es responsable de la seguridad. Y el fracaso en detener a estos «jóvenes de la brutalidad» no es un accidente. Refleja una política que epitomiza el Israel de 2025. La evidente cancelación de la detención administrativa por parte del ministro de defensa es claro para estos colonos que pueden continuar con sus arrebatos, sabiendo que el establecimiento de defensa los respaldará y cubrirá.

Si no ponemos fin de inmediato a estos asaltos y otros actos de violencia, todos seremos responsables de ellos.

* Ex primer ministro de Israel.